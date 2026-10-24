इतनी होगी दिमाग ट्रैक करने वाले Temple डिवाइस की कीमत, प्री-ऑर्डर 1 नवंबर से शुरू

दीपिंदर गोयल का ब्रेन मॉनिटरिंग वियरेबल डिवाइस Temple पिछले की दिनों से सुर्खियों में है। हर कोई इस छोटे से डिवाइस की कीमत जानने के लिए उत्सुक है। अब इसकी कीमत और प्री-ऑर्डर शुरू होने की तारीख सामने आ गई है।

सामने आई अर्ली-एक्सेस इनवाइट से पता चलता है कि बैच 01 के लिए प्री-ऑर्डर 1 नवंबर 2026 से शुरू होंगे।

पिछले कई दिनों से Temple नाम का डिवाइस चर्चा में है। इसे जोमैटो के को-फाउंडर दीपिंदर गोयल तैयार कर रहे हैं। यह एक 'ब्रेन मॉनिटरिंग वियरेबल' है, जो यूजर के दिमाग पर नजर रखता है। अच्छी बात यह है कि इसकी बिक्री शुरू होने वाली है और अब इसकी कीमत भी सामने आ गई है। अगर आप भी इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, कुछ चुनिंदा यूजर्स को भेजे गए 'अर्ली-एक्सेस' इनवाइट से पता चलता है कि इस ब्रेन-मॉनिटरिंग डिवाइस के पहले बैच की कीमत 85,000 रुपये होगी, जिसमें लाइफटाइम सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। बड़े स्तर पर लॉन्च होने से पहले, 'बैच 01' के लिए प्री-ऑर्डर 1 नवंबर, 2026 से शुरू होंगे। हालांकि, 'टेम्पल' की ओर से अभी तक कीमत और अन्य डिटेल्स की पुष्टि करते हुए कोई ऑफिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है।

इनवाइट से सामने आई कीमत और प्री-ऑर्डर की डिटेल इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, कीमत की यह जानकारी उन लोगों से मिली है जिन्हें कंपनी की ओर से 'अर्ली-बर्ड' इनवाइट मिले हैं। इनवाइट में बताया गया है कि कुछ चुनिंदा यूजर, सभी के लिए प्री-ऑर्डर शुरू होने से पहले ही 'टेम्पल' ऐप के जरिए अपना ऑर्डर दे सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि पहले बैच में डिवाइस की संख्या लिमिटेड होगी।

हर यूनिट ऑर्डर मिलने पर बनाई जाएगी, और प्री-ऑर्डर करने वाले खरीदारों को यह सबसे पहले मिलेगा। इनवाइट में यूजर्स से 'टेम्पल' ऐप डाउनलोड करने और उसी ईमेल एड्रेस का उपयोग करके साइन इन करने के लिए कहा गया है जिस पर उन्हें यह मैसेज मिला था, ताकि वे 'अर्ली-एक्सेस' का लाभ उठा सकें। कंपनी ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर यह कंफर्म नहीं किया है कि इस डिवाइस की फाइनल रिटेल प्राइस कितनी होगी, बैच 01 में कुल कितने यूनिट्स बिक्री के लिए रखे जाएंगे और डिलीवरी की टाइमलाइन क्या होगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंपनी इन सभी चीजों के बारे में भी जानकारी दे।

यह डिवाइस चर्चा में तब आया जब राज शमानी के पॉडकास्ट में लोगों ने गोयल को इसे पहने देखा। हर कोई जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर कनपटी पर चिपका डिवाइस है क्या। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को भी लाइव मैचों के दौरान इसे पहने हुए देखा गया है।

टेम्पल क्या है, और यह क्या करता है? स्मार्टवॉच के विपरीत, जो स्टेप्स, हार्ट रेट और नींद को ट्रैक करती है, 'टेम्पल' को दिमाग में खून के प्रवाह से जुड़े बदलावों की निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 'ब्रेनफ्लो' नाम की तकनीक का उपयोग करके दिमाग में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन लेवल समेत अन्य चीजों को ट्रैक करती है। इस डिवाइस को सिर के किनारे, माथे और कान के बीच में लगाया जाता है और इसे ग्रिप्स नाम के सिंगल यूज एडहेसिव टैप का इस्तेमाल करके कनपटी पर चिपकाया जाता है।

कंपनी का कहना है कि टेम्पल डिवाइस शारीरिक तनाव को दर्शाने के लिए 'एंट्रॉपी स्कोर' का भी उपयोग करता है, जो 1 से 250 के बीच होता है। नींद, व्यायाम, तनाव और कैफीन जैसी चीजें इस स्कोर को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, यह डिवाइस वेलनेस और रिसर्च के लिए है, न कि मेडिकल डायग्नोसिस के लिए।