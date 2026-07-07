बरसात की सीलन से आजादी, आज ही ऑर्डर करें ये Dehumidifier, सस्ते में करें खरीदारी
बरसात के मौसम में कपड़ों से आने वाली सीलन की बदबू और फफूंद अब बीते दिनों की बात होगी। Amazon पर मिल रहे बेस्ट Dehumidifiers की मदद से आप अपने घर और वॉर्डरोब को बिल्कुल सूखा और फ्रेश रख सकते हैं। भारी डिस्काउंट के साथ आज ही बेस्ट डील लॉक करें और उमस भरी चिपचिपाहट से तुरंत राहत पाएं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बरसात का मौसम आते ही घरों में उमस, दीवारों पर सीलन और कपड़ों से आने वाली अजीब सी बदबू एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। अलमारी में रखे महंगे कपड़े हों या कमरे के कोने, नमी के कारण फफूंद पनपने लगती है, जो सामान खराब करने के साथ-साथ एलर्जी भी बढ़ाती है। अगर आप भी इस मानसून इस चिपचिपाहट से परेशान हैं, तो Amazon आपके लिए लाया है इसका सबसे बेस्ट और स्मार्ट सॉल्यूशन।
अपने अपग्रेड में देरी न करें
अपनी अगली खरीदारी के लिए पर्सनलाइज़्ड EMI ऑफ़र देखें
कपड़ों की बदबू और फफूंद को कहें अलविदा: लाएं एडवांस Dehumidifier
अमेज़न पर इस समय टॉप-रेटेड Dehumidifiers पर धमाकेदार ऑफर्स और भारी डिस्काउंट मिल रहा है। ये मॉडर्न डिह्यूमिडिफायर मशीनें हवा में मौजूद एक्स्ट्रा नमी को सोखकर आपके कमरे और वॉर्डरोब को बिल्कुल सूखा, फ्रेश और बैक्टीरिया-मुक्त रखती हैं। इनमें आपको पोर्टेबल डिज़ाइन, ऑटो-कट ऑफ और लो-नॉइज जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जो कम बिजली की खपत में सुपरफास्ट काम करते हैं।
Amazon Monsoon Deals: कम कीमत में घर को बनाएं हाइजीनिक
चाहे छोटा बेडरूम हो या बड़ा लिविंग रूम, Amazon पर हर बजट और साइज के विकल्प उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की? इस बरसात अपने घर को सीलन-मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए आज ही Amazon पर जाएं, अपनी पसंद का Dehumidifier ऑर्डर करें और मानसून की चिपचिपी गर्मी को हमेशा के लिए अलविदा कहें।
1. TABYIK Dehumidifier 35 OZ Dehumidifiers for Home, Small Dehumidifier Quiet with Auto Shut Off, Dehumidifiers for Bedroom (280 sq. ft) (Red)
बरसात के मौसम में कमरे की उमस, कपड़ों की सीलन और फफूंद (Mold) से छुटकारा पाने के लिए TABYIK Dehumidifier एक बेहतरीन और पोर्टेबल गैजेट है। यह छोटा और स्टाइलिश लाल रंग (Red) का डिह्यूमिडिफायर खास तौर पर बेडरूम, स्टडी रूम या छोटे कमरों (280 स्क्वेयर फीट तक) के लिए डिज़ाइन किया गया है। 1000 ml की क्षमता और ऑटो शट-ऑफ जैसे स्मार्ट फीचर्स के साथ आने वाला यह डिवाइस बिना शोर किए आपके घर की हवा को सूखा और फ्रेश रखता है। अमेजन पर इस समय यह 52% के भारी डिस्काउंट के साथ बेहद किफायती कीमत पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
सीलन और फफूंद से परमानेंट राहत
ऑटो शट-ऑफ फीचर
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल
धमाकेदार डील
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ छोटे कमरों के लिए
मैन्युअल ड्रेनिंग
2. SHARP Electric Home Dehumidifier Machine with Plasmacluster Tech (fight against mold, virus, fungus). Absorbs moisture I Clothes dryer I Covers: 250 sq. ft. I Drain 10L/day I DW-P10M-W
अगर आप बरसात के मौसम में सीलन और उमस के साथ-साथ घर की हवा को भी पूरी तरह शुद्ध बनाना चाहते हैं, तो SHARP Electric Home Dehumidifier एक प्रीमियम और बेहतरीन विकल्प है। यह मशीन सिर्फ हवा से नमी ही नहीं सोखती, बल्कि इसमें शार्प की पेटेंटेड Plasmacluster Technology दी गई है, जो हवा में मौजूद वायरस, मोल्ड (फफूंद) और फंगस को खत्म करती है। यह 250 स्क्वेयर फीट तक के कमरों के लिए एकदम सही है और इसमें एक खास Clothes Dryer Mode भी है, जो बारिश के दिनों में इनडोर कपड़ों को तेजी से सुखाने में मदद करता है। अमेजन पर यह इस समय 27% के डिस्काउंट के साथ शानदार लिमिटेड टाइम डील पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
डबल एक्शन
कन्टिन्यूअस ड्रेन ऑप्शन
स्मार्ट और सुरक्षित फीचर्स
भरोसेमंद टॉप ब्रांड
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
गति को मैन्युअल रूप से कम या ज्यादा करने के लिए मल्टीपल स्पीड ऑप्शंस नहीं
3. NexLev Dehumidifier for Room Moisture Absorption | 1000ML Tank | Ideal for Mold & Moisture Removal |For Room Wardrobe Kitchen Office| Auto Shut-Off Function| Preset Timer & Humidty Control | DH-01
अगर आप अपने बजट में एक ऐसा डिह्यूमिडिफायर ढूंढ रहे हैं जो स्मार्ट फीचर्स से लैस हो, तो NexLev Dehumidifier (DH-01) एक बेहतरीन विकल्प है। यह कॉम्पैक्ट और मॉडर्न व्हाइट कलर की मशीन खास तौर पर बेडरूम, वॉर्डरोब (अलमारी), किचन और छोटे ऑफिस स्पेस (200 स्क्वेयर फीट तक) के लिए डिज़ाइन की गई है। 1000ml (1 लीटर) के बड़े वाटर टैंक और एडवांस डिजिटल टच पैनल के साथ आने वाला यह डिवाइस हवा की उमस और कपड़ों की सीलन को बहुत आसानी से कंट्रोल करता है। अमेज़न पर यह इस समय 26% डिस्काउंट और अतिरिक्त 2% कूपन ऑफर के साथ बहुत ही किफायती कीमत पर मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडजस्टेबल ह्यूमिडिटी कंट्रोल
स्मार्ट टच पैनल और डिस्प्ले
7-कलर LED लाइट्स
मल्टीपल मोड्स
आसान मेंटेनेंस और सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कवरेज एरिया
नमी सोखने की सीमित क्षमता
4. HINISO 16L Smart WiFi Compressor Dehumidifier for Home, Bedroom & Basement up to 3200 Sq.ft with Built-in Ionizer Air Purifier, 3.2L Tank, Clothes Drying Mode, Auto Defrost & Quiet Operation
यदि आप बड़े कमरों, बेसमेंट या पूरे घर को बरसात की भारी उमस और सीलन से बचाना चाहते हैं, तो HINISO 16L Smart WiFi Compressor Dehumidifier एक बेहद शक्तिशाली और एडवांस मशीन है। यह डिवाइस 16 लीटर प्रति दिन की रफ़्तार से नमी सोखता है और 3200 स्क्वेयर फीट तक के विशाल एरिया को कवर कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह Smart WiFi सपोर्ट के साथ आता है, जिससे आप इसे अपने मोबाइल ऐप से कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा, इसमें हवा को साफ करने के लिए एक इन-बिल्ट Ionizer Air Purifier और कपड़ों को तेजी से सुखाने के लिए Clothes Drying Mode भी दिया गया है। अमेजन पर इस समय यह 42% की भारी छूट और 2 साल की लंबी वारंटी के साथ उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट वाई-फाई कंट्रोल
विशाल कवरेज और दमदार कंप्रेसर
2-इन-1 डिवाइस
कन्टिन्यूअस ड्रेनेज पाइप
क्यों खोजें विकल्प
वजन में भारी
टैंक साइज क्षमता के मुकाबले छोटा
5. POWER PYE ELECTRONICS 30L/Day Dehumidifier 260-Watts 3 In 1 Dehumidifier,Cloths Dryer And Purifier
यदि आप बरसात और अत्यधिक उमस के मौसम के लिए एक बेहद शक्तिशाली, हैवी-ड्यूटी और एडवांस गैजेट की तलाश में हैं, तो POWER PYE ELECTRONICS 30L/Day Dehumidifier एक परफेक्ट चॉइस है। यह एक 3-इन-1 डिवाइस है जो डिह्यूमिडिफायर, क्लोथ्स ड्रायर और एयर प्यूरीफायर तीनों का काम अकेले करता है। यह मशीन 450 स्क्वेयर फीट तक के बड़े एरिया को आसानी से कवर करती है और रोज़ाना हवा से 30 लीटर तक पानी सोख सकती है। स्मार्ट वाई-फाई, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट सपोर्ट के साथ आने वाला यह डिवाइस मात्र 260 वॉट बिजली की खपत करता है, जिससे आपके बिजली का बिल भी कंट्रोल में रहता है। अमेजन पर इस समय यह 34% के बंपर डिस्काउंट और 2 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट वॉयस कंट्रोल
बिजली की भारी बचत
सुपर साइलेंट ऑपरेशन
स्मार्ट डिस्प्ले और चाइल्ड लॉक
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम बजट
छोटे कमरों में थोड़ी ज़्यादा जगह घेर
मैन्युअल टैंक की सफाई
6. HANNEA® Dehumidifiers for Home (600 sq. ft), Up to 12L/Day | 3 Modes | Auto Shut Off | Automatic Defrosting | Clothe Dryer | 24H Timer | 250W Smart Compressor Dehumidifier for Living Room/Bedroom
यदि आप अपने बड़े लिविंग रूम, मास्टर बेडरूम या बेसमेंट को बरसात की चिपचिपी उमस और सीलन से बचाना चाहते हैं, तो HANNEA® Smart Compressor Dehumidifier एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है। 250W के एनर्जी-सेविंग कंप्रेसर के साथ आने वाली यह मशीन 600 स्क्वेयर फीट तक के बड़े एरिया को आसानी से कवर करती है और रोजाना हवा से 12 लीटर तक नमी सोख सकती है। इसमें कपड़ों को सुखाने के लिए Clothes Dryer Mode और रात में बिना किसी शोर के चलने के लिए Quiet Sleep Mode जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। अमेजन पर इस समय यह 48% के बंपर डिस्काउंट के साथ एक शानदार वैल्यू-फॉर-मनी डील पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली की खपत
3 स्मार्ट वर्किंग मोड्स
सुपर साइलेंट स्लीप मोड
डबल ड्रेनेज विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
क्षमता के मुकाबले छोटा टैंक
शुरुआती रेटिंग्स
7. SIMSEN 95oz Dehumidifiers for Home, 720 sq ft Quiet Dehumidifier with Reusable Filter and Ionizer, Small Dehumidifier with Drain Hose, Dehumidifiers for Bedroom Bathroom Basements Closet RV
यदि आप अपने घर को बरसात की उमस, सीलन और हवा की अशुद्धियों से एक साथ बचाना चाहते हैं, तो SIMSEN 95oz Dehumidifier एक बेहतरीन ऑल-इन-वन विकल्प है। एडवांस्ड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से लैस यह स्टाइलिश स्पेस ग्रे कलर का डिह्यूमिडिफायर न सिर्फ हवा से नमी सोखता है, बल्कि इसमें एक इन-बिल्ट Ionizer और वॉशेबल फिल्टर भी दिया गया है जो हवा को फ्रेश और क्लीन रखता है। यह 720 से 800 स्क्वेयर फीट तक के एरिया को आराम से कवर कर सकता है, जो इसे बेडरूम, बाथरूम, बेसमेंट, किचन और अलमारी के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। अमेजन पर इस समय यह 37% के शानदार डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
2-इन-1 एक्शन
बड़ा 95oz (2.8L) वॉटर टैंक
कन्टिन्यूअस ड्रेनेज पाइप
स्मार्ट सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
सेमीकंडक्टर तकनीक
1. डीह्यूमिडिफायर का उपयोग किस लिए किया जाता है?
- डीह्यूमिडिफायर का मुख्य काम हवा में मौजूद एक्स्ट्रा नमी (उमस या मॉइश्चर) को सोखना है।
- इसका उपयोग मुख्य रूप से बरसात या अत्यधिक उमस वाले मौसम में किया जाता है।
- यह घरों की दीवारों पर आने वाली सीलन, फफूंद और चिपचिपाहट को रोकता है।
- अलमारी में रखे कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को नमी की बदबू और खराब होने से बचाता है।
|एयर प्यूरीफायर और ह्यूमिडिफायर में क्या अंतर है?
|विशेषता
|एयर प्यूरीफायर
|ह्यूमिडिफायर
|मुख्य काम
|हवा को साफ और शुद्ध करना।
|हवा में नमी बढ़ाना।
|क्या हटाता है?
|धूल-मिट्टी, प्रदूषण (PM2.5), धुआं, बैक्टीरिया और एलर्जी।
|यह कुछ हटाता नहीं है, बल्कि सूखी हवा में पानी की भाप छोड़ता है।
|कब इस्तेमाल करें?
|दिवाली के आसपास, प्रदूषण होने पर या सालभर (अगर सांस की बीमारी हो)।
|सर्दियों में या गर्मियों में लगातार AC चलाने पर जब हवा बहुत सूखी हो जाती है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।