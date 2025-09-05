iPhone 17 Price: क्या 22 सितंबर से GST 2.0 के असर से बढ़ जाएगी iPhone 17 Series की कीमतें?

Apple 9 सितंबर को iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max लॉन्च करेगा। वहीं 22 सितंबर से GST 2.0 लागू हो जाएगा जिससे आईफोन 17 सीरीज की कीमत पर असर पड़ना तय है। जानें कितनी होगी भारत इनकी कीमत:

Apple हर साल सितंबर में अपने नए iPhone लॉन्च करता है और इस बार पूरी दुनिया की नजरें iPhone 17 सीरीज पर टिकी हुई हैं। 9 सितंबर को कंपनी iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max पेश करने जा रही है। इस बार डिज़ाइन, कैमरा और परफॉर्मेंस में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भारत में iPhone 17 सीरीज की कीमत पर चर्चा इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि GST 2.0 लागू हो चुका है। यह नया टैक्स सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स और लग्ज़री प्रोडक्ट्स पर अलग असर डाल सकता है।

जानकार मानते हैं कि iPhone 17 की कीमत भारत में अमेरिका और UAE की तुलना में ज़्यादा हो सकती है। Pro मॉडल्स की कीमत 1.25 लाख रुपये से शुरू होकर Pro Max वेरिएंट में 1.65 लाख रुपये तक जा सकती है। सवाल यही है कि क्या GST 2.0 के कारण भारतीय यूजर्स को इस बार जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी?

भारत में iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max की कीमत (लीक) भारत में iPhone 17 बेस मॉडल की कीमत करीब 79,990 रुपये से शुरू हो सकती है। नए iPhone 17 Air की कीमत लगभग 99,990 रुपये तक जा सकती है। वहीं, iPhone 17 Pro की अनुमानित कीमत करीब 1,24,990 रुपये बताई जा रही है। टॉप-एंड मॉडल iPhone 17 Pro Max, जो Apple का अब तक का सबसे महंगा iPhone हो सकता है की कीमत 1,59,990 से 1,64,990 रुपये के बीच हो सकती है।

अमेरिका में iPhone 17 सीरीज की लीक कीमतें Financial Express की रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 17 बेस मॉडल की शुरुआती कीमत अमेरिका में लगभग $799 (करीब ₹70,000) हो सकती है। वहीं, इस बार का सबसे प्रीमियम मॉडल iPhone 17 Pro Max लगभग $1,200 (करीब ₹1,05,000) में लॉन्च हो सकता है, जिससे यह अब तक के सबसे महंगे iPhones में शामिल हो जाएगा। MacRumors की मानें तो, iPhone 17 Air, जो Plus मॉडल की जगह लेगा, की कीमत लगभग $900 (करीब ₹79,000) हो सकती है। वहीं, iPhone 17 Pro की कीमत करीब $1,099 (करीब ₹96,500) बताई जा रही है।

क्या GST 2.0 का असर पड़ेगा कीमत पर? भारत में iPhone हमेशा से US और UAE की तुलना में महंगा रहा है। अब GST 2.0 लागू होने के बाद कीमतें और बढ़ सकती हैं। Apple Pro मॉडल्स के लिए ₹1.25 लाख से ₹1.65 लाख तक प्राइस टैग रख सकता है। वहीं बेस iPhone 17 भी 90,000 रुपये के आसपास जा सकता है। लेकिन ये सभी संभावना है आईफोन 17 की एक्चुअल कीमत लॉन्च से समय ही पता चल पाएगी।

iPhone 17 सीरीज के फीचर्स डिस्प्ले और डिजाइन Apple iPhone 17 Pro और Pro Max को और भी प्रीमियम बनाने जा रहा है। Pro मॉडल में 6.3-इंच और Pro Max में 6.9-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलेगा। दोनों में 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10 और Dolby Vision सपोर्ट होगा। iPhone 17 Air का डिज़ाइन सबसे पतला होगा, जिसकी मोटाई सिर्फ 5.5mm बताई जा रही है। फ्रेम स्टेनलेस स्टील और ग्लास का मिक्सचर होगा, जो मजबूती और प्रीमियम लुक देगा।

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस नई सीरीज में A19 Pro चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो Apple की अब तक की सबसे शक्तिशाली प्रोसेसर लाइनअप में से एक है। iPhone 17 Pro और Pro Max में 12GB RAM होगी, जबकि iPhone 17 और Air में 8GB RAM मिलेगी। इससे AI-आधारित Apple Intelligence फीचर्स और मल्टीटास्किंग अनुभव बेहद स्मूद रहेगा।

कैमरा क्वालिटी iPhone 17 Pro Max को कैमरा अपग्रेड्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसमें 48MP ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा वाइड, अल्ट्रा-वाइड और 8x टेलीफोटो लेंस। यह नाइट फोटोग्राफी और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए शानदार होगा। iPhone 17 और Pro में भी 48MP प्राइमरी कैमरा रहेगा लेकिन Pro Max का कैमरा ज्यादा एडवांस्ड होगा।

बैटरी और चार्जिंग इस बार Apple ने बैटरी क्षमता भी बढ़ाई है। Pro Max मॉडल में बड़ी बैटरी दी जाएगी जो पूरे दिन का बैकअप देने में सक्षम होगी। इसके साथ फास्ट चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा।