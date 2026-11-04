Dell 14S भारत में लॉन्च! 2.8K डिस्प्ले और 21 घंटे की बैटरी लाइफ का दावा, इतनी है कीमत
Dell ने भारत में नया Dell 14S लैपटॉप लॉन्च किया है। इसमें Intel Core Series 3 प्रोसेसर, 2.8K डिस्प्ले और 21 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलने का दावा किया गया है।
टेक कंपनी Dell ने भारतीय मार्केट में अपना नया लैपटॉप Dell 14S लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे खासतौर पर स्टूडेंट्स और युवा प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखकर पेश किया है। इस लैपटॉप में Intel Core Series 3 प्रोसेसर, 14 इंच तक का 2.8K डिस्प्ले और 61.2Wh की बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 21 घंटे तक Netflix वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकता है। इसकी खास बात इसका हल्का डिजाइन और चार अलग-अलग कलर ऑप्शन हैं।
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Dell 14S की कीमत और उपलब्धता
Dell 14S की भारत में शुरुआती कीमत 79,990 रुपये रखी गई है। इसे कंपनी के आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है। इसका Linen कलर वेरिएंट Dell Exclusive Stores, चुनिंदा रिटेल स्टोर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। लैपटॉप को Linen, Dusty Rose, Washed Denim और Velvet Green कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। अन्य तीन कलर वेरिएंट नवंबर के आखिर तक ऑफलाइन रिटेल चैनल्स पर उपलब्ध होंगे।
लॉन्च ऑफर के साथ ग्राहकों को चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर 10,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा जीरो डाउन पेमेंट और जीरो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग की सुविधा भी दी जा रही है। ग्राहक 499 रुपये में एक साल का Accidental Damage Protection भी खरीद सकते हैं।
Dell 14S के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
Dell 14S में 14 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो 16:10 आस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। कंपनी ने इसमें दो स्क्रीन ऑप्शन दिए हैं। पहले वेरिएंट में 1920x1200 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला 2K डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 60Hz और पीक ब्राइटनेस 300 निट्स है। वहीं, टॉप वेरिएंट में 2880x1800 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला 2.8K डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz और ब्राइटनेस 450 निट्स तक है।
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परफॉर्मेंस के लिए इसमें Intel Core 5 320 और Intel Core 7 350 Series 3 प्रोसेसर का विकल्प मिलता है। दोनों प्रोसेसर में 6 कोर दिए गए हैं। लैपटॉप में Intel Graphics इंटीग्रेटेड GPU मिलता है। इसमें 8GB और 16GB LPDDR5x RAM के विकल्प हैं। स्टोरेज के लिए 256GB, 512GB और 1TB PCIe NVMe SSD का विकल्प मिलता है।
Dell 14S में 61.2Wh की बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 21 घंटे तक Netflix वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकता है। इसे 65W USB Type-C एडॉप्टर से चार्ज किया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें दो USB Type-C 3.2 Gen 2 पोर्ट, HDMI 1.4 पोर्ट और 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है। इसके अलावा लैपटॉप में Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.4 का सपोर्ट दिया गया है।
वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 2 मेगापिक्सल RGB कैमरा और डुअल-एरे माइक्रोफोन मिलते हैं। कुछ कॉन्फिगरेशन में Windows Hello सपोर्ट वाला RGB+IR कैमरा भी दिया गया है। ऑडियो के लिए इसमें Dolby Atmos सपोर्ट वाले दो 2W स्टीरियो स्पीकर्स हैं। डिजाइन की बात करें तो Dell 14S में एल्युमीनियम चेसिस दिया गया है। इसकी मोटाई 13.5mm और शुरुआती वजन 1.15 किलोग्राम है। इसमें बैकलिट और स्पिल-रेसिस्टेंट कीबोर्ड भी मिलता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।