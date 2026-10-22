दिवाली से पहले हवा हुई जहरीली! Amazon Sale में भारी छूट पर पाएं ब्रांडेड Air Purifier

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Acerpure, Cuckoo, Coway और Levoit जैसे बेहतरीन एयर प्यूरीफायर्स पर 78% तक की बंपर छूट मिल रही है। कम बजट से लेकर बड़े कमरों और आधुनिक फीचर्स वाले इन मॉडल्स पर बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI का भी फायदा उठाया जा सकता है।

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अमेजन सेल में एयर प्यूरीफायर पर बंपर छूट अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में प्रदूषण और दिवाली के स्मॉग से निपटने के लिए एयर प्यूरीफायर पर 78% तक की भारी छूट मिल रही है। इस सेल में Cuckoo, Coway, Levoit, Hifresh और Acerpure जैसे दिग्गज ब्रांड्स के प्रीमियम मॉडल्स बेहद किफायती दामों पर उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार बेहतरीन विकल्प चुन सकते हैं।

air purifier

शानदार फीचर्स और बेहतरीन ऑफर्स ये एयर प्यूरीफायर ट्रू HEPA 13 फिल्टर, मल्टी-स्टेज फिल्ट्रेशन और 99.99% तक वायरस और धूल साफ करने की क्षमता के साथ आते हैं। सेल के दौरान 183 वर्ग फीट के छोटे कमरों से लेकर 700 वर्ग फीट तक के बड़े लिविंग रूम के लिए पावरफुल CADR वाले मॉडल्स पर बंपर बचत हो रही है। इसके साथ ही ग्राहकों को अतिरिक्त फ्री फिल्टर, आकर्षक कैशबैक और बैंक ऑफर्स का भी फायदा मिल रहा है।

बचत और आसान भुगतान विकल्प खरीददारी को और आसान बनाने के लिए चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर भारी डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI (मात्र ₹141 से शुरू) की सुविधा दी जा रही है। लंबी मोटर वारंटी (8 साल तक) और ऊर्जा की कम खपत वाले ये प्यूरीफायर लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहे हैं।

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में कूकू का यह दमदार एयर प्यूरीफायर 63% की भारी छूट के साथ मिल रहा है। यह मॉडल 570 वर्ग फीट तक के बड़े कमरों के लिए एकदम सही है। इसमें मिलने वाला ट्रू HEPA 13 फ़िल्टर घर की हवा को 99.99% तक शुद्ध करता है।

Specifications CADR 408 m³/h क्लीन एयर डिलीवरी रेट कवर एरिया 570 वर्ग फीट तक का कमरा फिल्ट्रेशन प्री-फ़िल्टर, ट्रू HEPA H13 और एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर नॉइज लेवल स्लीप मोड में लगभग 20 dB वारंटी 8 साल की मोटर वारंटी क्यों खरीदें बड़ी बचत अतिरिक्त फिल्टर लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प स्मार्ट ऐप की कमी बड़ा आकार

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Acerpure Pro (AP551-50W) एयर प्यूरीफायर पर 78% का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। मूल कीमत ₹34,990 वाले इस प्रीमियम प्यूरीफायर को सेल के दौरान सिर्फ ₹7,599 में खरीदा जा सकता है। यह मॉडल दमदार 4-लेयर प्रोटेक्शन और स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है।

Specifications CADR 324 CMH फिल्टर तकनीक 4-इन-1 HEPA 13 और HEPA Plus+ प्रोटेक्शन नॉइज लेवल शांत नींद के लिए 25dB क्वाइट मोड सुरक्षा फीचर्स बच्चों और पेट्स के लिए इन-बिल्ट सेफ्टी लॉक क्यों खरीदें बड़ी बचत 4-इन-1 HEPA फिल्ट्रेशन नेगेटिव आयन जनरेटर स्मार्ट सेंसर और LCD डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प औसत यूजर रेटिंग केवल 1 साल की वारंटी

हाइफ्रेश का यह 4-स्टेज फिल्ट्रेशन वाला एयर प्यूरीफायर दिल्ली-एनसीआर की सर्दियों के स्मॉग और प्रदूषण से निपटने के लिए बेस्ट है। अमेज़न सेल में यह सीमित समय की डील के तहत आधे से कम दाम में मिल रहा है। यह 700 वर्ग फीट तक के बड़े एरिया को कवर करने की क्षमता रखता है।

Specifications वारंटी खरीद की तारीख से 2 साल की वारंटी टाइमर 12-घंटे का ऑटो शट-ऑफ टाइमर फिल्ट्रेशन 4-स्टेज (प्री-फ़िल्टर, HEPA, एक्टिवेटेड कार्बन और कोल्ड कैटलिस्ट) कवर एरिया 700 वर्ग फीट तक CADR 300 m³/h एयर डिलीवरी रेट क्यों खरीदें बड़ा कवरेज एरिया स्मार्ट AQI डिस्प्ले रिमोट कंट्रोल ऊर्जा की बचत क्यों खोजें विकल्प भारी फिल्टर रिप्लेसमेंट कमियों में भारी वजन

कूकू का यह डीएलएक्स (DLX) वर्जन और भी अधिक पावरफुल एयर प्यूरीफायर है जो बड़े लिविंग रूम या ऑफिस स्पेस के लिए डिजाइन किया गया है। अमेज़न सेल में 58% के भारी डिस्काउंट के बाद यह बेहतरीन कीमत पर उपलब्ध है। इसमें डिजिटल AQI डिस्प्ले और प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications वारंटी 8-वर्षीय मोटर वारंटी CADR 434 m³/h CADR रेटिंग कवर एरिया 600 वर्ग फीट (15 मिनट में) फिल्ट्रेशन ट्रू HEPA 13 और मल्टी-एयर फिल्ट्रेशन नॉइज लेवल 20 dB (स्लीप मोड) से 53 dB (हाई स्पीड) फिल्ट्रेशन ट्रू HEPA 13 और मल्टी-एयर फिल्ट्रेशन कवर एरिया 600 वर्ग फीट (15 मिनट में क्यों खरीदें विशाल कवरेज डिजिटल AQI डिस्प्ले फ्री फिल्टर भरोसेमंद वारंटी क्यों खोजें विकल्प अधिक कीमत भारी प्यूरीफायर

लेवोइट अमेरिका का नंबर-1 एयर प्यूरीफायर ब्रांड है, जिसका यह 'कोर मिनी' मॉडल छोटे बेडरूम, स्टडी रूम या पर्सनल स्पेस के लिए बेस्ट है। अमेजन सेल में यह कॉम्पैक्ट प्यूरीफायर 52% की छूट के साथ बेहद किफायती दाम में मिल रहा है। यह वजन में बहुत हल्का और पोर्टेबल है।

Specifications कवर एरिया 183 वर्ग फीट फिल्ट्रेशन 3-स्टेज 360° वॉर्टेक्सएयर फिल्ट्रेशन पावर कंजम्पशन केवल 7 Watts नॉइज लेवल 25 dB तक शांत क्यों खरीदें अत्यंत हल्का और पोर्टेबल अरोमाथेरेपी फीचर बेहद कम बिजली खपत शांत संचालन क्यों खोजें विकल्प छोटा कवरेज एरिया डिस्प्ले या सेंसर की कमी एडवांस स्मार्ट फीचर्स या रिमोट कंट्रोल की सुविधा नहीं

जाफंडा का यह JF068 मॉडल छोटे बेडरूम और बच्चों के कमरे के लिए एक बेहतरीन बजट फ्रेंडली विकल्प है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस पर सबसे बड़ा 67% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 7-रंग की एलईडी नाइट लाइट दी गई है जो रात में बहुत आकर्षक लगती है।

Specifications वारंटी 1+1 साल की विस्तारित वारंटी पोर्टेबिलिटी इन-बिल्ट कैरी हैंडल के साथ हल्का वजन नॉइज लेवल 20 dB फिल्ट्रेशन H13 ट्रू HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर क्यों खरीदें 7-कलर नाइट लाइट अल्ट्रा-क्वाइट मोड कैरी हैंडल डिजाइन बड़ी छूट क्यों खोजें विकल्प सीमित CADR सर्विस सेंटर सीमित

कोवे एयर केयर सेगमेंट में एक विश्व प्रसिद्ध दक्षिण कोरियाई ब्रांड है। इसका यह मॉडल अपनी लंबी फिल्टर लाइफ और एंटी-वायरस ग्रीन ट्रू HEPA फिल्टर के लिए जाना जाता है। अमेज़न सेल में यह प्रीमियम प्यूरीफायर 57% की छूट के साथ उपलब्ध है।

Specifications वारंटी 7 साल की मोटर वारंटी वजन 5.5 किलोग्राम फिल्टर लाइफ लगभग 8,500 घंटे फिल्ट्रेशन प्री-फिल्टर, यूरेथेन कार्बन फिल्टर और एंटी-वायरस ग्रीन HEPA फिल्टर कवर एरिया 355 वर्ग फीट (भारतीय कमरों के लिए उपयुक्त) क्यों खरीदें सबसे लंबी फिल्टर लाइफ एंटी-वायरस ग्रीन HEPA स्मार्ट ऑटो मोड आसान कार्ट्रिज सफाई क्यों खोजें विकल्प ऊंची शुरुआती कीमत डिजिटल स्क्रीन की कमी मीडियम कवरेज

लिनसो एक यूके बेस्ड ब्रांड है जिसका यह छोटा और स्टाइलिश एयर प्यूरीफायर बेडरूम और ऑफिस डेस्क के लिए बनाया गया है। अमेज़न सेल में लिमिटेड टाइम डील के तहत यह भारी डिस्काउंट पर मिल रहा है। इसमें बच्चों की सुरक्षा के लिए खास चाइल्ड लॉक फीचर भी दिया गया है।

Specifications CAD 85 m³/h क्लीन एयर डिलीवरी रेट कवर एरिया 216 वर्ग फीट तक फिल्ट्रेशन HEPA H13 फ़िल्टर वजन 0.92 किलोग्राम क्यों खरीदें चाइल्ड लॉक फीचर बिल्ट-इन अरोमा Diffuser फिल्टर चेक इंडिकेटर हल्का और आधुनिक डिजाइन क्यों खोजें विकल्प छोटा CADR कम यूजर बेस

Q1. दिवाली के प्रदूषण और स्मॉग से निपटने के लिए Amazon Sale में कौन-सा एयर प्यूरीफायर खरीदना सबसे अच्छा रहेगा? उत्तर: दिवाली के समय होने वाले भारी प्रदूषण और पटाखों के धुएं से बचने के लिए ऐसा एयर प्यूरीफायर चुनें जिसमें True HEPA H13 फिल्टर और कम से कम 300 से 400 m³/h का CADR हो। Amazon Sale में Cuckoo, Coway और Acerpure जैसे ब्रांड्स के प्यूरीफायर पर 60% से 78% तक की भारी छूट मिल रही है, जो बड़े कमरों और लिविंग रूम के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।

Q2. क्या Amazon Sale में मिलने वाले बजट एयर प्यूरीफायर (जैसे Levoit या Jafanda) छोटे कमरों के लिए प्रभावी हैं? उत्तर: हां, Levoit Core Mini और Jafanda जैसे बजट एयर प्यूरीफायर छोटे बेडरूम, स्टडी रूम या बच्चों के कमरे (लगभग 180 से 200 वर्ग फीट) के लिए बेहद प्रभावी और किफायती हैं। सेल के दौरान ये ₹4,000 से भी कम कीमत में मिल जाते हैं, जो कम जगह में बेहतरीन 3-स्टेज फिल्ट्रेशन प्रदान करते हैं।

Q3. एयर प्यूरीफायर खरीदते समय किन मुख्य ऑफर्स और फीचर्स पर ध्यान देना चाहिए? उत्तर: खरीदते समय True HEPA H13 फिल्टर, रियल-टाइम AQI डिस्प्ले, साइलेंट स्लीप मोड (लगभग 20-25 dB) और मोटर की वारंटी जरूर देखें। इसके अलावा, Amazon Sale में अपनी बचत को और बढ़ाने के लिए HDFC/ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI ऑप्शंस और Amazon Pay कैशबैक का लाभ जरूर उठाएं।

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