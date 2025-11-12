जहरीली हवा को कहे गुड बाय, घर लाएं ये एयर प्यूरीफायर, सस्ते में मिल रही डील
संक्षेप: दिल्ली में जिस तरह से हवा खराब है। ऐसे में हर एक घर और ऑफिस में एयर प्यूरीफायर जरूरी हो जाता है, इसीलिए हम आपके लिए बेस्ट क्लास एयरप्यूरीफायर की डील लेकर आए हैं..
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Delhi Pollution Crisis: दिल्ली में हवा का गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाको में हवा की क्वॉलिटी का इंडेक्स 500 से लेकर 900 तक पहुंच गया है। ऐसे में एयर प्यूरीफायर ही एक सहारा बचता है, जिससे दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लिया जा सकता है। हालांकि एयर प्यूरीफायर की कीमत ज्यादा होती है। ऐसे में हम आपके लिए किफायती कीमत में आने वाले एयर प्यूरीफायर की डील लेकर आए हैं, जिससे आप सस्ते में एयर प्यूरीफायर खरीद पाएंगे। साथ ही आपको अच्छे फीचर्स भी मिलेंगे..
1. Honeywell Air Purifier for Home, 4 Stage Filtration, Covers 388 sq.ft, High Efficiency Pre-Filter, H13 HEPA, Activated Carbon, Removes 99.99% Pollutants & Micro Allergens - Air touch V2
यह एक आधुनिक एयर प्यूरीफायर है, जो घर के अंदर की हवा को मिनटों में साफ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 4-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया गया है, जिसमें H13 HEPA फ़िल्टर, नैनो-सिल्वर एंटी-बैक्टीरियल फ़िल्टर, और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर शामिल हैं। यह 99.99% प्रदूषक और माइक्रो एलर्जेंस को हटाकर आपको और आपके परिवार को स्वच्छ और सुरक्षित हवा प्रदान करता है। इसे 32% छूट के साथ 8,396 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4-स्टेज फिल्ट्रेशन से 99.99% तक शुद्ध हवा
H13 HEPA फ़िल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर
3D एयरफ़्लो तकनीक
स्लीप मोड और ऑटो शट-ऑफ टाइमर
रियल टाइम PM2.5 इंडिकेटर
क्यों खोजें विकल्प
LED डिस्प्ले बेसिक है
मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी नहीं
2. Sharp Air Purifier for Homes/Offices Dual Purification, Plasmacluster Technology,(True HEPA+Carbon+Pre-Filter) Captures 99.97% of Impurities (White) FP-F40E-W White 7 Years Warranty
इसमें ड्यूल प्यूरीफिकेशन टेक्नोलॉजी दी गई है, जो प्लाज्मा कलस्टर सिस्टम और ट्रिपल फिल्टर मैक्निजम के साथ आता है, जो हवा को दोहरी सुरक्षा के साथ शुद्ध बनाता है। यह हवा में मौजूद 99.97% तक की अशुद्धियों, बैक्टीरिया, धूल, गंध और धुएं को प्रभावी रूप से हटाता है। इसे 46% छूट के साथ सिर्फ 8,979 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ड्यूल प्यूरीफिकेशन टेक्नोलॉजी
99.97% तक की अशुद्धियों को हटाने वाला HEPA फ़िल्टर
गंध और गैसों को खत्म करता है
2 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 7 साल की मोटर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
ऐप या वाई-फाई कनेक्टिविटी नहीं
डिस्प्ले और डिजाइन सिंपल है
3. Honeywell Air Purifier for Home & Office, 3-in-1, Pre, H13 HEPA, Activated Carbon, Removes 99.99% Pollutants, Allergens, Pet Danger, Smoke, Dust & Pollens - Air touch V1
यह एयर प्यूरीफायर घर और ऑफिस दोनों के लिए परफेक्ट है। इसमें 3-in-1 फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया गया है, जो हवा में मौजूद 99.99% प्रदूषकों, एलर्जेंस, धूल, धुआँ, पोल्लन्स और पेट से जुड़ी खतरनाक सूक्ष्मजीवों को प्रभावी रूप से हटाता है। इसे 50% छूट के साथ सिर्फ 4,998 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
3-in-1 फिल्टरेशन
99.99% तक प्रदूषकों और सूक्ष्म एलर्जेंस को हटाता है
235 sq.ft तक कवरेज
लो न्वाइज लेवल
क्यों खोजें विकल्प
कवरेज क्षेत्र 235 स्क्वॉयर फीट
डिजाइन साधारण
4. LEVOIT Core Mini Air Purifier For Coverage Area 183 Sq Ft, H13 Truehepa Filter, Remove 99.97% Dust, Smoke, & Pollen, With Fragrance Sponge, (2 Years Warranty), White
इसमें H13 True HEPA फिल्टर दिया गया है, जो हवा में मौजूद 99.97% धूल, स्मोक, पोल्लन और पालतू एलर्जेंस को हटाता है। इसमें अरोमाथेरेपी स्पॉन्ज की सुविधा भी है, जिससे आप अपने कमरे में खुशबू जोड़ सकते हैं। इसे 45 फीसद छूट के साथ 5,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
H13 True HEPA फिल्टर से प्रभावी सफाई
99.97% तक प्रदूषक और एलर्जेंस हटाता है
अरोमाथेरेपी स्पॉन्ज के साथ खुशबू जोड़ने की सुविधा
छोटे और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
कवरेज एरिया छोटा
बड़े कमरे के लिए उपयुक्त नहीं
5. Eureka Forbes Air Purifier 150 for bedroom | Covers upto 200 Sq. Ft. | True HEPA H13 Filter & Surround 360° Air Technology | Removes 99.97% Dust & Particulate Matter | 3-Stage Purification
यह एयर प्यूरीफायर बेडरूम और छोटे लिविंग रूम के लिए परफेक्ट है। इसमें True HEPA H13 फिल्टर और सराउंड 360° एयर इनटेक टेक्नोलॉजी दी गई है, जो हवा में मौजूद 99.97% तक धूल और पार्टिकुलेट मैटर को हटाता है। इसे 44 फीसद छूट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सराउंड 360° एयर इनटेक टेक्नोलॉजी
3 स्टेज प्यूरीफिकेशन
99.97% तक धूल, पराग, और सूक्ष्म कण हटाता है
क्यों खोजें विकल्प
कवरेज एरिया छोटा: 200 sq.ft. तक
बड़े कमरे के लिए उपयुक्त नहीं
6. Philips AC0950 Smart Wifi Air Purifier for Home | Real Time AQI Display | Covers upto 300 sqft (30m2) with CADR 250 m3/h | HEPA Filter with Activa Carbon | Scheduler feature Connected with Air + APP
यह एयर प्यूरीफायर 300 स्क्वयर फीट तक के कमरे के लिए उपयुक्त है। इसमें 3-लेयर HEPA फिल्ट्रेशन और एप के जरिए स्मार्ट कंट्रोल की सुविधा है। इसे 22 फीसद छूट के साथ 9,393 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
3 लेयर फिल्टरेशन
360° एयर सक्शन
स्मार्ट ऐप कंट्रोल
पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
कवरेज बड़ा कमरे
फिल्टर की रिप्लेसमेंट लागत
7. KENT Alps+ Air Purifier | Highly Efficient Hepa Filter Technology | Real Time Monitoring And Display Of Pm 2.5 | Cleaner Air Every Time | Filter Change Indicator | Low Noise, White
यह एक हाई-एंड एयर प्यूरीफायर है, जो घर में साफ हवा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें HEPA फ़िल्टर और ऐंटिबैक्टीरियल कोटिंग दी गई है, साथ ही विकल्प के तौर पर UV तकनीक से हवा में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को भी नष्ट किया जा सकता है। इसे 62 प्रतिशत छूट के साथ 11,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
रियल PM 2.5 मॉनिटरिंग और डिस्प्ले
HEPA + UV तकनीक से बैक्टीरिया और वायरस से सुरक्षा
एंटी बैक्टीरियल फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
8 किग्रा का भारी वजन
कीमत थोड़ी ज्यादा
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।