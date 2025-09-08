डिश टीवी लाया बिल्ट-इन DTH और OTT वाले नए स्मार्ट टीवी, डॉल्बी साउंड से घर बनेगा थिएटर
डिश टीवी ने अपने स्मार्ट टीवी लॉन्च किए हैं। नए टीवी 55 इंच तक की साइज में आते हैं। नए टीवी के कुछ सेलेक्टेड मॉडल्स में कंपनी बिल्ट-इन डीटीएच दे रही है। खास बात है कि टीवी में 24 ओटीटी ऐप का भी इन-बिल्ट ऐक्सेस मिलेगा।
डिश टीवी ने बड़ा धमाका किया है। कंपनी ने मार्केट में अपने नए स्मार्ट टीवी- VZY Smart TV लॉन्च किए हैं। VZY का मतलब Vibe, Zone और You है। नए टीवी की खास बात है कि ये बिल्ट-इन DTH के साथ आते हैं। कंपनी के नए टीवी 32 इंच (HD) से 55 इंच (QLED 4K) साइज में आते हैं। इनमें से कुछ सेलेक्टेड मॉडल्स में कंपनी बिल्ट-इन डीटीएच सेट-टॉप बॉक्स ऑफर कर रही है। इन टीवी में कंपनी ओटीटी ऐप्स का भी ऐक्सेस दे रही है। टीवी में दमदार साउंड के लिए डॉल्बी ऑडियो और डॉल्बी ऐटमॉस भी दिया गया है। आइए जानते हैं डीटेल।
VZY स्मार्ट टीवी के फीचर और स्पेसिफिकेशन
कंपनी के ये नए टीवी जबर्दस्त फीचर्स के साथ आते हैं। इनमें आपको एचडी से लेकर QLED 4K डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा। टीवी में ऑफर किए जा रहे डिस्प्ले का ब्राइटनेस लेवल 350 निट्स का है। डॉल्बी विजन सपोर्ट से टीवी की पिक्चर क्वॉलिटी और जबर्दस्त हो जाती है। दमदार साउंड के लिए टीवी में डॉल्बी ऑडियो दिया गया है। प्रीमियम मॉडल्स में कंपनी डॉल्बी ऐटमॉस भी ऑफर कर रही है, जो घर में सिनेमाहॉल जैसा फील देता है।
टीवी ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड गूगल टीवी 5 पर काम करते हैं। टीवी में बिल्ट-इन डीटीएच दिया जा रहा है। डीटीएच में 576 लाइव चैनल दिए गए हैं, जिनमें 86 चैनल एचडी हैं। खास बात है कि इसमें आपको 24 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। टीवी 2जीबी रैम और 32जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है।
सम्बंधित सुझाव
55% OFF
VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S (Black)
- VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S (Black)
₹7599₹16999
खरीदिये
38% OFF
Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
- Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
₹37000₹60000
खरीदिये
56% OFF
VW 80 cm (32 inches) Linux Series Frameless HD Ready Smart LED TV VW32C2 (Black) | with 18 Months Warranty
- VW 80 cm (32 inches) Linux Series Frameless HD Ready Smart LED TV VW32C2 (Black) | with 18 Months Warranty
₹7499₹16999
खरीदिये
टीवी में कंपनी बिल्ट-इन क्रोमकास्ट और एयर प्ले भी दे रही है। टीवी सेल के लिए मेट्रो सिटीज के अलावा छोटे शहरों में हजारों डीलर्स के जरिए उपलब्ध है। यूजर डिश टीवी के नए टीवी को जीरो डाउन पेमेंट और नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं।बताते चलें कि कंपनी ने अप्रैल 2019 में अपने ओटीटी प्लैटफॉर्म Watcho को लॉन्च किया था।
(Photo: colombo)