Monsoon Care बरसात में उमस और सीलन से हैं परेशान? Amazon पर भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं ये Dehumidifiers
बरसात के मौसम में घर की उमस, सीलन और फफूंद से परेशान हैं? Amazon पर भारी डिस्काउंट के साथ बेहतरीन Dehumidifiers उपलब्ध हैं, जो आपके घर की हवा को फ्रेश और ड्राई रखते हैं। आज ही अपने कमरे के हिसाब से सही डीह्यूमिडिफायर घर लाएं और इस मानसून बीमारियों से सुरक्षित रहें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बरसात के मौसम में घर की उमस, दीवारों पर सीलन और कपड़ों से आने वाली बदबू से लगभग हर कोई परेशान रहता है। इस मौसम में नमी बढ़ने के कारण हवा में बैक्टीरिया और फफूंद का खतरा भी काफी बढ़ जाता है, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर आप भी इस मानसून सीजन इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपके लिए डीह्यूमिडिफायर एक बेहद जरूरी गैजेट साबित हो सकता है।
मानसून में क्यों जरूरी है Dehumidifier?
यह स्मार्ट डिवाइस हवा से अतिरिक्त नमी को तेजी से सोखता है और घर के अंदर के वातावरण को पूरी तरह फ्रेश और ड्राई रखता है।
Amazon पर मिल रहे हैं बेहतरीन डिस्काउंट्स
अच्छी बात यह है कि इस समय लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर कई बेहतरीन और ब्रांडेड डीह्यूमिडिफायर भारी डिस्काउंट और शानदार डील्स के साथ उपलब्ध हैं। इनमें HEPA फ़िल्टर, ऑटो-शट ऑफ, टच कंट्रोल और अल्ट्रा-क्वाइइट ऑपरेशन जैसे शानदार फीचर्स मिलते हैं, जो बेडरूम, लिविंग रूम या बेसमेंट के लिए एकदम परफेक्ट हैं।
यदि आप भी अपने आशियाने को मानसून के दुष्प्रभावों से बचाना चाहते हैं, तो बिना देर किए Amazon से अपनी जरूरत और बजट के मुताबिक सही Dehumidifier घर लाएं। इस मानसून अपने परिवार को सुरक्षित रखें और उमसभरी चिपचिपाहट से हमेशा के लिए निजात पाएं।
1. Lifelong Dehumidifier for Room Moisture Absorption | Quiet <45dB, 1000ml Water Tank with RGB LED Light | Drain 350ml/Day Capacity, Auto shutoff | Ideal for Bedroom, Bathroom, Spaces upto 165 Sq.ft
बरसात के मौसम में घर की उमस और सीलन से निपटने के लिए Lifelong Mini Dehumidifier LLEDH07 एक बेहतरीन और किफायती गैजेट है। यह छोटा और पोर्टेबल डिवाइस आपके बेडरूम, बाथरूम या छोटे कमरों की हवा से अतिरिक्त नमी को आसानी से दूर रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
45dB से कम आवाज पर काम
बार-बार पानी खाली करने की झंझट को खत्म
पानी के बहने या फैलने का खतरा नहीं
आकर्षक RGB LED लाइट
क्यों खोजें विकल्प
165 वर्ग फीट तक के छोटे कमरों के लिए ही उपयुक्त
बड़े हॉल या बेसमेंट के लिए यह नाकाफी
2. SIMSEN 95oz Quiet Dehumidifier for Home, 800 sq ft with Reusable Filter and Ionizer, Small Dehumidifier with Drain Hose, for Bedroom, Bathroom, Basements, Closet, RV (Silver)
SIMSEN का यह छोटा डिह्यूमिडिफ़ायर (नमी हटाने वाला यंत्र) एडवांस्ड सेमीकंडक्टर तकनीक के साथ आता है, जो चुपचाप और तेजी से काम करता है। इसमें 95oz (लगभग 2.8 लीटर) की बड़ी पानी की टंकी दी गई है और यह 800 वर्ग फीट तक के क्षेत्र के लिए उपयुक्त है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली नमी नियंत्रण
अल्ट्रा-क्वाइट स्लीप मोड
ऑटो शट-ऑफ सुरक्षा
निरंतर जल निकासी
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़े हॉल या पूरे घर के लिए उपयुक्त नहीं
सामान्य ठंडे तापमान में कम प्रभावी
3. HANNEA® Dehumidifier Daily Dehumidification Capacity Up to 350ML Dehumidifier for Room Moisture for Spaces Between 50-280 ft² for Wardrobe, Basement, Bedroom Full of Water Auto Shut Off
HANNEA का यह डेस्क डिह्यूमिडिफ़ायर सेमीकंडक्टर कंडेनसेशन तकनीक पर काम करता है। इसमें 1 लीटर (1000ml) की पारदर्शी पानी की टंकी दी गई है और यह 50 से 280 वर्ग फीट तक के छोटे स्पेस या कमरों के लिए एकदम सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
दक्ष नमी नियंत्रण
अल्ट्रा-क्वाइट ऑपरेशन
पारदर्शी 1000ml टैंक
ऑटो शट-ऑफ सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कवरेज क्षेत्र
कम क्षमता
4. Lifelong Dehumidifier for Room Moisture Absorption |12 L/day & 300 sq ft |Bedroom & Home | Auto Shutoff, Timer & Digital Display | Carbon Filter & Anion for Air Purification & Odour Reduction(LLEDH09)
Lifelong का यह शक्तिशाली डिह्यूमिडिफ़ायर 12 लीटर प्रति दिन की नमी हटाने की क्षमता के साथ आता है। यह 300 वर्ग फीट तक के कमरों के लिए एकदम उपयुक्त है और इसमें एयर प्यूरीफिकेशन के लिए कार्बन फिल्टर और एनियन तकनीक भी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
उच्च क्षमता
मल्टी-मोड सेटिंग्स
डिजिटल डिस्प्ले और टच पैनल
ऑटो शट-ऑफ और सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
भारी वजन
बड़ा आकार
5. HINISO 16L Smart WiFi Compressor Dehumidifier for Home, Bedroom & Basement up to 3200 Sq.ft with Built-in Ionizer Air Purifier, 3.2L Tank, Clothes Drying Mode, Auto Defrost & Quiet Operation
HINISO का यह शक्तिशाली कंप्रेसर डिह्यूमिडिफ़ायर बड़े स्पेस (3200 वर्ग फीट तक) के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें हवा को शुद्ध करने के लिए इनबिल्ट Ionizer और कपड़ों को जल्दी सुखाने के लिए खास क्लॉथ ड्राइंग मोड दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
उच्च क्षमता और कवरेज
स्मार्ट वाई-फाई कंट्रोल
एयर प्यूरीफायर
3.2L वाटर टैंक और ड्रेनेज पाइप
क्यों खोजें विकल्प
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना थोड़ा भारी
अधिक महंगा
6. TABYIK Dehumidifier 35 OZ Dehumidifiers for Home, Small Dehumidifier Quiet with Auto Shut Off, Dehumidifiers for Bedroom (280 sq. ft) (Red)
TABYIK का यह छोटा डिह्यूमिडिफ़ायर 280 वर्ग फीट तक के कमरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 35 OZ (लगभग 1000ml) की पानी की टंकी है और यह बहुत कम बिजली की खपत के साथ हवा से अतिरिक्त नमी को प्रभावी ढंग से कम करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शांत संचालन
ऑटो शट-ऑफ सुरक्षा
7-कलर एम्बिएंट लाइट
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल
आसान रखरखाव
क्यों खोजें विकल्प
सीमित क्षमता
बार-बार खाली करना पड़ सकता
7. SHARP dehumidifier with Air Purifier I Plasmacluster Tech fight against Mold, Fungus, VOCs I Absorb Moisture I Clothe Dryer I HEPA+Carbon+Pre-Filter I Area Covers 550 ft² I Drain 20L/day I DW-J20FM-W
SHARP का यह उन्नत मॉडल पेटेंटेड प्लाज्माक्लस्टर तकनीक, ट्रू हेपा, एक्टिव चारकोल और प्री-फिल्टर के साथ आता है। यह 20 लीटर प्रति दिन की नमी निष्कर्षण क्षमता के साथ 550 वर्ग फीट तक के क्षेत्र को प्रभावी ढंग से कवर करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
डबल बेनिफिट
उच्च क्षमता
प्लाज्माक्लस्टर तकनीक
कपड़े सुखाने का मोड
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगा
दूसरे कमरे में ले जाना थोड़ा कठिन
8. Origin De Humidifiers Origin Dehumdifier O12I With 12 Litres/Day Extraction Capacity And Programmable Timer
Origin का यह मॉडल 12 लीटर प्रति दिन की नमी निष्कर्षण क्षमता के साथ आता है। इसमें प्रोग्रामेबल टाइमर, डिजिटल डिस्प्ले और ऑटो डिह्यूमिडिफ़ाइंग मोड दिए गए हैं, जो इसे बेडरूम, लिविंग रूम, वॉक-इन वार्डरोब और ऑफिस केबिन के लिए आदर्श बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
संतुलित क्षमता
स्मार्ट फीचर्स
ऑटो डिह्यूमिडिफ़ाइंग मोड
एयर लाउवर डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
थोड़ा महंगा
1. क्या हम बरसात के मौसम में डिह्यूमिडिफ़ायर का उपयोग कर सकते हैं?
हाँ, आप बिल्कुल बारिश के मौसम में डिह्यूमिडिफ़ायर का उपयोग कर सकते हैं। बल्कि, बरसात का मौसम ही वह समय होता है जब इस उपकरण की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इस मौसम में हवा में नमी बहुत बढ़ जाती है, जिससे घर में चिपचिपाहट, दीवारों पर सीलन, फफूंदी और कपड़ों से बदबू आने लगती है। डिह्यूमिडिफ़ायर हवा से अतिरिक्त नमी को खींचकर कमरे के वातावरण को सूखा और आरामदायक बनाता है।
2. डिह्यूमिडिफ़ायर का उद्देश्य क्या है?
डिह्यूमिडिफ़ायर का मुख्य उद्देश्य हवा से अत्यधिक नमी को कम करना और उसे नियंत्रित रखना है। इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:
- घर के अंदर फफूंदी और बैक्टीरिया के विकास को रोकना।
- उमस और चिपचिपाहट को दूर करके रहने के माहौल को आरामदायक बनाना।
- लकड़ी के फर्नीचर, कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नमी के खराब प्रभाव से बचाना।
- हवा में मौजूद एलर्जेन को कम करके सांस लेने में आसानी पैदा करना।
3. मानसून के दौरान कमरे की नमी कैसे कम करें?
मानसून में कमरे की नमी को कम करने के लिए आप निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं:
- डिह्यूमिडिफ़ायर का उपयोग करें: कमरे की नमी को तुरंत और प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए यह सबसे अच्छा उपकरण है।
- दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें: बारिश के दिनों में बाहर की नम हवा को अंदर आने से रोकने के लिए खिड़की-दरवाजे बंद रखें।
- एथॉस्ट फैन चलाएं: बाथरूम और रसोईघर का उपयोग करते समय हमेशा एग्जॉस्ट फैन चालू रखें, क्योंकि यहाँ नमी सबसे ज्यादा पैदा होती है।
- एसी का उपयोग करें: एयर कंडीशनर भी कमरे की हवा को ठंडा करने के साथ-साथ नमी को सुखाने का काम करता है।
- सिलिका जेल का प्रयोग करें: अलमारी और बंद बक्से में नमी रोकने के लिए सिलिका जेल के पाउच या कपूर रखें।
- वैकल्पिक उपाय: घर के अंदर गीले कपड़े न सुखाएं और नमी वाले स्थानों पर चारकोल या नमक के कटोरे रख सकते हैं जो नमी को सोखते हैं।
4. डिह्यूमिडिफ़ायर की तकनीक क्या है?
डिह्यूमिडिफ़ायर मुख्य रूप से दो प्रमुख तकनीकों पर काम करते हैं:
- कंडेंसेशन/कंप्रेसर तकनीक :
यह तकनीक बड़े और अधिक क्षमता वाले डिह्यूमिडिफ़ायर में इस्तेमाल होती है। यह एक एसी की तरह काम करती है; मशीन पंखे की मदद से नम हवा को अंदर खींचती है और उसे ठंडी कॉइल के संपर्क में लाती है। ठंडक के कारण हवा में मौजूद नमी पानी की बूंदों में बदलकर नीचे टैंक में जमा हो जाती है, और सूखी हवा वापस कमरे में छोड़ दी जाती है।
- थर्मोइलेक्ट्रिक या सेमीकंडक्टर तकनीक :
यह तकनीक छोटे और पोर्टेबल (डेस्कटॉप) डिह्यूमिडिफ़ायर में उपयोग की जाती है। इसमें पेल्टियर इफेक्ट का उपयोग होता है, जिसमें बिना किसी कंप्रेसर के सॉलिड-स्टेट कूलिंग के जरिए हवा से नमी को संघनन के माध्यम से अलग किया जाता है। ये बहुत शांत होते हैं और छोटे कमरों के लिए उपयुक्त हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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