आ गया डेल का सबसे पतला और हल्का लैपटॉप, मिलेगी 16 इंच तक स्क्रीन और 64GB तक रैम

Laptop खरीदने का प्लान है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। डेल ने भारत में अपने नए लैपटॉप लॉन्च कर दिए हैं। लिस्ट में Dell Pro Precision 5 सीरीज भी शामिल है, जो कंपनी का अब तक का सबसे पतला और हल्का वर्कस्टेशन है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Dell ने भारत में अपना नया Dell Pro Precision पोर्टफोलियो लॉन्च किया है। इस नई लाइनअप में Dell Pro Precision 5 सीरीज (14S, 16S), Dell Pro Precision 5 सीरीज (14, 16), Dell Pro Precision 7 सीरीज (14, 16) और Dell Pro Precision 7 T1 शामिल हैं। 14S और 16S वेरिएंट वाली Dell Pro Precision 5 सीरीज में इंटेल कोल अल्ट्रा Series 3 प्रोसेसर तक दिए गए हैं। Dell Pro Precision 5 14 और Pro Precision 5 16 मॉडल इंटेल कोल अल्ट्रा 9 Series 3 प्रोसेसर पर चलते हैं। कितनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत और इनमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत Dell Pro Precision 5 सीरीज की भारत में शुरुआती कीमत 1,49,000 रुपये है। Dell Pro Precision 7 सीरीज की कीमत 2,25,000 रुपये से शुरू होती है, जबकि Dell Pro Precision 7 T1 की कीमत 89,000 रुपये से शुरू होती है। ये सभी मॉडल भारत में खरीदने के लिए पहले से ही उपलब्ध हैं। Dell Pro Precision 5 Series 14S और 16S दोनों देश में 10 अगस्त से उपलब्ध होंगे। GB10 वाला डेल प्रो मैक्स अब 4,99,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। GB300 के साथ डेल प्रो मैक्स इस साल के अंत में उपलब्ध होने की उम्मीद है।

Dell Pro Precision 5 सीरीज (14S, 16S) के स्पेसिफिकेशन्स डेल प्रो प्रिसिजन 5 सीरीज 14-इंच और 16-इंच डिस्प्ले ऑप्शन में आती है। यह लाइनअप इंटेल कोल अल्ट्रा सीरीज 3 (इंटीग्रेटेड इंटेल आर्क प्रो ग्राफिक्स - 12 Xe तक) या एएमडी राइजेन AI 400 प्रोसेसर (एएमडी रेडियन प्रो ग्राफिक्स के साथ) पर चलता है। इनमें 64GB तक की 8533 MT/s LPCAMM2 मेमोरी दी गई है। ये मॉडल ISV-सर्टिफाइड हैं। 14S का वजन 1.4 किलोग्राम है और कंपनी का दावा है कि यह डेल का अब तक का सबसे पतला और हल्का वर्कस्टेशन है। इसमें तीन तरफ एल्युमीनियम डिजाइन है। दोनों ही 70Wh और 57Wh बैटरी ऑप्शन में उपलब्ध हैं।

Dell Pro Precision 5 सीरीज (14, 16) के स्पेसिफिकेशन डेल प्रो प्रिसिजन 5 सीरीज 14-इंच और 16-इंच डिस्प्ले ऑप्शन में भी उपलब्ध है। दोनों मॉडल में इंटेल कोल अल्ट्रा 9 सीरीज 3 प्रोसेसर है, जिनमें ऑन-डिवाइस AI टास्क के लिए 50 TOPS एनपीयू दिया गया है। 14 इंच मॉडल में ऑप्शनल एनवीडिया आरटीएक्स 500 ब्लैकवेल ग्राफिक्स, तेज 8533 MT/s मेमोरी और 2TB तक स्टोरेज की सुविधा है। इसमें 72Wh की बैटरी है।

16 इंच मॉडल में ऑप्शनल एनवीडिया आरटीएक्स प्रो 2000 ब्लैकवेल ग्राफिक्स, 8533 MT/s मेमोरी और 4TB तक जेन 5 स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। यह 64Wh या 96Wh बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध है।

Dell Pro Precision 7 सीरीज (14, 16) के स्पेसिफिकेशन डेल प्रो प्रिसिजन 7 सीरीज में 14-इंच और 16-इंच स्क्रीन ऑप्शन मिलते हैं। 14-इंच मॉडल में 45W इंटेल कोल अल्ट्रा प्रोसेसर लगा है। इस लाइनअप को एनवीडिया आरटीएक्स प्रो 2000 ब्लैकवेल (8GB) ग्राफिक्स, 64GB तक 8533 MT/s मेमोरी और 4TB तक स्टोरेज के साथ कॉन्फिगर किया जा सकता है। इसका वजन 1.59 किलोग्राम है और इसमें 72Wh की बैटरी है।

16 इंच मॉडल में 50W इंटेल कोल अल्ट्रा प्रोसेसर के साथ इंटीग्रेटेड 50 TOPS एनपीयू और एनवीडिया आरटीएक्स प्रो 3000 ब्लैकवेल ग्राफिक्स तक की सुविधा है। इसमें 64GB तक 8533 MT/s LPDDR5x मेमोरी और 8TB तक PCIe Gen 5 स्टोरेज मिलती है। इसमें 96Wh की बैटरी है।

Dell Pro Precision 7 T1 के स्पेसिफिकेशन्स डेल प्रो प्रिसिजन 7 T1 एक वर्कस्टेशन है जिसमें डेडिकेटेड एनपीयू के साथ इंटेल कोल अल्ट्रा (सीरीज 2) प्रोसेसर लगे हैं। इसमें एनवीडिया आरटीएक्स प्रो ग्राफिक्स तक का ऑप्शन मिलता है। इसे ISV सर्टिफिकेशन मिला है। डेल प्रो प्रिसिजन लाइनअप के सभी नए मॉडल्स में वाई-फाई 7, ऑप्शनल 4G या 5G और IR कैमरे से लैस हैं। इनमें यूएसबी टाइप-सी, थंडरबौल्ट 4, एचडीएमआई 2.1 और ऑप्शनल स्मार्टकार्ड रीडर जैसे फीचर्स हैं। इनमें Trusted Platform Module (TPM) 2.0 और ControlVault 3 Plus एडवांस्ड ऑथेंटिकेशन की सुविधा है, और दोनों ही FIPS 140–3 (फेडरल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड) सर्टिफाइड हैं।

Dell के इन लैपटॉप्स पर भी विचार कर सकते हैं:

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...