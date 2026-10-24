इतनी होगी दिमाग ट्रैक करने वाले Temple डिवाइस की कीमत, प्री-ऑर्डर 1 नवंबर से शुरू
दीपिंदर गोयल का ब्रेन मॉनिटरिंग वियरेबल डिवाइस Temple पिछले की दिनों से सुर्खियों में है। हर कोई इस छोटे से डिवाइस की कीमत जानने के लिए उत्सुक है। अब इसकी कीमत और प्री-ऑर्डर शुरू होने की तारीख सामने आ गई है।
पिछले कई दिनों से Temple नाम का डिवाइस चर्चा में है। इसे जोमैटो के को-फाउंडर दीपिंदर गोयल तैयार कर रहे हैं। यह एक 'ब्रेन मॉनिटरिंग वियरेबल' है, जो यूजर के दिमाग पर नजर रखता है। अच्छी बात यह है कि इसकी बिक्री शुरू होने वाली है और अब इसकी कीमत भी सामने आ गई है। अगर आप भी इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, कुछ चुनिंदा यूजर्स को भेजे गए 'अर्ली-एक्सेस' इनवाइट से पता चलता है कि इस ब्रेन-मॉनिटरिंग डिवाइस के पहले बैच की कीमत 85,000 रुपये होगी, जिसमें लाइफटाइम सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। बड़े स्तर पर लॉन्च होने से पहले, 'बैच 01' के लिए प्री-ऑर्डर 1 नवंबर, 2026 से शुरू होंगे। हालांकि, 'टेम्पल' की ओर से अभी तक कीमत और अन्य डिटेल्स की पुष्टि करते हुए कोई ऑफिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है।
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इनवाइट से सामने आई कीमत और प्री-ऑर्डर की डिटेल
इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, कीमत की यह जानकारी उन लोगों से मिली है जिन्हें कंपनी की ओर से 'अर्ली-बर्ड' इनवाइट मिले हैं। इनवाइट में बताया गया है कि कुछ चुनिंदा यूजर, सभी के लिए प्री-ऑर्डर शुरू होने से पहले ही 'टेम्पल' ऐप के जरिए अपना ऑर्डर दे सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि पहले बैच में डिवाइस की संख्या लिमिटेड होगी।
हर यूनिट ऑर्डर मिलने पर बनाई जाएगी, और प्री-ऑर्डर करने वाले खरीदारों को यह सबसे पहले मिलेगा। इनवाइट में यूजर्स से 'टेम्पल' ऐप डाउनलोड करने और उसी ईमेल एड्रेस का उपयोग करके साइन इन करने के लिए कहा गया है जिस पर उन्हें यह मैसेज मिला था, ताकि वे 'अर्ली-एक्सेस' का लाभ उठा सकें। कंपनी ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर यह कंफर्म नहीं किया है कि इस डिवाइस की फाइनल रिटेल प्राइस कितनी होगी, बैच 01 में कुल कितने यूनिट्स बिक्री के लिए रखे जाएंगे और डिलीवरी की टाइमलाइन क्या होगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंपनी इन सभी चीजों के बारे में भी जानकारी दे।
यह डिवाइस चर्चा में तब आया जब राज शमानी के पॉडकास्ट में लोगों ने गोयल को इसे पहने देखा। हर कोई जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर कनपटी पर चिपका डिवाइस है क्या। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को भी लाइव मैचों के दौरान इसे पहने हुए देखा गया है।
टेम्पल क्या है, और यह क्या करता है?
स्मार्टवॉच के विपरीत, जो स्टेप्स, हार्ट रेट और नींद को ट्रैक करती है, 'टेम्पल' को दिमाग में खून के प्रवाह से जुड़े बदलावों की निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 'ब्रेनफ्लो' नाम की तकनीक का उपयोग करके दिमाग में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन लेवल समेत अन्य चीजों को ट्रैक करती है। इस डिवाइस को सिर के किनारे, माथे और कान के बीच में लगाया जाता है और इसे ग्रिप्स नाम के सिंगल यूज एडहेसिव टैप का इस्तेमाल करके कनपटी पर चिपकाया जाता है।
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कंपनी का कहना है कि टेम्पल डिवाइस शारीरिक तनाव को दर्शाने के लिए 'एंट्रॉपी स्कोर' का भी उपयोग करता है, जो 1 से 250 के बीच होता है। नींद, व्यायाम, तनाव और कैफीन जैसी चीजें इस स्कोर को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, यह डिवाइस वेलनेस और रिसर्च के लिए है, न कि मेडिकल डायग्नोसिस के लिए।
फिलहाल, अर्ली-एक्सेस इनवाइट्स में बताई गई 85,000 रुपये की कीमत से संभावित खरीदारों को एक बेहतर अंदाजा मिल जाता है कि 'टेम्पल' की कीमत क्या हो सकती है। हालांकि, इस बारे में फाइनल डिटेल कंपनी की ओर से ही मिलेगी, जब वह कोई आधिकारिक सार्वजनिक घोषणा करेगी। फिलहाल इतना तो कंफर्म हो गया है कि यह वियरेबल डिवाइस शुरुआती तौर पर छह कलर्स में उपलब्ध होगा, जिनमें ट्रू गोल्ड, रोज गोल्ड, ब्लैक मिरर, रियल जेड, डीप ब्लू और पर्पल फंक शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें