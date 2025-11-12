जहरीली हवा को कहे गुड बाय, घर लाएं ये एयर प्यूरीफायर, सस्ते में मिल रही डील

संक्षेप: दिल्ली में जिस तरह से हवा खराब है। ऐसे में हर एक घर और ऑफिस में एयर प्यूरीफायर जरूरी हो जाता है, इसीलिए हम आपके लिए बेस्ट क्लास एयरप्यूरीफायर की डील लेकर आए हैं..

Wed, 12 Nov 2025 11:32 AM

Delhi Pollution Crisis: दिल्ली में हवा का गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाको में हवा की क्वॉलिटी का इंडेक्स 500 से लेकर 900 तक पहुंच गया है। ऐसे में एयर प्यूरीफायर ही एक सहारा बचता है, जिससे दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लिया जा सकता है। हालांकि एयर प्यूरीफायर की कीमत ज्यादा होती है। ऐसे में हम आपके लिए किफायती कीमत में आने वाले एयर प्यूरीफायर की डील लेकर आए हैं, जिससे आप सस्ते में एयर प्यूरीफायर खरीद पाएंगे। साथ ही आपको अच्छे फीचर्स भी मिलेंगे..

यह एक आधुनिक एयर प्यूरीफायर है, जो घर के अंदर की हवा को मिनटों में साफ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 4-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया गया है, जिसमें H13 HEPA फ़िल्टर, नैनो-सिल्वर एंटी-बैक्टीरियल फ़िल्टर, और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर शामिल हैं। यह 99.99% प्रदूषक और माइक्रो एलर्जेंस को हटाकर आपको और आपके परिवार को स्वच्छ और सुरक्षित हवा प्रदान करता है। इसे 32% छूट के साथ 8,396 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कवरेज एरिया 388 वर्ग फीट फिल्ट्रेशन 4-स्टेज पावर कॉर्डेड इलेक्ट्रिक वजन 3.84 किलोग्राम कंट्रोल टच पैनल क्यों खरीदें 4-स्टेज फिल्ट्रेशन से 99.99% तक शुद्ध हवा H13 HEPA फ़िल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर 3D एयरफ़्लो तकनीक स्लीप मोड और ऑटो शट-ऑफ टाइमर रियल टाइम PM2.5 इंडिकेटर क्यों खोजें विकल्प LED डिस्प्ले बेसिक है मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी नहीं

इसमें ड्यूल प्यूरीफिकेशन टेक्नोलॉजी दी गई है, जो प्लाज्मा कलस्टर सिस्टम और ट्रिपल फिल्टर मैक्निजम के साथ आता है, जो हवा को दोहरी सुरक्षा के साथ शुद्ध बनाता है। यह हवा में मौजूद 99.97% तक की अशुद्धियों, बैक्टीरिया, धूल, गंध और धुएं को प्रभावी रूप से हटाता है। इसे 46% छूट के साथ सिर्फ 8,979 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कवरेज एरिया 320 वर्ग फीट फिल्ट्रेशन Pre-Filter + HEPA + Activated Carbon पावर सोर्स कॉर्डेड इलेक्ट्रिक वजन 4.7 किलोग्राम कंट्रोल टच पैनल क्यों खरीदें ड्यूल प्यूरीफिकेशन टेक्नोलॉजी 99.97% तक की अशुद्धियों को हटाने वाला HEPA फ़िल्टर गंध और गैसों को खत्म करता है 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 7 साल की मोटर वारंटी क्यों खोजें विकल्प ऐप या वाई-फाई कनेक्टिविटी नहीं डिस्प्ले और डिजाइन सिंपल है

यह एयर प्यूरीफायर घर और ऑफिस दोनों के लिए परफेक्ट है। इसमें 3-in-1 फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया गया है, जो हवा में मौजूद 99.99% प्रदूषकों, एलर्जेंस, धूल, धुआँ, पोल्लन्स और पेट से जुड़ी खतरनाक सूक्ष्मजीवों को प्रभावी रूप से हटाता है। इसे 50% छूट के साथ सिर्फ 4,998 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कवरेज एरिया 235 sq.ft फ़िल्ट्रेशन स्टेज प्री फिल्टर, H13 हेपा पावर सोर्स कोटेड इलेक्ट्रिक वजन 1.5 किलोग्राम क्यों खरीदें 3-in-1 फिल्टरेशन 99.99% तक प्रदूषकों और सूक्ष्म एलर्जेंस को हटाता है 235 sq.ft तक कवरेज लो न्वाइज लेवल क्यों खोजें विकल्प कवरेज क्षेत्र 235 स्क्वॉयर फीट डिजाइन साधारण

इसमें H13 True HEPA फिल्टर दिया गया है, जो हवा में मौजूद 99.97% धूल, स्मोक, पोल्लन और पालतू एलर्जेंस को हटाता है। इसमें अरोमाथेरेपी स्पॉन्ज की सुविधा भी है, जिससे आप अपने कमरे में खुशबू जोड़ सकते हैं। इसे 45 फीसद छूट के साथ 5,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कवरेज एरिया 183 sq.ft / 17㎡ फिल्ट्रेशन स्टेज 3-Stage HEPA System पावर सोर्स Corded Electric वजन 1.06 किलोग्राम वारंटी 2 साल क्यों खरीदें H13 True HEPA फिल्टर से प्रभावी सफाई 99.97% तक प्रदूषक और एलर्जेंस हटाता है अरोमाथेरेपी स्पॉन्ज के साथ खुशबू जोड़ने की सुविधा छोटे और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प कवरेज एरिया छोटा बड़े कमरे के लिए उपयुक्त नहीं

यह एयर प्यूरीफायर बेडरूम और छोटे लिविंग रूम के लिए परफेक्ट है। इसमें True HEPA H13 फिल्टर और सराउंड 360° एयर इनटेक टेक्नोलॉजी दी गई है, जो हवा में मौजूद 99.97% तक धूल और पार्टिकुलेट मैटर को हटाता है। इसे 44 फीसद छूट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कवरेज एरिया 200 sq.ft. फिल्ट्रेशन स्टेज 3 स्टेज पावर सोर्स कार्ड इलेक्ट्रिक वजन 2.14 किलोग्राम क्यों खरीदें सराउंड 360° एयर इनटेक टेक्नोलॉजी 3 स्टेज प्यूरीफिकेशन 99.97% तक धूल, पराग, और सूक्ष्म कण हटाता है क्यों खोजें विकल्प कवरेज एरिया छोटा: 200 sq.ft. तक बड़े कमरे के लिए उपयुक्त नहीं

यह एयर प्यूरीफायर 300 स्क्वयर फीट तक के कमरे के लिए उपयुक्त है। इसमें 3-लेयर HEPA फिल्ट्रेशन और एप के जरिए स्मार्ट कंट्रोल की सुविधा है। इसे 22 फीसद छूट के साथ 9,393 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कवरेज एरिया 300 sq.ft. फ़िल्ट्रेशन स्टेज 3 लेयर पावर सोर्स कार्ड इलेक्ट्रिक वजन 2.7 किलोग्राम क्यों खरीदें 3 लेयर फिल्टरेशन 360° एयर सक्शन स्मार्ट ऐप कंट्रोल पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प कवरेज बड़ा कमरे फिल्टर की रिप्लेसमेंट लागत

यह एक हाई-एंड एयर प्यूरीफायर है, जो घर में साफ हवा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें HEPA फ़िल्टर और ऐंटिबैक्टीरियल कोटिंग दी गई है, साथ ही विकल्प के तौर पर UV तकनीक से हवा में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को भी नष्ट किया जा सकता है। इसे 62 प्रतिशत छूट के साथ 11,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications फिल्टर HEPA और ऑप्शनल UV पावर कार्ड इलेक्ट्रिक कंट्रोल टच वजन 8 किग्रा क्यों खरीदें रियल PM 2.5 मॉनिटरिंग और डिस्प्ले HEPA + UV तकनीक से बैक्टीरिया और वायरस से सुरक्षा एंटी बैक्टीरियल फिल्टर क्यों खोजें विकल्प 8 किग्रा का भारी वजन कीमत थोड़ी ज्यादा

