डीप एयर फ्रायर पर भारी छूट, Amazon की बंपर डील
Air Fryer Deal 2025: सस्ते में एयर फ्रायर खरीदने का ऑप्शन दिया जा रहा है, जहां से कम कीमत में एयर फ्रायर को खरीद पाएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप हेल्दी और टेस्टी खाना बनाने के लिए डीप एयर फ्रायर खरीदने की सोच रहे हैं, तो Amazon का डिस्काउंट ऑफर आपके लिए बेहतरीन मौका है। इस ऑफर के तहत कई टॉप ब्रांड्स के डीप एयर फ्रायर को भारी छूट पर खरीद सकते हैं, जिससे आप कम तेल में कुरकुरा खाना भी आसानी से बना सकते हैं। साथ ही बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज डील्स का फायदा उठाकर इसकी कीमत और भी कम हो जाती है।
1. iBELL DF610M Electric Deep Fryer 6 Litre Stainless Steel 2500W with Variable Temperature Control, Silver
यह 6 लीटर क्षमता वाला इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर है, जो 2500W की पावर के साथ तेज और समान रूप से फ्राई करने में मदद करता है। स्टेनलेस स्टील बॉडी और वेरिएबल टेम्परेचर कंट्रोल के साथ यह डीप फ्रायर घर के साथ-साथ हेवी यूज के लिए भी उपयुक्त है। इसे 53 फीसदी की छूट के साथ 3,723 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज और समान फ्राई करने के लिए 2500W पावर
6 लीटर की बड़ी क्षमता
फैमिली और हेवी यूज के लिए सही
स्टेनलेस स्टील बॉडी
मजबूत और टिकाऊ
क्यों खोजें विकल्प
आकार थोड़ा बड़ा है
ज्यादा जगह ले सकता है
ऑयल-बेस्ड कुकिंग
हेल्थ-कॉन्शियस लोगों के लिए सीमित
2. KENT Ultra Digital Air Fryer 5L | 1500W | Bake, Grill & Roast | Up to 80% Less Oil Usage |8 Preset Menu|Rapid Heat Circulation |Digital Display & Touch Control Panel |Glass Window with in built Light
यह 5 लीटर क्षमता वाला एयर फ्रायर है, जो 1500W पावर के साथ कम तेल में हेल्दी कुकिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बेक, ग्रिल और रोस्ट जैसे मल्टीपल कुकिंग ऑप्शन मिलते हैं और यह पारंपरिक फ्राई की तुलना में 80% तक कम तेल में खाना तैयार करता है। इसे अमेजन 60 फीसदी 4,199 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम तेल में हेल्दी कुकिंग
5 लीटर की बड़ी कैपेसिटी
8 प्रीसेट मेन्यू से आसान कुकिंग
डिजिटल डिस्प्ले और टच कंट्रोल पैनल
इन-बिल्ट लाइट से कुकिंग पर नजर
क्यों खोजें विकल्प
बिल्ड क्वालिटी औसत
रेटिंग कम
बहुत हेवी यूज के लिए सीमित
3. HOTLINE PRO Commercial Deep Fryer, 12L Capacity, 2500W Dual Heating, Smart Timer, Temperature Control, 220-240V - 1 Year Warranty | Made In India (Black)
यह 12 लीटर वाला एयर फ्रायर है। इसमें 12 लीटर की बड़ी क्षमता, 2500W ड्यूल हीटिंग, और स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोल दिया गया है, जिससे बड़े बैच फ्राई करना आसान और एफिशिएंट हो जाता है। इसे अमेजन से 23 फीसदी की छूट के साथ 6,199 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
12 लीटर बड़ी क्षमता
ड्यूल टैंक डिजाइन
स्मार्ट टाइमर और टेम्परेचर कंट्रोल
स्टेनलेस स्टील बॉडी
पर्फोरेटेड बास्केट से ऑयल ड्रेनेज आसान
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा साइज
छोटी किचन में जगह ज्यादा ले सकता है
4. Pigeon Healthifry Digital Air Fryer, 360° High Speed Air Circulation Technology 1200 W with Non-Stick 4.2 L Basket
यह 4.2 लीटर की कैपेसिटी वाला एयर फ्रायर है। 1200W की पावर इसे जल्दी गर्म करती है और भोजन को समान रूप से पकाती है। नॉन-स्टिक 4.2 लीटर बास्केट के कारण सफाई भी आसान है। इसे अमेजन से 50 फीसदी छूट के साथ सिर्फ 2,999 रुपये में खरीद पाएंगे।
Specifications
क्यों खरीदें
360° एयर सर्कुलेशन से कम तेल में फ्राई
4.2 लीटर की बड़ी क्षमता
1200W पावर, तेज और समान कुकिंग
नॉन-स्टिक बास्केट
डिजिटल कंट्रोल और अपॉइंटमेंट फंक्शन
क्यों खोजें विकल्प
कमर्शियल उपयोग के लिए छोटा
बहुत बड़ी फ्राईज या बैच के लिए सीमित
5. KHUSHI UDYOG- PNQ Gas Deep Fryer with inbuild Lighter,6L Single Tank Stainless Steel Gas operated for Hotels Restaurants Cafes Home Use
यह डीप फ्रायर 6 लीटर स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ आता है। इसका इनबिल्ट लाइटर और एडजस्टेबल तापमान कंट्रोल के साथ, रेस्टोरेंट, कैफे और होम किचन के लिए परफेक्ट है। इसकी 6 लीटर की तेल क्षमता और 2500W पावर बड़े बैच में तेज और समान फ्राई सुनिश्चित करती है। इसे अमेजन से 72 फीसदी छूट के साथ सिर्फ 6,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
गैस ऑपरेशन, बिजली पर निर्भर नहीं
6 लीटर की बड़ी क्षमता
2500W पावर, तेज और समान कुकिंग
स्टेनलेस स्टील बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
केवल बड़े बैच या कमर्शियल उपयोग के लिए
छोटे परिवार या हल्के उपयोग के लिए भारी पड़ सकता है
6. Blend Art Electric Deep Fryer Machine Automatic Hot Oil immersion cooker Frying Basket Elevate Your Culinary Creations Made In India Stainless Steel Body (Double Fryer 6L+6L)
यह 6 लीटर वाला एयर फ्रायर है, जो हेवी यूज और प्रोफेशनल कुकिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें स्टेनलेस स्टील बॉडी, 2500W पावर और ड्यूल टैंक सिस्टम दिया गया है, जिससे एक साथ ज्यादा मात्रा में फ्राई करना आसान हो जाता है। इसे अमेजन से 24 फीसदी की छूट के साथ 7,519 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
डबल टैंक 6 लीट से एक साथ ज्यादा फ्राई
2500W पावर से तेज और एफिशिएंट हीटिंग
2500W पावर से तेज और एफिशिएंट हीटिंग
थर्मोस्टेट और सेफ्टी रीसेट फीचर
साफ करना आसान
क्यों खोजें विकल्प
छोटी किचन के लिए थोड़ा भारी
ऑयल कंजम्प्शन ज्यादा
घर के सामान्य यूज के लिए ओवरपावर
