कार में Dashcams लगाना है बेहद जरूरी, रास्ते की हर दुर्घटना हो जाएगी कैद, अमेजन से खरीदें सस्ते में

Dashcams For Cars: अगर आप कार चलाते हैं तो आपके लिए यहां दिए गए डैशकैम काफी जरूरी हो जाते हैं। डैशकैम आपकी कार के लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं। यहां कई ब्रांड्स के टॉप प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, जिन्हें आप अपनी कार के लिए खरीद सकते हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 08:54 PM
प्रोडक्ट्स के सुझाव

Dashcams For Cars: कार के लिए डैशकैम काफी जरूरी होता है। यह एक छोटा कैमरा होता है, जिसे आमतौर पर कार के विंडशील्ड पर लगाया जाता है। यह ड्राइविंग के दौरान होने वाली घटनाओं और सड़क का रिकॉर्ड रखने के काम आता है। डैशकैम से सड़क हादसों, चोरी या किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में वीडियो प्रूफ मिल जाता है। कुछ डैशकैम में नाइट विजन, पार्किंग मोड और जीपीएस ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं भी दी गई होती हैं। अमेजन पर कई ब्रांड के टॉप मॉडल्स मौजूद हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में।

इसकी कीमत 50% डिस्काउंट के साथ 2,990 रुपये हो गई है। यह एक हाई-क्वालिटी डैशकैम है। यह कार में लगे रहने वाले कैमरे की तरह काम करता है और ड्राइविंग के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसमें 3MP 1296P FHD+ कैमरा है, जो हाई रेजोल्यूशन में क्लियर वीडियो रिकॉर्डिंग देता है। इसमें नाइटपल्स विजन की सुविधा दी गई है। इसका वाइड-एंगल FOV सड़क के ज्यादा हिस्से को कवर करता है। इसे वाई-फाई और ऐप कंट्रोल से इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है।

Specifications

कैमरा
3MP 1296P FHD+
नाइटपल्स विजन
हां
स्टोरेज
1TB तक सपोर्ट
कनेक्टिविटी
बिल्ट-इन Wi-Fi, माइक्रोफोन

क्यों खरीदें

...

हाई-क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग

...

रात में भी क्लियर विजन

क्यों खोजें विकल्प

...

प्रीमियम कीमत

इसकी कीमत 22,990ल रुपये है। इस पर 35% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 14,990 रुपये हो गई है। हर महीने 723 रुपये ईएमआई देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। इसमें Sony STARVIS IMX415 सेंसर और 8MP UHD+ फ्रंट कैमरा है, जो 4K क्वालिटी में क्लियर वीडियो रिकॉर्डिंग देता है। रियर कैमरा 2MP FHD है और यह ड्यूल चैनल सपोर्ट करता है। नाइटप्लस विजन से रात में भी क्लियर विजन मिलता है।

Specifications

सेंसर
Sony STARVIS IMX415
फ्रंट कैमरा
8MP UHD+ (140°)
रियर कैमरा
2MP FHD
डिस्प्ले
2.8" LCD
कनेक्टिविटी
बिल्ट-इन GPS, Wi-Fi

क्यों खरीदें

...

4K हाई-क्वालिटी वीडियो

...

रात में क्लियर रिकॉर्डिंग

...

प्रीमियम प्राइस

...

सेटअप कुछ यूजर्स के लिए मुश्किल

इसे 61% डिस्काउंट के साथ 2,199 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 1080p फुल एचडी क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसका वाइड व्यू एंगल रोड और आसपास के सीन को कवर करता है। इसमें G-Sensor सपोर्ट है, जो अचानक ब्रेक लगने या टकर लगने पर वीडियो को सुरक्षित रखता है। इसमें नाइजविजन फीचर दिया गया है। यह बड़ी कारों के लिए सही रहेगा।

Specifications

वीडियो क्वालिटी
1080p Full HD
व्यू एंगल
वाइड एंगल
फीचर्स
G-Sensor, Night Vision

क्यों खरीदें

...

Full HD वीडियो क्वालिटी

...

रात में क्लियर रिकॉर्डिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

लिमिटेड स्मार्ट फीचर्स

...

ऐप कंट्रोल उपलब्ध नहीं

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसकी कीमत 5,999 रुपये है, जिसे 67% डिस्काउंट के साथ 1,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक एडवांस डैशकैम है, जो 1080p HD में वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसका 170° अल्ट्रा-वाइड एंगल सभी किनारों को कवर करता है। इसमें एप कंट्रोल के जरिए आप कैमरा सेटिंग्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हीट रेस्सिटेंट सुपरकैपेसिटर और नाइट विजन फीचर दिया गया है।

Specifications

वीडियो क्वालिटी
1080p HD
व्यू एंगल
170° अल्ट्रा-वाइड
रोटेशन
360°

क्यों खरीदें

...

HD क्वालिटी वीडियो

...

नाइट विजन के साथ क्लियर रिकॉर्डिंग

...

360° रोटेशन और वाइड एंगल

क्यों खोजें विकल्प

...

एडवांस फीचर्स के लिए ऐप जरूरी

...

4K रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं

इस डैशकैम की कीमत 4,199 रुपये है। यह 2K रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। इसमें टाइप-सी इंटरफेस और वॉयस कंट्रोल फीचर मौजूद है, जिससे आप आसानी से बिना हाथ लगाए कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें माइकलर विविड प्लस सॉल्यूशन और नाइट आउल विजन फीचर दिया गया है। वाई-फाई और ऐप के जरिए रिकॉर्डिंग को स्मार्टफोन में एक्सेस किया जा सकता है।

Specifications

वीडियो क्वालिटी
2K रेजोल्यूशन
इंटरफेस
टाइप-सी
फीचर्स
वॉयस कंट्रोल, माइकलर विविड प्लस सॉल्यूशन, नाइट आउट विजन, वाई-फाई और ऐप
स्टोरेज
256GB तक

क्यों खरीदें

...

2K अल्ट्रा क्लियर रिकॉर्डिंग

...

नाइट विजन और विविड+ कलर क्वालिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड फीचर्स के लिए ऐप जरूरी

...

माइक्रोएसडी कार्ड अलग से खरीदना पड़ सकता है

इसकी कीमत 9,999 रुपये है, जिसे 71% डिस्काउंट के साथ 2,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 18 महीने की वारंटी भी दी गई है। इसमें 3MP 1296P FHD+ क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा दी गई है। इसमें वाई-फाई और ऐप कंट्रोल की सुविधा है, जिससे आप रिकॉर्डिंग को अपने स्मार्टफोन पर आसानी से देख और मैनेज कर सकते हैं। इमरजेंसी एक्सीडेंट लॉक और जी-सेंसर फीचर्स आपके कार की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

Specifications

कैमरा क्वालिटी
3MP 1296P FHD+
लेंस
140° Wide Angle
फीचर्स
वाई-फाई, ऐप कंट्रोल, नाइट विजन, जी-सेंसर

क्यों खरीदें

...

हाई-डेफिनिशन रिकॉर्डिंग

...

रात और दिन दोनों में क्लियर वीडियो

क्यों खोजें विकल्प

...

स्टोरेज के लिए अलग माइक्रोएसडी कार्ड खरीदना पड़ सकता है

...

नाइट विजन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं

इस डैशकैम की कीमत की बात करें तो इसे 30% डिस्काउंट के साथ 6,989 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें फ्रंट + रियर रिकॉर्डिंग की सुविधा है। यह रियल सोनी स्टारविस IMX335 सेंसर के साथ आता है और फ्रंट कैमरा 5MP 3K वीडियो को 3840p तक अपस्केल करता है। इसका रियर कैमरा 2MP FHD 1080p क्वालिटी में रिकॉर्ड करता है। यह एचडीआर तकनीक के साथ आता है। इसमें 1.47 इंच LCD डिस्प्ले दिया गया है।

Specifications

फ्रंट कैमरा
5MP 3K
रियर कैमरा
2MP 1080p FHD
सेंसर
रियर सोनी स्टारविस IMX335
डिस्प्ले
1.47 इंच LCD

क्यों खरीदें

...

हाई क्वालिटी 3K रिकॉर्डिंग

...

फ्रंट + रियर सिक्योरिटी

...

आसान इंस्टालेशन और चार्जिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

इसकी कीमत 12,999 रुपये है। इसे 56% डिस्काउंट के साथ 5,772 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है। यह एक हाई-टेक डैशकैम है, जो ड्यूल कैमरा सिस्टम के साथ आती है। इसमें फ्रंट कैमरा 2K और रियर कैमरा 1080P रिकॉर्डिंग करता है। इसमें वाई-फाई कनेक्टिविटी, मोबाइल ऐप कंट्रल, जी-सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 256GB तक एसडी कार्ड सपोर्ट दिया गया है।

Specifications

फ्रंट कैमरा
2K रिकॉर्डिंग
रियर कैमरा
1080P
एंगल
140° Wide Angle
कनेक्टिविटी
Wi-Fi, Mobile App

क्यों खरीदें

...

हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग

...

फ्रंट और रियर सिक्योरिटी

...

वाई-फाई और ऐप कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

...

रियर कैमरा केवल 1080P में रिकॉर्ड करता है

इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। इसे 16,086 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम डैशकैम है, जो कार के लिए फ्रंट, रियर और इनसाइड कैमरा सपोर्ट देता है। यह 4K रेजोल्यूशन (2160P) फ्रंट कैमरा और 1080P रियर व इनसाइड कैमरा की सुविधा देता है। इसमें 3 इंच की स्क्रीन, IR नाइट विजन, पार्किंग मोड जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यह 5G वाई-फाई और बिल्ट-इन जीपीएस के साथ आता है।

Specifications

कैमरा
3 चैनल (फ्रंट 2160P, रियर और इनसाइड 1080P)
स्क्रीन
3 इंच LCD
कनेक्टिविटी
5G वाई-फाई, बिल्ट-इन जीपीस
स्टोरेज
फ्री 64GB कार्ड

क्यों खरीदें

...

हाई क्वालिटी 4K वीडियो

...

नाइट विजन और WDR

...

पार्किंग मोड

क्यों खोजें विकल्प

...

सेटअप थोड़ा मुश्किल

इसकी कीमत 78% डिस्काउंट के साथ 1,999 रुपये हो गई है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है। इसमें 2MP FHD 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ 170° वाइड एंल लेंस है, जो सड़क का पूरा सीन कवर करता है। इसमें 360° रोटेशन, नाइट विजन औऱ जी-सेंसर फीचर दिया गया है, जो इसे एक स्मार्ट प्रोडक्ट बनाता है। यह वाई-फाई और ऐप कंट्रोल की सुविधा भी देता है। इसमें लूप रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग फीचर मौजूद है।

Specifications

कैमरा
2MP FHD 1080p, 170° वाइड एंगल, 360° फ्रंट कैमरा
कनेक्टिविटी
वाई-फाई, ऐप-कंट्रोल
अन्य फीचर
नाइट विजन, जी-सेंसर, लूप रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग

क्यों खरीदें

...

वाइड एंगल

...

नाइट विजन सपोर्ट

...

ऐप और वाई-फाई कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल फ्रंट कैमरा

...

स्टोरेज कैपेसिटी सीमित

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

