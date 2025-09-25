Diwali तोहफा! OPPO ने लॉन्च किया रंगोली डिजाइन वाला फोन, धूप में बदलेगा रंग; तगड़े कैमरे, 6000mAh बैटरी से लैस Diwali gift OPPO Launched Reno14 5G Diwali Edition First Heat Sensitive Color Changing phone DSLR camera 6000mAh battery, Gadgets Hindi News - Hindustan
Diwali gift OPPO Launched Reno14 5G Diwali Edition First Heat Sensitive Color Changing phone DSLR camera 6000mAh battery

OPPO ने भारत में लॉन्च किया Reno14 5G का दिवाली एडिशन। ये इंडस्ट्री का पहला फोन है जो Heat-Sensitive कलर-चेंजिंग टेक्नोलॉजी, दमदार 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरे और कई फेस्टिव ऑफर्स के साथ आया है।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 12:38 PM
भारत में त्यौहारों के सीज़न को ध्यान में रखते हुए स्मार्टफोन कंपनियां हमेशा कुछ खास लेकर आती हैं। इस बार OPPO ने अपने यूजर्स को दिवाली का तोहफा देते हुए पेश किया है Reno14 5G Diwali Edition। यह स्मार्टफोन न सिर्फ डिजाइन और कलर के मामले में अनोखा है, बल्कि इसमें इंडस्ट्री की पहली Heat-Sensitive कलर-चेंजिंग टेक्नोलॉजी भी दी गई है। जब फोन हाथ की गर्मी से स्पर्श होता है तो इसका बैक पैनल ब्लैक से गोल्ड में बदल जाता है, जो दिवाली के रोशनी और रंगों का एहसास दिलाता है।

डिज़ाइन की बात करें तो इसमें Mandala, Peacock और दीयों से प्रेरित पैटर्न शामिल हैं, जो भारतीय संस्कृति और दिवाली की झलक दिखाते हैं। इसके साथ ही यह फोन बेहद प्रीमियम ब्लैक-गोल्ड पैलेट में आता है। फोन की मजबूती के लिए अल्यूमिनियम फ्रेम, Gorilla Glass 7i और IP66/IP68/IP69 रेटिंग दी गई है।

OPPO Reno14 5G Diwali Edition फोन की कीमत और फेस्टिव ऑफर्स

कीमत की बात करें तो OPPO Reno14 5G के दिवाली एडिशन फोन 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की 39,999 रुपए रखी गई है। लेकिन फेस्टिव ऑफर के दौरान यह फोन सिर्फ 36,999 रुपए में Flipkart, Amazon और OPPO ई-स्टोर पर उपलब्ध होगा। चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 3,000 रुपए तक का इंस्टेंट कैशबैक है। पुराने फोन पर 3,000 रुपए तक का बोनस। 6 महीने तक बिना ब्याज के EMI।

OPPO Reno14 5G Diwali Edition फोन के फीचर्स

इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत है इसका GlowShift Heat-Sensitive कलर-चेंजिंग बैक पैनल। यह ब्लैक से गोल्ड में बदलता है और त्योहार की रौनक को और भी खास बनाता है। फोन Mandala और Peacock डिज़ाइन के साथ गोल्डन टच दिया गया है। साथ ही यह फोन सिर्फ 7.42mm पतला है।

OPPO Reno14 5G Diwali Edition में 6.59 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 93% स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो और 1200 nits ब्राइटनेस मिलती है। फोन में 50MP मेन सेंसर, 50MP टेलीफोटो (3.5x ऑप्टिकल ज़ूम), 8MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें AI Editor 2.0, AI Best Face और AI Eraser जैसे एडवांस फीचर्स भी हैं।

यह फोन MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर से लैस है, जो 20% ज्यादा परफॉर्मेंस और 30% बेहतर पावर एफिशियंसी देता है। साथ ही इसमें ColorOS 15 और AI फीचर्स जैसे AI Translate और AI VoiceScribe मौजूद हैं।

फोन में 6000mAh की 5 साल टिकाऊ बैटरी दी गई है, जो 2 दिन तक चल सकती है। इसे 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग से चार्ज किया जा सकता है। इस फोन को IP66, IP68 और IP69 सर्टिफिकेशन मिले हैं। इसका मतलब यह पानी, धूल और हाई-प्रेशर वॉटर जेट्स तक को झेल सकता है।

