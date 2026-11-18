दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में सस्ता टिकट दिलाने के नाम पर एक महिला से ठगी की गई। QR कोड से पेमेंट करने के बाद उनका iPhone भी इस्तेमाल नहीं हो सका। जानिए कैसे हुए पूरा खेल और आप कैसे बचें ऐसे स्कैम से।

दिल्ली के ट्रेड फेयर में ठगी का नया मामला

दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में टिकट खरीदने पहुंची एक महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया है। महिला मेले में जाने के लिए आधिकारिक ऐप से टिकट खरीदने की कोशिश कर रही थीं। इसी दौरान एक शख्स ने उन्हें कम कीमत में टिकट दिलाने का भरोसा दिया। उसने महिला से कहा कि वह सिर्फ 400 रुपये में टिकट का इंतजाम कर देगा। महिला उसकी बातों में आ गईं और पेमेंट करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कर लिया। लेकिन टिकट मिलने के बजाय उनके Paytm अकाउंट से 1,200 रुपये कट गए।

पेमेंट के तुरंत बाद महिला का iPhone सिंक होने लगा और वह अपने फोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थीं। उन्हें फोन पर लॉगिन की असफल कोशिश से जुड़ा अलर्ट भी मिला। इसके बाद उन्हें शक हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। महिला ने मौके पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि अनजान लोगों से QR कोड लेकर पेमेंट करना कितना जोखिम भरा हो सकता है।

पैसे कटते ही iPhone का एक्सेस हुआ बंद महिला के साथ परेशानी सिर्फ पैसे कटने तक सीमित नहीं रही। पेमेंट करने के तुरंत बाद उनका iPhone सिंक होने लगा और वह फोन को सामान्य तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही थीं। इसी दौरान उन्हें मोबाइल पर लॉगिन की असफल कोशिश से जुड़ा नोटिफिकेशन भी मिला। फोन में अचानक आई इस परेशानी और अकाउंट से पैसे कटने के बाद महिला को शक हुआ कि उनके साथ कोई साइबर धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने मौके पर शोर मचाया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और महिला की पहचान के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया।

QR कोड से पेमेंट करते समय इन बातों का रखें ध्यान 1. अनजान लोगों के QR कोड से पेमेंट न करें: मेले, बाजार या किसी सार्वजनिक जगह पर कोई अनजान व्यक्ति सस्ता टिकट या सामान दिलाने के नाम पर QR कोड दे, तो पहले उसकी पहचान और भरोसेमंद होने की पुष्टि करें।

2. पेमेंट से पहले नाम जरूर देखें: QR कोड स्कैन करने के बाद पेमेंट ऐप में जिस व्यक्ति या दुकानदार का नाम दिखाई देता है, उसे ध्यान से जांचें। नाम और पेमेंट की जानकारी सही न लगे तो आगे न बढ़ें।

3. रकम चेक किए बिना पेमेंट न करें: पेमेंट कन्फर्म करने से पहले स्क्रीन पर दिखाई जा रही रकम जरूर देखें। अगर आपको 400 रुपये देने हैं और ऐप में 1,200 रुपये दिख रहे हैं, तो पेमेंट रोक दें।

4. फोन में संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत मदद लें: अगर पेमेंट के बाद फोन में अनजान लॉगिन अलर्ट आए या अकाउंट से पैसे कटें, तो अपने बैंक और पेमेंट ऐप की मदद लें। जरूरत पड़ने पर पुलिस और साइबर क्राइम हेल्पलाइन से संपर्क करें।