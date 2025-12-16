Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Deep Air Fryer affordable deal on Amazon

डीप एयर फ्रायर पर भारी छूट, Amazon की बंपर डील

संक्षेप:

Air Fryer Deal 2025: सस्ते में एयर फ्रायर खरीदने का ऑप्शन दिया जा रहा है, जहां से कम कीमत में एयर फ्रायर को खरीद पाएंगे।

Dec 16, 2025 12:49 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

अगर आप हेल्दी और टेस्टी खाना बनाने के लिए डीप एयर फ्रायर खरीदने की सोच रहे हैं, तो Amazon का डिस्काउंट ऑफर आपके लिए बेहतरीन मौका है। इस ऑफर के तहत कई टॉप ब्रांड्स के डीप एयर फ्रायर को भारी छूट पर खरीद सकते हैं, जिससे आप कम तेल में कुरकुरा खाना भी आसानी से बना सकते हैं। साथ ही बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज डील्स का फायदा उठाकर इसकी कीमत और भी कम हो जाती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
डीप एयर फ्रायर पर भारी छूट, Amazon की बंपर डील

यह 6 लीटर क्षमता वाला इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर है, जो 2500W की पावर के साथ तेज और समान रूप से फ्राई करने में मदद करता है। स्टेनलेस स्टील बॉडी और वेरिएबल टेम्परेचर कंट्रोल के साथ यह डीप फ्रायर घर के साथ-साथ हेवी यूज के लिए भी उपयुक्त है। इसे 53 फीसदी की छूट के साथ 3,723 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

पावर
2500W
ऑयल कैपेसिटी
6 लीटर
टेम्परेचर रेंज
60°C – 190°C
वारंटी
1 साल
मटीरियल
स्टेनलेस स्टील

क्यों खरीदें

...

तेज और समान फ्राई करने के लिए 2500W पावर

...

6 लीटर की बड़ी क्षमता

...

फैमिली और हेवी यूज के लिए सही

...

स्टेनलेस स्टील बॉडी

...

मजबूत और टिकाऊ

क्यों खोजें विकल्प

...

आकार थोड़ा बड़ा है

...

ज्यादा जगह ले सकता है

...

ऑयल-बेस्ड कुकिंग

...

हेल्थ-कॉन्शियस लोगों के लिए सीमित

यह 5 लीटर क्षमता वाला एयर फ्रायर है, जो 1500W पावर के साथ कम तेल में हेल्दी कुकिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बेक, ग्रिल और रोस्ट जैसे मल्टीपल कुकिंग ऑप्शन मिलते हैं और यह पारंपरिक फ्राई की तुलना में 80% तक कम तेल में खाना तैयार करता है। इसे अमेजन 60 फीसदी 4,199 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

पावर
1500W
कैपेसिटी
5 लीटर
कुकिंग फंक्शन
बेक, ग्रिल, रोस्ट, एयर फ्राई
प्रीसेट मेन्यू
8
कंट्रोल
डिजिटल डिस्प्ले और टच पैनल

क्यों खरीदें

...

कम तेल में हेल्दी कुकिंग

...

5 लीटर की बड़ी कैपेसिटी

...

8 प्रीसेट मेन्यू से आसान कुकिंग

...

डिजिटल डिस्प्ले और टच कंट्रोल पैनल

...

इन-बिल्ट लाइट से कुकिंग पर नजर

क्यों खोजें विकल्प

...

बिल्ड क्वालिटी औसत

...

रेटिंग कम

...

बहुत हेवी यूज के लिए सीमित

यह 12 लीटर वाला एयर फ्रायर है। इसमें 12 लीटर की बड़ी क्षमता, 2500W ड्यूल हीटिंग, और स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोल दिया गया है, जिससे बड़े बैच फ्राई करना आसान और एफिशिएंट हो जाता है। इसे अमेजन से 23 फीसदी की छूट के साथ 6,199 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

ऑयल कैपेसिटी
12 लीटर
बॉडी मटेरियल
स्टेनलेस स्टील
कंट्रोल
स्मार्ट टाइमर + टेम्परेचर कंट्रोल
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

12 लीटर बड़ी क्षमता

...

ड्यूल टैंक डिजाइन

...

स्मार्ट टाइमर और टेम्परेचर कंट्रोल

...

स्टेनलेस स्टील बॉडी

...

पर्फोरेटेड बास्केट से ऑयल ड्रेनेज आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़ा साइज

...

छोटी किचन में जगह ज्यादा ले सकता है

यह 4.2 लीटर की कैपेसिटी वाला एयर फ्रायर है। 1200W की पावर इसे जल्दी गर्म करती है और भोजन को समान रूप से पकाती है। नॉन-स्टिक 4.2 लीटर बास्केट के कारण सफाई भी आसान है। इसे अमेजन से 50 फीसदी छूट के साथ सिर्फ 2,999 रुपये में खरीद पाएंगे।

Specifications

पावर
1200W
कैपेसिटी
4.2 लीटर
मटेरियल
एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील
वारंटी
2 साल
कंट्रोल
डिजिटल

क्यों खरीदें

...

360° एयर सर्कुलेशन से कम तेल में फ्राई

...

4.2 लीटर की बड़ी क्षमता

...

1200W पावर, तेज और समान कुकिंग

...

नॉन-स्टिक बास्केट

...

डिजिटल कंट्रोल और अपॉइंटमेंट फंक्शन

क्यों खोजें विकल्प

...

कमर्शियल उपयोग के लिए छोटा

...

बहुत बड़ी फ्राईज या बैच के लिए सीमित

यह डीप फ्रायर 6 लीटर स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ आता है। इसका इनबिल्ट लाइटर और एडजस्टेबल तापमान कंट्रोल के साथ, रेस्टोरेंट, कैफे और होम किचन के लिए परफेक्ट है। इसकी 6 लीटर की तेल क्षमता और 2500W पावर बड़े बैच में तेज और समान फ्राई सुनिश्चित करती है। इसे अमेजन से 72 फीसदी छूट के साथ सिर्फ 6,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

पावर
2500W
कैपेसिटी
6 लीटर
मटेरियल
स्टेनलेस स्टील
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

गैस ऑपरेशन, बिजली पर निर्भर नहीं

...

6 लीटर की बड़ी क्षमता

...

2500W पावर, तेज और समान कुकिंग

...

स्टेनलेस स्टील बॉडी

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल बड़े बैच या कमर्शियल उपयोग के लिए

...

छोटे परिवार या हल्के उपयोग के लिए भारी पड़ सकता है

यह 6 लीटर वाला एयर फ्रायर है, जो हेवी यूज और प्रोफेशनल कुकिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें स्टेनलेस स्टील बॉडी, 2500W पावर और ड्यूल टैंक सिस्टम दिया गया है, जिससे एक साथ ज्यादा मात्रा में फ्राई करना आसान हो जाता है। इसे अमेजन से 24 फीसदी की छूट के साथ 7,519 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

पावर
2500W
ऑयल कैपेसिटी
6L
बॉडी मटेरियल
स्टेनलेस स्टील
कंट्रोल
थर्मोस्टेट + सेफ्टी रीसेट
वारंटी
12 माह

क्यों खरीदें

...

डबल टैंक 6 लीट से एक साथ ज्यादा फ्राई

...

2500W पावर से तेज और एफिशिएंट हीटिंग

...

2500W पावर से तेज और एफिशिएंट हीटिंग

...

थर्मोस्टेट और सेफ्टी रीसेट फीचर

...

साफ करना आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

छोटी किचन के लिए थोड़ा भारी

...

ऑयल कंजम्प्शन ज्यादा

...

घर के सामान्य यूज के लिए ओवरपावर

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।