Diwali 2026: घर को रोशन करने के लिए ट्रेंड में हैं ये 8 तरह की लाइट्स, देखें कौन-सी रहेगी बेहतर
2026 के मार्केट में स्मार्टफोन से कंट्रोल होने वाली लाइट्स, मैसेज बोर्ड, लेजर प्रोजेक्टर और वॉटरफॉल स्टाइल कर्टेन लाइट्स ट्रेंड में देखने को मिल रही है। आप इस दिवाली इनमें से अपने लिए चुन सकते हैं।
दिवाली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में घर की सजावट की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। घर को रोशन करने के लिए अब सिर्फ ट्रेडिशनल झालर और रंग-बिरंगी सीरियल लाइट्स ही विकल्प नहीं रह गई हैं। मार्केट में इस बार स्मार्ट एलईडी लाइट्स, प्रोजेक्टर लाइट्स, डिजाइनर कर्टेन लाइट्स और सोलर लाइट्स जैसे कई नए विकल्प मौजूद हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई लाइट्स को स्मार्टफोन से कंट्रोल भी किया जा सकता है। अगर आप भी दिवाली 2026 पर घर को नया लुक देना चाहते हैं तो इन 8 तरह की लाइट्स में से चुन सकते हैं।
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स्मार्ट ब्लूटूथ और ऐप कंट्रोल वाली लाइट्स
इस दिवाली स्मार्ट लाइट्स का इस्तेमाल घर की सजावट को खास बना सकता है। इन लाइट्स को स्मार्टफोन ऐप या ब्लूटूथ की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। इनमें अलग-अलग रंग चुनने, ब्राइटनेस बदलने और लाइटिंग मोड सेट करने का विकल्प मिलता है। कुछ मॉडल म्यूजिक के साथ भी सिंक हो सकते हैं। ये लाइट्स उन लोगों के लिए बेहतर हैं जो घर में पार्टी जैसा माहौल बनाना चाहते हैं।
एलईडी कर्टेन लाइट्स
अगर आप घर की बालकनी, खिड़की या दीवार को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो एलईडी कर्टेन लाइट्स अच्छा विकल्प हैं। इनमें कई छोटी-छोटी लाइट्स एक साथ नीचे की तरफ लटकती हैं, जिससे झरने जैसा लुक मिलता है। मार्केट में स्टार, फूल और दीये के डिजाइन वाली कर्टेन लाइट्स भी उपलब्ध हैं।
सोलर पावर वाली डेकोरेटिव लाइट्स
बिजली की खपत कम रखने के लिए सोलर लाइट्स पर विचार किया जा सकता है। इनमें सोलर पैनल दिया जाता है, जो दिन में बैटरी चार्ज करता है और अंधेरा होने पर लाइट अपने आप जल सकती है। इन्हें बालकनी, गार्डन, छत और घर के मुख्य दरवाजे पर लगाया जा सकता है। खरीदते समय बैटरी बैकअप और वेदर रेसिस्टेंस की जानकारी जरूर जांचें।
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लेजर और स्टार प्रोजेक्टर लाइट्स
दिवाली पर घर को अलग अंदाज में सजाने के लिए प्रोजेक्टर लाइट्स भी लोकप्रिय विकल्प बन रही हैं। इन्हें घर की दीवार या फर्श की तरफ करके रंग-बिरंगे पैटर्न, सितारे और रोशनी के डिजाइन बनाए जा सकते हैं। कुछ मॉडल में अलग-अलग पैटर्न और लाइटिंग मोड मिलते हैं। इन्हें घर के बाहर या किसी खाली दीवार पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
एलईडी दीया कर्टेन लाइट्स
ट्रेडिशनल दीयों जैसा लुक पसंद करने वालों के लिए ये लाइट्स अच्छा विकल्प हैं। इनमें छोटी-छोटी दीयों के आकार की एलईडी लाइट्स लगी होती हैं। इन्हें दरवाजे, पूजा घर या बालकनी में लगाया जा सकता है। इनमें कई फ्लैशिंग मोड भी मिलते हैं।
कॉपर वायर फेयरी लाइट्स
छोटी और पतली कॉपर वायर पर लगी एलईडी लाइट्स से घर को सॉफ्ट और खूबसूरत लुक दिया जा सकता है। इन्हें कांच की बोतलों, फोटो फ्रेम, पौधों और दीवारों पर सजाना आसान होता है। कम जगह में सजावट करने के लिए ये अच्छा विकल्प हैं।
एलईडी रोप और स्ट्रिप लाइट्स
घर की बालकनी, सीढ़ियों, छत और दरवाजे के किनारों को रोशन करने के लिए एलईडी रोप लाइट्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। वहीं, आरजीबी स्ट्रिप लाइट्स से अलग-अलग रंगों में रोशनी की जा सकती है। कुछ स्मार्ट स्ट्रिप लाइट्स में ऐप कंट्रोल और म्यूजिक सिंक जैसे फीचर भी मिलते हैं।
रिचार्जेबल और फ्लेमलेस एलईडी दीये
अगर आप असली दीयों की तरह दिखने वाली लेकिन बिना आग वाली लाइट चाहते हैं तो रिचार्जेबल या बैटरी से चलने वाले एलईडी दीये खरीद सकते हैं। इनमें टिमटिमाती लौ जैसा इफेक्ट मिलता है। पूजा घर, टेबल और बच्चों वाले घरों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।
खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान
दिवाली की सजावट के लिए लाइट्स खरीदते समय उनकी लंबाई, बिजली की खपत, पावर सोर्स और वारंटी जरूर चेक करें। बालकनी या खुली जगह पर लगाने के लिए आउटडोर इस्तेमाल के लिए वाटर रेसिस्टेंट मॉडल चुनें। साथ ही, सस्ती लाइट्स खरीदने के बजाय उनकी वायरिंग और प्लग की क्वॉलिटी पर भी ध्यान दें। बिजली के सॉकेट पर जरूरत से ज्यादा लोड ना डालें और रात में सोने से पहले डेकोरेटिव लाइट्स बंद कर दें।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।