बढ़ते कोहरे में आपकी गाड़ी को रखेंगे एकदम सेफ, 67% तक डिस्काउंट पर आज ही कर दें ऑर्डर

संक्षेप:

अगर आप अपनी कार के लिए डैश कैम खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां हम आपको अमेजन पर मिलने वाले कुछ अच्छे ऑफर्स के बारे में बता रहे हैं।

Dec 22, 2025 05:17 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप नजर, धुंध और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो ₹3000 के अंदर राइजिंग फॉग (घने कोहरे) के लिए डैश कैम एक स्मार्ट और किफायती उपाय है। यह डैश कैम सड़कों पर बढ़ते धुंध के समय में आपके ड्राइविंग व्यू को रिकॉर्ड करता है और जोखिम भरे मोमेंट्स को कैप्चर करने में मदद करता है। हाई‑क्वालिटी रिकॉर्डिंग, नाइट विन और चौंकाने वाले ब्रेकिंग सीन को सुरक्षित करने जैसे फीचर्स ड्राइविंग को और ज्यादा सुरक्षित और ट्रिप्स को यादगार बनाते हैं। यहां हम आपको अमेजन पर मिल रहे कुछ अच्छे विकल्पों के बारे में बता रहे हैं।

यह एक किफायती वेरिएंट है। इसे 1,639 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 170° वाइड-एंगल लेंस है, जो ड्राइव के दौरान क्लियर और हाई-रिजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्ड करता है। मोशन डिटेक्शन फीचर से कैमरा ऑटोमैटिकली मूवमेंट को पहचानकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। लूप रिकॉर्डिंग की सुविधा के कारण जब मेमोरी फुल हो जाती है, तो पुराने वीडियो अपने आप ओवरराइट हो जाते हैं।

Specifications

लेंस
170° वाइड-एंगल
वीडियो क्वालिटी
हाई-रिजोल्यूशन
स्पेशल फीचर
मोशन डिटेक्शन
रिकॉर्डिंग मोड
लूप रिकॉर्डिंग

क्यों खरीदें

...

ड्राइविंग के दौरान क्लियर रिकॉर्डिंग

...

मोशन डिटेक्शन से सुरक्षा

...

लूप रिकॉर्डिंग से स्टोरेज का बेहतर इस्तेमाल

क्यों खोजें विकल्प

...

रात में वीडियो क्वालिटी सीमित

...

बड़े स्टोरेज कार्ड की आवश्यकता

इसकी कीमत 2,999 रुपये है। इसे 35% डिस्काउंट के साथ 1,949 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2.4 इंच स्क्रीन और 170° WDR वाइड-एंगल लेंस है, जो दिन और रात दोनों समय स्पष्ट हाई-रिजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्ड करता है। नाइट विजन फीचर रात के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को सुरक्षित बनाता है। लूप रिकॉर्डिंग और पार्किंग मॉनिटर जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करती हैं कि कैमरा लगातार रिकॉर्ड करे और पार्किंग के दौरान किसी भी मूवमेंट को कैप्चर करे।

Specifications

वीडियो क्वालिटी
1080P हाई-रिजोल्यूशन
लेंस
170° WDR वाइड-एंगल
स्क्रीन
2.4 इंच डिस्प्ले
स्पेशल फीचर्स
नाइट विजन, लूप रिकॉर्डिंग, पार्किंग मॉनिटर

क्यों खरीदें

...

रात में भी क्लियर वीडियो रिकॉर्डिंग

...

पार्किंग और ड्राइविंग दोनों में सुरक्षा

...

लूप रिकॉर्डिंग से स्टोरेज की बचत

क्यों खोजें विकल्प

...

छोटे स्क्रीन पर वीडियो देखने में सीमित एक्सपीरियंस

...

वीडियो स्टोरेज के लिए रेगुलर कार्ड अपडेट जरूरी

इसकी कीमत 3,999 रुपये है। इसे 51% डिस्काउंट के साथ 1,970 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1080p एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 2MP फ्रंट कैमरा है। प्लग और प्ले यूएसबी और टाइप-सी फिटिंग के साथ इसे आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। वाई-फाई सपोर्ट से वीडियो को स्मार्टफोन पर तुरंत एक्सेस किया जा सकता है। सुपर कैपेसिटर तकनीक और G-सेंसर दुर्घटनाओं या अचानक ब्रेकिंग की स्थिति में वीडियो सुरक्षित रखता है। इसके साथ 24 महीने की वारंटी दी गई है।

Specifications

वीडियो क्वालिटी
1080p एचडी, 2MP फ्रंट कैमरा
इंस्टॉलेशन
प्लग और प्ले यूएसबी और टाइप-सी
स्पेशल तकनीक
सुपर कैपेसिटर, G-सेंसर, नाइट विजन

क्यों खरीदें

...

रात में भी साफ रिकॉर्डिंग

...

दुर्घटना या ब्रेकिंग पर सुरक्षित वीडियो

...

आसान इंस्टॉलेशन और स्मार्टफोन एक्सेस

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़े स्क्रीन पर प्लेबैक नहीं

...

वीडियो स्टोरेज कार्ड की जरूरत

इसकी कीमत 4,999 रुपये है। इसे 54% डिस्काउंट के साथ 2,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 140° वाइड-एंगल लेंस है, जो ड्राइव के दौरान स्पष्ट हाई-रिजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्ड करता है। नाइट विजन फीचर रात में भी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। G-सेंसर और लूप रिकॉर्डिंग सुविधाओं के कारण दुर्घटना या अचानक ब्रेकिंग की स्थिति में रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहती है। Wi-Fi और ऐप कंट्रोल से वीडियो को आसानी से स्मार्टफोन पर एक्सेस किया जा सकता है।

Specifications

वीडियो क्वालिटी
1080p HD
लेंस
140° वाइड-एंगल
स्पेशल फीचर्स
नाइट विजन, G-सेंसर, लूप रिकॉर्डिंग
कनेक्टिविटी
Wi-Fi और ऐप कंट्रोल
स्टोरेज
1TB तक सपोर्ट, पार्किंग मोड

क्यों खरीदें

...

रात में भी साफ रिकॉर्डिंग

...

ज्यादा समय के लिए बड़ी स्टोरेज क्षमता

...

स्मार्टफोन से आसानी से वीडियो एक्सेस

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़े कमरे या बहु-कार रिकॉर्डिंग के लिए सीमित

...

Wi-Fi सेटअप में कभी-कभी तकनीकी समस्या

इसकी कीमत 7,500 रुपये है। इसे 67% डिस्काउंट के साथ 2,498 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 360° रोटेशन वाला कैमरा है, जो हर एंगल से रिकॉर्डिंग करता है। AI-पावर्ड ALPR तकनीक वाहनों की नंबर प्लेट पहचान में मदद करती है। स्मार्ट पार्किंग मोड और थकान अलर्ट ड्राइविंग सुरक्षा बढ़ाते हैं। 32GB एसडी कार्ड के साथ आता है और क्लाउड स्टोरेज सपोर्ट भी देता है। 2.4GHz Wi-Fi से वीडियो को तुरंत स्मार्टफोन पर एक्सेस किया जा सकता है।

Specifications

वीडियो क्वालिटी
फुल एचडी 1080p
कैमरा
360° रोटेशन
तकनीक
AI-पावर्ड ALPR, स्ट्रेस अलर्ट
स्टोरेज
32GB एसडी कार्ड + क्लाउड स्टोरेज
कनेक्टिविटी
2.4GHz वाई-फाई, स्मार्टफोन एक्सेस
सुरक्षा फीचर्स
स्मार्ट पार्किंग मोड

क्यों खरीदें

...

हर एंगल से रिकॉर्डिंग संभव

...

नंबर प्लेट पहचान और ड्राइविंग सुरक्षा

...

क्लाउड स्टोरेज के साथ वीडियो सुरक्षित

क्यों खोजें विकल्प

...

क्लाउड स्टोरेज के लिए इंटरनेट जरूरी

...

बड़े स्टोरेज या लंबी रिकॉर्डिंग के लिए अतिरिक्त एसडी कार्ड

इसकी कीमत 5,995 रुपये है। इसे 58% डिस्काउंट के साथ 2,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें FHD 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा है और सुपर कैपेसिटर तकनीक से यह अचानक पावर कट या दुर्घटना के दौरान भी सुरक्षित रिकॉर्डिंग करता है। वाई-फाई कनेक्टिविटी और iOS/Android मोबाइल ऐप के जरिए वीडियो तुरंत एक्सेस किया जा सकता है। यह 128 जीबी तक SD कार्ड सपोर्ट करता है और दुर्घटना रिकॉर्डिंग को ऑटोमैटिकली सेव करता है।

Specifications

वीडियो क्वालिटी
FHD 1080p
तकनीक
सुपर कैपेसिटर, दुर्घटना रिकॉर्डिंग
कनेक्टिविटी
WiFi, iOS/Android मोबाइल ऐप
स्टोरेज
128GB SD कार्ड तक
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

दुर्घटना के समय वीडियो सुरक्षित

...

स्मार्टफोन पर तुरंत एक्सेस

...

बड़े SD कार्ड के साथ लंबी रिकॉर्डिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

WiFi सेटअप में कभी-कभी कनेक्शन इश्यू

...

बड़े स्क्रीन पर लाइव व्यू सीमित

इसकी कीमत 5,990 रुपये है। इसे 54% डिस्काउंट के साथ 2,730 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1296P हाई-रिजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्डिंग और 140° वाइड-एंगल लेंस है, जो ड्राइव के दौरान हर सीन को कैप्चर करता है। G-सेंसर और इमरजेंसी अकसीडेंट लॉक दुर्घटना के समय वीडियो को सुरक्षित रखता है। WDR और बिल्ट-इन सुपर कैपेसिटर तकनीक से दिन और रात दोनों समय क्लियर रिकॉर्डिंग सुनिश्चित होती है।

Specifications

वीडियो क्वालिटी
1296P HD
लेंस
140° वाइड-एंगल
सुरक्षा फीचर्स
G-सेंसर, इमरजेंसी अकसीडेंट लॉक
टेक्नोलॉजी
WDR, बिल्ट-इन सुपर कैपेसिटर
कनेक्टिविटी
Wi-Fi
स्टोरेज
1TB SD कार्ड तक

क्यों खरीदें

...

हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग

...

दुर्घटना के समय वीडियो सुरक्षित

...

लंबी अवधि के लिए बड़ी स्टोरेज क्षमता

क्यों खोजें विकल्प

...

Wi-Fi कनेक्शन कभी-कभी स्लो

...

बड़े स्क्रीन पर लाइव व्यू सीमित

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

