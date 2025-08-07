इन स्पीकर्स की आवाज थिएटर को भी कर देगी फेल, 499 रुपये की शुरुआती कीमत में अमेजन पर हो रही सेल

Discount On Speakers: अमेजन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल के दौरान आप अपने घर के लिए बढ़िया स्पीकर खरीद सकते हैं। शानदार साउंड क्वालिटी और लेटेस्ट फीचर्स के साथ, ये स्पीकर्स आपके म्यूजिक और मूवी एक्सपीरियंस को और बेहतर बना देंगे।

Follow Us on

Thu, 7 Aug 2025 07:06 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Discount On Speakers: अमेजन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल चल रही है और इस दौरान कई प्रोडक्ट्स को कम कीमत में खरीदा जा सकता है। अगर आपको म्यूजिक सुनने का शौक है, या आप घर पर पार्टी करते हैं, तो स्पीकर आपके लिए काफी जरूरी होते हैं। ये स्पीकर्स मूवीज और वेब सीरीज को थिएटर जैसी साउंड क्वालिटी में सुनने का एक्सपीरियंस देते हैं। इन्हें आप अपनी डिवाइस के साथ भी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। बोट से लेकर जेब्रोनिक्स तक, ये स्पीकर्स हर म्यूजिक लवर के लिए एक साउंड गिफ्ट साबित होंगे। चाहें आपका बजट कुछ भी क्यों न हो, यहां आपको कई बढ़िया ऑफर्स मिल जाएंगे।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 7,999 रुपये है। इसे 44% डिस्काउंट के साथ 4,485 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक दमदार 30W वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है, जो घर और आउटडोर दोनों जगह शानदार म्यूजिक एक्सपीरियंस देता है। इसका XBass फंक्शन डीप बास और क्लियर साउंड क्वालिटी की सुविधा देता है। यह स्पीकर IPX7 वॉटरप्रूफ है, जिससे यह पूल पार्टी या बारिश में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी बैटरी लाइफ 24 घंटे की है। वहीं, 150 फीट तक की ब्लूटूथ रेंज दी गई है, जिससे इसे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। इसमें बिल्ट-इन माइक भी दिया गया है।

Loading Suggestions...

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसकी कीमत 50% डिस्काउंट के साथ 499 रुपये में है। यह बेहद ही कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है, जो शानदार साउंड क्वालिटी और मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ आता है। इसका इनबिल्ट 3W स्पीकर, घर से लेकर ऑफिस और आउटडोर तक के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। इसमें यूएसबी, एसडी कार्ड, ऑक्स और एफएम रेडियो की सुविधा दी गई है।। इसके साथ ही कॉल फंक्शन की सुविधा भी मिलती है। इसमें कैरी हैंडल भी दिया गया है, जिससे इसे कैरी करना आसान हो जाता है। इसका डिजाइन काफी स्टाइलिश है।

Loading Suggestions...

इसकी एमआरपी 3,999 रुपये है। इसे 43% डिस्काउंट के साथ 2,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह बेहद ही स्टाइलिश और अल्ट्रा-पोर्टेबल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है। इसका साइज छोटा है और आवाज भी काफी दमदार है। इसका रग्ड फैब्रिक डिजाइन और वाइब्रेंट कलर, इसे ट्रेंडी बनाता है। इसमें IP67 रेटिंग दी गई है, जिससे यह स्पीकर वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ हो जाता है। इसे कहीं भी ले जाना आसान हो जाता है। यह यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है USB Type-C चार्जिंग सपोर्ट करता है। चाहें साउंड क्वालिटी हो या पोर्टेबिलिटी, यह एक बढ़िया विकल्प रहेगा।

Loading Suggestions...

अगर आपका बजट 1,500 रुपये तक का है, तो यह स्पीकर आपके लिए सही रहेगा। इसे 70% डिस्काउंट के साथ 1,499 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। यह स्पीर बेहद ही स्टाइलिश है। इसमें 14W का सिग्नेचर साउंड दिया गया है। इसकी आरजीबी एलईडी लाइट म्यूजिक के एक्सपीरियंस को कमाल का बना देती है। इसका टीडब्ल्यूएस फीचर, दो स्पीकर्स को एक साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। यह स्पीकर 12 घंटे तक का प्लेबैक देता है। यह IPX5 रेटिंग के साथ वॉटर-रेसिस्टेंट भी है। इसमें ब्लूटूथ 5.3, ऑक्स पोर्ट और टाइप-सी इंटरफेस जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। ये इनडोर और आउटडोर दोनों के लिए सही रहेगा।

Loading Suggestions...