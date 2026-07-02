आ गई Annapurna Yojana की पहली किस्त, अभी तक नहीं मिले पैसे, तो इस नंबर पर करें कॉल

Annapurna Yojana की पहली किस्त जारी हो गई है। सरकार का कहना है कि पहले चरण में 28 लाख से ज्यादा महिला लाभार्थियों को 3,000-3,000 रुपये मिले हैं। अगर आपको अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, तो सरकार ने सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।

Annapurna Yojana की पहली किस्त 1 जुलाई को जारी हो गई है। दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को अन्नपूर्णा योजना शुरू की, जिसके तहत पहले चरण में 28,25,769 महिला लाभार्थियों को 3,000-3,000 रुपये मिले। पश्चिम बंगाल सरकार के महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग द्वारा लागू की गई "अन्नपूर्णा योजना" का मकसद राज्य में रहने वाली जरूरतमंद पात्र महिलाओं को उनके सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए हर महीने पक्की आर्थिक मदद देना है। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। यह आर्थिक मदद सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी। "लक्ष्मी भंडार" योजना के मौजूदा लाभार्थियों को तय शर्तों के आधार पर "अन्नपूर्णा योजना" में ट्रांसफर किया गया है। अगर आपको अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, तो यह खबर आपके काम की है। यहां हम हेल्पलाइन नंबर बता रहे हैं, जिससे आप सीधे संपर्क कर सकते हैं।

पैसे नहीं आए, तो इस नंबर पर करें कॉल आम जनता से सीधे बातचीत करने और सरकारी सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए, मुख्यमंत्री ने एक खास हेल्पलाइन नंबर: 82820 82820 शुरू किया है। यह हेल्पलाइन सोमवार से शनिवार तक, सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक काम करेगी। इसके अलावा, नागरिक अपनी शिकायतें asap@wb.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दर्ज करा सकते हैं।

25 से 60 साल की महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ इस योजना का लाभ केवल 25 से 60 साल की महिलाओं को मिलेगा। हालांकि, सरकार ने पात्रता के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं, सरकारी पेंशन पाने वाली महिलाएं और इनकम टैक्स भरने वाली महिलाओं को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इसका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने निश्चित आर्थिक मदद देना है।

"लक्ष्मीर भंडार" योजना के सभी मौजूदा लाभार्थियों को "अन्नपूर्णा योजना" में ट्रांसफर किया जाएगा, सिवाय उन लोगों के जो मर चुके हैं, कहीं और चले गए हैं, जिनका नाम हटा दिया गया है, या जो SIR-2026 के दौरान अनुपस्थित पाए गए मतदाता हैं; साथ ही वे लोग भी शामिल नहीं होंगे जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट के पब्लिकेशन के बाद दूसरी लिस्ट से हटा दिया गया, जांच-पड़ताल के बाद हटा दिया गया, या वोटर स्लिप बांटने के दौरान ASDD पाए गए। जिन लाभार्थियों ने SIR ट्रिब्यूनल के सामने अपील दायर की है या नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत आवेदन किया है, उन्हें नई योजना के तहत तब तक आर्थिक मदद मिलती रहेगी जब तक उनके आवेदनों पर फैसला नहीं हो जाता। इसी तरह, भविष्य में भी मृत और कहीं और चले गए लाभार्थियों के नाम नियमित रूप से हटाए जाते रहेंगे।

26 लाख आवेदन रिजेक्ट हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बुधवार को अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा करते हुए बताया कि इस योजना के तहत लगभग 1.1 करोड़ महिला लाभार्थियों को आर्थिक मदद की पहली किस्त भेज दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को इस योजना के लिए लगभग 1.6 करोड़ आवेदन मिले थे। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 26 लाख आवेदनों को नागरिकता और निवास की स्थिति से जुड़े संदेहों के कारण जांच के बाद खारिज कर दिया गया।

अन्नपूर्णा योजना की लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें अन्नपूर्णा योजना को सरकार ने पात्र महिलाओं को 3,000 रुपये का मासिक भत्ता देने के लिए शुरू किया था। जिन महिलाओं ने इस योजना के तहत आवेदन किया है, वे अपना स्टेटस देखने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकती हैं:

स्टेप 1: ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं अन्नपूर्णा योजना या राज्य की कल्याणकारी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट (https://socialregistry.wb.gov.in/citizen/#/) पर जाएं।

स्टेप 2: स्टेटस चेक सेक्शन खोलें "बेनिफिशियरी लिस्ट" (लाभार्थी लिस्ट), "एप्लीकेशन स्टेटस" (आवेदन की स्थिति) या "स्टेटस चेक" जैसे ऑप्शन देखें।

स्टेप 3: अपनी जानकारी डालें आपको ये जानकारी देनी पड़ सकती है:

- आधार नंबर

- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर

- एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर

- जिले और ब्लॉक की जानकारी

स्टेप 4: सबमिट करें और स्टेटस देखें जरूरी जानकारी डालने के बाद, स्क्रीन पर आपका बेनिफिशियरी स्टेटस (लाभार्थी की स्थिति) दिखाई देगा।