इन स्पीकर्स की आवाज थिएटर को भी कर देगी फेल, 499 रुपये की शुरुआती कीमत में अमेजन पर हो रही सेल

Discount On Speakers: अमेजन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल के दौरान आप अपने घर के लिए बढ़िया स्पीकर खरीद सकते हैं। शानदार साउंड क्वालिटी और लेटेस्ट फीचर्स के साथ, ये स्पीकर्स आपके म्यूजिक और मूवी एक्सपीरियंस को और बेहतर बना देंगे।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 07:06 PM
Discount On Speakers: अमेजन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल चल रही है और इस दौरान कई प्रोडक्ट्स को कम कीमत में खरीदा जा सकता है। अगर आपको म्यूजिक सुनने का शौक है, या आप घर पर पार्टी करते हैं, तो स्पीकर आपके लिए काफी जरूरी होते हैं। ये स्पीकर्स मूवीज और वेब सीरीज को थिएटर जैसी साउंड क्वालिटी में सुनने का एक्सपीरियंस देते हैं। इन्हें आप अपनी डिवाइस के साथ भी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। बोट से लेकर जेब्रोनिक्स तक, ये स्पीकर्स हर म्यूजिक लवर के लिए एक साउंड गिफ्ट साबित होंगे। चाहें आपका बजट कुछ भी क्यों न हो, यहां आपको कई बढ़िया ऑफर्स मिल जाएंगे।

इसकी कीमत 7,999 रुपये है। इसे 44% डिस्काउंट के साथ 4,485 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक दमदार 30W वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है, जो घर और आउटडोर दोनों जगह शानदार म्यूजिक एक्सपीरियंस देता है। इसका XBass फंक्शन डीप बास और क्लियर साउंड क्वालिटी की सुविधा देता है। यह स्पीकर IPX7 वॉटरप्रूफ है, जिससे यह पूल पार्टी या बारिश में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी बैटरी लाइफ 24 घंटे की है। वहीं, 150 फीट तक की ब्लूटूथ रेंज दी गई है, जिससे इसे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। इसमें बिल्ट-इन माइक भी दिया गया है।

Specifications

साउंड आउटपुट
30W
ब्लूटूथ वर्जन
5.3
बैटरी बैकअप
24 घंटे
वॉटरप्रूफ रेटिंग
IPX7
रेंज
150 फीट
बिल्ट-इन माइक
हां
XBass मोड
हां

क्यों खरीदें

...

30W लाउड और क्लियर साउंड

...

24 घंटे की लंबी बैटरी

...

वाटरप्रूफ डिजाइन (IPX7)

...

XBass के साथ दमदार बास

...

लंबी वायरलेस रेंज और कॉलिंग सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

वजन थोड़ा भारी

...

प्रीमियम रेंज में कीमत

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसकी कीमत 50% डिस्काउंट के साथ 499 रुपये में है। यह बेहद ही कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है, जो शानदार साउंड क्वालिटी और मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ आता है। इसका इनबिल्ट 3W स्पीकर, घर से लेकर ऑफिस और आउटडोर तक के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। इसमें यूएसबी, एसडी कार्ड, ऑक्स और एफएम रेडियो की सुविधा दी गई है।। इसके साथ ही कॉल फंक्शन की सुविधा भी मिलती है। इसमें कैरी हैंडल भी दिया गया है, जिससे इसे कैरी करना आसान हो जाता है। इसका डिजाइन काफी स्टाइलिश है।

Specifications

साउंड आउटपुट
3W
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ, यूएसबी, एसडी कार्ड, ऑक्स, एफएम
इनबिल्ट माइक्रोफोन
हां
डिजाइन
पोर्टेबल कैरी हैंडल के साथ

क्यों खरीदें

...

मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन

...

स्टाइलिश और पोर्टेबल डिजाइन

...

FM रेडियो सपोर्ट

...

कैरी करने में आसान

...

बजट फ्रेंडली

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप सीमित

...

आउटडोर के लिए साउंड आउटपुट थोड़ा कम

इसकी एमआरपी 3,999 रुपये है। इसे 43% डिस्काउंट के साथ 2,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह बेहद ही स्टाइलिश और अल्ट्रा-पोर्टेबल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है। इसका साइज छोटा है और आवाज भी काफी दमदार है। इसका रग्ड फैब्रिक डिजाइन और वाइब्रेंट कलर, इसे ट्रेंडी बनाता है। इसमें IP67 रेटिंग दी गई है, जिससे यह स्पीकर वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ हो जाता है। इसे कहीं भी ले जाना आसान हो जाता है। यह यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है USB Type-C चार्जिंग सपोर्ट करता है। चाहें साउंड क्वालिटी हो या पोर्टेबिलिटी, यह एक बढ़िया विकल्प रहेगा।

Specifications

साउंड क्वालिटी
जेबीएल प्रो साउंड
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ, टाइप-सी
डिजाइन
रग्ड फैब्रिक, वाइब्रेंट कलर्स
पोर्टेबिलिटी
अल्ट्रा पोर्टेबल

क्यों खरीदें

...

दमदार साउंड क्वालिटी

...

वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ (IP67)

...

ट्रेंडी और मजबूत डिजाइन

...

टाइप-सी चार्जिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

इनबिल्ट माइक नहीं

...

बैटरी बैकअप कम

अगर आपका बजट 1,500 रुपये तक का है, तो यह स्पीकर आपके लिए सही रहेगा। इसे 70% डिस्काउंट के साथ 1,499 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। यह स्पीर बेहद ही स्टाइलिश है। इसमें 14W का सिग्नेचर साउंड दिया गया है। इसकी आरजीबी एलईडी लाइट म्यूजिक के एक्सपीरियंस को कमाल का बना देती है। इसका टीडब्ल्यूएस फीचर, दो स्पीकर्स को एक साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। यह स्पीकर 12 घंटे तक का प्लेबैक देता है। यह IPX5 रेटिंग के साथ वॉटर-रेसिस्टेंट भी है। इसमें ब्लूटूथ 5.3, ऑक्स पोर्ट और टाइप-सी इंटरफेस जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। ये इनडोर और आउटडोर दोनों के लिए सही रहेगा।

Specifications

साउंड आउटपुट
14W बोट सिग्नेचर साउंड
प्लेबैक टाइम
12 घंटे तक
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ 5.3, ऑक्सा, टाइप-सी
डिजाइन
आरजीबी एलईडी, स्टाइलिश बॉडी
फीचर्स
टीडब्ल्यूएस कनेक्शन, इनबिल्ट माइक
वॉटर रेसिस्टेंस
IPX5

क्यों खरीदें

...

दमदार 14W साउंड

...

RGB लाइट्स से बेहतर लुक

...

लंबा प्लेबैक टाइम

...

TWS फीचर से दो स्पीकर कनेक्ट करने की सुविधा

...

इनबिल्ट माइक से कॉलिंग सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

भारी आवाज में कभी-कभी बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है

इसकी कीमत काफी कम है। इसकी कीमत 3,499 रुपये है, जिसे डिस्काउंट के साथ 659 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 5W ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर दिया गया है, एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल ऑडियो डिवाइस है। इसमें 5W का आउटपुट, 52mm ड्राइवर और टीडब्ल्यूएस फंक्शन है, जिससे आप दो स्पीकर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें 1200 एमएएच की बैटरी दी गई है, जो 100 घंटे का स्टैंडबाय टाइम देती है। इसमें ऑटो-पेयरिंग, टीएफ कार्ड, यूएसबी स्लॉट और इन बिल्ट माइक जैसे फीचर्स मौजूद है। टाइप-सी चार्जिंग सपोर्ट के साथ यह स्पीकर म्यूजिक लवर्स के लिए सही रहेगा।

Specifications

साउंड आउटपुट
5W
ड्राइवर साइज
52mm
बैटरी
1200 एमएएच (100 घंटे स्टैंडबाय टाइम)
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ, टीएफ कार्ड, यूएसबी स्लॉट, टाइप-सी चार्जिंग
फीचर्स
ट्विन पेयरिंग, ऑटो-पेयरिंग, इन-बिल्ट माइक

क्यों खरीदें

...

दमदार साउंड क्वालिटी

...

TWS फंक्शन से दो स्पीकर कनेक्ट कर सकता है

...

मल्टीपल कनेक्टिविटी विकल्प

...

Type-C चार्जिंग और ऑटो पेयरिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

साउंड आउटपुट सीमित (5W)

...

बड़े एरिया के लिए सही नहीं

