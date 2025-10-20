इस दिवाली WhatsApp पर बोरिंग मैसेज नहीं! भेजें AI से बनी Wishes Videos और Stickers, मिनटों में होगी तैयार
संक्षेप: इस दिवाली 2025 पर अपने दोस्तों और परिवार को करें खास अंदाज़ में शुभकामनाएं! जानिए WhatsApp पर नए दिवाली स्टिकर्स डाउनलोड करने और AI की मदद से कस्टम शॉर्ट वीडियो बनाने का आसान तरीका। साथ ही जानें 10 AI प्रॉम्प्ट्स जो आपकी दिवाली विशेज़ को बना देंगे यूनिक और पर्सनल।
Happy Diwali Wishes: दिवाली का त्योहार रोशनी, खुशियों और अपनों से जुड़ाव का प्रतीक है। आज के डिजिटल युग में, हम अपने जश्न को ऑनलाइन भी मनाना पसंद करते हैं खासकर WhatsApp पर। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली 2025 पर लोग अपने दोस्तों और परिवार को शुभकामनाएं देने के लिए स्टिकर्स, वीडियो और AI जनरेटेड इमेजेज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अगर आप भी इस बार अपने शुभकामना संदेशों को थोड़ा खास बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। WhatsApp ने दिवाली के मौके पर कई नए Diwali Sticker Packs लॉन्च किए हैं जिन्हें आप सीधे ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं, AI टूल्स की मदद से अब आप कुछ सेकंड में अपनी खुद की Diwali Short Videos बना सकते हैं जिसमें आप अपनी आवाज़, फोटो या पर्सनल मैसेज जोड़ सकते हैं।
यहां हम आपको बता रहे हैं WhatsApp पर दिवाली स्टिकर्स कैसे डाउनलोड करें और 10 शानदार AI प्रॉम्प्ट्स जिनसे आप अपने दोस्तों और परिवार के लिए यूनिक Diwali वीडियो बना सकते हैं।
WhatsApp पर Diwali Stickers कैसे डाउनलोड करें?
Step 1: सबसे पहले अपने WhatsApp को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें।
Step 2: किसी चैट में जाएं और Emoji आइकन पर टैप करें।
Step 3: अब Stickers सेक्शन में जाएं और “+” आइकन पर क्लिक करें।
Step 4: यहां आपको “Happy Diwali 2025 Stickers” या “Festival of Lights Pack” जैसे ऑप्शन दिखाई देंगे।
Step 5: जिस पैक को चाहें, उस पर टैप करें और Download कर लें।
Step 6: अब ये स्टिकर्स सीधे आपके चैट में इस्तेमाल के लिए तैयार हैं।
टिप: आप चाहें तो Play Store या App Store से भी “WASticker Diwali Pack 2025” सर्च करके नए थर्ड-पार्टी स्टिकर्स डाउनलोड कर सकते हैं।
AI से बनाएं Personalized Diwali Short Video Wishes
अब सिर्फ स्टिकर्स नहीं, बल्कि AI की मदद से आप बना सकते हैं अपना खुद का दिवाली वीडियो विश वो भी 1 मिनट से कम समय में। इसके लिए आप ChatGPT, Canva, Kaiber, Pika Labs, Runway ML या Bing Image Creator जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये हैं दिवाली विश के वीडियो बनाने के लिए 10 Best AI Prompts
“Create a short video of a family celebrating Diwali with diyas and fireworks, text ‘Happy Diwali 2025’ in Hindi.”
“Generate a personalized Diwali video with my name [Your Name] wishing happiness and prosperity.”
“Make a 10-second AI animation showing kids lighting diyas and smiling with festive background music.”
“Design a vertical Diwali greeting video with colorful rangoli and lamps glowing.”
“Create an AI video of Goddess Lakshmi blessing a family in traditional Indian attire.”
“Generate an AI short clip showing people exchanging sweets and gifts on Diwali night.”
“Make a Diwali wish video with fireworks in the sky and ‘Happy Diwali 2025’ text animation.”
“Design a short personalized message video with my photo and golden Diwali lights.”
“Generate a fun AI reel-style video of friends celebrating Diwali and taking selfies.”
“Create an elegant AI greeting with diyas, flowers, and glowing text: Shubh Deepavali 2025.”
इन प्रॉम्प्ट्स को किसी भी AI Video Generator में डालने के बाद आप अपनी फोटो, टेक्स्ट या बैकग्राउंड म्यूज़िक जोड़ सकते हैं ताकि आपका Diwali Video यूनिक और पर्सनल लगे।
