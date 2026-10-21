चुटकियों में चमकेगा घर! Amazon सेल से ₹1,399 की शुरुआती कीमत पर लाएं वैक्यूम क्लीनर, मची लूट!

दिवाली सफाई को बनाएं बेहद आसान! Amazon Great Indian Festival सेल में वैक्यूम क्लीनर पर 72% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिसकी शुरुआती कीमत मात्र ₹1,399 है। सोफे, कारपेट और घर के हर कोने की गहरी सफाई के लिए इन स्मार्ट गैजेट्स पर बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।

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💥 Amazon Sale में Vacuum Cleaners पर 72% तक की भारी छूट दिवाली की सफाई को आसान बनाने के लिए Amazon Great Indian Festival सेल में Inalsa, Kent, Tineco, Dreame, Seznik और NUUK जैसे बड़े ब्रांड्स के वैक्यूम क्लीनर्स पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। Homebasic का 4-in-1 पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर मात्र ₹1,399 की शुरुआती कीमत (72% तक छूट) पर उपलब्ध है। इसके अलावा Inalsa, IBELL और Kent के 10L से 12L क्षमता वाले शक्तिशाली Wet & Dry मॉडल्स ₹3,389 से ₹4,129 के बजट में खरीदे जा सकते हैं।

vacuum cleaners

🤖 स्मार्ट रोबोट और प्रीमियम कॉर्डलेस मॉडल्स पर बचत यदि आप बिना हाथ लगाए सफाई करना चाहते हैं, तो Dreame D30 Ultra Robot Vacuum 44% तक छूट के बाद ₹44,999 में मिल रहा है। वहीं 34 kPa की सबसे शक्तिशाली सक्शन पावर वाला NUUK REN PRO Cordless Stick Vacuum ₹17,999 में और Tineco i5 Stretch Plus Smart Mop Cleaner 44% तक डिस्काउंट के साथ ₹19,999 में उपलब्ध है। Seznik का टर्बो 3-इन-1 वैक्यूम व मॉप मॉडल भी सिर्फ ₹4,298 में मिल रहा है।

💳 बैंक डिस्काउंट, कैशबैक और आसान EMI ऑप्शंस खरीदारी को और किफायती बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड्स पर ₹1,000 से ₹1,750 तक का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर ₹1,349 तक का कैशबैक बैलेंस मिलेगा। इसके साथ ही मात्र ₹119 प्रति माह से शुरू होने वाली आसान No-Cost EMI की सुविधा (HDFC, Bajaj Finserv और Amazon Pay Later) उपलब्ध है।

यह एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल 4-इन-1 हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर है, जिसे विशेष रूप से कार के अंदरूनी हिस्सों, सोफे के कोनों और कीबोर्ड की सफाई के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Specifications सक्शन पावर 12000 Pa बैटरी क्षमता 4000mAh क्षमता 0.2 लीटर विशेष फीचर 4-इन-1 कॉर्डलेस, 8 अटैचमेंट्स के साथ क्यों खरीदें वैक्यूम, एयर ब्लोअर और एयर कंप्रेसर के रूप में 4-इन-1 उपयोग हल्का और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन 4000mAh की बैटरी और टाइप-सी चार्जिंग सपोर्ट धोने योग्य क्यों खोजें विकल्प डस्ट कप की क्षमता बहुत कम बड़े कमरों या पूरे घर की फर्श की सफाई के लिए उपयुक्त नहीं बैटरी लाइफ सीमित

यह इनलसा का 10 लीटर क्षमता वाला वेट और ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, जो घर के सूखे कचरे के साथ-साथ गीले फैल को भी आसानी से साफ़ कर सकता है। इसमें ब्लोअर फंक्शन और मजबूत सक्शन पावर मिलती है।

Specifications वजन 4000 ग्राम विशेष फीचर वेट और ड्राई क्लीनिंग + ब्लोअर फंक्शन सक्शन पावर 17 kPa पावर 1200 वाट क्यों खरीदें सूखे और गीले दोनों तरह के कचरे को साफ़ करने में सक्षम 1200W मोटर और 17 kPa का मजबूत सक्शन पावर ब्लोअर फंक्शन 360° घूमने वाले पहियों और कैरी हैंडल के कारण इस्तेमाल में आसान क्यों खोजें विकल्प हर जगह ले जाने के लिए प्लग की जरूरत साधारण कपड़ा फ़िल्टर

सेजनिक टर्बो स्वीप एक 3-इन-1 हैंडहेल्ड और कॉर्डेड वैक्यूम क्लीनर है जो फर्श की वैक्यूमिंग के साथ मॉपिंग और गीले स्पिल को साफ करने में मदद करता है।

Specifications विशेष फीचर टर्बो स्वीप, वेट और ड्राई वजन 1.8 किलोग्राम वाटर टैंक क्षमता 200 मिलीलीटर सक्शन पावर 20 kPa क्यों खरीदें वैक्यूमिंग और मॉपिंग दोनों की एक साथ सुविधा एर्गोनोमिक और हल्का डिज़ाइन 600ml का पर्याप्त डस्ट कप 20 kPa का सक्शन क्यों खोजें विकल्प कॉर्डेड कूलिंग ब्रेक की आवश्यकता टंकी की क्षमता छोटी

ड्रीमी डी30 अल्ट्रा एक एडवांस्ड रोबोट वैक्यूम और मॉप कॉम्बो है जो आपके पूरे घर की सफाई बिना आपकी मेहनत के ऑटोमैटिक तरीके से कर सकता है।

Specifications सक्शन पावर 25,000 Pa विशेष फीचर ऑटो-एम्प्टी डॉक, कारपेट डिटेक्शन, ऐप कंट्रोल सर्फ़ेस रिकमेंडेशन हार्ड फ्लोर, कारपेट और वुड वारंटी 1 वर्ष क्यों खरीदें 25,000Pa की अत्यधिक शक्तिशाली सक्शन पावर ऑटो-एम्प्टी और मॉप सेल्फ-क्लीनिंग डॉक कोनों और दीवारों के पास सफाई के लिए मॉप एक्सटेंड तकनीक स्मार्ट ऐप कंट्रोल के जरिए शेड्यूलिंग और नो-गो ज़ोन सेट करने की सुविधा क्यों खोजें विकल्प अधिक महंगी कीमत अधिक जगह घेरता रखरखाव का खर्च अधिक

IBELL मेकैनो प्राइमिया 1000W एक शक्तिशाली वेट और ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, जो घर, सोफे, कारपेट और कार के अंदर की गहरी सफाई के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह धूल-मिट्टी साफ करने के साथ-साथ फर्श पर गिरे पानी या तरल पदार्थ को भी आसानी से सोख लेता है।

Specifications मोटर पावर 1000 वाट सक्शन पावर 16.7 kPa टैंक क्षमता 10 लीटर फ़िल्टर का प्रकार HEPA फ़िल्टर क्यों खरीदें वेट एंड ड्राई सफाई HEPA फ़िल्टर 10 लीटर बड़ा टैंक 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प पावर सॉकेट और प्लग पर निर्भर रहना कमर्शियल उपयोग के लिए सीमित थोड़ा भारी

केंट वर्टेक्स प्लस एक शक्तिशाली वेट और ड्राई वैक्यूम क्लीनर है जो घर और ऑफिस दोनों जगहों के सूखे कचरे और गीले फैल को आसानी से साफ कर सकता है।

Specifications क्षमता 12 लीटर ABS बॉडी सक्शन पावर 17 kPa फ़िल्टर HEPA फ़िल्टर वजन 3.6 किलोग्राम क्यों खरीदें 1200W की पावरफुल मोटर और 17 kPa सक्शन पावर 12 लीटर का बड़ा ABS बॉडी टैंक ब्लोअर फंक्शन रबरयुक्त पहिए क्यों खोजें विकल्प पूरी तरह से हल्का नहीं कॉर्डेड धूल बैग को समय-समय पर साफ़ करना

टीनेको का यह एक प्रीमियम और स्मार्ट कॉर्डलेस वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, जो एक ही बार में फर्श पर झाड़ू और पोछा दोनों का काम करता है। इसमें 180° फ्लैट डिज़ाइन दिया गया है।

Specifications वारंटी 2 साल वजन 4500 ग्राम टैंक क्षमता 0.8 लीटर विशेष फीचर 180° फ्लैट डिज़ाइन, सेल्फ-क्लीनिंग, वेट एंड ड्राई क्यों खरीदें वैक्यूमिंग और मॉपिंग (पोछा) एक साथ करने की सुविधा 180° फ्लैट डिज़ाइन सेल्फ-क्लीनिंग तकनीक कॉर्डलेस (बैटरी चालित) होने के कारण इस्तेमाल में बेहद आसान क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी अधिक बैटरी चालित होने के कारण रनटाइम सीमित

नूक रेन प्रो एक प्रीमियम कॉर्डलेस स्टिक वैक्यूम क्लीनर है जो 34 kPa की भारी-भरकम सक्शन पावर और 180° मोड़ने वाले फ्लेक्सीस्टिक डिज़ाइन के साथ आता है।

Specifications सक्शन पावर 34 kPa रनिंग टाइम 60 मिनट तक क्षमता 650 मिलीलीटर वजन 3900 ग्राम क्यों खरीदें 34 kPa की जबरदस्त सक्शन पावर 180° मोड़ने वाला फ्लेक्सीस्टिक ईको मोड पर 60 मिनट तक का लंबा बैटरी बैकअप टच डिस्प्ले के साथ इंटेलिजेंट एडाप्टिव सक्शन क्यों खोजें विकल्प काफी महंगा केवल 650 मिलीलीटर

Q1. इस Amazon GIF Sale में वैक्यूम क्लीनर पर सबसे कम कीमत कितनी है? उत्तर: इस सेल में HOMEBASIC 4-in-1 पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर मात्र ₹1,399 (72% की भारी छूट) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है।

Q2. क्या इन वैक्यूम क्लीनर से सूखे कचरे के साथ गीला पानी भी साफ़ किया जा सकता है?उत्तर: हाँ, Inalsa, IBELL, Kent और Seznik जैसे ब्रांड्स के 'वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर्स से सूखे कचरे के साथ-साथ फर्श पर फैले तरल पदार्थों और पानी को भी आसानी से साफ़ किया जा सकता है।

Q3. क्या Amazon Sale में वैक्यूम क्लीनर पर बैंक डिस्काउंट या नो-कॉस्ट ईएमआई की सुविधा मिल रही है? उत्तर: हाँ, चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹1,000 से ₹1,750 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और मात्र ₹119 प्रति माह से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI की सुविधा उपलब्ध है।

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