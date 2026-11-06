जहरीली हवा से सांस लेना हुआ मुश्किल, Amazon से घर लाएं ये बजट Air Purifier
दिल्ली-NCR की जहरीली हवा और बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए Amazon पर बजट एयर प्यूरीफायर भारी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। घर की हवा को शुद्ध रखने और सुरक्षित सांस लेने के लिए आज ही इन टॉप डील्स का लाभ उठाएं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि घर के अंदर भी सांस लेना मुश्किल हो गया है। AQI में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। ऐसे में इनडोर एयर क्वालिटी को साफ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए एयर प्यूरीफायर हर घर की जरूरत बन गया है।
Amazon Deals: आधी कीमत में लाएं एयर प्यूरीफायर
प्रदूषण के इस सीजन में Amazon अपने ग्राहकों के लिए एयर प्यूरीफायर्स पर खास डील्स लेकर आया है। Eureka Forbes, Qubo और Philips जैसे टॉप ब्रांड्स के प्यूरीफायर पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। मात्र ₹4,999 की शुरुआती कीमत में 360-डिग्री एयर इनटेक और True HEPA H13 फिल्टर वाले मॉडल उपलब्ध हैं, जो हवा से 99.97% तक धूल, धुएं और सूक्ष्म कणों (PM2.5) को मिनटों में साफ कर देते हैं।
कम बजट में परिवार की सेहत का सुरक्षा कवच
इन बजट एयर प्यूरीफायर्स में स्मार्ट सेंसर, लो-नॉइज़ स्लीप मोड और मोबाइल ऐप कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं। अगर आप भी जहरीली हवा के असर से अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, तो Amazon की इस सीमित समय वाली डील का फायदा उठाकर आज ही अपने बजट और कमरे के साइज के हिसाब से बेस्ट एयर प्यूरीफायर घर ला सकते हैं।
1. Coway Airmega 150 (AP-1019C) Air Purifier For Home & Office, Covers 355 Sq Ft, Green True HEPA & Urethane Carbon Filter, 8500 Hrs Filter Life, Removes 99.99% Dust, Smoke, PM 1 & PM 2.5, 7 Yrs Warranty
Coway Airmega 150 अपने अनोखे कार्ट्रिज-स्टाइल डिज़ाइन और पेटेंटेड एंटी-वायरस ग्रीन HEPA फ़िल्टर के साथ आता है। यह हवा में मौजूद धूल, धुएं, PM 2.5 कणों और एलर्जेंस को 99.99% तक साफ करता है। 8,500 घंटे की लंबी फ़िल्टर लाइफ और 7 साल की लंबी वारंटी इसे मिड-रेंज सेगमेंट में काफी लोकप्रिय बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी फ़िल्टर लाइफ
आसान सफाई
रियल-टाइम AQI मॉनिटरिंग
स्मार्ट ऑटो मोड
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट ऐप कंट्रोल की कमी
बड़े लिविंग रूम के लिए यह छोटा
2. Qubo Q200 Smart Air Purifier for bedroom by Hero Group| Up to 200 SqFt| True HEPA H13|Removes 99.99% Dust, Allergens, Smoke, Virus & PM2.5|150 m³/h CADR|5-Stage Filter|App Control|9000 Hrs Filter Life
Qubo Q200 अपने 5-स्टेज एडवांस्ड फ़िल्टरेशन और True HEPA H13 फ़िल्टर के साथ आता है, जो 150 m³/h का CADR प्रदान करता है। यह हवा में मौजूद धूल, धुएं, PM 2.5 कणों, वायरस और एलर्जेंस को 99.99% तक हटाता है। इसमें QSensAI तकनीक, ऐप कंट्रोल, और Alexa व Google Assistant की वॉइस कमांड सपोर्ट मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट AI और ऐप कंट्रोल
5-लेयर फ़िल्टरेशन
लंबी फ़िल्टर लाइफ
वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
छोटे कमरों के लिए सीमित
डिवाइस पर AQI स्क्रीन नहीं
3. Philips AC0950 Smart Wifi Air Purifier for Home, White | Real-Time AQI | Covers 300 sq.ft | CADR 250 m³/h | HEPA & Active Carbon Filter | Air+ App Control with Scheduler
Philips का यह मॉडल 250 m³/h के उच्च CADR और 3-लेयर HEPA NanoProtect फ़िल्टरेशन के साथ आता है। यह हवा से 0.003 माइक्रोन जितने सूक्ष्म कणों, 99.99% एलर्जेंस और बदबू को हटाता है। यह Air+ App कंट्रोल, वाई-फाई कनेक्टिविटी, रियल-टाइम AQI ट्रैकिंग और iF डिजाइन अवार्ड विनर लुक के साथ घर के लिए एक बेहतरीन स्मार्ट चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस NanoProtect फ़िल्टर
अल्ट्रा-क्वाइट स्लीप मोड
Air+ ऐप कंट्रोल & शेड्यूल
फास्ट प्यूरिफिकेशन
क्यों खोजें विकल्प
बजट सेगमेंट से थोड़ा महंगा
कवरेज क्षेत्र सीमित
4. Levoit Core Mini Air Purifier For Home, Covers 183 SqFt, 3-In-1 HEPA & Carbon Filter, 8500 Hr Filter Life, Removes 99.97% Dust, Smoke, & Pollen, PM1 & PM2.5, 3 Speed for Better Sleep, 2 Yr Warranty
Levoit Core Mini अपने 360° VortexAir 3.0 तकनीक और 3-इन-1 HEPA व कार्बन फ़िल्टर के साथ आता है। यह हवा में मौजूद धूल, धुएं, PM1, PM2.5 और एलर्जेंस को 99.97% तक साफ करता है। इसमें एक स्पेशल एरोमाथेरेपी पैड भी दिया गया है, जिससे आप हवा साफ करने के साथ-साथ कमरे में पसंदीदा खुशबू भी फैला सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यंत किफायती और पोर्टेबल
एरोमाथेरेपी फीचर
अल्ट्रा-लो पावर कंजम्पशन
सुपर क्वाइट
क्यों खोजें विकल्प
छोटे एरिया तक सीमित
स्मार्ट/ऐप कंट्रोल नहीं
5. Eureka Forbes Air Purifier 150 for bedroom | Covers upto 200 Sq. Ft. | True HEPA H13 Filter & Surround 360° Air Technology | Removes 99.97% Dust & Particulate Matter | 3-Stage Purification
Eureka Forbes AP 150 में Surround 360° Air Intake Technology दी गई है, जो चारों तरफ से प्रदूषित हवा को खींचकर तुरंत साफ करती है। इसमें 3-स्टेज एडवांस्ड फ़िल्टरेशन और True HEPA H13 फ़िल्टर लगा है, जो 0.1 माइक्रोन जितने छोटे सूक्ष्म कणों (PM 2.5), धूल, धुएं और बदबू को 99.97% तक हटाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
360-डिग्री एयर इनटेक
सख्त फ़िल्टरेशन
फिल्टर चेंज इंडिकेटर
सुविधाजनक टाइमर & स्पीड मोड
क्यों खोजें विकल्प
मोबाइल ऐप या स्मार्ट कंट्रोल नहीं
सीमित कवरेज
6. Pure Air PA2 Wozoyo Air Purifier for Home & Office, 336 Sq Ft, 165 m³/h CADR, 4-in-1Filter, Pre-Filter, Antibacterial, H13 HEPA, Activated Carbon, AHAM Verifide, Removes 99.99% PM2.5 &PM10, Pollutants
Wozoyo Pure Air PA2 में 4-इन-1 फ़िल्टरेशन सिस्टम (प्री-फ़िल्टर, एंटी-बैक्टीरियल लेयर, H13 HEPA, और एक्टिवेटेड कार्बन) दिया गया है। यह 165 m³/h CADR और 3D एयर सर्कुलेशन के साथ आता है, जो हवा से PM2.5, PM10, बैक्टीरिया, पेट डैंडर और बदबू को 99.99% तक साफ करता है। इसमें नाइट लाइट, 22 dB का शांत स्लीप मोड और 9,000 घंटे तक की लंबी फ़िल्टर लाइफ मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
AHAM Verifide सर्टिफिकेशन
4-लेयर सख्त सुरक्षा
लंबी फ़िल्टर लाइफ
बेहद शांत और नाइट लाइट
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट ऐप/वाई-फाई कंट्रोल नहीं
डिजिटल PM2.5 डिस्प्ले नहीं
7. XECH Atmos H13 HEPA Air Purifier for Bedroom & Small Rooms | 3-Stage Filtration | Up to 175 sq. ft. | 40 m3/h CADR | Quiet Sleep Mode | 5W Low Power | Aroma Therapy | Touch Controls
XECH Atmos में 3-स्टेज फ़िल्टरेशन और H13 HEPA फ़िल्टर दिया गया है, जो 0.1–0.3µm तक के सूक्ष्म धूल कणों, धुएं, पेट डैंडर और एलर्जेंस को 99.97% तक साफ करता है। इसमें 40 m³/h का CADR, एरोमाथेरेपी डिफ्यूज़र चैंबर, 5W की अल्ट्रा-लो पावर कंजम्पशन और 6/12/24 घंटे का टाइमर मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यंत किफायती
अल्ट्रा-लो पावर कंजम्पशन
शांत ब्रशलेस DC मोटर
लाइटवेट और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
कम CADR और छोटा कवरेज
स्मार्ट/ऐप कंट्रोल नहीं
प्रश्न 1: दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच Air Purifier क्यों जरूरी हो गया है?
उत्तर:
सर्दियों के मौसम में दिल्ली-NCR का AQI (Air Quality Index) खतरनाक स्तर (400+) पर पहुंच जाता है। बाहर की जहरीली हवा घरों के अंदर भी जमा हो जाती है, जिससे PM2.5, स्मॉग और सूक्ष्म धूल के कण सांस के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं। यह अस्थमा, आंखों में जलन और फेफड़ों की बीमारियों का कारण बनता है। एक अच्छा HEPA H13 एयर प्यूरीफायर इनडोर हवा से 99.97% तक धूल, धुएं और वायरस को साफ करके परिवार को सुरक्षित और स्वच्छ हवा प्रदान करता है।
प्रश्न 2: Amazon पर अपने कमरे के लिए सही Air Purifier चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
उत्तर:
Amazon पर एयर प्यूरीफायर खरीदते समय मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए:
कवरेज एरिया (Room Size): अपने कमरे के आकार (जैसे 183 sq. ft. से 355 sq. ft.) के हिसाब से ही प्यूरीफायर चुनें।
फ़िल्टर टेक्नोलॉजी: हमेशा True HEPA H13 फ़िल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर वाले मॉडल का चुनाव करें ताकि PM2.5 और बदबू दोनों साफ हो सकें।
CADR और फ़िल्टर लाइफ: उच्च CADR रेटिंग (हवा तेजी से साफ करने की क्षमता) और 8,000 घंटे से अधिक फ़िल्टर लाइफ वाले मॉडल चुनें, जिससे मेंटेनेंस का खर्च कम रहे।
प्रश्न 3: इस समय Amazon पर ₹5,000 से ₹15,000 के बजट में कौन से बेस्ट Air Purifier उपलब्ध हैं?
उत्तर:
इस समय Amazon पर प्रदूषण सीजन डील्स के तहत कई टॉप ब्रांड्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है:
₹5,000 से कम में: Levoit Core Mini और Eureka Forbes AP 150 (पर्सनल और छोटे कमरों के लिए)।
₹5,000 – ₹7,500 में: Qubo Q200 और Wozoyo Pure Air PA2 (स्मार्ट ऐप कंट्रोल और AHAM सर्टिफाइड)।
₹10,000 – ₹15,000 में: Philips AC0950 और Coway Airmega 150 (लंबी फ़िल्टर लाइफ, 7 साल की वारंटी और प्रीमियम एयर प्यूरिफिकेशन के लिए बेस्ट)।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।