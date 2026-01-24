Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़delhi police use ai smart glasses for republic day parade 2026 check how its work
गणतंत्र दिवस परेड में पैनी नजर रखेगा AI स्मार्ट ग्लास, हुलिया बदलने पर भी नहीं बच पाएंगे अपराधी; ऐसे करेगा काम

गणतंत्र दिवस परेड में पैनी नजर रखेगा AI स्मार्ट ग्लास, हुलिया बदलने पर भी नहीं बच पाएंगे अपराधी; ऐसे करेगा काम

संक्षेप:

इस बार दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में सुरक्षा में लगे जवानों के पास आपको एक खास गैजेट देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं AI smart glasses की। कैसे काम करेगा यह चश्मा और इसमें क्या-क्या खूबियां है, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ…

Jan 24, 2026 05:20 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इस बार दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में सुरक्षा में लगे जवानों के पास आपको एक खास गैजेट देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं AI smart glasses की। दरअसल, आने वाले गणतंत्र दिवस 2026 समारोह के दौरान, दिल्ली पुलिस 26 जनवरी को परेड के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ खास जवानों को AI-पावर्ड स्मार्ट चश्मे देगी, जिनमें फेशियल रिकग्निशन और थर्मल इमेजिंग की क्षमता होगी। राजधानी में किसी बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम में भीड़ की निगरानी के लिए इस तरह की AI वियरेबल टेक्नोलॉजी का यह पहला इस्तेमाल होगा। यह खास चश्मा भीड़भाड़ में भी चुटकियों में अपराधियों की पहचान कर सकता है।

रियल टाइम में डेटाबेस से मिलाएगा चेहरा

कर्तव्य पथ के आस-पास ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात एक दर्जन से ज्यादा अधिकारी भारतीय टेक स्टार्टअप AznaLens द्वारा बनाए गए काले रंग के, फ्लिप-अप लेंस वाले स्मार्ट चश्मे पहनेंगे। ये डिवाइस मोबाइल सर्विलांस यूनिट की तरह काम करते हैं, जो रियल टाइम में चेहरों को स्कैन करते हैं और उन्हें अपराधियों, संदिग्धों और घोषित अपराधियों के पुलिस डेटाबेस से मिलाते हैं।

60% से ज्यादा समानता मिलने पर अधिकारियों के स्मार्टफोन पर अलर्ट ट्रिगर होते हैं, जिससे पारंपरिक फिक्स्ड फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) वैन की जरूरत खत्म हो जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति सामने आएगा, उसका चेहरा स्कैन होकर डेटाबेस से मैच हो जाएगा। अगर व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो स्क्रीन पर हरा बॉक्स, और रिकॉर्ड होने पर लाल बॉक्स दिखाई देगा।

ये भी पढ़ें:पूरे 365 दिन की फुर्सत, आ गया सालभर चलने वाला 2626 प्लान, फ्री कॉल्स, 949GB डेटा
ये भी पढ़ें:32 से 55 इंच तक के ब्रांडेड Smart TV पर छप्परफाड़ डिस्काउंट, तुरंत करें ऑर्डर

दिल्ली पुलिस के AI स्मार्ट ग्लास: रियल-टाइम फेस रिकग्निशन और AI एज प्रोग्रेशन

इन चश्मों में ऑटोमेटेड फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर (AFRS) लगा है, जिसका इस्तेमाल दिल्ली पुलिस 2018 से कर रही है, साथ ही बेहतर डिटेक्शन के लिए थर्मल इमेजिंग भी है। इसकी एक खास खासियत AI-ड्रिवन इमेज अपडेटिंग है, यानी अगर डेटाबेस में दशकों पुरानी फोटो (जैसे 1990) भी है, तो भी सिस्टम पहचान की सटीकता को बेहतर बनाने के लिए चेहरे की मौजूदा मिलती-जुलती तस्वीर बनाता है।

यह तकनीक बिना किसी को रोके भीड़ में पहचान करने में मदद करेगी, जिससे आवाजही बाधित नहीं होगी। स्मार्ट ग्लास में लगी थर्मल इमेजिंग तकनीक से पुलिस धातु की चीजें या छिपे हथियार भी पहचान सकेगी।

एडिशनल ओवरले में स्कैन किए गए चेहरों के चारों ओर हरे रंग के बाउंडिंग बॉक्स, अनुमानित उम्र और ऊंचाई का डेटा, और लाइव फुटेज और डेटाबेस रिकॉर्ड के बीच स्प्लिट-स्क्रीन तुलना शामिल हैं। यह टेक्नोलॉजी अधिकारियों को चलते-फिरते भीड़ पर डायनामिक रूप से नजर रखने की सुविधा देती है।

हुलिया बदलने पर भी पहचान लेगा चश्मा

एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस देवेश महला ने कहा, "पिछले साल, हमने महसूस किया कि कई कैमरों की निगरानी के लिए वैन लगाने के बजाय, हम पुलिस कर्मियों को रियल टाइम में FRS का इस्तेमाल करने में सक्षम बना सकते हैं, खासकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में।" उन्होंने आगे कहा, "अगर हमारे सिस्टम में किसी की 1990 की तस्वीर भी है, तो हेडसेट AI का इस्तेमाल करके 35 साल बाद एक अपडेटेड चेहरे की इमेज बनाएगा और एक ऐसी मिलती-जुलती तस्वीर देगा जो उस व्यक्ति के मौजूदा लुक से मिलती हो।"

स्मार्ट ग्लास का इस्तेमाल एक मल्टी-लेयर्ड सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा है, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोग, ड्रोन सर्विलांस और एडवांस्ड AI-बेस्ड वीडियो एनालिटिक्स शामिल हैं। यह पहल दिल्ली पुलिस के मौजूदा FRS-CCTV नेटवर्क पर आधारित है, जिसका इस्तेमाल पहले भी बड़े इवेंट्स में खतरों और लापता लोगों की पहचान करने के लिए किया गया है।

XR (एक्सटेंडेड रियलिटी) स्पेशलिस्ट AznaLens ने पिछले साल से दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी को रियल-टाइम, ऑन-फुट एप्लीकेशन के लिए अपनाने पर काम किया है। अधिकारियों का मानना ​​है कि यह भविष्य में पब्लिक इवेंट्स में ज्यादा चुस्त और लोगों पर आधारित निगरानी की दिशा में एक कदम है। हालांकि, इससे फेशियल रिकग्निशन सिस्टम में प्राइवेसी और सटीकता के बारे में चल रही बहसें तेज हो गई हैं, लेकिन इसमें भीड़ को कंट्रोल करने और अपराधियों का पता लगाने में एफिशिएंसी बढ़ाने की क्षमता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।