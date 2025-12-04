Hindustan Hindi News
Digital Air Fryers: होटल से टेस्टी और हेल्दी खाना पकाएं घर पर, कीमत 5000 रुपये से शुरू

संक्षेप:

Digital Air Fryer 2025: घर के लिए एयर फ्रायर खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां से सस्ते में एयर फ्रायर खरीद सकते हैं...

Thu, 4 Dec 2025 10:22 AMSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
प्रोडक्ट्स के सुझाव

अमेजन की तरफ से एयर फ्रायर की खरीद पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रह है, जहां से आप घर के लिए सस्ते में एयर फ्रायर खरीद सकते हैं। यह एयर फ्रायर डिजिटल डिस्प्ले के साथ आते हैं, जो हीटिंग समेत कई तरह की डिटेल डिस्प्ले पर दिखाते है, जिसकी मदद से आप हर एक डिश को बेहतर ढ़ंग से बना सकते हैं। इन एयर फ्रायर में खाना पकाने में कम तेल की जरूरत होती है, जिससे आपकी डिश न सिर्फ होटल के मुकाबले टेस्टी होती है, बल्कि हेल्दी भी होती है।

यह 6.5 लीटर वाला एयर फ्रायर है। इसका 1600W पावर आउटपुट तेज़, समान और हेल्दी कुकिंग सुनिश्चित करता है। इसमें 8 प्रीसेट मोड और 4 इंडियन-स्टाइल कुकिंग सेटिंग्स हैं, जैसे रोटी, फ्राइज, टिक्का और समोसा। 360° हॉट एयर सर्कुलेशन सिस्टम बाहर को क्रिस्प और अंदर को जूसी रखता है। इसे 28% छूट पर खरीद सकते हैं।

Specifications

कैपेसिटी
6.5 लीटर
वाटेज
1600W
कुकिंग प्रीसेट
8
सिस्टम
360° एयर सर्कुलेशन

क्यों खरीदें

...

1600W के साथ तेज़ और समान कुकिंग

...

6.5L फैमिली-साइज कैपेसिटी

...

8 प्रीसेट + 4 इंडियन मोड

...

डिजिटल डिस्प्ले + शेक रिमाइंडर

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

...

1600W होने से बिजली खपत

...

एक्सेसरीज सीमित

यह 12 लीटर वाला डिजिटल एयर फ्रायर ओवन है, जिसमें फ्राई, ग्रिल, रोस्ट और बेक जैसी मल्टी-कुकिंग सुविधा मिलती है। इसका 1800W पावर तेज़ और समान कुकिंग देता है, जबकि डिजिटल डिस्प्ले और 10 प्री-सेट फंक्शन आपको हर डिश को एकदम परफेक्ट बनाने में मदद करते हैं। इसे 56 फीसदी छूट के साथ 8,699 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कैपेसिटी
12 लीटर
प्री-सेट फंक्शन्स
10
टेम्परेचर
80°C – 200°C
टाइमर
90 मिनट

क्यों खरीदें

...

12L की बड़ी क्षमता

...

1800W का हाई-पावर फास्ट कुकिंग

...

10 प्री-सेट मोड

...

90 मिनट डिजिटल टाइमर

...

डिजिटल डिस्प्ले और टच कंट्रोल

...

कम तेल में हेल्दी कुकिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

काउंटर स्पेस ज्यादा लेता है

...

स्टील जितनी मजबूत नहीं

...

वजन और साइज के कारण पोर्टेबिलिटी कम

...

1800W होने से बिजली खपत अधिक

यह 6.5 लीटर का डिजिटल एयर फ्रायर है, जो 1600W पावर और 360° रैपिड एयर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें फ्राई, बेक, ग्रिल और रोस्ट करने की सुविधा मिलती है। इसका डिजिटल टच कंट्रोल और 8 प्री-सेट मेनू इसे खास बनाता है। यह 53 फीसद छूट पर उपलब्ध है।

Specifications

कैपेसिटी
6.5 लीटर
प्री-सेट मेनू
8
टेम्परेचर
एडजस्टेबल
मैटेरियल
प्लास्टिक
वोल्टेज
1600W

क्यों खरीदें

...

6.5L की बड़ी क्षमता

...

8 प्री-सेट मेनू

...

डिजिटल डिस्प्ले और टच कंट्रोल

...

ग्लास विंडो + बिल्ट-इन लाइट

...

कम तेल में हेल्दी कुकिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़े बॉडी के कारण काउंटर स्पेस ज्यादा

...

प्लास्टिक बॉडी

...

बड़े मील्स के लिए सीमित

यह 6.5 लीटर वाला एयर फ्रायर है, जो सेहतमंद और कम ऑयल में खाना बनाने के लिए जाना जाता है। इसमें 1600W का पावरफुल हीटिंग सिस्टम है, जो खाने को क्रिस्पी और जल्दी पकाता है। 28 फीसदी छूट के साथ 8,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कैपेसिटी
6.5 लीटर
वाटेज
1600W
कुकिंग मोड्स
8 प्रीसेट
स्पेशल फीचर
360° इवन कुकिंग

क्यों खरीदें

...

6.5L बड़ी क्षमता

...

1600W पावरफुल हीटिंग

...

360° इवन कुकिंग

...

8 प्रीसेट कुकिंग मोड्स

...

100% टॉक्सिन-फ्री सिरेमिक कोटिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ा भारी

...

केवल इंडोर यूज़ के लिए

यह 8 लीटर वाला KENT Digital एयर फ्रायर है, जो कम तेल में सेहतमंद खाना बनाने के लिए जाना जाता है। इसमें 1700W का पावरफुल हीटिंग सिस्टम और 360° रैपिड एयर टेक्नोलॉजी है, जो खाने को क्रिस्पी और जल्दी पकाता है। इसमें 7 प्रीसेट मेन्यू और ऑटो कट-ऑफ फीचर दिया गया है। इसे 56 फीसदी छूट के साथ 5,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

कैपेसिटी
8 लीटर
वाटेज
1700W
कलर
सिल्वर
मटीरियल
स्टेनलेस स्टील
स्पेशल फीचर
360° एयर टेक्नोलॉजी, ऑटो कट-ऑफ, 7 प्रीसेट मेन्यू

क्यों खरीदें

...

8 लीटर बड़ी क्षमता

...

1700W पावरफुल हीटिंग

...

360° रैपिड एयर टेक्नोलॉजी

...

...

टच कंट्रोल पैनल और डिजिटल डिस्प्ले

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ा भारी और बड़ा

...

केवल इंडोर यूज़ के लिए

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

यह 6 लीटर वाला Instant Pot Vortex एयर फ्रायर है, जो 6-इन-1 फंक्शन के साथ आता है और कम तेल में हेल्दी खाना बनाने के लिए जाना जाता है। इसमें 1500W का पावरफुल हीटिंग सिस्टम और 360° EvenCrisp टेक्नोलॉजी है, जो खाने को क्रिस्पी और जल्दी पकाता है। इसे 43 फीसदी छूट के साथ 11,890 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

कैपेसिटी
6 लीटर
वाटेज
1500W
मटीरियल
फूड-ग्रेड स्टेनलेस स्टील
स्पेशल फीचर
6-इन-1 फंक्शन, 360° EvenCrisp टेक्नोलॉजी, डिजिटल टच पैनल

क्यों खरीदें

...

यर फ्राई, रोस्ट, ग्रिल, बेक, रिहीट और डिहाइड्रेट

...

6 लीटर स्पेशियस कैपेसिटी

...

95% कम तेल में हेल्दी और क्रिस्पी खाना

...

360° EvenCrisp टेक्नोलॉजी

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ा महंगा

...

बड़ा आकार

...

जगह ज्यादा लेता है

यह 6 लीटर वाला Faber डिजिटल एयर फ्रायर है, जो कम तेल में हेल्दी खाना बनाने के लिए जाना जाता है। इसमें 1500W का पावरफुल हीटिंग सिस्टम और 360 डिग्री रैपिड टेक्नोलॉजी है, जो खाने को जल्दी और बराबर पकाता है। इसे 70 फीसदी डिस्काउंट के साथ 5,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

कैपेसिटी
6 लीटर
स्पेशल फीचर
360 डिग्री रैपिड कुकिंग
प्रीसेट मेन्यू
8
मटीरियल
ABS

क्यों खरीदें

...

फ्राई, बेक, रोस्ट, टोस्ट, डिफ्रॉस्ट, ग्रिल और रिहीट

...

85% कम तेल में हेल्दी खाना

...

8 प्रीसेट मेन्यू और डिजिटल टच पैनल

...

नॉन-स्टिक स्लाइडिंग पैन और व्यू विंडो

क्यों खोजें विकल्प

...

आकार बड़ा

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News

