दिवाली से पहले हवा हुई जहरीली! Amazon Sale में भारी छूट पर पाएं ब्रांडेड Air Purifier
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Acerpure, Cuckoo, Coway और Levoit जैसे बेहतरीन एयर प्यूरीफायर्स पर 78% तक की बंपर छूट मिल रही है। कम बजट से लेकर बड़े कमरों और आधुनिक फीचर्स वाले इन मॉडल्स पर बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI का भी फायदा उठाया जा सकता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन सेल में एयर प्यूरीफायर पर बंपर छूट
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में प्रदूषण और दिवाली के स्मॉग से निपटने के लिए एयर प्यूरीफायर पर 78% तक की भारी छूट मिल रही है। इस सेल में Cuckoo, Coway, Levoit, Hifresh और Acerpure जैसे दिग्गज ब्रांड्स के प्रीमियम मॉडल्स बेहद किफायती दामों पर उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार बेहतरीन विकल्प चुन सकते हैं।
शानदार फीचर्स और बेहतरीन ऑफर्स
ये एयर प्यूरीफायर ट्रू HEPA 13 फिल्टर, मल्टी-स्टेज फिल्ट्रेशन और 99.99% तक वायरस और धूल साफ करने की क्षमता के साथ आते हैं। सेल के दौरान 183 वर्ग फीट के छोटे कमरों से लेकर 700 वर्ग फीट तक के बड़े लिविंग रूम के लिए पावरफुल CADR वाले मॉडल्स पर बंपर बचत हो रही है। इसके साथ ही ग्राहकों को अतिरिक्त फ्री फिल्टर, आकर्षक कैशबैक और बैंक ऑफर्स का भी फायदा मिल रहा है।
बचत और आसान भुगतान विकल्प
खरीददारी को और आसान बनाने के लिए चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर भारी डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI (मात्र ₹141 से शुरू) की सुविधा दी जा रही है। लंबी मोटर वारंटी (8 साल तक) और ऊर्जा की कम खपत वाले ये प्यूरीफायर लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहे हैं।
1. Cuckoo Respure Air Purifier for Home, True HEPA 13, Covers 570 Sqft/15min | 1 Additional Free Filter, 408 m³/h CADR, Dust Sensor,Removes 99.99% Dust,Virus,Germs,Pet Hair,Allergens, 8 Yrs Motor Warranty
अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में कूकू का यह दमदार एयर प्यूरीफायर 63% की भारी छूट के साथ मिल रहा है। यह मॉडल 570 वर्ग फीट तक के बड़े कमरों के लिए एकदम सही है। इसमें मिलने वाला ट्रू HEPA 13 फ़िल्टर घर की हवा को 99.99% तक शुद्ध करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी बचत
अतिरिक्त फिल्टर
लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट ऐप की कमी
बड़ा आकार
2. acerpure Pro Air Purifier for Home, 4 in 1 HEPA filter with 4 layer protection, Smart Sensor, Negative Ion Generator eliminates pollutants, germs, bacteria and more, Safety Lock, 25dB Quiet, AP551-50W
अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Acerpure Pro (AP551-50W) एयर प्यूरीफायर पर 78% का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। मूल कीमत ₹34,990 वाले इस प्रीमियम प्यूरीफायर को सेल के दौरान सिर्फ ₹7,599 में खरीदा जा सकता है। यह मॉडल दमदार 4-लेयर प्रोटेक्शन और स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी बचत
4-इन-1 HEPA फिल्ट्रेशन
नेगेटिव आयन जनरेटर
स्मार्ट सेंसर और LCD डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
औसत यूजर रेटिंग
केवल 1 साल की वारंटी
3. HIFRESH Air Purifier for Home, 4-Stage True HEPA Filter Removes 99.99% of Dust, Allergens, Smoke, Viruses & PM2.5 | 300 m³/h CADR Cover 700sq.ft.|Real-Time AQI Display | Auto & Sleep Mode | 12-H Timer
हाइफ्रेश का यह 4-स्टेज फिल्ट्रेशन वाला एयर प्यूरीफायर दिल्ली-एनसीआर की सर्दियों के स्मॉग और प्रदूषण से निपटने के लिए बेस्ट है। अमेज़न सेल में यह सीमित समय की डील के तहत आधे से कम दाम में मिल रहा है। यह 700 वर्ग फीट तक के बड़े एरिया को कवर करने की क्षमता रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा कवरेज एरिया
स्मार्ट AQI डिस्प्ले
रिमोट कंट्रोल
ऊर्जा की बचत
क्यों खोजें विकल्प
भारी फिल्टर रिप्लेसमेंट
कमियों में भारी वजन
4. Cuckoo Respure DLX Air Purifier for Home, HEPA 13, Covers 600 Sqft/15min | 1 Additional Free Filter*,434 m³/h CADR,Digital AQI Display,Removes 99.99% Dust,Germs,Pet Hair,Allergens,8 Yrs Motor Warranty
कूकू का यह डीएलएक्स (DLX) वर्जन और भी अधिक पावरफुल एयर प्यूरीफायर है जो बड़े लिविंग रूम या ऑफिस स्पेस के लिए डिजाइन किया गया है। अमेज़न सेल में 58% के भारी डिस्काउंट के बाद यह बेहतरीन कीमत पर उपलब्ध है। इसमें डिजिटल AQI डिस्प्ले और प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल कवरेज
डिजिटल AQI डिस्प्ले
फ्री फिल्टर
भरोसेमंद वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
अधिक कीमत
भारी प्यूरीफायर
5. LEVOIT Core Mini Air Purifier for Coverage Area 183 Sq Ft, Ultra Efficient HEPA Filter, Remove 99.97% Dust, Smoke, & Pollen, With Fragrance Sponge, 3 Speed for Better Sleep, (2 Years Warranty)
लेवोइट अमेरिका का नंबर-1 एयर प्यूरीफायर ब्रांड है, जिसका यह 'कोर मिनी' मॉडल छोटे बेडरूम, स्टडी रूम या पर्सनल स्पेस के लिए बेस्ट है। अमेजन सेल में यह कॉम्पैक्ट प्यूरीफायर 52% की छूट के साथ बेहद किफायती दाम में मिल रहा है। यह वजन में बहुत हल्का और पोर्टेबल है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यंत हल्का और पोर्टेबल
अरोमाथेरेपी फीचर
बेहद कम बिजली खपत
शांत संचालन
क्यों खोजें विकल्प
छोटा कवरेज एरिया
डिस्प्ले या सेंसर की कमी
एडवांस स्मार्ट फीचर्स या रिमोट कंट्रोल की सुविधा नहीं
6. Jafanda JF068 Air Purifier for Home & Bedroom up to 650 Ft², H13 True HEPA Filter, Traps 99.97% of Smoke, Pollen & Dust Particles, Activated Carbon, 20dB Quiet Sleep Mode, 5-Year Warranty
जाफंडा का यह JF068 मॉडल छोटे बेडरूम और बच्चों के कमरे के लिए एक बेहतरीन बजट फ्रेंडली विकल्प है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस पर सबसे बड़ा 67% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 7-रंग की एलईडी नाइट लाइट दी गई है जो रात में बहुत आकर्षक लगती है।
Specifications
क्यों खरीदें
7-कलर नाइट लाइट
अल्ट्रा-क्वाइट मोड
कैरी हैंडल डिजाइन
बड़ी छूट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित CADR
सर्विस सेंटर सीमित
7. Coway Airmega 150 (Ap-1019C) Air Purifier For Home,Longest Filter Life 8500Hrs (Approx. 1.5-2 Yrs),Anti-Virus True Hepa Filter (H13),Kills Allergies,Virus,Germs & Pm 0.01 With 99.999% Efficiency,White
कोवे एयर केयर सेगमेंट में एक विश्व प्रसिद्ध दक्षिण कोरियाई ब्रांड है। इसका यह मॉडल अपनी लंबी फिल्टर लाइफ और एंटी-वायरस ग्रीन ट्रू HEPA फिल्टर के लिए जाना जाता है। अमेज़न सेल में यह प्रीमियम प्यूरीफायर 57% की छूट के साथ उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
सबसे लंबी फिल्टर लाइफ
एंटी-वायरस ग्रीन HEPA
स्मार्ट ऑटो मोड
आसान कार्ट्रिज सफाई
क्यों खोजें विकल्प
ऊंची शुरुआती कीमत
डिजिटल स्क्रीन की कमी
मीडियम कवरेज
8. LINSO HUSH HEPA H13 Air Purifier For Bedroom 85 m³/h CADR, covers 216 Sq.Ft | 2-year warranty | Home & office | A UK Based Brand | Aroma diffuser + child lock + timer | For babies, pets, dust & smoke
लिनसो एक यूके बेस्ड ब्रांड है जिसका यह छोटा और स्टाइलिश एयर प्यूरीफायर बेडरूम और ऑफिस डेस्क के लिए बनाया गया है। अमेज़न सेल में लिमिटेड टाइम डील के तहत यह भारी डिस्काउंट पर मिल रहा है। इसमें बच्चों की सुरक्षा के लिए खास चाइल्ड लॉक फीचर भी दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
चाइल्ड लॉक फीचर
बिल्ट-इन अरोमा Diffuser
फिल्टर चेक इंडिकेटर
हल्का और आधुनिक डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
छोटा CADR
कम यूजर बेस
Q1. दिवाली के प्रदूषण और स्मॉग से निपटने के लिए Amazon Sale में कौन-सा एयर प्यूरीफायर खरीदना सबसे अच्छा रहेगा?
उत्तर: दिवाली के समय होने वाले भारी प्रदूषण और पटाखों के धुएं से बचने के लिए ऐसा एयर प्यूरीफायर चुनें जिसमें True HEPA H13 फिल्टर और कम से कम 300 से 400 m³/h का CADR हो। Amazon Sale में Cuckoo, Coway और Acerpure जैसे ब्रांड्स के प्यूरीफायर पर 60% से 78% तक की भारी छूट मिल रही है, जो बड़े कमरों और लिविंग रूम के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।
Q2. क्या Amazon Sale में मिलने वाले बजट एयर प्यूरीफायर (जैसे Levoit या Jafanda) छोटे कमरों के लिए प्रभावी हैं?
उत्तर: हां, Levoit Core Mini और Jafanda जैसे बजट एयर प्यूरीफायर छोटे बेडरूम, स्टडी रूम या बच्चों के कमरे (लगभग 180 से 200 वर्ग फीट) के लिए बेहद प्रभावी और किफायती हैं। सेल के दौरान ये ₹4,000 से भी कम कीमत में मिल जाते हैं, जो कम जगह में बेहतरीन 3-स्टेज फिल्ट्रेशन प्रदान करते हैं।
Q3. एयर प्यूरीफायर खरीदते समय किन मुख्य ऑफर्स और फीचर्स पर ध्यान देना चाहिए?
उत्तर: खरीदते समय True HEPA H13 फिल्टर, रियल-टाइम AQI डिस्प्ले, साइलेंट स्लीप मोड (लगभग 20-25 dB) और मोटर की वारंटी जरूर देखें। इसके अलावा, Amazon Sale में अपनी बचत को और बढ़ाने के लिए HDFC/ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI ऑप्शंस और Amazon Pay कैशबैक का लाभ जरूर उठाएं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।