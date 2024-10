बड़े साइबर अटैक ने बढ़ाई टेंशन, 3 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का पासवर्ड और पर्सनल डेटा लीक

6.4GB का डेटाबेस

स्क्रीन पर दिख रहे इस मेसेज का कनेक्शन Have I Been Pwned? यानी HIBP सर्विस से है क्योंकि हैकर ने वेबसाइट विजिटर्स को स्क्रीन पर 'See 31 million of you on HIBP' का मेसेज भी दिया था। HIBP के फाउंडर ट्रॉय हंट ने कन्फर्म किया कि उन्हें अटैकर्स से 6.4GB की डेटाबेस फाइल मिली है। इसके साथ ही हंट ने यह भी कन्फर्म किया कि डेटाबेस में रिसीव हुई फाइल्स में आधे ईमेल अड्रेस ऐसे हैं, जिन्हें पिछली डेटा लीक्स मे भी देखा जा चुका है।