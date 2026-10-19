1 नवंबर से शुरू होगी Temple की बुकिंग, दिमाग के ब्लड फ्लो पर नजर रखेगा यह डिवाइस, इन 6 कलर में खरीद सकेंगे
Deepinder Goyal का Temple वियरेबल 1 नवंबर 2026 से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होगा। यह BrainFlow तकनीक से दिमाग में ब्लड फ्लो से जुड़े संकेतों को ट्रैक करेगा। जानें इसके 6 कलर और बुकिंग से जुड़ी डिटेल्स।
Zomato के फाउंडर Deepinder Goyal का नया वियरेबल डिवाइस Temple जल्द ही बाजार में आने की तैयारी में है। यह कोई स्मार्टवॉच या फिटनेस बैंड नहीं है। यह डिवाइस सर के कनपटी वाले हिस्से के पास पहना जाता है और इसका मकसद दिमाग में खून के बहाव यानी सेरेब्रल ब्लड फ्लो से जुड़े संकेतों को ट्रैक करना है। कंपनी ने तकनीक को BrainFlow नाम दिया है। अब इस डिवाइस की प्री-बुकिंग की तारीख भी सामने आ गई है। Temple के लिए 1 नवंबर 2026 से प्री-ऑर्डर शुरू होंगे। शुरुआती डिवाइस ऑर्डर मिलने के बाद तैयार किए जाएंगे और बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी।
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6 कलर में आएगा Temple वियरेबल
Temple के लॉन्च एडिशन में छह कलर ऑप्शन दिए जाएंगे। पहले यह डिवाइस सिर्फ गोल्ड कलर में नजर आया था, लेकिन अब कंपनी ने दूसरे रंगों का भी खुलासा किया है। इन कलर ऑप्शन में आपको True Gold, Rose Gold, Black Mirror, Real Jade, Deep Blue और Purple Funk जैसे कलर दिखेंगे।
क्या है Temple वियरेबल और कैसे करता काम
Temple एक ऐसा वियरेबल डिवाइस है, जिसे सिर के दोनों ओर कनपटी के पास पहना जाता है। वहीं Temple का फोकस दिमाग में ब्लड फ्लो से जुड़े संकेतों पर है। सेरेब्रल ब्लड फ्लो का मतलब दिमाग तक पहुंचने वाले खून के बहाव से है। शरीर के सामान्य कामकाज के लिए दिमाग को पर्याप्त खून और ऑक्सीजन मिलना जरूरी है। Temple में एक खास तकनीक का इस्तेमाल होता है, जो रोशनी की मदद से सिर के अंदर खून के बहाव से जुड़े बदलावों को पहचानने की कोशिश करती है। डिवाइस इन बदलावों से मिले संकेतों का एनालिसिस करके BrainFlow की जानकारी देता है। इससे यूजर को पता चल सकता है कि अलग-अलग एक्टिविटी के दौरान दिमाग में खून के बहाव से जुड़े संकेत कैसे बदल रहे हैं। हालांकि, इससे दिमाग की पूरी सेहत का पता नहीं चलता और न ही यह किसी बीमारी की पहचान कर सकता है।
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कितनी होगी Temple वियरेबल की कीमत?
Temple की आधिकारिक कीमत का ऐलान अभी नहीं हुआ है। इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में इसकी संभावित कीमत करीब 72,000 से 80,000 रुपये के बीच बताई गई थी। लेकिन जब तक कंपनी खुद कीमत की पुष्टि नहीं करती, तब तक इस आंकड़े को अनुमान ही माना जाना चाहिए। अगर इसकी कीमत इसी दायरे में रखी जाती है, तो यह सामान्य फिटनेस बैंड और कई स्मार्टवॉच के मुकाबले महंगा वियरेबल होगा।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।