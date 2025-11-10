DeepSeek की बड़ी चेतावनी- आने वाले 10 सालों में आपकी नौकरी ले लेगा AI, खत्म हो जाएंगी आधी Jobs

Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़DeepSeek give big warning AI will take your job in the next 10 years and the fear of unemployment is growing
संक्षेप: DeepSeek के वरिष्ठ शोधकर्ता Chen Deli ने चेतावनी दी है कि अगले दशक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंसानों की नौकरियों पर कब्ज़ा कर सकता है। जानें किन सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा असर होगा, और हम कैसे तैयार हो सकते हैं।

Mon, 10 Nov 2025 06:51 PM
पिछले कई वर्षों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को इंसानों का सहयोगी माना जा रहा था पर अब एक चौंकाने वाला पूर्वानुमान सामने आया है। चीन की AI कंपनी DeepSeek के वरिष्ठ शोधकर्ता Chen Deli ने कहा है कि आने वाले 5-10 वर्षों में AI इतनी विकसित हो सकती है कि यह मानव द्वारा किये जाने वाले आधे से ज्यादा कामों को खुद कर सकती है। उन्होंने इस तकनीक को “honeymoon phase” में बताया, जल्द ही वह कई कार्यों में मानव को पीछे छोड़ सकती है। यदि यह सच हुआ तो लाखों की नौकरी खतरें में आ सकती है और ऐसे में कंपनियों, सरकारों व आम जनता के लिए तैयार रहना आवश्यक हो जाएगा।

DeepSeek ने क्या कहा?

DeepSeek के शोधकर्ता Chen Deli ने कहा है कि AI के विकास के अगले चरण में “मानव द्वारा किए जाने वाले अधिकांश कार्य” मशीनें कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि अभी AI का युग प्रारंभ-चरण में है जहां यह मानव की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है पर आने वाले 10-20 वर्षों में यह 'इंसानों के कामों को कंट्रोल' कर सकती है।

किन सेक्टर्स में सबसे अधिक जोखिम?

AI से डेटा एंट्री, ट्रांसक्रिप्शन, बुनियादी ग्राहक सेवा जहां नियम-आधारित कार्य हैं।लॉजिक-बेस्ड डिसीजन मेकिंग, लीगल काम। रूटीन टेक्निकल कार्य जैसे बेसिक कोडिंग, टेस्टिंग, डिज़ाइन खतरे में है। विश्लेषण बताते हैं कि अगले दशक में 40-60 % तक कार्य AI द्वारा किए जा सकते हैं।

क्या नया बदलाव होगा?

Chen के अनुसार, अब जो दौर चल रहा है वो “honeymoon phase” है जहां AI मानव को प्रतिस्थापित नहीं बल्कि सहायता कर रही है पर जैसे-जैसे AI मॉडल आटोमेटिक होंगी, उनकी भूमिका बदल जाएगी। उन्होंने चेताया कि 10-20 वर्ष के अंदर सामाजिक संरचना (job market, शिक्षा, कौशल-अपडेट) को बड़ा संशोधन करना होगा।

भारत के लिए क्या मायने रखता है?

भारत में करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलना रूरी है। यदि बड़ी संख्या में नौकरियां AI द्वारा ली गईं, तो सामाजिक व आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। शिक्षा-प्रशिक्षण प्रणाली, reskilling, और नीतिगत पहल तत्काल रूरी होंगी।

