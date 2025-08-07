एक स्टार्टअप के सीईओ ने मानी Elon Musk की Instagram डिलीट करने की बात, वायरल हो रहा पोस्ट

एक टेक स्टार्टअप सीईओ ने इंस्टाग्राम अकाउंट पूरी तरह से डिलीट करने की घोषणा की; यह पोस्ट वायरल हुआ, और एलन मस्क ने अपनी प्रतिक्रिया दी डिजिटल डिटॉक्स, सोशल‑डिजिटल वेल‑बीइंग की दिशा में बढ़ते आंदोलनों की कहानी।

एक टेक स्टार्टअप के सीईओ @Spor ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल और एप्लिकेशन दोनों पूरी तरह से डिलीट करने की घोषणा की। उनका ट्वीट "deleting my Instagram today not just the app, the whole account it's time to be a man" सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, और उस पर 33.9 मिलियन से अधिक बार व्यूज आए। इस सोशल‑मीडिया ब्रेक की घोषणा ने डिजिटल वेल‑बीइंग और सोशल डिटॉक्स पर एक नई बहस छेड़ दी है। बता दें कि Elon Musk ने हाल ही में Instagram को लेकर फिर से अपनी तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निंदा करते हुए कहा कि वही तरीका जो हमें इससे आज़ादी दिला सकता है वह है इसे पूरी तरह से हटाना।

सोशल मीडिया ब्रेक का नया ट्रेंड आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन बढ़ती डेटा मॉनिटरिंग, मानसिक दबाव और ऑनलाइन उपस्थिति की थकान ने कई यूजर्स को सोशल डिटॉक्स की तरफ मोड़ा है। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर असंख्य घंटे व्यतीत करने के बाद, कुछ टेक लीडर्स ने पर सामाजिक प्लेटफॉर्म से दूरी बनाने की वकालत कर रहे हैं।

यूं फैली चर्चा @Spor का पोस्ट वायरल हो गया और उसने दिखाया कि डिजिटल ब्रेक लेने की घोषणा कैसे सोशल चर्चा पैदा कर सकती है। 33.9 मिलियन व्यूज सिर्फ इस बात का प्रमाण हैं कि लोग डिजिटल मानसिकता परिवर्तनों को व्यक्तिगत स्तर से समझ रहे हैं।