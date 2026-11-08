गर्मी आने पर महंगे हो जाएंगे AC! दिवाली की इस स्पेशल सेल में अभी खरीदकर बचाएं भारी-भरकम पैस
दिवाली सेल के दौरान ऑफ़-सीज़न डिस्काउंट के चलते ब्रांडेड AC कम कीमत पर मिल रहे हैं। अगले साल गर्मी के मौसम में कीमतें बढ़ने से पहले भारी बचत करने और कम बजट में इन्वर्टर AC घर लाने का यह सबसे सही मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
नई दिल्ली: अगर आप अगले साल की भीषण गर्मी से पहले नया एयर कंडीशनर (AC) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो दिवाली की फेस्टिव सेल आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका साबित हो सकती है। इस समय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और रिटेल स्टोर्स पर AC की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑफ़-सीज़न होने के कारण LG, Voltas, Lloyd और Samsung जैसी दिग्गज कंपनियों के 1.5 टन स्प्लिट और इन्वर्टर AC 50% से अधिक के डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। जानिए इस सेल की सबसे बेस्ट AC डील्स...
1. Panasonic 1.5 Ton 5 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (Matter/MirAIe, AI, DustBuster, 55°C Oper., Copper Condenser, 8in1 Convertible, 4-Way, PM0.1 Filter, CS/CU-NU18BKY5WX, White,~180 sq ft)
यह एक शानदार विकल्प बनकर उभरा है। दिवाली फेस्टिव सेल (Amazon Great Indian Festival) के दौरान यह फ्लैगशिप स्मार्ट AC 24% डिस्काउंट के बाद ₹47,990 (M.R.P. ₹63,500) की स्पेशल डील प्राइस पर उपलब्ध है। इसमें भारत का पहला Matter ecosystem enablement, MirAIe AI स्मार्ट कनेक्टिविटी, DustBuster तकनीक और 55°C की अत्यधिक गर्मी में भी असरदार कूलिंग की सुविधा मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
Matter & MirAIe स्मार्ट कनेक्टिविटी
55°C एक्स्ट्रीम कूलिंग & 4-वे स्विंग
हर 8 घंटे चलने के बाद इसका ओडीयू ऑटो-क्लीन
8-in-1 Convertible & AI मोड
PM 0.1 एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
प्राइमरी इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग
शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा
2. Hitachi Smart Choice 1.5 Ton 3 Star, New Star rated, Inverter Split AC(Copper, Smart View Display, 4 Way Swing,RAS.D318PCD2BS1, White,Ideal upto 180 sq ft)
अमेज़न मेगा फेस्टिवल डील में यह मॉडल 45% की छूट के बाद मात्र ₹35,489 (M.R.P. ₹63,990) में मिल रहा है। इसके साथ ₹1,000 का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है। इसमें 24-मीटर लॉन्ग एयर थ्रो, 54°C की भीषण गर्मी में कूलिंग, Ice Clean (Frost Wash) टेक्नोलॉजी और 3-इन-1 स्मार्ट व्यू डिस्प्ले जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
24m लॉन्ग एयर थ्रो & 4-वे स्विंग
Ice Clean (Frost Wash) टेक्नोलॉजी
54°C पर असरदार कूलिंग & Octa Sensor
100% कॉपर कॉइल & Nano Tech Ultra कोटिंग
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
बेस मॉडल में Wi-Fi इन-बिल्ट नहीं
3. Lloyd 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC, 2026 Model, Ideal for Room Size Upto 160 sq. ft. (6 in 1 Convertible, Cools Upto 54°C, Turbo Cool, Installation Check, 100% Copper, White, GLS18I3AGGSC)
अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल (Amazon Great Indian Festival) सेल में यह 2026 मॉडल 42% के बड़े डिस्काउंट के साथ मात्र ₹32,990 (M.R.P. ₹56,990) में मिल रहा है। इसमें 6-in-1 कंवर्टिबल कूलिंग मोड्स, 54°C के अत्यधिक तापमान पर भी असरदार ठंडक, गोल्डन फिन इवेपोरेटर और 7 मीटर लंबा एयर थ्रो जैसे उपयोगी फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
6-in-1 कंवर्टिबल कूलिंग मोड्स
54°C एम्बिएंट कूलिंग & टर्बो कूल
गोल्डन फिन इवेपोरेटर & 100% कॉपर
7m लॉन्ग एयर थ्रो & हिडन LED डिस्प्ले
स्मार्ट सेफ्टी डायग्नोस्टिक्स
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार रेटिंग
बेस वेरिएंट में Wi-Fi इन-बिल्ट नहीं
4. Godrej 1.5 Ton 3 Star| Inverter Split AC | 5-in-1 Convertible Cooling | 5 Year Comprehensive Warranty| AI Powered| Heavy Duty Cooling at 52°C| (AC 1.5T EC HIC 18Q3TH WA,Ideal upto 180 sq ft)
यह एक बेहतरीन सौदा साबित हो सकता है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल (Amazon Great Indian Festival) सेल में यह 2026 मॉडल 27% के डिस्काउंट पर मात्र ₹32,990 (M.R.P. ₹45,300) में मिल रहा है। इसमें AI-पावर्ड कूलिंग, 5-in-1 कंवर्टिबल मोड, i-Sense तकनीक और 52°C की भीषण गर्मी में भी असरदार कूलिंग की सुविधा मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की नो-हिडन-कॉस्ट वारंटी
5-in-1 कंवर्टिबल & AI मोड
i-Sense टेक्नोलॉजी
ब्लू फिन एंटी-कोरोज़न कोटिंग
52°C हैवी-ड्यूटी कूलिंग & सेल्फ-क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
2-वे एयर स्विंग
5. Voltas Smart Choice 1.42 ton 3 star, New star rated, Inverter Split AC(Copper, Convertible 5in1 Cooling Mode, 2-Way AirSwing, Anti Microbial Coating, 183INV CAV-1,2026 Model,White)
यह 2026 मॉडल 44% के बड़े डिस्काउंट के बाद मात्र ₹33,990 (M.R.P. ₹60,990) में मिल रहा है। इसमें 5-in-1 कंवर्टिबल कूलिंग मोड्स, एंटी-माइक्रोबियल कोटिंग, ऑटो क्लीन फीचर और 10 साल की कम्प्रेसर वारंटी (गैस चार्जिंग के साथ) मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-in-1 कंवर्टिबल कूलिंग मोड्स
गैस चार्जिंग के साथ 10 साल की वारंटी
100% कॉपर कंडेनसर
ऑटो क्लीन & एंटी-माइक्रोबियल फ़िल्टर
क्यों खोजें विकल्प
सालाना बिजली खपत थोड़ी ज्यादा
2-वे एयर स्विंग
6. Carrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper,Convertible 6-1 with Wi-Fi with Geo-Fencing, Smart Energy Display, ESTER EDGE Gxi -CAI18EE3R36W1, White,Ideal upto 180 sq ft)
यह 2026 मॉडल 45% डिस्काउंट के बाद ₹36,490 (M.R.P. ₹65,900) में उपलब्ध है। इसमें इन-बिल्ट Wi-Fi के साथ Geo-Fencing, Flexicool 6-in-1 कंवर्टिबल कूलिंग, स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले और 52°C एम्बिएंट टेम्परेचर पर भी इंस्टा कूलिंग जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Geo-Fencing & Smart Wi-Fi Control
Flexicool 6-in-1 कंवर्टिबल मोड
रिमोट या पैनल पर लाइव पावर यूसेज
100% कॉपर & Anti-Corrosion Blue Coating
10 साल की कम्प्रेसर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
2-वे एयर स्विंग
7. Optimist 1.39 T 5 Star WiFi Inverter Split AC | Lowest Bill ISEER 6.05 | 5-Yr Comp Warranty | 50°C Tested Cooling | Turbo+ Upto 1.9Ton Cooling | In-App Gas Level Indicator(ODU-SUHC48ZV, IDU- SEHC48ZV)
अमेज़न सेल में यह 2026 मॉडल 40% की भारी छूट के साथ ₹38,990 (M.R.P. ₹65,000) की स्पेशल डील प्राइस पर मिल रहा है। इसमें भारत की सबसे ऊंची 6.05 ISEER रेटिंग, इन-ऐप गैस लेवल इंडिकेटर (In-App Gas Level Indicator), टर्बो+ कूलिंग (1.9 टन तक बूस्ट) और 5 साल की व्यापक वारंटी (5-Year Comprehensive Warranty) जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
भारत का उच्चतम ISEER 6.05 & सबसे कम बिजली बिल
In-App गैस लेवल इंडिकेटर
Turbo+ (1.9 Ton Boost Cooling)
Twin-Rotary Inverter & 5 साल वारंटी
स्मार्ट ऐप & एनर्जी मॉनिटरिंग
क्यों खोजें विकल्प
माइक्रोचैनल हीट एक्सचेंजर
फ्री इंस्टॉलेशन शामिल नहीं
Q1: दिवाली की ऑफ-सीजन सेल में AC खरीदने का क्या फायदा है?
उत्तर: दिवाली के दौरान ऑफ-सीजन होने की वजह से कंपनियां और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स (जैसे Amazon/Flipkart) ACs की कीमतों में 25% से लेकर 50% तक की भारी कटौती करते हैं। इसके अलावा, इस दौरान बैंक डिस्काउंट, बंपर एक्सचेंज ऑफर्स और 5 साल तक की कंप्रेहेंसिव वारंटी जैसी डील्स मिलती हैं, जो गर्मियों के पिक-सीजन में नहीं मिलतीं।
Q2: 1.5 टन में 3-स्टार (3 Star) और 5-स्टार (5 Star) Inverter AC में से कौन सा चुनना चाहिए?
उत्तर: यह आपके इस्तेमाल पर निर्भर करता है:
3-Star Inverter AC: अगर आपका AC दिन में केवल 4 से 6 घंटे (या सिर्फ रात में) चलता है, तो ₹32,000–₹36,000 की रेंज में 3-स्टार AC खरीदना सबसे किफायती फैसला है।
5-Star Inverter AC: अगर आपका AC रोजाना 8 से 12 घंटे या उससे ज्यादा चलता है, तो 5-स्टार AC (जैसे Panasonic या Optimist) लेना चाहिए। यह ₹40,000–₹48,000 की रेंज में आता है लेकिन लंबे समय में आपका बिजली का बिल 20% से 30% तक कम कर देता है।
Q3: 6-in-1 / 8-in-1 Convertible AC क्या होता है और यह बिजली कैसे बचाता है?
उत्तर: कंवर्टिबल AC में आप रिमोट की मदद से एसी की कूलिंग कैपेसिटी (Tonnage) को अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा (जैसे 40%, 60%, 80% या 110%) कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कमरे में सिर्फ 1 व्यक्ति है, तो आप 1.5 टन के एसी को 0.8 या 1 टन की कैपेसिटी पर चला सकते हैं, जिससे एसी कम पावर कंज्यूम करता है और बिजली की भारी बचत होती है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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