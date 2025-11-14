फोन को कभी 100 परसेंट ना करें, ज्यादातर यूजर्स करते हैं ये बड़ी गलतियां

संक्षेप: फोन को 100 प्रतिशत तक चार्ज करना भले ही आपकी आदत हो, लेकिन यह आपकी बैटरी हेल्थ के लिए सही नहीं है। अगर आप अपनी बैटरी को लंबे समय तक बेहतर रखना चाहते हैं, तो 80–90 प्रतिशत तक चार्ज करना और ओवरचार्जिंग से बचना स्मार्ट तरीका है।

आजकल स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन एक आम आदत जो ज्यादातर लोगों की है, वह है- फोन को हमेशा 100 प्रतिशत तक चार्ज करना। सुनने में यह सही लगता है, लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि यह आदत लंबे समय में आपकी बैटरी हेल्थ को खराब कर सकती है। आइए जानते हैं कि इसकी वजह क्या है।

बैटरी के लाइफ साइकल पर पड़ता है असर स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरियों की सीमित चार्ज साइकल होती है। जब आप फोन को पूरी तरह 100 प्रतिशत तक चार्ज करते हैं और बार-बार यह प्रक्रिया दोहराते हैं, तो बैटरी जल्दी अपनी क्षमता खोने लगती है। इसका असर यह होता है कि बैटरी पहले की तरह चार्ज नहीं पकड़ पाती और जल्दी खत्म होने लगती है।

हाई वोल्टेज बैटरी पर डालता है प्रेशर 100 प्रतिशत चार्ज तक पहुंचने पर बैटरी पर हाई वोल्टेज का दबाव बनता है, जो बैटरी की केमिकल संरचना को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाता है। इसलिए विशेषज्ञ 80–90 प्रतिशत तक चार्ज रखने को बेहतर मानते हैं, जिससे बैटरी पर कम तनाव आता है।

बढ़ जाता है ओवरहीटिंग का खतरा जब फोन पूरी तरह चार्ज हो जाता है, तो चार्जर और बैटरी के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा नियंत्रित करनी पड़ती है। इससे फोन गर्म हो सकता है, और लगातार ओवरहीटिंग से बैटरी की उम्र तेजी से कम हो जाती है।

रातभर फोन चार्ज करने से नुकसान बहुत से लोग फोन को रातभर चार्ज पर लगा छोड़ देते हैं। इससे फोन लगातार 100 प्रतिशत चार्ज स्टेट में बना रहता है और माइक्रो-चार्जिंग लूप्स (लगातार 99-100 प्रतिशत) चलते रहते हैं, जो बैटरी के लिए बेहद हानिकारक होते हैं।

कैसे चार्ज करें जिससे लंबी चले बैटरी? • फोन को 20 से 80 प्रतिशत के बीच चार्ज रखें।

• रातभर चार्जिंग से बचें।

• फास्ट चार्जिंग बार-बार यूज ना करें, क्योंकि यह गर्मी बढ़ाती है।