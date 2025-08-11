फोन में गलती से भी इंस्टॉल मत करना ये ऐप्स, हैं तो फौरन कर दो डिलीट

नई रिपोर्ट में सामने आया है कि कई यूजर्स ऐसे VPN ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके जरिए उनका डाटा चोरी या ट्रैक किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि फ्री VPN ऐप्स का इस्तेमाल खतरे से खाली नहीं है।

ज्यादातर यूजर्स को नहीं पता कि उनके स्मार्टफोन में मौजूद कुछ ऐप्स उनके लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। अब तक TikTok जैसे चाइनीज ऐप्स को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह ऐप चोरी छुपे आपका डाटा चीन भेजती है। हालांकि, हाल ही में सामने आया है कि आपके फोन में इससे भी बड़ा खतरा मौजूद हो सकता है और यह कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है।

नए खतरे की जानकारी तब मिली जब अमेरिका और यूरोप में अश्लील कंटेंट पर बैन लगाए गए। ऐसा ही बैन भारत में भी कई ऐप्स और साइट्स पर लगाया गया है। इसके बाद लोग इस बैन को बायपास देने के लिए नए तरीके अपनाने लगे है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN का हुआ है। अश्लील साइट्स पर बैन लगने के बाद UK में VPN के इस्तेमाल में 6,000 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यही रुझान भारत, अमेरिका और फ्रांस में भी देखा गया है।

फ्री VPN ऐप्स यूज करना खतरनाक दिक्कत ये है कि अचानक बढ़ी मांग में लोग जल्दी-जल्दी फ्री VPN ऐप्स डाउनलोड करने लगे, जो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर टॉप पोजीशंस पर आ गईं। हालांकि इन फ्री ऐप्स के पीछे खतरनाक सच छिपा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इन ऐप्स में गंभीर प्राइवेसी इशूज हैं और कइयों का ओनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर संदिग्ध है। इसके बावजूद गूगल और ऐपल इन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर बनाए हुए हैं।

टेक ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि लाखों लोग ऐसे VPN ऐप्स डाउनलोड कर चुके हैं जो चुपके से उनका इंटरनेट ट्रैफिक चीनी कंपनियों के सर्वर से होकर भेजते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पहचान हो जाने के हफ्तों बाद भी ये ऐप्स ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। आपको ऐसे VPN ऐप्स डाउनलोड करने से बचना चाहिए और वे पहले से इंस्टॉल हो तो उन्हें फौरन डिलीट करने में समझदारी है।