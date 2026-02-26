Hindustan Hindi News
डीपफेक से भरोसे पर खतरा, AI से बदलेगी न्यूज इंडस्ट्री की कमाई; DNPA Conclave 2026 में उठे बड़े सवाल

Feb 26, 2026 11:44 am ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
DNPA Conclave 2026 में एक्सपर्ट्स ने कहा कि AI के दौर में न्यूज इंडस्ट्री की कमाई का मॉडल तेजी से बदल रहा है। कंटेंट लाइसेंसिंग, रीजनल भाषाएं और डाटा कंट्रोल भविष्य के रेवेन्यू सोर्स बन सकते हैं।

राजधानी नई दिल्ली में आयोजित DNPA Conclave 2026 के दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव के बीच डीपफेक और ऑर्गनाइज्ड फेक न्यूज कैंपेन्स को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि तेजी से विकसित हो रही टेक्नोलॉजी के चलते 'समाज की भरोसे की बुनियादी संरचना या नींव' ही खतरे में पड़ती जा रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डीपफेक टेक्नोलॉजी ऐसे वीडियो और फोटोज तैयार कर सकती है, जिनका हकीकत से कोई लेना-देना नहीं होता लेकिन लोग उन्हें सच मान लेते हैं। उनके मुताबिक, लगातार चलने वाले डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन्स से समाज में ऐसा भ्रम पैदा किया जा रहा है, जो असली जिंदगी में मौजूद ही नहीं होता। उन्होंने यह भी साफ किया कि यह चुनौती केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर सरकारों, संगठनों और पब्लिक ट्रस्ट के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है।

AI के चलते नए मौके भी मिलेंगे

आयोजन में ‘The New Economics of Content in the AI Age’ विषय पर पैनल डिस्कशन हुआ, जिसमें डिजिटल न्यूज इंडस्ट्री के भविष्य और बदलते बिजनेस मॉडल पर विस्तार से चर्चा की गई। एक्सपर्ट्स ने माना कि AI जहां एक ओर इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए जोखिम बनकर आया है, वहीं दूसरी ओर यह न्यूज पब्लिशर्स के लिए नए कमाई के मौके भी ला रहा है।

चर्चा के दौरान AI कंटेंट लाइसेंसिंग को डिजिटल न्यूज ऑर्गनाइजेशंस के लिए उभरते हुए बड़े रेवेन्यू मॉडल के तौर पर में देखा गया। अब बड़े AI मॉडल्स न्यूज कंटेंट का इस्तेमाल ट्रेनिंग और रियल-टाइम इन्फॉर्मेशन देने वाली सेवाओं के लिए कर रहे हैं, जिससे पब्लिशर्स अपने कंटेंट को लाइसेंस देकर नए रेवन्यू जेनरेट कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक न्यूज APIs और लाइव कंटेंट एक्सेस भविष्य में अलग कंटेंट मार्केट तैयार कर सकते हैं।

क्षेत्रीय भाषाओं को भी मिलेगा बढ़ावा

भारत की क्षेत्रीय भाषाओं को डिजिटल मीडिया की अगली ग्रोथ स्टोरी माना जा रहा है। AI बेस्ड ट्रांसलेशन और लोकलाइजेशन टूल्स ने मल्टी-लैंग्वेज कंटेंट बनाने को आसान और अफॉर्डेबल बना दिया है। इससे क्षेत्रीय न्यूज प्लेटफॉर्म्स के लिए एडवर्टाइजमेंट्स और ऑडियंस मॉनिटाइजेशन के नए अवसर मिलने की संभावना जताई गई है।

डिजिटल एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम पर चर्चा करते हुए एक्सपर्ट्स ने माना कि प्रोग्रामेटिक एडवरटाइजिंग सप्लाई चेन में पब्लिशर्स का बड़ा रेवेन्यू अलग-अलग लेवल पर कम हो जाता है। सॉल्यूशन के तौर पर सप्लाई-पाथ ऑप्टिमाइजेशन, बेहतर डाटा कंट्रोल और एडवर्टाइजर्स के साथ सीधे बिजनेस रिलेशंस डिवेलप करने पर भी जोर दिया गया।

AI बेस्ड रिकमेंडेशन होगा मददगार

AI की मदद से कंटेंट डिस्कवरी और रिकमेंडेशन सिस्टम्स को भी न्यूज इकोनॉमी का जरूरी हिस्सा बताया गया। अब एल्गोरिद्म यह तय कर रहे हैं कि कौन सा कंटेंट ज्यादा व्यूअर्स तक पहुंचेगा और किससे ज्यादा रेवन्यू जेनरेट होगा। ऐसे में यूजर एक्सपीरियंस और एडिटोरियल क्रेडिबिलिटी के बीच बैलेंस बनाकर रखना मीडिया ऑर्गनाइजेशंस के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

करने होंगे मौजूदा स्ट्रेटजी में बदलाव

डिस्कशन का निष्कर्ष यह रहा कि डिजिटल न्यूज इंडस्ट्री को केवल ट्रैफिक बेस्ड मॉडल से आगे बढ़कर वैल्यू-ड्रिवन स्ट्रेटजी अपनानी होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आने वाला कल उन्हीं मीडिया ऑर्गनाइजेशंस का होगा जो अपने डाटा को समझेंगे, ऑडियंस से सीधे कनेक्ट करेंगे और AI प्लेटफॉर्म्स के साथ मजबूत बिजनेस पार्टनरशिप डिवेलप करेंगे।

बता दें, DNPA Conclave डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) की ओर से आयोजित किया जाने वाला एक एनुअल इवेंट है, जिसमें देश के प्रमुख मीडिया ऑर्गनाइजेशंस, पॉलिसी मेकर्स और टेक कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स डिजिटल पत्रकारिता के भविष्य पर चर्चा करते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

