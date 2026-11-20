पावरफुल लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो डेल का नया मॉडल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। कंपनी ने भारतीय बाजार में XPS 16 Creator Edition लैपटॉप को लॉन्च कर दिया है। जैसा की नाम से समझ आता है इसे खासतौर से क्रिएटर्स के लिए डिजाइन किया गया है।

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Dell XPS 16 Creator Edition Laptop Launched in India: डेल ने भारतीय बाजार में XPS 16 Creator Edition लैपटॉप लॉन्च कर दिया है। नई XPS सीरीज के इस लैपटॉप में RTX स्पार्क N1X चिपसेट है, जिसमें ब्लैकवेल RTX जीपीयू और ग्रेस सीपीयू शामिल हैं। इसमें 3.2K रिजॉल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक है। कंटेंट क्रिएटर्स, डेवलपर्स और प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया यह नया मॉडल ब्लेंडर, डाविंची रिजॉल्व और एडोब फोटोशॉप जैसे क्रिएटिव एप्लिकेशन को सपोर्ट करता है। इसमें 99Whr की बैटरी दी गई है। कंपनी बैंक ऑफर के जरिए इस पर 15,000 रुपये का कैशबैक भी दे रही है। कंपनी का कहना है कि इस लैपटॉप से तीन एक्सटर्नल डिस्प्ले तक से कनेक्ट किए जा सकते हैं। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में जानते हैं...

Dell XPS 16 Creator Edition Laptop की कीमत भारतीय बाजार में 4,49,990 रुपये से शुरू होती है।

सबसे पहले नजर डालते हैं Dell XPS 16 Creator Edition की खासियत पर डेल XPS 16 क्रिएटर एडिशन में 16-इंच का OLED टच डिस्प्ले है, जिसका रिजॉल्यूशन 3.2K है और इसमें 20 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक का वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलता है। इस पैनल की पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स तक पहुंच सकती है। लैपटॉप एनवीडिया की RTX स्पार्क चिप पर चलता है। इसमें एनवीडिया ब्लैकवेल RTX जीपीयू, ग्रेस सीपीयू और यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर का कॉम्बीनेशन है। इस लैपटॉप में 128GB तक की यूनिफाइड मेमोरी और 2TB तक की TLC NVMe M.2 PCIe Gen5 एसएसडी स्टोरेज मिलती है।

डेल का कहना है कि यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर यूजर्स को बड़े AI मॉडल, 3D सीन और मल्टी-लेयर 8K वीडियो टाइमलाइन पर काम करने में मदद करेगा। डेल के अनुसार, XPS 16 क्रिएटर एडिशन में रियल-टाइम रे ट्रेसिंग, DLSS और नेटिव 4:2:2 हार्डवेयर वीडियो एनकोडिंग और डिकोडिंग का सपोर्ट मिलता है। साथ ही, इसमें स्टूडियो-ग्रेड एडिटिंग और AAA गेमिंग का एक्सेपीरियंस भी मिल सकता है।

कनेक्टिविटी के लिए, लैपटॉप में तीन USB4 टाइप-सी पोर्ट दिए गए हैं, जो डिस्प्लेपोर्ट 2.1 और पावर डिलीवरी को सपोर्ट करते हैं। इसमें एक एचडीएमआई 2.1b पोर्ट, एक फुल-साइज कार्ड रीडर और एक यूनिवर्सल ऑडियो जैक भी शामिल है। डेल का कहना है कि यूएसबी टाइप-सी पोर्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, और यूजर इन तीनों में से किसी भी पोर्ट के जरिए लैपटॉप को पावर दे सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इस लैपटॉप से तीन एक्सटर्नल डिस्प्ले तक से कनेक्ट हो सकते हैं।

फास्ट चार्जिंग के साथ बड़ी बैटरी भी लैपटॉप गिटहब कोपायलट, क्लाउड कोड, कॉम्फीयूआई और कर्सर जैसे टूल्स को सपोर्ट करता है। यह ब्लेंडर, डाविंची रिजॉल्व, एडोब फोटोशॉप और एडोब प्रीमियर जैसे ऐप्स के साथ भी सीधे तौर पर काम करता है। लैपटॉप में 99Whr की बैटरी है, जिसे 130W यूएसबी टाइप-सी एडाप्टर से चार्ज किया जा सकता है। इस लैपटॉप की बॉडी एल्युमिनियम की बनी है और इसकी मोटाई 17.8 एमएम है।

लैपटॉप की कीमत और बैंक ऑफर भारत में Dell XPS 16 Creator Edition Laptop की कीमत 4,49,990 रुपये से शुरू होती है। यह अभी Dellstore.com पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने यह भी बता दिया है कि दिसंबर के मध्य तक यह डेल एक्सक्लूसिव स्टोर्स, रिटेल स्टोर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा। शुरुआती ऑफर के तौर पर, जो ग्राहक एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड से यह लैपटॉप खरीदेंगे, उन्हें 15,000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। ग्राहक चाहें तो बिना किसी डाउन पेमेंट के फाइनेंसिंग विकल्प का भी फायदा उठा सकते हैं।

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