गर्मी आने पर महंगे हो जाएंगे AC! दिवाली की इस स्पेशल सेल में अभी खरीदकर बचाएं भारी-भरकम पैस

दिवाली सेल के दौरान ऑफ़-सीज़न डिस्काउंट के चलते ब्रांडेड AC कम कीमत पर मिल रहे हैं। अगले साल गर्मी के मौसम में कीमतें बढ़ने से पहले भारी बचत करने और कम बजट में इन्वर्टर AC घर लाने का यह सबसे सही मौका है।

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नई दिल्ली: अगर आप अगले साल की भीषण गर्मी से पहले नया एयर कंडीशनर (AC) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो दिवाली की फेस्टिव सेल आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका साबित हो सकती है। इस समय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और रिटेल स्टोर्स पर AC की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑफ़-सीज़न होने के कारण LG, Voltas, Lloyd और Samsung जैसी दिग्गज कंपनियों के 1.5 टन स्प्लिट और इन्वर्टर AC 50% से अधिक के डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। जानिए इस सेल की सबसे बेस्ट AC डील्स...

Smart AC

यह एक शानदार विकल्प बनकर उभरा है। दिवाली फेस्टिव सेल (Amazon Great Indian Festival) के दौरान यह फ्लैगशिप स्मार्ट AC 24% डिस्काउंट के बाद ₹47,990 (M.R.P. ₹63,500) की स्पेशल डील प्राइस पर उपलब्ध है। इसमें भारत का पहला Matter ecosystem enablement, MirAIe AI स्मार्ट कनेक्टिविटी, DustBuster तकनीक और 55°C की अत्यधिक गर्मी में भी असरदार कूलिंग की सुविधा मिलती है।

Specifications क्षमता (Capacity) 1.5 Ton (120 - 180 sq ft एनर्जी रेटिंग & ISEER 5 Star BEE Rating स्मार्ट इकोसिस्टम Matter Enabled, MirAIe App, Google Assistant & Alexa कूलिंग मोड्स 8-in-1 Convertible with True AI Mode ऑपरेटिंग टेम्परेचर Cools at extreme heat up to 55°C क्यों खरीदें Matter & MirAIe स्मार्ट कनेक्टिविटी 55°C एक्स्ट्रीम कूलिंग & 4-वे स्विंग हर 8 घंटे चलने के बाद इसका ओडीयू ऑटो-क्लीन 8-in-1 Convertible & AI मोड PM 0.1 एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर क्यों खोजें विकल्प प्राइमरी इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा

अमेज़न मेगा फेस्टिवल डील में यह मॉडल 45% की छूट के बाद मात्र ₹35,489 (M.R.P. ₹63,990) में मिल रहा है। इसके साथ ₹1,000 का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है। इसमें 24-मीटर लॉन्ग एयर थ्रो, 54°C की भीषण गर्मी में कूलिंग, Ice Clean (Frost Wash) टेक्नोलॉजी और 3-इन-1 स्मार्ट व्यू डिस्प्ले जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं।

Specifications क्षमता (Capacity) 1.5 Ton (150 - 180 sq ft एनर्जी रेटिंग & ISEER 3 Star BEE Rating कूलिंग तकनीक & एयर थ्रो Xpandable Plus Inverter, 24m Long Air Throw, 4-Way Swing ऑपरेटिंग टेम्परेचर Cools at extreme heat up to 54°C वारंटी 1 Year कंडेनसर कॉइल & कोटिंग 100% Copper Tubes with Nano Tech Ultra Coating क्यों खरीदें 24m लॉन्ग एयर थ्रो & 4-वे स्विंग Ice Clean (Frost Wash) टेक्नोलॉजी 54°C पर असरदार कूलिंग & Octa Sensor 100% कॉपर कॉइल & Nano Tech Ultra कोटिंग क्यों खोजें विकल्प 3-स्टार एनर्जी रेटिंग बेस मॉडल में Wi-Fi इन-बिल्ट नहीं

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल (Amazon Great Indian Festival) सेल में यह 2026 मॉडल 42% के बड़े डिस्काउंट के साथ मात्र ₹32,990 (M.R.P. ₹56,990) में मिल रहा है। इसमें 6-in-1 कंवर्टिबल कूलिंग मोड्स, 54°C के अत्यधिक तापमान पर भी असरदार ठंडक, गोल्डन फिन इवेपोरेटर और 7 मीटर लंबा एयर थ्रो जैसे उपयोगी फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications क्षमता (Capacity) 1.5 Ton कूलिंग तकनीक Inverter Compressor with 6-in-1 Convertible Modes ऑपरेटिंग टेम्परेचर Cools even at extreme 54°C ambient temperature एयर थ्रो & नॉइज़ 7 Meter Long Air Throw, Low Noise सुरक्षा & अलर्ट Low Gas Detection, Clean Filter Indicator, Installation Check क्यों खरीदें 6-in-1 कंवर्टिबल कूलिंग मोड्स 54°C एम्बिएंट कूलिंग & टर्बो कूल गोल्डन फिन इवेपोरेटर & 100% कॉपर 7m लॉन्ग एयर थ्रो & हिडन LED डिस्प्ले स्मार्ट सेफ्टी डायग्नोस्टिक्स क्यों खोजें विकल्प 3-स्टार रेटिंग बेस वेरिएंट में Wi-Fi इन-बिल्ट नहीं

यह एक बेहतरीन सौदा साबित हो सकता है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल (Amazon Great Indian Festival) सेल में यह 2026 मॉडल 27% के डिस्काउंट पर मात्र ₹32,990 (M.R.P. ₹45,300) में मिल रहा है। इसमें AI-पावर्ड कूलिंग, 5-in-1 कंवर्टिबल मोड, i-Sense तकनीक और 52°C की भीषण गर्मी में भी असरदार कूलिंग की सुविधा मिलती है।

Specifications क्षमता (Capacity) 1.5 Ton (150 - 180 sq ft एनर्जी रेटिंग & ISEER 3 Star BEE Rating कूलिंग तकनीक AI Powered Inverter Compressor with 5-in-1 Convertible Modes ऑपरेटिंग टेम्परेचर Heavy Duty Cooling at 52°C Ambient Temperature वारंटी 5 Years क्यों खरीदें 5 साल की नो-हिडन-कॉस्ट वारंटी 5-in-1 कंवर्टिबल & AI मोड i-Sense टेक्नोलॉजी ब्लू फिन एंटी-कोरोज़न कोटिंग 52°C हैवी-ड्यूटी कूलिंग & सेल्फ-क्लीन क्यों खोजें विकल्प 3-स्टार एनर्जी रेटिंग 2-वे एयर स्विंग

यह 2026 मॉडल 44% के बड़े डिस्काउंट के बाद मात्र ₹33,990 (M.R.P. ₹60,990) में मिल रहा है। इसमें 5-in-1 कंवर्टिबल कूलिंग मोड्स, एंटी-माइक्रोबियल कोटिंग, ऑटो क्लीन फीचर और 10 साल की कम्प्रेसर वारंटी (गैस चार्जिंग के साथ) मिलती है।

Specifications क्षमता (Capacity) 1.42 Ton कूलिंग कैपेसिटी 5000W (5-in-1 Convertible: 20% to 120%) स्पेशल फीचर्स Auto Clean, Dust Filter, Anti-Microbial Coating, Sleep Mode एयर स्विंग 2-Way Auto Swing रेफ्रिजरेंट Eco-Friendly R-32 Gas क्यों खरीदें 5-in-1 कंवर्टिबल कूलिंग मोड्स गैस चार्जिंग के साथ 10 साल की वारंटी 100% कॉपर कंडेनसर ऑटो क्लीन & एंटी-माइक्रोबियल फ़िल्टर क्यों खोजें विकल्प सालाना बिजली खपत थोड़ी ज्यादा 2-वे एयर स्विंग

यह 2026 मॉडल 45% डिस्काउंट के बाद ₹36,490 (M.R.P. ₹65,900) में उपलब्ध है। इसमें इन-बिल्ट Wi-Fi के साथ Geo-Fencing, Flexicool 6-in-1 कंवर्टिबल कूलिंग, स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले और 52°C एम्बिएंट टेम्परेचर पर भी इंस्टा कूलिंग जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं।

Specifications क्षमता (Capacity) 1.5 Ton एनर्जी रेटिंग & ISEER 3 Star BEE Rating कूलिंग कैपेसिटी Rated 4800W स्मार्ट फीचर्स Geo-Fencing, Wi-Fi App Control, Voice Assistant & Smart Energy Display कंवर्टिबल मोड्स Flexicool Convertible 6-in-1 Inverter Technology क्यों खरीदें Geo-Fencing & Smart Wi-Fi Control Flexicool 6-in-1 कंवर्टिबल मोड रिमोट या पैनल पर लाइव पावर यूसेज 100% कॉपर & Anti-Corrosion Blue Coating 10 साल की कम्प्रेसर वारंटी क्यों खोजें विकल्प 3-स्टार एनर्जी रेटिंग 2-वे एयर स्विंग

अमेज़न सेल में यह 2026 मॉडल 40% की भारी छूट के साथ ₹38,990 (M.R.P. ₹65,000) की स्पेशल डील प्राइस पर मिल रहा है। इसमें भारत की सबसे ऊंची 6.05 ISEER रेटिंग, इन-ऐप गैस लेवल इंडिकेटर (In-App Gas Level Indicator), टर्बो+ कूलिंग (1.9 टन तक बूस्ट) और 5 साल की व्यापक वारंटी (5-Year Comprehensive Warranty) जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं।

Specifications क्षमता (Capacity) 1.39 Ton ऑपरेटिंग टेम्परेचर Tested Cooling up to 50°C Ambient Temperature हीट एक्सचेंजर Microchannel Heat Exchanger क्यों खरीदें भारत का उच्चतम ISEER 6.05 & सबसे कम बिजली बिल In-App गैस लेवल इंडिकेटर Turbo+ (1.9 Ton Boost Cooling) Twin-Rotary Inverter & 5 साल वारंटी स्मार्ट ऐप & एनर्जी मॉनिटरिंग क्यों खोजें विकल्प माइक्रोचैनल हीट एक्सचेंजर फ्री इंस्टॉलेशन शामिल नहीं

Q1: दिवाली की ऑफ-सीजन सेल में AC खरीदने का क्या फायदा है?

उत्तर: दिवाली के दौरान ऑफ-सीजन होने की वजह से कंपनियां और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स (जैसे Amazon/Flipkart) ACs की कीमतों में 25% से लेकर 50% तक की भारी कटौती करते हैं। इसके अलावा, इस दौरान बैंक डिस्काउंट, बंपर एक्सचेंज ऑफर्स और 5 साल तक की कंप्रेहेंसिव वारंटी जैसी डील्स मिलती हैं, जो गर्मियों के पिक-सीजन में नहीं मिलतीं।

Q2: 1.5 टन में 3-स्टार (3 Star) और 5-स्टार (5 Star) Inverter AC में से कौन सा चुनना चाहिए?

उत्तर: यह आपके इस्तेमाल पर निर्भर करता है:

3-Star Inverter AC: अगर आपका AC दिन में केवल 4 से 6 घंटे (या सिर्फ रात में) चलता है, तो ₹32,000–₹36,000 की रेंज में 3-स्टार AC खरीदना सबसे किफायती फैसला है।

5-Star Inverter AC: अगर आपका AC रोजाना 8 से 12 घंटे या उससे ज्यादा चलता है, तो 5-स्टार AC (जैसे Panasonic या Optimist) लेना चाहिए। यह ₹40,000–₹48,000 की रेंज में आता है लेकिन लंबे समय में आपका बिजली का बिल 20% से 30% तक कम कर देता है।

Q3: 6-in-1 / 8-in-1 Convertible AC क्या होता है और यह बिजली कैसे बचाता है?

उत्तर: कंवर्टिबल AC में आप रिमोट की मदद से एसी की कूलिंग कैपेसिटी (Tonnage) को अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा (जैसे 40%, 60%, 80% या 110%) कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कमरे में सिर्फ 1 व्यक्ति है, तो आप 1.5 टन के एसी को 0.8 या 1 टन की कैपेसिटी पर चला सकते हैं, जिससे एसी कम पावर कंज्यूम करता है और बिजली की भारी बचत होती है।

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