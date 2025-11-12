लैपटॉप बनाने वाला पॉपुलर ब्रांड लाया धांसू Earbuds, कमाल के फीचर्स और 33 घंटे की बैटरी लाइफ
संक्षेप: लैपटॉप बनाने वाले पॉपुलर ब्रांड Dell ने भारत में अपने ऑडियो पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए डेल प्रो प्लस ईयरबड्स (EB525) लॉन्च किए हैं। ये ईयरबड्स एआई-पावर्ड नॉइज फिल्टरिंग और एडाप्टिव एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के साथ आते हैं।
लैपटॉप बनाने वाले पॉपुलर ब्रांड Dell ने भारत में अपने ऑडियो पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए डेल प्रो प्लस ईयरबड्स (EB525) लॉन्च किए हैं। ये ईयरबड्स एआई-पावर्ड नॉइज फिल्टरिंग और एडाप्टिव एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के साथ आते हैं। दमदार साउंड के लिए इसमें 11.6 एमएम के ड्राइवर्स लगे हैं। दावा है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ओपन ऑफिस सर्टिफिकेशन पाने वाले यह दुनिया के पहले ईयरबड्स हैं, जो यात्रा, रिमोट वर्क या क्विक टीम्स मीटिंग के लिए क्लियर ऑडियो सुनिश्चित करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और जूम के लिए सर्टिफाइड, ये ईयरबड्स हाइब्रिड वर्क एनवायरनमेंट में भरोसेमंद कम्युनिकेशन और आसान आईटी मैनेजमेंट प्रदान करते हैं।
ईयरबड्स की खासियत
ईयरबड्स का AI-पावर्ड नॉइज-कैंसिलिंग माइक्रोफोन 500+ मिलियन नॉइज सैंपल पर प्रशिक्षित न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके यूजर की आवाज को अलग करता है। अपडेट डेल डिस्प्ले और पेरिफेरल मैनेजर (DDPM) के माध्यम से उपलब्ध हैं। इसका एडाप्टिव एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) बैकग्राउंड के शोर को कम करता है, और आसपास के चीजों से जागरूक रहने के लिए एडवांस्ड टांसपेरेंसी मोड प्रदान करता है।
इसके साथ चार साइज के ईयरटिप (XS, S, M, L) मिलते हैं। यह लंबे समय तक कंफर्टेबल यूज करने के लिए लाइटवेट डिजाइन के साथ आते हैं। डेल ऑडियो मोबाइल ऐप के माध्यम से पर्सनलाइज्ड ऑडियो एक्सपीरियंस, इक्वलाइजर, प्रीसेट और ट्रांसपेरेंसी सेटिंग्स को कस्टमाइज करने की अनुमति देता है।
इसमें बेहद कॉम्पैक्ट साइज का चार्जिंग केस है। बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में अकेले ईयरबड्स 8 घंटे तक और केस के साथ कुल 33 घंटे तक की बैटरी लाइफ प्रदान करते हैं। पांच मिनट की चार्जिंग में 1 घंटे का प्लेटाइम मिलता है। इसमें ब्लूटूथ 5.3 सपोर्ट के साथ मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी, आठ डिवाइस तक मल्टी-होस्ट पेयरिंग, आसान सेटअप के लिए डेल पेयर और एक कॉम्पैक्ट USB-C ऑडियो रिसीवर जैसे फीचर्स का सपोर्ट है। ये ईयरबड् मजबूती के लिए बनाए गए हैं और इन्हें धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP54 रेटिंग दी गई है।
इतनी है कीमत
डेल प्रो प्लस ईयरबड्स (EB525) भारत में बिजनेस यूजर्स के लिए 18,699 रुपये में उपलब्ध हैं। कंपनी ने इसे केवल ब्लैक कलर मेमं लॉन्च किया है।
