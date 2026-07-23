बिजली की बचत की गारंटी! घर लाएं ये बेस्ट सेलिंग 5 Star Direct Cool Refrigerator, कीमत और फीचर्स हैरान कर देंगे
कम बिजली बिल और दमदार कूलिंग की चाहत रखने वालों के लिए Amazon पर 5 स्टार रेटिंग वाले सिंगल डोर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर शानदार विकल्प साबित हो रहे हैं। स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर और बेहतरीन स्टोरेज क्षमता से लैस ये फ्रिज खाने को लंबे समय तक ताजा रखते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों के मौसम में घर के लिए एक बेहतरीन और कम बिजली की खपत करने वाला फ्रिज तलाश रहे हैं, तो Amazon पर मिलने वाले 5 स्टार डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकते हैं। आज के समय में बजट फ्रेंडली होने के साथ-साथ यह तकनीक के मामले में भी काफी एडवांस हो चुके हैं, जो आपके किचन की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करते हैं।
कम बिजली बिल और जबरदस्त एनर्जी सेविंग
इन रेफ्रिजरेटर की सबसे बड़ी खासियत इनकी एनर्जी एफिशिएंसी है। 5-स्टार बीईई रेटिंग के साथ आने वाले ये मॉडल बिजली के बिल को काफी हद तक कम रखते हैं। इसके अलावा, इनमें एडवांस्ड स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर और साइलेंट ऑपरेशन जैसी आधुनिक खूबियां मिलती हैं, जो बिना किसी शोर के बेहतरीन कूलिंग प्रदान करती हैं।
स्मार्ट स्टोरेज और स्पेस मैनेजमेंट
स्टोरेज के मामले में भी ये फ्रिज काफी स्मार्ट डिजाइन किए गए हैं। इनमें भारी और मजबूत टफेंड ग्लास शेल्वेस दिए जाते हैं, जिन पर आसानी से बड़े बर्तन रखे जा सकते हैं। साथ ही, सब्जियों को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए ह्यूमिडिटी कंट्रोल के साथ बड़े वेजिटेबल बॉक्स और नीचे बेस स्टैंड ड्रावर (बेस ड्रॉअर) का विकल्प मिलता है, जिसमें बिना कूलिंग वाली चीजें आसानी से स्टोर की जा सकती हैं।
क्यों खरीदें Amazon से यह बेहतरीन फ्रिज?
यदि आप कम बजट में बेहतरीन परफॉर्मेंस, स्टाइलिश लुक और लंबी वारंटी वाला सिंगल डोर फ्रिज खरीदना चाहते हैं, तो Amazon पर मिल रहे ये टॉप ब्रांडेड विकल्प आपके लिए एक पैसा वसूल सौदा साबित हो सकते हैं।
1. Whirlpool 184 L 5 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator with Intellisense Inverter Compressor (205 WDE ROY 5S Inv SAPPHIRE SPRING-Y, Blue, 2026 Model)
यदि आप अपने छोटे परिवार या कपल्स के लिए कम बिजली की खपत करने वाला एक स्टाइलिश और भरोसेमंद फ्रिज तलाश रहे हैं, तो व्हर्लपूल का यह 2026 मॉडल एक बेहतरीन विकल्प है। 'सैफायर स्प्रिंग-वाई' कलर और शानदार डिजाइन वाला यह सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आधुनिक फीचर्स से लैस है, जो आपके किचन की शोभा बढ़ाने के साथ-साथ खाने को लंबे समय तक ताजा रखता है। Amazon पर इसकी कीमत 18,290 रुपये है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली बिल
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
भरोसेमंद कंप्रेसर
शानदार लुक
क्यों खोजें विकल्प
कम क्षमता
ऑटो-डिफ्रॉस्ट की सुविधा नहीं
2. Samsung 183 L, 5 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20D2825HV/NL, Himalaya Poppy Blue, Base Stand Drawer)
यदि आप अपने छोटे परिवार के लिए कम बिजली खर्च करने वाला और एडवांस्ड फीचर्स से लैस फ्रिज खोज रहे हैं, तो सैमसंग का यह 5-स्टार डिजिटल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर एक बेहतरीन विकल्प है। हिमालय पॉपी ब्लू रंग और आधुनिक डिजी-टच कूल 5-इन-1 टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला यह मॉडल आपके किचन को मॉडर्न लुक देता है। Amazon पर इसकी कीमत 17,290 रुपये है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की भारी बचत
अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस
स्मार्ट कंट्रोल
सुरक्षित ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवारों के लिए छोटा
डायरेक्ट-कूल मॉडल
3. IFB 197L 5 Star Advanced Inverter Direct-Cool Single Door Refrigerator with 30 Hrs Cooling Retention, XL Bottle Bin, Big Vegetable Box & 4 Year Super Warranty (2026, IFBDC-223EYBSE, Brush Grey)
यदि आप अपने छोटे परिवार के लिए एक ऐसा सिंगल डोर फ्रिज तलाश रहे हैं जो बिजली बचाने के साथ-साथ लंबी वारंटी और बेहतरीन कूलिंग दे, तो IFB 197L 5 Star Advanced Inverter Refrigerator (2026 Model) एक बेहतरीन विकल्प है। ब्रश ग्रे कलर और स्टाइलिश डिजाइन वाला यह मॉडल आपके किचन को मॉडर्न लुक देता है। Amazon पर इसकी कीमत छूट के बाद 17,990 रुपये है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी कूलिंग रिटेंशन
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
बड़ा स्टोरेज स्पेस
शानदार वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा स्टोरेज चाहने वालों के लिए छोटा
4. Godrej 185 L 5 Star 5 Years Comprehensive Warrant | Advanced Capillary Technology| Toughened Glass Shelves | Direct Cool Single Door Refrigerator (2026 Model, RD 195EN TAI MY WN, Mystic Wine)
यदि आप अपने किचन के लुक को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के साथ-साथ बिजली की भारी बचत करना चाहते हैं, तो गोदरेज का यह 185 लीटर 5-स्टार डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर (2026 मॉडल) एक बेहतरीन विकल्प है। मिस्टिक वाइन फ्लोरल ग्लास फिनिश वाला यह फ्रिज देखने में बेहद आकर्षक है। Amazon पर बंपर छूट के साथ इसकी कीमत 17,290 रुपये है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 5 साल की वारंटी
प्रीमियम लुक
टर्बो कूलिंग टेक्नोलॉजी
मजबूत शेल्वेस
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवारों के लिए उपयुक्त नहीं
जमी हुई बर्फ को मैनुअल रूप से साफ करना
5. Voltas Beko, A Tata Product 183 L, 5-Star Single Door Direct Cool Refrigerator with Fresh Box Technology (RDC215V / 5W0DGR0M0B00GO, Dark Grey)
टाटा और वोल्टास के भरोसे के साथ आने वाला Voltas Beko 183 L 5-Star Direct Cool Refrigerator छोटे परिवारों के लिए एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है। डार्क ग्रे कलर और मॉडर्न डिजाइन वाला यह फ्रिज आपके किचन को एक क्लासी लुक देता है। Amazon पर लिमिटेड टाइम डील के तहत यह भारी छूट के साथ 18,180 रुपये में उपलब्ध है (इसका मूल मूल्य 34,990 रुपये है)।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी बचत
फ्रेश बॉक्स टेक्नोलॉजी
मजबूत शेल्वेस
लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
सीमित क्षमता
मैनुअल रूप से बर्फ साफ करनी पड़ती
6. LG 185 L, 5 Star, Smart Inverter, Direct Cool Single Door Refrigerator (GLD1956ZAPI, Purple Ilan, Fit Max Chiller Tray, Base stand with Drawer & Runs on Home Inverter)
यदि आप अपने छोटे परिवार या कपल्स के लिए बिजली बचाने वाला और आधुनिक फीचर्स से लैस फ्रिज तलाश रहे हैं, तो एलजी का यह 185 लीटर 5-स्टार स्मार्ट इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर (GLD1956ZAPI, Purple Ilan) एक शानदार विकल्प है। आकर्षक पर्पल इलान कलर और स्टाइलिश डिजाइन वाला यह मॉडल आपके किचन को एक मॉडर्न लुक देता है। Amazon पर 30% की छूट के बाद इसकी कीमत 18,490 रुपये है।
Specifications
क्यों खरीदें
होम इन्वर्टर सपोर्ट
बेस स्टैंड ड्रावर
फिट मैक्स चिलर ट्रे
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
सीमित क्षमता
ऑटो-डिफ्रॉस्ट फीचर नहीं
1. फ्रिज में डायरेक्ट कूल का क्या मतलब है?
- डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर वह तकनीक है जिसमें फ्रिज के अंदर प्राकृतिक संवहन प्रक्रिया द्वारा कूलिंग होती है।
- इसमें फ्रिज के अंदर कूलिंग कॉइल्स के जरिए सीधे ठंडक पहुंचाई जाती है।
- इस तकनीक वाले फ्रिज को चलाने के लिए कम बिजली की जरूरत होती है।
मुख्य बात: इसमें ऑटो-डिफ्रॉस्ट की सुविधा नहीं होती है, यानी फ्रीजर में समय-समय पर जमी हुई बर्फ को आपको हाथ से (मैनुअल बटन दबाकर) पिघलाना पड़ता है। यह आमतौर पर सिंगल डोर फ्रिज में आती है।
2. सबसे सस्ता 5 स्टार फ्रिज कौन सा है?
फिलहाल Amazon पर छोटे परिवारों (2-3 सदस्यों) के लिए मिलने वाले 5-स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में Samsung 183 L 5 Star Digital Inverter Direct-Cool Refrigerator (लगभग 17,290 रुपये) और Godrej 185 L 5 Star Direct Cool Refrigerator (लगभग 17,290 रुपये) सबसे किफायती विकल्पों में से हैं।
(नोट: ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर चलने वाली डील्स, बैंक ऑफर्स और कूपन डिस्काउंट के कारण इनकी कीमतें समय-समय पर बदलती रहती हैं।)
3. सिंगल डोर फ्रिज कौन सा अच्छा है?
अगर आप एक बेहतरीन सिंगल डोर फ्रिज खरीदना चाहते हैं, तो बाजार में ये ब्रांड्स और मॉडल सबसे अच्छे माने जाते हैं:
Samsung 183 L 5 Star: (डिजी-टच कूल 5-इन-1 और बेस स्टैंड ड्रावर के साथ)।
LG 185 L 5 Star Smart Inverter: (होम इन्वर्टर सपोर्ट और बेस ड्रॉअर के साथ)।
IFB 197 L 5 Star: (30 घंटे तक कूलिंग रिटेंशन और 4 साल की सुपर वारंटी के साथ)।
Whirlpool 184 L 5 Star: (इंटेलीजेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और VDE प्रमाणित कंप्रेसर के साथ)।
4. कितने स्टार का फ्रिज लेना चाहिए?
आपको हमेशा 5-स्टार रेटिंग का फ्रिज ही लेना चाहिए, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
- बिजली की भारी बचत: 5-स्टार फ्रिज कम बिजली की खपत करते हैं, जिससे आपका बिजली का मासिक बिल काफी हद तक कम आता है।
- लंबी अवधि में फायदा: भले ही 5-स्टार फ्रिज की शुरुआती कीमत 2-स्टार या 3-स्टार फ्रिज से थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन यह बिजली के बिल में पैसे बचाकर कुछ ही महीनों में उस अंतर को पूरा कर देता है।
- बेहतर कंप्रेसर: आमतौर पर 5-स्टार मॉडल्स में एडवांस्ड इन्वर्टर कंप्रेसर आते हैं जो ज्यादा टिकाऊ और शांत होते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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