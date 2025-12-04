Digital Air Fryers: होटल से टेस्टी और हेल्दी खाना पकाएं घर पर, कीमत 5000 रुपये से शुरू

संक्षेप: Digital Air Fryer 2025: घर के लिए एयर फ्रायर खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां से सस्ते में एयर फ्रायर खरीद सकते हैं...

Thu, 4 Dec 2025 10:22 AM

अमेजन की तरफ से एयर फ्रायर की खरीद पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रह है, जहां से आप घर के लिए सस्ते में एयर फ्रायर खरीद सकते हैं। यह एयर फ्रायर डिजिटल डिस्प्ले के साथ आते हैं, जो हीटिंग समेत कई तरह की डिटेल डिस्प्ले पर दिखाते है, जिसकी मदद से आप हर एक डिश को बेहतर ढ़ंग से बना सकते हैं। इन एयर फ्रायर में खाना पकाने में कम तेल की जरूरत होती है, जिससे आपकी डिश न सिर्फ होटल के मुकाबले टेस्टी होती है, बल्कि हेल्दी भी होती है।

यह 6.5 लीटर वाला एयर फ्रायर है। इसका 1600W पावर आउटपुट तेज़, समान और हेल्दी कुकिंग सुनिश्चित करता है। इसमें 8 प्रीसेट मोड और 4 इंडियन-स्टाइल कुकिंग सेटिंग्स हैं, जैसे रोटी, फ्राइज, टिक्का और समोसा। 360° हॉट एयर सर्कुलेशन सिस्टम बाहर को क्रिस्प और अंदर को जूसी रखता है। इसे 28% छूट पर खरीद सकते हैं।

यह 12 लीटर वाला डिजिटल एयर फ्रायर ओवन है, जिसमें फ्राई, ग्रिल, रोस्ट और बेक जैसी मल्टी-कुकिंग सुविधा मिलती है। इसका 1800W पावर तेज़ और समान कुकिंग देता है, जबकि डिजिटल डिस्प्ले और 10 प्री-सेट फंक्शन आपको हर डिश को एकदम परफेक्ट बनाने में मदद करते हैं। इसे 56 फीसदी छूट के साथ 8,699 रुपये में खरीदा जा सकता है।

यह 6.5 लीटर का डिजिटल एयर फ्रायर है, जो 1600W पावर और 360° रैपिड एयर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें फ्राई, बेक, ग्रिल और रोस्ट करने की सुविधा मिलती है। इसका डिजिटल टच कंट्रोल और 8 प्री-सेट मेनू इसे खास बनाता है। यह 53 फीसद छूट पर उपलब्ध है।

यह 6.5 लीटर वाला एयर फ्रायर है, जो सेहतमंद और कम ऑयल में खाना बनाने के लिए जाना जाता है। इसमें 1600W का पावरफुल हीटिंग सिस्टम है, जो खाने को क्रिस्पी और जल्दी पकाता है। 28 फीसदी छूट के साथ 8,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

यह 8 लीटर वाला KENT Digital एयर फ्रायर है, जो कम तेल में सेहतमंद खाना बनाने के लिए जाना जाता है। इसमें 1700W का पावरफुल हीटिंग सिस्टम और 360° रैपिड एयर टेक्नोलॉजी है, जो खाने को क्रिस्पी और जल्दी पकाता है। इसमें 7 प्रीसेट मेन्यू और ऑटो कट-ऑफ फीचर दिया गया है। इसे 56 फीसदी छूट के साथ 5,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

यह 6 लीटर वाला Instant Pot Vortex एयर फ्रायर है, जो 6-इन-1 फंक्शन के साथ आता है और कम तेल में हेल्दी खाना बनाने के लिए जाना जाता है। इसमें 1500W का पावरफुल हीटिंग सिस्टम और 360° EvenCrisp टेक्नोलॉजी है, जो खाने को क्रिस्पी और जल्दी पकाता है। इसे 43 फीसदी छूट के साथ 11,890 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

यह 6 लीटर वाला Faber डिजिटल एयर फ्रायर है, जो कम तेल में हेल्दी खाना बनाने के लिए जाना जाता है। इसमें 1500W का पावरफुल हीटिंग सिस्टम और 360 डिग्री रैपिड टेक्नोलॉजी है, जो खाने को जल्दी और बराबर पकाता है। इसे 70 फीसदी डिस्काउंट के साथ 5,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

