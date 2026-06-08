सस्ते और टिकाऊ, Amazon पर इन Direct Cool Single Door Fridges पर आई बाढ़, देखें लेटेस्ट मॉडल्स और कीमतें
अमेजन पर कम कीमत और बेहतरीन मजबूती वाले Direct Cool Single Door रेफ्रिजरेटर्स की भारी रेंज उपलब्ध है। इस लिस्ट में सैमसंग, एलजी और हायर जैसे टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट मॉडल्स शानदार फीचर्स और आकर्षक डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों के मौसम में यदि आप अपने घर के लिए एक नया, किफायती और टिकाऊ रेफ्रिजरेटर तलाश रहे हैं, तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर इस समय Direct Cool Single Door रेफ्रिजरेटर्स की जबरदस्त बाढ़ आई हुई है। इस कैटेगरी में सैमसंग, एलजी, और व्हर्लपूल जैसे देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स के लेटेस्ट मॉडल्स उपलब्ध हैं। ये सभी फ्रिज न सिर्फ दिखने में बेहद स्टाइलिश और आधुनिक हैं, बल्कि भारतीय परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं।
इन सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स की शुरुआती कीमत मात्र 11,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच है, जो इन्हें मध्यमवर्गीय परिवारों, बैचलर्स और छोटे कमरों के लिए एक परफेक्ट बजट-फ्रेंडली विकल्प बनाती है। फीचर्स की बात करें तो इनमें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर, बिना स्टेबलाइजर के चलने की क्षमता, और फास्ट आइस मेकिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है। इसके अलावा, 4 Star और 5 Star एनर्जी रेटिंग के कारण ये फ्रिज बिजली की भारी बचत करते हैं, जिससे आपका मंथली बिजली का बिल भी काफी कम आता है। अमेजन पर इस समय विभिन्न बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट ईएमआई और एक्सचेंज डिस्काउंट भी लाइव हैं, जिससे इन टिकाऊ प्रोडक्ट्स को और भी सस्ते दामों पर खरीदा जा सकता है।
1. Whirlpool 192 L 3 Star Vitamagic PRO Frost Free Direct-Cool Single Door Refrigerator (215 VMPRO PRM 3S RADIANT STEEL-Y, Silver, Auto Defrost Technology, 2026 Model)
यह Whirlpool का एक क्रांतिकारी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है जो Auto Defrost Technology के साथ आता है। आमतौर पर सिंगल डोर फ्रिज में जमी हुई बर्फ को हाथ से साफ करना पड़ता है, लेकिन यह मॉडल 6th Sense Intellifrost तकनीक की मदद से अपने आप बर्फ को साफ कर देता है। 192 लीटर की क्षमता के साथ यह 2 से 3 सदस्यों वाले छोटे परिवारों या बैचलर्स के लिए एक बेहतरीन और स्टाइलिश विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो डिफ्रॉस्ट
सब्जियों और फलों की लंबी ताजगी
बिजली कटने पर भी कूलिंग
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
डीप फ्रीजर स्पेस
आइसक्रीम जमने की समस्या
2. INDcool 190L Single Door Refrigerator, 2 Star Energy Saving Fridge, Direct Cool Technology, Toughened Glass Shelves, Stylish Deep Blue Aquaflora Finish, 2026 Model
यह INDcool ब्रांड का एक स्टाइलिश और बजट-फ्रेंडली सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है जो Direct Cool Technology के साथ आता है। 190 लीटर की क्षमता के साथ यह फ्रिज छोटे परिवारों, जोड़ों और बैचलर्स के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का एक बढ़िया विकल्प है। इसका सबसे आकर्षक हिस्सा इसका Deep Blue Aquaflora Finish है, जो आपके किचन को एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
आकर्षक और प्रीमियम डिजाइन
मजबूत टफन ग्लास शेल्व्स
बड़ी स्टोरेज क्षमता
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
थोड़ी अधिक बिजली की खपत
3. Godrej 185 L 5 Star 5 Years Comprehensive Warranty New Launch Technology| Toughened Glass Shelves| Large Shelve Space Direct Cool Single Door Refrigerator (2026 Model, RD 195EN TAI MN WN, Marine Wine)
यह गोदरेज ब्रांड का एक प्रीमियम और बेहद एडवांस सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, जो अपनी बेहतरीन 5-Star Energy Rating के लिए जाना जाता है। 185 लीटर की क्षमता वाला यह फ्रिज 2 से 3 सदस्यों वाले परिवारों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसमें गोदरेज की नई Turbo Cooling Technology दी गई है, जो बेहद तेज कूलिंग प्रदान करती है। इसका खूबसूरत Marine Wine कलर और फ्लोरल डिजाइन आपके किचन को एक बेहद आकर्षक और ट्रेंडी लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बिजली बचत
टर्बो कूलिंग टेक्नोलॉजी
बड़ा शेल्फ स्पेस
अमेज़न चॉइस और भारी छूट
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्ट
फ्रीजर स्पेस थोड़ा छोटा
4. Samsung 183 L, 4 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20H28249U/NL, Paradise Bloom Blue, Base Stand Drawer, Single Touch Defrost, 2026 Model)
यह सैमसंग का एक प्रीमियम और बेहद एडवांस 2026 मॉडल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है। यह फ्रिज डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर और 4-Star एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जो इसे बिजली बचाने और लंबे समय तक चलने के मामले में बेहद मजबूत बनाता है। 183 लीटर की क्षमता वाला यह फ्रिज छोटे परिवारों (2-3 सदस्य) के लिए एकदम सही है। इसका Paradise Bloom Blue फ्लोरल पैटर्न और नीचे दिया गया Base Stand Drawer इसे दिखने में स्टाइलिश और उपयोग में एक्स्ट्रा स्पेस देने वाला बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी
एक्स्ट्रा स्टोरेज
सिंगल टच डीफ्रॉस्ट
वाइड वोल्टेज रेंज
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल इंटरवेंशन
वारंटी नियम चुनिंदा टाइम पीरियड के लिए ही सीमित
5. SHARP 175 L Direct Cool Single Door 4 Star Refrigerator |Japan 7 Shield Protection|Mirror Glass Finish (Blue).
यह जापान के भरोसेमंद ब्रांड SHARP का एक बेहद आधुनिक और प्रीमियम सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है। इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसका शानदार Mirror Glass Finish (Blue) लुक है, जो आपके किचन को एक बेहद ही लग्जरी और चमकदार लुक देता है। 175 लीटर की क्षमता के साथ यह कपल्स (जोड़ों), छोटे परिवारों या बैचलर्स के लिए एकदम सही है। इसके अलावा, यह जापानी सुरक्षा मानकों वाले Japan 7 Shield Protection के साथ आता है, जो इसे आग, बिजली के झटके और गिरने जैसी दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मिरर ग्लास फिनिश
जापान 7 शील्ड प्रोटेक्शन
सुपर फास्ट आइस मेकिंग
दमदार टफन ग्लास शेल्व्स
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवारों के लिए छोटा
मैनुअल डिफ्रॉस्ट
6. LG 185 L, 5 Star, Smart Inverter, Direct Cool Single Door Refrigerator (GLD1956ZAPI, Purple Ilan, Fit Max Chiller Tray, Base stand with Drawer & Runs on Home Inverter)
यह एलजी ब्रांड का बिल्कुल नया लेटेस्ट 2026 मॉडल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, जो ऊर्जा दक्षता और आधुनिक स्टाइल का बेहतरीन नमूना है। यह फ्रिज उच्चतम 5-Star एनर्जी रेटिंग और Smart Inverter Compressor के साथ आता है, जो इसे बिजली बचाने और बेहद शांत तरीके से काम करने में मदद करता है। 185 लीटर की क्षमता के साथ यह 2 से 3 सदस्यों वाले छोटे परिवारों, कपल्स या बैचलर्स के लिए एक परफेक्ट फ्रिज है। इसका Purple Ilan कलर और आकर्षक Chrome Bar Handle आपके मॉडर्न किचन के लुक को और भी शानदार बना देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन बिजली की बचत
अतिरिक्त स्टोरेज
ऑटो स्मार्ट कनेक्ट
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
थोड़ा छोटा
1. डायरेक्ट कूल फ्रिज का क्या मतलब है?
- डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर कूलिंग की सबसे पारंपरिक और बुनियादी तकनीक पर काम करते हैं। डायरेक्ट कूल का सीधा मतलब यह है कि फ्रिज के भीतर ठंडक पहुंचाने के लिए किसी भी आंतरिक पंखे का उपयोग नहीं किया जाता है।
यह कैसे काम करता है? इसमें फ्रिज के फ्रीजर ब्लॉक से निकलने वाली प्राकृतिक ठंडी हवा संवहन की प्रक्रिया द्वारा धीरे-धीरे नीचे की ओर आती है और गर्म हवा ऊपर जाती है। इस प्रक्रिया में फ्रिज के अलग-अलग हिस्सों में तापमान थोड़ा भिन्न हो सकता है।
बर्फ जमने की प्रक्रिया : चूंकि हवा को फैलाने के लिए कोई पंखा नहीं होता, इसलिए हवा में मौजूद नमी फ्रीजर की दीवारों पर सीधे जमा हो जाती है, जो समय के साथ मोटी बर्फ की परत का रूप ले लेती है।
रखरखाव : इस जमी हुई बर्फ को हटाने के लिए उपयोगकर्ता को समय-समय पर (आमतौर पर हफ्ते में एक बार) फ्रिज के डिफ्रॉस्ट बटन को दबाना पड़ता है। बटन दबाने पर फ्रीजर की कूलिंग कुछ देर के लिए रुक जाती है और बर्फ पिघलकर फ्रिज के पीछे लगी ट्रे में पानी के रूप में इकट्ठा हो जाती है। यह तकनीक बेहद सरल, सस्ती और कम बिजली खपत करने वाली होती है।
2. इन्वर्टर और डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर में विस्तृत अंतर
अक्सर उपभोक्ता इन्वर्टर और डायरेक्ट कूल को एक ही श्रेणी का समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों फ्रिज के दो अलग-अलग हिस्सों और तकनीकों को परिभाषित करते हैं। डायरेक्ट कूल जहां फ्रिज के भीतर हवा/ठंडक फैलाने के तरीके को बताता है, वहीं इन्वर्टर फ्रिज के कंप्रेसर (दिल) के काम करने के तरीके को दर्शाता है।
क. डायरेक्ट कूल तकनीक
यह कूलिंग की आंतरिक व्यवस्था है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसमें प्राकृतिक रूप से ठंडक फैलती है। यदि किसी डायरेक्ट कूल फ्रिज में 'साधारण कंप्रेसर' लगा है, तो वह कंप्रेसर फ्रिज के अंदर वांछित तापमान आते ही पूरी तरह बंद हो जाता है और तापमान थोड़ा बढ़ते ही दोबारा पूरी ताकत से चालू हो जाता है। इस बार-बार ऑन-ऑफ होने की प्रक्रिया में बिजली के झटके ) लगते हैं और बिजली की खपत ज्यादा होती है।
ख. इन्वर्टर कंप्रेसर तकनीक
- यह कंप्रेसर के संचालन की एक बेहद आधुनिक और स्मार्ट तकनीक है। इन्वर्टर कंप्रेसर में एक वेरिएबल स्पीड मोटर होती है।
- यह कैसे काम करता है? यह कंप्रेसर कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होता। जब फ्रिज के अंदर पर्याप्त ठंडक हो जाती है, तो कंप्रेसर अपनी गति को बहुत धीमा कर लेता है। जैसे ही आप फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं या उसमें नया सामान रखते हैं, कंप्रेसर बिना बंद हुए अपनी गति को तेज कर लेता है।
फायदा: चूंकि कंप्रेसर को बार-बार जीरो से स्टार्ट नहीं होना पड़ता, इसलिए यह 30% से 40% तक बिजली की बचत करता है, बहुत कम शोर करता है, और इस पर लोड कम पड़ने के कारण इसकी उम्र भी साधारण कंप्रेसर से कहीं अधिक होती है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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