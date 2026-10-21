चुटकियों में चमकेगा घर! Amazon सेल से ₹1,399 की शुरुआती कीमत पर लाएं वैक्यूम क्लीनर, मची लूट!
दिवाली सफाई को बनाएं बेहद आसान! Amazon Great Indian Festival सेल में वैक्यूम क्लीनर पर 72% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिसकी शुरुआती कीमत मात्र ₹1,399 है। सोफे, कारपेट और घर के हर कोने की गहरी सफाई के लिए इन स्मार्ट गैजेट्स पर बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
💥 Amazon Sale में Vacuum Cleaners पर 72% तक की भारी छूट
दिवाली की सफाई को आसान बनाने के लिए Amazon Great Indian Festival सेल में Inalsa, Kent, Tineco, Dreame, Seznik और NUUK जैसे बड़े ब्रांड्स के वैक्यूम क्लीनर्स पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। Homebasic का 4-in-1 पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर मात्र ₹1,399 की शुरुआती कीमत (72% तक छूट) पर उपलब्ध है। इसके अलावा Inalsa, IBELL और Kent के 10L से 12L क्षमता वाले शक्तिशाली Wet & Dry मॉडल्स ₹3,389 से ₹4,129 के बजट में खरीदे जा सकते हैं।
🤖 स्मार्ट रोबोट और प्रीमियम कॉर्डलेस मॉडल्स पर बचत
यदि आप बिना हाथ लगाए सफाई करना चाहते हैं, तो Dreame D30 Ultra Robot Vacuum 44% तक छूट के बाद ₹44,999 में मिल रहा है। वहीं 34 kPa की सबसे शक्तिशाली सक्शन पावर वाला NUUK REN PRO Cordless Stick Vacuum ₹17,999 में और Tineco i5 Stretch Plus Smart Mop Cleaner 44% तक डिस्काउंट के साथ ₹19,999 में उपलब्ध है। Seznik का टर्बो 3-इन-1 वैक्यूम व मॉप मॉडल भी सिर्फ ₹4,298 में मिल रहा है।
💳 बैंक डिस्काउंट, कैशबैक और आसान EMI ऑप्शंस
खरीदारी को और किफायती बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड्स पर ₹1,000 से ₹1,750 तक का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर ₹1,349 तक का कैशबैक बैलेंस मिलेगा। इसके साथ ही मात्र ₹119 प्रति माह से शुरू होने वाली आसान No-Cost EMI की सुविधा (HDFC, Bajaj Finserv और Amazon Pay Later) उपलब्ध है।
1. HOMEBASIC 4-in-1 Cordless Vacuum Cleaner & Blower for Car Home | 12000Pa Powerful Suction, 75W Brushless Motor, 4000mAh Battery, HEPA Filter | 8 Attachments Handheld Portable Mini Vacuum Cleaner
यह एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल 4-इन-1 हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर है, जिसे विशेष रूप से कार के अंदरूनी हिस्सों, सोफे के कोनों और कीबोर्ड की सफाई के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
वैक्यूम, एयर ब्लोअर और एयर कंप्रेसर के रूप में 4-इन-1 उपयोग
हल्का और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
4000mAh की बैटरी और टाइप-सी चार्जिंग सपोर्ट
धोने योग्य
क्यों खोजें विकल्प
डस्ट कप की क्षमता बहुत कम
बड़े कमरों या पूरे घर की फर्श की सफाई के लिए उपयुक्त नहीं
बैटरी लाइफ सीमित
2. INALSA Wet and Dry Vacuum Cleaner for Home,10 LTR Capacity,1200 W, 17 kPa Suction, Blower Function, Wet Vacuum Cleaner for Sofa, House Cleaning Machine,Vaccine Cleaner for Home (Micro WD10)
यह इनलसा का 10 लीटर क्षमता वाला वेट और ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, जो घर के सूखे कचरे के साथ-साथ गीले फैल को भी आसानी से साफ़ कर सकता है। इसमें ब्लोअर फंक्शन और मजबूत सक्शन पावर मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सूखे और गीले दोनों तरह के कचरे को साफ़ करने में सक्षम
1200W मोटर और 17 kPa का मजबूत सक्शन पावर
ब्लोअर फंक्शन
360° घूमने वाले पहियों और कैरी हैंडल के कारण इस्तेमाल में आसान
क्यों खोजें विकल्प
हर जगह ले जाने के लिए प्लग की जरूरत
साधारण कपड़ा फ़िल्टर
3. SEZNIK Vacuum Cleaner for House | Floor Mopping & Wet Spills + Dry Vacuuming | Turbo Sweep 3-in-1 Handheld Vacuum Cleaner | Vacuum & Mop | Corded, 600W, 20kpa Suction | 200ml Water Tank (SZ-V07)
सेजनिक टर्बो स्वीप एक 3-इन-1 हैंडहेल्ड और कॉर्डेड वैक्यूम क्लीनर है जो फर्श की वैक्यूमिंग के साथ मॉपिंग और गीले स्पिल को साफ करने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वैक्यूमिंग और मॉपिंग दोनों की एक साथ सुविधा
एर्गोनोमिक और हल्का डिज़ाइन
600ml का पर्याप्त डस्ट कप
20 kPa का सक्शन
क्यों खोजें विकल्प
कॉर्डेड
कूलिंग ब्रेक की आवश्यकता
टंकी की क्षमता छोटी
4. DREAME D30 Ultra Robot Vacuum and Mop Combo, 25,000Pa Suction, Auto Empty & Mop Self-Cleaning, MopExtend Edge Cleaning, Carpet Detection, Smart App Control, Multifunctional PowerDock
ड्रीमी डी30 अल्ट्रा एक एडवांस्ड रोबोट वैक्यूम और मॉप कॉम्बो है जो आपके पूरे घर की सफाई बिना आपकी मेहनत के ऑटोमैटिक तरीके से कर सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
25,000Pa की अत्यधिक शक्तिशाली सक्शन पावर
ऑटो-एम्प्टी और मॉप सेल्फ-क्लीनिंग डॉक
कोनों और दीवारों के पास सफाई के लिए मॉप एक्सटेंड तकनीक
स्मार्ट ऐप कंट्रोल के जरिए शेड्यूलिंग और नो-गो ज़ोन सेट करने की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
अधिक महंगी कीमत
अधिक जगह घेरता
रखरखाव का खर्च अधिक
5. IBELL Wet and Dry Vacuum Cleaner for Home, 10 LTR Capacity,1000 W, 16.7 kPa Suction, HEPA Filter, Wet Vacuum Cleaner for Sofa, House Cleaning Machine (Mecano Primea1000)
IBELL मेकैनो प्राइमिया 1000W एक शक्तिशाली वेट और ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, जो घर, सोफे, कारपेट और कार के अंदर की गहरी सफाई के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह धूल-मिट्टी साफ करने के साथ-साथ फर्श पर गिरे पानी या तरल पदार्थ को भी आसानी से सोख लेता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वेट एंड ड्राई सफाई
HEPA फ़िल्टर
10 लीटर बड़ा टैंक
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
पावर सॉकेट और प्लग पर निर्भर रहना
कमर्शियल उपयोग के लिए सीमित
थोड़ा भारी
6. KENT Vortex Plus Wet & Dry Vacuum Cleaner | Blower Function | 1200W Power & 12L Capacity | High Suction 17 kPa | Cyclone5 Technology | HEPA Filter | ABS Body & Rubberised Wheels | Black & Grey
केंट वर्टेक्स प्लस एक शक्तिशाली वेट और ड्राई वैक्यूम क्लीनर है जो घर और ऑफिस दोनों जगहों के सूखे कचरे और गीले फैल को आसानी से साफ कर सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
1200W की पावरफुल मोटर और 17 kPa सक्शन पावर
12 लीटर का बड़ा ABS बॉडी टैंक
ब्लोअर फंक्शन
रबरयुक्त पहिए
क्यों खोजें विकल्प
पूरी तरह से हल्का नहीं
कॉर्डेड
धूल बैग को समय-समय पर साफ़ करना
7. Tineco Floor ONE i5 Stretch Plus 2 Smart Cordless Wet & Dry Vacuum Cleaner & Mop for Hard Floors, 180° Flat Design, Clean Tough Stains & Pet Hair, Self-Cleaning Brush, 2 Yr Warranty
टीनेको का यह एक प्रीमियम और स्मार्ट कॉर्डलेस वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, जो एक ही बार में फर्श पर झाड़ू और पोछा दोनों का काम करता है। इसमें 180° फ्लैट डिज़ाइन दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
वैक्यूमिंग और मॉपिंग (पोछा) एक साथ करने की सुविधा
180° फ्लैट डिज़ाइन
सेल्फ-क्लीनिंग तकनीक
कॉर्डलेस (बैटरी चालित) होने के कारण इस्तेमाल में बेहद आसान
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी अधिक
बैटरी चालित होने के कारण रनटाइम सीमित
8. NUUK REN PRO Cordless Stick Vacuum Cleaner for Home, Carpet & Pet Hair | 180° Bending FlexiStick | Intelligent Adaptive Suction | 34 kPa Power | 60 Min Runtime | Multi-Cyclone HEPA | 2 Yr Warranty
नूक रेन प्रो एक प्रीमियम कॉर्डलेस स्टिक वैक्यूम क्लीनर है जो 34 kPa की भारी-भरकम सक्शन पावर और 180° मोड़ने वाले फ्लेक्सीस्टिक डिज़ाइन के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
34 kPa की जबरदस्त सक्शन पावर
180° मोड़ने वाला फ्लेक्सीस्टिक
ईको मोड पर 60 मिनट तक का लंबा बैटरी बैकअप
टच डिस्प्ले के साथ इंटेलिजेंट एडाप्टिव सक्शन
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगा
केवल 650 मिलीलीटर
Q1. इस Amazon GIF Sale में वैक्यूम क्लीनर पर सबसे कम कीमत कितनी है?
उत्तर: इस सेल में HOMEBASIC 4-in-1 पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर मात्र ₹1,399 (72% की भारी छूट) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है।
Q2. क्या इन वैक्यूम क्लीनर से सूखे कचरे के साथ गीला पानी भी साफ़ किया जा सकता है?उत्तर: हाँ, Inalsa, IBELL, Kent और Seznik जैसे ब्रांड्स के 'वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर्स से सूखे कचरे के साथ-साथ फर्श पर फैले तरल पदार्थों और पानी को भी आसानी से साफ़ किया जा सकता है।
Q3. क्या Amazon Sale में वैक्यूम क्लीनर पर बैंक डिस्काउंट या नो-कॉस्ट ईएमआई की सुविधा मिल रही है?
उत्तर: हाँ, चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹1,000 से ₹1,750 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और मात्र ₹119 प्रति माह से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI की सुविधा उपलब्ध है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।