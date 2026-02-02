भारत आया साउंड का शहंशाह: ₹4.82 लाख का Devialet स्पीकर लॉन्च, साउंड ऐसा कि DJ भी फेल
Devialet Phantom Ultimate प्रीमियम स्पीकर्स भारत में लॉन्च हो गए हैं। यह स्पीकर्स दमदार बेस, शानदार साउंड क्वालिटी, वायरलेस कनेक्टिविटी और प्रीमियम डिजाइन के साथ आते हैं।
प्रीमियम साउंड लवर्स के लिए के शानदार स्पीकर भारत में लॉन्च हो गया है। फ्रांस की कंपनी Devialet ने अपने नए Phantom Ultimate स्पीकर्स को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह स्पीकर्स उन लोगों के लिए हैं, जो म्यूजिक, फिल्म या वेब सीरीज देखते समय जबरदस्त और साफ आवाज चाहते हैं। Devialet Phantom Ultimate को खास तौर पर हाई-क्वालिटी साउंड के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी का दावा है कि यह स्पीकर्स घर के अंदर ही लाइव कंसर्ट जैसा फील दे सकते हैं। Phantom Ultimate सीरीज में दो मॉडल उतारे गए हैं Phantom Ultimate 108dB और Phantom Ultimate 98dB। Phantom Ultimate स्पीकर्स में दमदार बेस, तेज आवाज और साफ साउंड के लिए खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही, ये स्पीकर्स वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, जिससे आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी से आसानी से म्यूजिक चला सकते हैं। Phantom Ultimate दिखने में काफी प्रीमियम है।
Devialet Phantom Ultimate की कीमत और उपलब्धता
Devialet Phantom Ultimate स्पीकर्स भारत में अलग-अलग वेरिएंट में लॉन्च किए गए हैं। Phantom Ultimate 98 dB की शुरुआती कीमत 1.99 रुपए लाख रखी गई है। वहीं इसके खास Opéra Edition की कीमत 2.32 लाख रुपए तक जाती है। Phantom Ultimate 108 dB की कीमत 4.08 लाख रुपए से शुरू होती है और इसके प्रीमियम वर्जन की कीमत 4.82 लाख तक रुपए है। ये स्पीकर्स Devialet की आधिकारिक वेबसाइट और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर सेल के लिए उपलब्ध हैं।
Devialet Phantom Ultimate की खासियतें
इस स्पीकर की सबसे बड़ी ताकत इसकी साउंड क्वालिटी है। कंपनी ने इसमें ऐसी तकनीक दी है, जिससे आवाज तेज होने के बावजूद साफ रहती है। इसमें मिलने वाला बेस काफी गहरा है, जो म्यूजिक और फिल्मों का मजा दोगुना कर देता है। स्पीकर्स को इस तरह तैयार किया गया है कि आवाज हर दिशा में बराबर फैले। यानी की कमरे के किसी भी कोने में बैठकर बेहतरीन साउंड का मजा ले सकते हैं।
Devialet Phantom Ultimate स्पीकर्स वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। इनमें Wi-Fi और Bluetooth का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा, आप इन स्पीकर्स को AirPlay, Spotify Connect और दूसरे म्यूजिक प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने फोन या लैपटॉप से बिना किसी तार के सीधे स्पीकर्स पर म्यूजिक चला सकते हैं। कुछ वेरिएंट में खास फिनिश दी गई है, जो इसे और भी लग्जरी बनाती है।
Devialet ने Phantom Ultimate में कई एडवांस्ड तकनीकें दी हैं, जो साउंड को ज्यादा गहरा, सटीक और इमर्सिव बनाती हैं: ADH New Gen (Analog Digital Hybrid) यह टेक्नोलॉजी Class-A और Class-D amplification को एक साथ यूज करती है, जिससे आवाज की clarity बहुत बढ़िया रहती है। HBI (Heart Bass Implosion) यह तकनीक बहुत लो-फ्रीक्वेंसी बास पैदा करती है, जिसे सुनकर आपको लगता है स्पीकर आपके पास में ही है। SAM (Speaker Active Matching) यह सॉफ्टवेयर साउंड डेटा को रियल टाइम में मॉनिटर करता है। AVL (Adaptive Volume Level) यह वॉल्यूम को कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट करता है। ये सभी टेक्नोलॉजी मिलकर आपको एक स्टूडियो-लेवल ऑडियो अनुभव देती हैं।
