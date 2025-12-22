बढ़ते कोहरे में आपकी गाड़ी को रखेंगे एकदम सेफ, 67% तक डिस्काउंट पर आज ही कर दें ऑर्डर
अगर आप अपनी कार के लिए डैश कैम खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां हम आपको अमेजन पर मिलने वाले कुछ अच्छे ऑफर्स के बारे में बता रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप नजर, धुंध और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो ₹3000 के अंदर राइजिंग फॉग (घने कोहरे) के लिए डैश कैम एक स्मार्ट और किफायती उपाय है। यह डैश कैम सड़कों पर बढ़ते धुंध के समय में आपके ड्राइविंग व्यू को रिकॉर्ड करता है और जोखिम भरे मोमेंट्स को कैप्चर करने में मदद करता है। हाई‑क्वालिटी रिकॉर्डिंग, नाइट विन और चौंकाने वाले ब्रेकिंग सीन को सुरक्षित करने जैसे फीचर्स ड्राइविंग को और ज्यादा सुरक्षित और ट्रिप्स को यादगार बनाते हैं। यहां हम आपको अमेजन पर मिल रहे कुछ अच्छे विकल्पों के बारे में बता रहे हैं।
1. Enfogo Dash Cam: Record clear high-resolution video with a 170° wide-angle lens, including motion detection and loop recording, available in Black
यह एक किफायती वेरिएंट है। इसे 1,639 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 170° वाइड-एंगल लेंस है, जो ड्राइव के दौरान क्लियर और हाई-रिजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्ड करता है। मोशन डिटेक्शन फीचर से कैमरा ऑटोमैटिकली मूवमेंट को पहचानकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। लूप रिकॉर्डिंग की सुविधा के कारण जब मेमोरी फुल हो जाती है, तो पुराने वीडियो अपने आप ओवरराइट हो जाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ड्राइविंग के दौरान क्लियर रिकॉर्डिंग
मोशन डिटेक्शन से सुरक्षा
लूप रिकॉर्डिंग से स्टोरेज का बेहतर इस्तेमाल
क्यों खोजें विकल्प
रात में वीडियो क्वालिटी सीमित
बड़े स्टोरेज कार्ड की आवश्यकता
2. AUSHA® 1080P Dash Car Cam (Front) for Cars
इसकी कीमत 2,999 रुपये है। इसे 35% डिस्काउंट के साथ 1,949 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2.4 इंच स्क्रीन और 170° WDR वाइड-एंगल लेंस है, जो दिन और रात दोनों समय स्पष्ट हाई-रिजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्ड करता है। नाइट विजन फीचर रात के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को सुरक्षित बनाता है। लूप रिकॉर्डिंग और पार्किंग मॉनिटर जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करती हैं कि कैमरा लगातार रिकॉर्ड करे और पार्किंग के दौरान किसी भी मूवमेंट को कैप्चर करे।
Specifications
क्यों खरीदें
रात में भी क्लियर वीडियो रिकॉर्डिंग
पार्किंग और ड्राइविंग दोनों में सुरक्षा
लूप रिकॉर्डिंग से स्टोरेज की बचत
क्यों खोजें विकल्प
छोटे स्क्रीन पर वीडियो देखने में सीमित एक्सपीरियंस
वीडियो स्टोरेज के लिए रेगुलर कार्ड अपडेट जरूरी
3. Autofy V30 Car Dash Camera 1080p HD (Front 2MP) with Plug & Play USB & Type-C Fitting WiFi Dash Camera for Car Super Capacitor Night Vision G-Sensor Car Dash Cam Front (24 Months Warranty)
इसकी कीमत 3,999 रुपये है। इसे 51% डिस्काउंट के साथ 1,970 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1080p एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 2MP फ्रंट कैमरा है। प्लग और प्ले यूएसबी और टाइप-सी फिटिंग के साथ इसे आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। वाई-फाई सपोर्ट से वीडियो को स्मार्टफोन पर तुरंत एक्सेस किया जा सकता है। सुपर कैपेसिटर तकनीक और G-सेंसर दुर्घटनाओं या अचानक ब्रेकिंग की स्थिति में वीडियो सुरक्षित रखता है। इसके साथ 24 महीने की वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
रात में भी साफ रिकॉर्डिंग
दुर्घटना या ब्रेकिंग पर सुरक्षित वीडियो
आसान इंस्टॉलेशन और स्मार्टफोन एक्सेस
क्यों खोजें विकल्प
बड़े स्क्रीन पर प्लेबैक नहीं
वीडियो स्टोरेज कार्ड की जरूरत
4. Dylect® Sense Classic 1080p Single Channel Dash Cam with Night Vision, 140° Wide-Angle Lens, G-Sensor, Loop Recording, Wi-Fi & App Control, Parking Mode Support, Supports 1TB
इसकी कीमत 4,999 रुपये है। इसे 54% डिस्काउंट के साथ 2,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 140° वाइड-एंगल लेंस है, जो ड्राइव के दौरान स्पष्ट हाई-रिजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्ड करता है। नाइट विजन फीचर रात में भी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। G-सेंसर और लूप रिकॉर्डिंग सुविधाओं के कारण दुर्घटना या अचानक ब्रेकिंग की स्थिति में रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहती है। Wi-Fi और ऐप कंट्रोल से वीडियो को आसानी से स्मार्टफोन पर एक्सेस किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
रात में भी साफ रिकॉर्डिंग
ज्यादा समय के लिए बड़ी स्टोरेज क्षमता
स्मार्टफोन से आसानी से वीडियो एक्सेस
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे या बहु-कार रिकॉर्डिंग के लिए सीमित
Wi-Fi सेटअप में कभी-कभी तकनीकी समस्या
5. AEION DRS-1CH Full HD 1080p Car Dashcam with 32GB SD Card, 360° Rotation, AI-Powered ALPR, Smart Parking, Fatigue Alert, Cloud Storage, 2.4GHz Wi-Fi – Advanced Car Dashcam
इसकी कीमत 7,500 रुपये है। इसे 67% डिस्काउंट के साथ 2,498 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 360° रोटेशन वाला कैमरा है, जो हर एंगल से रिकॉर्डिंग करता है। AI-पावर्ड ALPR तकनीक वाहनों की नंबर प्लेट पहचान में मदद करती है। स्मार्ट पार्किंग मोड और थकान अलर्ट ड्राइविंग सुरक्षा बढ़ाते हैं। 32GB एसडी कार्ड के साथ आता है और क्लाउड स्टोरेज सपोर्ट भी देता है। 2.4GHz Wi-Fi से वीडियो को तुरंत स्मार्टफोन पर एक्सेस किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हर एंगल से रिकॉर्डिंग संभव
नंबर प्लेट पहचान और ड्राइविंग सुरक्षा
क्लाउड स्टोरेज के साथ वीडियो सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
क्लाउड स्टोरेज के लिए इंटरनेट जरूरी
बड़े स्टोरेज या लंबी रिकॉर्डिंग के लिए अतिरिक्त एसडी कार्ड
6. Woscher Dashcam for Cars |FHD 1080p |Super Capacitor |WiFi Connect | Accident Recording | Easy DIY Set Up |Upto 128GB SD Card Supported| Charcoal Gray| iOS/Android Mobile App (2024)| 2 Years Warranty
इसकी कीमत 5,995 रुपये है। इसे 58% डिस्काउंट के साथ 2,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें FHD 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा है और सुपर कैपेसिटर तकनीक से यह अचानक पावर कट या दुर्घटना के दौरान भी सुरक्षित रिकॉर्डिंग करता है। वाई-फाई कनेक्टिविटी और iOS/Android मोबाइल ऐप के जरिए वीडियो तुरंत एक्सेस किया जा सकता है। यह 128 जीबी तक SD कार्ड सपोर्ट करता है और दुर्घटना रिकॉर्डिंग को ऑटोमैटिकली सेव करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दुर्घटना के समय वीडियो सुरक्षित
स्मार्टफोन पर तुरंत एक्सेस
बड़े SD कार्ड के साथ लंबी रिकॉर्डिंग
क्यों खोजें विकल्प
WiFi सेटअप में कभी-कभी कनेक्शन इश्यू
बड़े स्क्रीन पर लाइव व्यू सीमित
7. ddpai Mini Pro Dash Cam, with Wi-Fi 1296P Dash Camera, Emergency Accident Lock, 140 Wide Angle, Car DVR Dashboard Camera with G-Sensor, WDR, Built-in Super Capacitor, SD Card Upto 1TB Supported
इसकी कीमत 5,990 रुपये है। इसे 54% डिस्काउंट के साथ 2,730 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1296P हाई-रिजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्डिंग और 140° वाइड-एंगल लेंस है, जो ड्राइव के दौरान हर सीन को कैप्चर करता है। G-सेंसर और इमरजेंसी अकसीडेंट लॉक दुर्घटना के समय वीडियो को सुरक्षित रखता है। WDR और बिल्ट-इन सुपर कैपेसिटर तकनीक से दिन और रात दोनों समय क्लियर रिकॉर्डिंग सुनिश्चित होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग
दुर्घटना के समय वीडियो सुरक्षित
लंबी अवधि के लिए बड़ी स्टोरेज क्षमता
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi कनेक्शन कभी-कभी स्लो
बड़े स्क्रीन पर लाइव व्यू सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।