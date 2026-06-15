कम दाम में साफ हवा, Amazon Offers पर भारी छूट के साथ खरीदें Delhi NCR के लिए सबसे बेस्ट Air Purifiers
बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए Amazon Offers पर Delhi NCR के लिए सबसे बेहतरीन और टॉप-रेटेड Air Purifiers भारी छूट के साथ मिल रहे हैं। इस खास मौके का फायदा उठाकर आप बेहद कम दाम में दमदार फीचर्स और True HEPA फिल्टर वाले मॉडल्स घर ला सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
दिल्ली-एनसीआर में हर साल प्रदूषण और स्मॉग का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है, जिससे सांस लेना भी दूभर हो जाता है। ऐसे में अपने परिवार की सेहत की सुरक्षा के लिए घर में एक अच्छा एयर प्यूरिफायर होना बेहद जरूरी हो गया है। अगर आप भी अपने घर के लिए एक बेहतरीन एयर प्यूरिफायर तलाश रहे हैं, तो Amazon Offers आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आए हैं। यहाँ आपको मार्केट के सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद एयर प्यूरिफायर भारी छूट और आकर्षक डील्स के साथ मिल रहे हैं।
इस खास मौके पर Philips, Honeywell, Coway और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के एयर प्यूरिफायर बहुत ही कम दाम में उपलब्ध हैं। ये प्यूरिफायर एडवांस True HEPA फिल्टर तकनीक के साथ आते हैं, जो हवा में मौजूद 99.97% तक हानिकारक कणों, पीएम 2.5 (PM 2.5), धूल, बैक्टीरिया और एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों को आसानी से साफ कर देते हैं। इनमें से कई मॉडल्स में रियल-टाइम AQI मॉनिटर, स्मार्ट ऐप कंट्रोल और बेहद शांत स्लीप मोड जैसे आधुनिक फीचर्स भी दिए गए हैं। कम बजट वाले खरीदारों के लिए भी 10,000 रुपये से कम कीमत में दमदार परफॉर्मेंस वाले बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। खराब हवा और बढ़ते एक्यूआई के कारण स्टॉक खत्म होने से पहले Amazon से इन बेस्ट-सेलिंग एयर प्यूरिफायर्स को खरीदें और अपने बजट में शुद्ध व सुरक्षित हवा पाएं।
1. Eureka Forbes Air Purifier 150 for bedroom | Covers upto 200 Sq. Ft. | True HEPA H13 Filter & Surround 360° Air Technology | Removes 99.97% Dust & Particulate Matter | 3-Stage Purification
यदि आप दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण और घर की जहरीली हवा से बचने के लिए बजट रेंज में एक छोटा और दमदार एयर प्यूरिफायर ढूंढ रहे हैं, तो Eureka Forbes Air Purifier 150 एक बेहतरीन विकल्प है। यह खास तौर पर छोटे कमरों और बेडरूम (200 वर्ग फुट तक) के लिए डिज़ाइन किया गया है। Amazon पर यह मॉडल 39% की भारी छूट के साथ मात्र 5,499 रुपये में उपलब्ध है। यह प्यूरिफायर 360-डिग्री एयर इनटेक और 3-स्टेज एडवांस प्यूरिफिकेशन के साथ आता है, जो हवा में मौजूद 99.97% तक धूल-मिट्टी और बैक्टीरिया को साफ करके आपके परिवार को शुद्ध हवा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
True HEPA H13 फिल्टर
360° सराउंड एयर टेक्नोलॉजी
शानदार बजट डील
स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
छोटे कमरों के लिए सीमित
स्मार्टफोन कनेक्टिविटी नहीं
2. Philips AC0920 Smart Air Purifier for Home| Real Time AQI Display | Covers upto 300 sqft|Removes 99.97% of Viruses,Allergens,Dust and PM2.5 |HEPA Filter| Life Upto 9000 Hrs | Ideal for Bedrooms, White
यदि आप प्रीमियम ब्रांड वैल्यू, बेहतरीन परफॉर्मेंस और एडवांस फीचर्स की तलाश में हैं, तो Philips AC0920 Smart Air Purifier आपके घर के लिए एक टॉप-नॉच विकल्प है। Amazon पर यह Amazon's Choice टैग के साथ मात्र 8,499 रुपये में उपलब्ध है। यह एयर प्यूरिफायर 300 से 380 वर्ग फुट तक के बड़े बेडरूम या पर्सनल केबिन के लिए एकदम परफेक्ट है, जो केवल 12 मिनट में पूरे कमरे की हवा को साफ कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका NanoProtect HEPA फिल्टर है जो पारंपरिक H13 फिल्टर के मुकाबले दोगुना तेजी से हवा साफ करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-फाइन नैनोप्रोटेक्ट HEPA फिल्टर
रियल-टाइम AQI डिस्प्ले
तेज और असरदार
बिजली की भारी बचत
क्यों खोजें विकल्प
फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट
मॉडल में वाई-फाई नहीं
3. LEVOIT Core Mini Air Purifier for Coverage Area 183 Sq Ft, H13 True HEPA Filter, Remove 99.97% Dust, Smoke, & Pollen, With Fragrance Sponge, (2 Years Warranty)
यदि आप अपने पर्सनल केबिन, स्टडी डेस्क या छोटे बेडरूम के लिए एक कॉम्पैक्ट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयर प्यूरिफायर ढूंढ रहे हैं, तो LEVOIT Core Mini Air Purifier आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। लेवोइत (Levoit) अमेरिका का नंबर-1 सेलिंग एयर प्यूरिफायर ब्रांड है। Amazon पर यह 54% की भारी छूट के साथ Limited Time Deal में मात्र 4,998 रुपये में मिल रहा है। यह प्यूरिफायर 183 वर्ग फुट तक के एरिया के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि यह हवा साफ करने के साथ-साथ आपके कमरे को खुशबूदार बनाए रखने के लिए एैरोमाथेरेपी फीचर के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
H13 True HEPA फिल्टर
एैरोमाथेरेपी फीचर
360° वोर्टेक्सएयर टेक्नोलॉजी
बेहद कम बिजली की खपत
क्यों खोजें विकल्प
बहुत छोटे कमरों के लिए सीमित
कोई डिजिटल AQI डिस्प्ले नहीं
4. Coway Airmega 150 (Ap-1019C) Air Purifier For Home,Longest Filter Life 8500Hrs (Approx. 1.5-2 Yrs),Anti-Virus True Hepa Filter (H13),Kills Allergies,Virus,Germs & Pm 0.01 With 99.999% Efficiency,White
यदि आप दिल्ली-एनसीआर के भयंकर प्रदूषण से निपटने के लिए एक प्रीमियम, बेहद भरोसेमंद और हैवी-ड्यूटी एयर प्यूरिफायर की तलाश में हैं, तो Coway Airmega 150 एक अल्टीमेट विकल्प है। कोवे एयर केयर सेगमेंट में एक मशहूर साउथ कोरियन ग्लोबल ब्रांड है। Amazon पर यह 54% की भारी छूट के साथ Limited Time Deal में 15,999 रुपये में मिल रहा है। यह प्यूरिफायर 355 वर्ग फुट तक के बड़े लिविंग रूम या मास्टर बेडरूम के लिए एकदम परफेक्ट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका पेटेंटेड एंटी-वायरस ग्रीन HEPA फिल्टर है जो 0.01 माइक्रोन जितने सूक्ष्म वायरस और खतरनाक पार्टिकल्स को भी 99.999% एफिशिएंसी के साथ न सिर्फ रोकता है बल्कि उन्हें खत्म कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पेटेंटेड एंटी-वायरस ग्रीन True HEPA फिल्टर
सबसे लंबी फिल्टर लाइफ
एडवांस 3-स्टेज प्यूरिफिकेशन
ईजी-क्लीन कार्ट्रिज डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
कोई डिजिटल नंबर डिस्प्ले नहीं
5. Honeywell Air Purifier for Home & Office, 3-in-1, Pre, H13 HEPA, Activated Carbon, Removes 99.99% Pollutants, Allergens, Pet Dander, Smoke, Dust & Pollens - Air touch V1
यदि आप घर या छोटे ऑफिस के केबिन के लिए 5,000 रुपये की रेंज में एक भरोसेमंद और ब्रांडेड एयर प्यूरिफायर की तलाश में हैं, तो Honeywell Air Touch V1 एक बेस्ट-सेलिंग विकल्प है। हनीवेल एयर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी में एक विश्व स्तर पर स्थापित और विश्वसनीय नाम है। Amazon पर यह 48% की भारी छूट के साथ मात्र 5,159 रुपये में उपलब्ध है। यह कॉम्पैक्ट एयर प्यूरिफायर 235 वर्ग फुट तक के कमरों के लिए एकदम सही है, जो एडवांस 3-स्टेज फिल्ट्रेशन के जरिए हवा में मौजूद 99.99% तक हानिकारक प्रदूषण कणों और वायरस को नष्ट कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई-ग्रेड H13 HEPA फिल्टर
दमदार 3-स्टेज फिल्ट्रेशन
फास्ट एयर क्लीनिंग
वन-टच कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
मीडियम और बड़े कमरों के लिए छोटा
6. Wozoyo Pure Air PA1 Air Purifier, Home&office, 4in1 Filter,PreFilter,AntiBacterial,H13 HEPA,Activated Carbon,AHAM Verifide,Removes 99.99% PM2.5 PM10,Pet Dander, Smoke,Pollen, Aromatherapy,NightLight
यदि आप अपने बेडरूम, नर्सरी या छोटे ऑफिस के लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन वाला एक किफायती एयर प्यूरिफायर ढूंढ रहे हैं, तो वोजोयो स्टोर का Pure Air PA1 Air Purifier एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। Amazon पर यह 54% की भारी छूट के साथ Limited Time Deal में मात्र 4,999 रुपये (स्टैंडर्ड बेडरूम साइज) में मिल रहा है। इस बजट प्यूरिफायर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह AHAM Verifide है, जिसका मतलब है कि इसकी हवा साफ करने की क्षमता को स्वतंत्र रूप से अंतरराष्ट्रीय मानकों पर जांचा गया है। यह 4-इन-1 एडवांस फिल्ट्रेशन, नाइट लाइट और एैरोमाथेरेपी जैसे शानदार फीचर्स के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AHAM Verifide परफॉर्मेंस
4-इन-1 एडवांस फिल्ट्रेशन
3D एयरफ्लो सर्कुलेशन
एैरोमाथेरेपी और नाइट लाइट
क्यों खोजें विकल्प
कम CADR रेटिंग
बड़ा कवरेज एरिया दावा
7. pTron EaseMate Air Purifier H1 for Home & Office, 4-Stage Filtration, HEPA 13 Filter, Activated Carbon, Removes 99.97% Pollutants, Allergens, Pet Danger, Smoke, Dust, Pollens, Long Filter Life (White)
यदि आप दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण से निपटने के लिए बेहद कम बजट में एक स्टाइलिश और रिमोट कंट्रोल वाला एयर प्यूरिफायर ढूंढ रहे हैं, तो pTron EaseMate H1 एक बेहतरीन विकल्प है। पीट्रॉन अपने किफायती इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भारत में काफी लोकप्रिय है। Amazon पर यह मॉडल 56% की भारी छूट के साथ मात्र 3,486 रुपये में मिल रहा है, जो इसे इस लिस्ट का सबसे सस्ता और किफायती प्यूरिफायर बनाता है। यह प्यूरिफायर 250 वर्ग फुट तक के बेडरूम या ऑफिस केबिन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 4-स्टेज एडवांस फिल्ट्रेशन और नेगेटिव आयन कंट्रोल जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-बजट फ्रेंडली
4-स्टेज कंप्लीट फिल्ट्रेशन
नेगेटिव आयन कंट्रोल
बेहद शांत ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्टफोन ऐप सपोर्ट का अभाव
कोई डिजिटल AQI इंडिकेटर नहीं
1. क्या एयर प्यूरीफायर वास्तव में कोई अच्छा काम करते हैं?
- हाँ, एयर प्यूरिफायर वास्तव में बहुत अच्छा और प्रभावी काम करते हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें कौन सा फिल्टर लगा है।
- PM 2.5 और स्मॉग से सुरक्षा: आधुनिक एयर प्यूरिफायर्स में True HEPA (H13) फिल्टर होता है। यह फिल्टर हवा में मौजूद 99.97% तक अति-सूक्ष्म हानिकारक कणों (जैसे धूल, पीएम 2.5, पीएम 10 और धुएं) को सोख लेता है।
- बदबू और गैसों का खात्मा: इसमें लगा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर रसोई की गंध, पालतू जानवरों की महक, सिगरेट का धुआं और हानिकारक गैसों को हवा से हटा देता है।
- असर कब कम होता है? यदि आपके कमरे के दरवाजे और खिड़कियां लगातार खुले रहते हैं, तो बाहर की प्रदूषित हवा लगातार अंदर आती रहेगी, जिससे प्यूरिफायर का असर कम हो जाएगा। इसलिए बंद कमरे में यह 100% सटीक काम करते हैं।
2. क्या एयर प्यूरीफायर सेहत के लिए अच्छे हैं?
हाँ, एयर प्यूरिफायर सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं, खासकर दिल्ली-एनसीआर जैसे भारी प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। इसके मुख्य स्वास्थ्य लाभ निम्नलिखित हैं,
अस्थमा और एलर्जी से राहत: यह हवा में उड़ने वाले परागकण, डस्ट माइट्स और पालतू जानवरों के बालों को साफ करता है, जिससे अस्थमा और सांस की एलर्जी वाले मरीजों को तुरंत राहत मिलती है।
फेफड़ों की सुरक्षा: PM 2.5 जैसे बारीक कण सीधे हमारे फेफड़ों और ब्लडस्ट्रीम में चले जाते हैं। एयर प्यूरिफायर इन्हें फिल्टर करके फेफड़ों की गंभीर बीमारियों और ब्रोंकाइटिस के खतरे को कम करता है।
बेहतर नींद: साफ हवा में सांस लेने से शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे रात में खांसने या छींकने की समस्या नहीं होती और गहरी व अच्छी नींद आती है।
वायरस और बैक्टीरिया से बचाव: कई प्रीमियम प्यूरिफायर हवा में मौजूद वायरस और हानिकारक बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देते हैं, जिससे मौसमी बीमारियों का खतरा कम होता है।
3. एसी और एयर प्यूरीफायर में से कौन सा बेहतर है?
यह दोनों बिल्कुल अलग उपकरण हैं और दोनों का काम पूरी तरह अलग है। इनमें से कोई एक बेहतर नहीं है, बल्कि दोनों की जरूरतें अलग हैं।
निष्कर्ष :
- यदि आपको गर्मी से राहत चाहिए, तो AC बेहतर है।
- यदि आपको प्रदूषण, धुएं, धूल और सांस की बीमारियों से बचना है, तो एयर प्यूरिफायर ही एकमात्र समाधान है।
नोट: आप एक ही कमरे में एसी और एयर प्यूरिफायर दोनों को एक साथ चला सकते हैं। एसी कमरा ठंडा करेगा और प्यूरिफायर उस ठंडी हवा को शुद्ध रखेगा।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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