Monsoon Care बरसात में उमस और सीलन से हैं परेशान? Amazon पर भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं ये Dehumidifiers

बरसात के मौसम में घर की उमस, सीलन और फफूंद से परेशान हैं? Amazon पर भारी डिस्काउंट के साथ बेहतरीन Dehumidifiers उपलब्ध हैं, जो आपके घर की हवा को फ्रेश और ड्राई रखते हैं। आज ही अपने कमरे के हिसाब से सही डीह्यूमिडिफायर घर लाएं और इस मानसून बीमारियों से सुरक्षित रहें।

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बरसात के मौसम में घर की उमस, दीवारों पर सीलन और कपड़ों से आने वाली बदबू से लगभग हर कोई परेशान रहता है। इस मौसम में नमी बढ़ने के कारण हवा में बैक्टीरिया और फफूंद का खतरा भी काफी बढ़ जाता है, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर आप भी इस मानसून सीजन इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपके लिए डीह्यूमिडिफायर एक बेहद जरूरी गैजेट साबित हो सकता है।

मानसून में क्यों जरूरी है Dehumidifier? यह स्मार्ट डिवाइस हवा से अतिरिक्त नमी को तेजी से सोखता है और घर के अंदर के वातावरण को पूरी तरह फ्रेश और ड्राई रखता है।

Amazon पर मिल रहे हैं बेहतरीन डिस्काउंट्स अच्छी बात यह है कि इस समय लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर कई बेहतरीन और ब्रांडेड डीह्यूमिडिफायर भारी डिस्काउंट और शानदार डील्स के साथ उपलब्ध हैं। इनमें HEPA फ़िल्टर, ऑटो-शट ऑफ, टच कंट्रोल और अल्ट्रा-क्वाइइट ऑपरेशन जैसे शानदार फीचर्स मिलते हैं, जो बेडरूम, लिविंग रूम या बेसमेंट के लिए एकदम परफेक्ट हैं।

यदि आप भी अपने आशियाने को मानसून के दुष्प्रभावों से बचाना चाहते हैं, तो बिना देर किए Amazon से अपनी जरूरत और बजट के मुताबिक सही Dehumidifier घर लाएं। इस मानसून अपने परिवार को सुरक्षित रखें और उमसभरी चिपचिपाहट से हमेशा के लिए निजात पाएं।

बरसात के मौसम में घर की उमस और सीलन से निपटने के लिए Lifelong Mini Dehumidifier LLEDH07 एक बेहतरीन और किफायती गैजेट है। यह छोटा और पोर्टेबल डिवाइस आपके बेडरूम, बाथरूम या छोटे कमरों की हवा से अतिरिक्त नमी को आसानी से दूर रखता है।

Specifications कवर एरिया 165 वर्ग फीट वाटर टैंक क्षमता 1 लीटर आवाज का स्तर <45dB विशेष फीचर्स ऑटो शट-ऑफ, पोर्टेबल डिजाइन, क्वाइट ऑपरेशन क्यों खरीदें 45dB से कम आवाज पर काम बार-बार पानी खाली करने की झंझट को खत्म पानी के बहने या फैलने का खतरा नहीं आकर्षक RGB LED लाइट क्यों खोजें विकल्प 165 वर्ग फीट तक के छोटे कमरों के लिए ही उपयुक्त बड़े हॉल या बेसमेंट के लिए यह नाकाफी

SIMSEN का यह छोटा डिह्यूमिडिफ़ायर (नमी हटाने वाला यंत्र) एडवांस्ड सेमीकंडक्टर तकनीक के साथ आता है, जो चुपचाप और तेजी से काम करता है। इसमें 95oz (लगभग 2.8 लीटर) की बड़ी पानी की टंकी दी गई है और यह 800 वर्ग फीट तक के क्षेत्र के लिए उपयुक्त है।

Specifications कवर एरिया 800 वर्ग फीट टंकी की क्षमता 2.8 लीटर उत्पाद का आयाम 17.9D x 26W x 38.9H सेंटीमीटर विशेष फीचर्स फ़िल्टर, कलरफुल नाइट लाइट्स, स्लीप मोड, पावर मोड, ऑटो शट-ऑफ क्यों खरीदें शक्तिशाली नमी नियंत्रण अल्ट्रा-क्वाइट स्लीप मोड ऑटो शट-ऑफ सुरक्षा निरंतर जल निकासी क्यों खोजें विकल्प बहुत बड़े हॉल या पूरे घर के लिए उपयुक्त नहीं सामान्य ठंडे तापमान में कम प्रभावी

HANNEA का यह डेस्क डिह्यूमिडिफ़ायर सेमीकंडक्टर कंडेनसेशन तकनीक पर काम करता है। इसमें 1 लीटर (1000ml) की पारदर्शी पानी की टंकी दी गई है और यह 50 से 280 वर्ग फीट तक के छोटे स्पेस या कमरों के लिए एकदम सही है।

Specifications दैनिक क्षमता 250ml - 350ml पावर खपत 1.1 Watts विशेष फीचर्स ऑटो शट-ऑफ, क्वाइट ऑपरेशन (30dB), एम्बिएंट एलईडी लाइट उत्पाद का वजन 1,323.5 ग्राम क्यों खरीदें दक्ष नमी नियंत्रण अल्ट्रा-क्वाइट ऑपरेशन पारदर्शी 1000ml टैंक ऑटो शट-ऑफ सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प सीमित कवरेज क्षेत्र कम क्षमता

Lifelong का यह शक्तिशाली डिह्यूमिडिफ़ायर 12 लीटर प्रति दिन की नमी हटाने की क्षमता के साथ आता है। यह 300 वर्ग फीट तक के कमरों के लिए एकदम उपयुक्त है और इसमें एयर प्यूरीफिकेशन के लिए कार्बन फिल्टर और एनियन तकनीक भी दी गई है।

Specifications कवर एरिया 300 वर्ग फीट क्षमता 12 लीटर प्रति दिन टंकी की क्षमता 12 लीटर उत्पाद का आयाम 28D x 20W x 49H सेंटीमीटर विशेष फीचर्स ऑटो शट-ऑफ, चाइल्ड लॉक, डिजिटल डिस्प्ले, कार्बन फिल्टर, एनियन क्यों खरीदें उच्च क्षमता मल्टी-मोड सेटिंग्स डिजिटल डिस्प्ले और टच पैनल ऑटो शट-ऑफ और सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प भारी वजन बड़ा आकार

HINISO का यह शक्तिशाली कंप्रेसर डिह्यूमिडिफ़ायर बड़े स्पेस (3200 वर्ग फीट तक) के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें हवा को शुद्ध करने के लिए इनबिल्ट Ionizer और कपड़ों को जल्दी सुखाने के लिए खास क्लॉथ ड्राइंग मोड दिया गया है।

Specifications उत्पाद का आयाम 32D x 36W x 46H सेंटीमीटर उत्पाद का वजन 14 किलोग्राम विशेष फीचर्स स्मार्ट वाई-फाई कंट्रोल, आयनizer, ऑटो डिफ्रॉस्ट, चाइल्ड लॉक, स्लीप मोड शामिल घटक ड्रेनेज पाइप, यूजर मैनुअल क्यों खरीदें उच्च क्षमता और कवरेज स्मार्ट वाई-फाई कंट्रोल एयर प्यूरीफायर 3.2L वाटर टैंक और ड्रेनेज पाइप क्यों खोजें विकल्प एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना थोड़ा भारी अधिक महंगा

TABYIK का यह छोटा डिह्यूमिडिफ़ायर 280 वर्ग फीट तक के कमरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 35 OZ (लगभग 1000ml) की पानी की टंकी है और यह बहुत कम बिजली की खपत के साथ हवा से अतिरिक्त नमी को प्रभावी ढंग से कम करता है।

Specifications टंकी की क्षमता 1000 मिलीलीटर उत्पाद का आयाम 15D x 15W x 25.7H सेंटीमीटर विशेष फीचर्स पोर्टेबल, ऑटो शट-ऑफ, 7-कलर लाइट, क्वाइट ऑपरेशन शामिल घटक यूजर मैनुअल क्यों खरीदें शांत संचालन ऑटो शट-ऑफ सुरक्षा 7-कलर एम्बिएंट लाइट कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल आसान रखरखाव क्यों खोजें विकल्प सीमित क्षमता बार-बार खाली करना पड़ सकता

SHARP का यह उन्नत मॉडल पेटेंटेड प्लाज्माक्लस्टर तकनीक, ट्रू हेपा, एक्टिव चारकोल और प्री-फिल्टर के साथ आता है। यह 20 लीटर प्रति दिन की नमी निष्कर्षण क्षमता के साथ 550 वर्ग फीट तक के क्षेत्र को प्रभावी ढंग से कवर करता है।

Specifications कवर एरिया 550 वर्ग फीट नमी निष्कर्षण क्षमता 20 लीटर प्रति दिन टंकी की क्षमता 4.6 लीटर क्यों खरीदें डबल बेनिफिट उच्च क्षमता प्लाज्माक्लस्टर तकनीक कपड़े सुखाने का मोड क्यों खोजें विकल्प काफी महंगा दूसरे कमरे में ले जाना थोड़ा कठिन

Origin का यह मॉडल 12 लीटर प्रति दिन की नमी निष्कर्षण क्षमता के साथ आता है। इसमें प्रोग्रामेबल टाइमर, डिजिटल डिस्प्ले और ऑटो डिह्यूमिडिफ़ाइंग मोड दिए गए हैं, जो इसे बेडरूम, लिविंग रूम, वॉक-इन वार्डरोब और ऑफिस केबिन के लिए आदर्श बनाते हैं।

Specifications निष्कर्षण क्षमता 12 लीटर प्रति दिन टंकी की क्षमता 12 लीटर उत्पाद का आयाम 30D x 48.4W x 25.6H सेंटीमीटर उत्पाद का वजन 12.2 किलोग्राम विशेष फीचर्स ऑटोमैटिक रिस्टार्ट, डिजिटल डिस्प्ले, टाइमर, चाइल्ड लॉक, आयनाइज़र शामिल घटक डिह्यूमिडिफ़ायर, यूजर मैनुअल क्यों खरीदें संतुलित क्षमता स्मार्ट फीचर्स ऑटो डिह्यूमिडिफ़ाइंग मोड एयर लाउवर डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प थोड़ा भारी थोड़ा महंगा

1. क्या हम बरसात के मौसम में डिह्यूमिडिफ़ायर का उपयोग कर सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल बारिश के मौसम में डिह्यूमिडिफ़ायर का उपयोग कर सकते हैं। बल्कि, बरसात का मौसम ही वह समय होता है जब इस उपकरण की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इस मौसम में हवा में नमी बहुत बढ़ जाती है, जिससे घर में चिपचिपाहट, दीवारों पर सीलन, फफूंदी और कपड़ों से बदबू आने लगती है। डिह्यूमिडिफ़ायर हवा से अतिरिक्त नमी को खींचकर कमरे के वातावरण को सूखा और आरामदायक बनाता है।

2. डिह्यूमिडिफ़ायर का उद्देश्य क्या है? डिह्यूमिडिफ़ायर का मुख्य उद्देश्य हवा से अत्यधिक नमी को कम करना और उसे नियंत्रित रखना है। इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:

घर के अंदर फफूंदी और बैक्टीरिया के विकास को रोकना।

उमस और चिपचिपाहट को दूर करके रहने के माहौल को आरामदायक बनाना।

लकड़ी के फर्नीचर, कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नमी के खराब प्रभाव से बचाना।

हवा में मौजूद एलर्जेन को कम करके सांस लेने में आसानी पैदा करना। 3. मानसून के दौरान कमरे की नमी कैसे कम करें? मानसून में कमरे की नमी को कम करने के लिए आप निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं:

डिह्यूमिडिफ़ायर का उपयोग करें: कमरे की नमी को तुरंत और प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए यह सबसे अच्छा उपकरण है।

कमरे की नमी को तुरंत और प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए यह सबसे अच्छा उपकरण है। दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें: बारिश के दिनों में बाहर की नम हवा को अंदर आने से रोकने के लिए खिड़की-दरवाजे बंद रखें।

बारिश के दिनों में बाहर की नम हवा को अंदर आने से रोकने के लिए खिड़की-दरवाजे बंद रखें। एथॉस्ट फैन चलाएं: बाथरूम और रसोईघर का उपयोग करते समय हमेशा एग्जॉस्ट फैन चालू रखें, क्योंकि यहाँ नमी सबसे ज्यादा पैदा होती है।

बाथरूम और रसोईघर का उपयोग करते समय हमेशा एग्जॉस्ट फैन चालू रखें, क्योंकि यहाँ नमी सबसे ज्यादा पैदा होती है। एसी का उपयोग करें: एयर कंडीशनर भी कमरे की हवा को ठंडा करने के साथ-साथ नमी को सुखाने का काम करता है।

एयर कंडीशनर भी कमरे की हवा को ठंडा करने के साथ-साथ नमी को सुखाने का काम करता है। सिलिका जेल का प्रयोग करें: अलमारी और बंद बक्से में नमी रोकने के लिए सिलिका जेल के पाउच या कपूर रखें।

अलमारी और बंद बक्से में नमी रोकने के लिए सिलिका जेल के पाउच या कपूर रखें। वैकल्पिक उपाय: घर के अंदर गीले कपड़े न सुखाएं और नमी वाले स्थानों पर चारकोल या नमक के कटोरे रख सकते हैं जो नमी को सोखते हैं। 4. डिह्यूमिडिफ़ायर की तकनीक क्या है? डिह्यूमिडिफ़ायर मुख्य रूप से दो प्रमुख तकनीकों पर काम करते हैं:

कंडेंसेशन/कंप्रेसर तकनीक : यह तकनीक बड़े और अधिक क्षमता वाले डिह्यूमिडिफ़ायर में इस्तेमाल होती है। यह एक एसी की तरह काम करती है; मशीन पंखे की मदद से नम हवा को अंदर खींचती है और उसे ठंडी कॉइल के संपर्क में लाती है। ठंडक के कारण हवा में मौजूद नमी पानी की बूंदों में बदलकर नीचे टैंक में जमा हो जाती है, और सूखी हवा वापस कमरे में छोड़ दी जाती है।

थर्मोइलेक्ट्रिक या सेमीकंडक्टर तकनीक : यह तकनीक छोटे और पोर्टेबल (डेस्कटॉप) डिह्यूमिडिफ़ायर में उपयोग की जाती है। इसमें पेल्टियर इफेक्ट का उपयोग होता है, जिसमें बिना किसी कंप्रेसर के सॉलिड-स्टेट कूलिंग के जरिए हवा से नमी को संघनन के माध्यम से अलग किया जाता है। ये बहुत शांत होते हैं और छोटे कमरों के लिए उपयुक्त हैं।

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