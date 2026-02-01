Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Daily Use Earphones with Premium Feel price Starting at 139 Rs on Amazon

डेली यूज के लिए बेस्ट ईयरफोन, कीमत सिर्फ 139 रुपये से शुरू

संक्षेप:

आज हम आपके लिए किफायती दाम में अच्छी साउंड क्वालिटी, आरामदायक फिट और डेली कम्यूट के लिए परफेक्ट इयरफो लेकर आए हैं,  जिसे अमेजन से अफोर्डेबल प्राइस में खरीद सकते हैं। 

Feb 01, 2026 06:54 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

अमेजन पर उपलब्ध Zebronics, boAt, Mivi, pTron, realme, UGREEN, Tygot, Turke और Mobiwaves जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के ईयरफोन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं। इनमें क्लियर साउंड क्वालिटी, बेहतर कॉलिंग एक्सपीरियंस, आरामदायक फिट और लंबी बैटरी लाइफ मिलती है। चाहे आप मेट्रो-बस से सफर कर रहे हों, ऑफिस जा रहे हों या घर पर म्यूजिक सुनना पसंद करते हों, ये ईयरफोन किफायती कीमत में प्रीमियम अनुभव देते हैं। अभी अमेज़न पर चेक करें और अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चुनें…

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
डेली यूज के लिए बेस्ट ईयरफोन, कीमत सिर्फ 139 रुपये से शुरू

यह वायरलेस ईयरबड्स बजट सेगमेंट में अपनी शानदार आवाज़ और एडवांस फीचर्स के लिए जाना जाता है। इसमें 40 घंटे का कुल प्लेबैक समय और साफ़ कॉलिंग के लिए Zen™ ENC माइक दिया गया है। अमेजन पर इसे 68 फीसद की भारी छूट के साथ 2,499 रुपये की जगह मात्र 799 रुपये में खरीदा जा सकता है।

गेमर्स के लिए इसमें 45ms की लो-लेटेंसी दी गई है, जो गेमिंग के दौरान बिना किसी देरी के सटीक साउंड प्रदान करती है। साथ ही, इसका 'ग्लेशियर ब्लू' कलर और स्टाइलिश डिज़ाइन इसे एक प्रीमियम लुक देता है।

Specifications

कुल प्लेटाइम
40 घंटे तक
ड्राइवर्स
13mm डीप बेस ड्राइवर्स
लेटेंसी
45ms
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.3
चार्जिंग
Type-C फास्ट चार्जिंग
वारंटी
1 साल की ब्रांड वारंटी

क्यों खरीदें

...

अल्ट्रा किफायती

...

कॉल के दौरान बाहरी शोर को कम कर क्रिस्टल क्लियर आवाज

...

13mm के बड़े बेस ड्राइवर्स

...

45ms मोड जो गेमिंग के शौकीनों के लिए बिना लैग के ऑडियो

...

फास्ट चार्जिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

3.9 स्टार की औसत रेटिंग

...

एक्टिव नॉइज कैंसलेशन का अभाव

यह वायर्ड इन-ईयर इयरफ़ोन है, जो अपने डुअल ड्राइवर्स और बेहतरीन एचडी साउंड के लिए जाना जाता है। इसमें आधुनिक Type-C कनेक्टिविटी दी गई है, जो इसे बिना किसी अडैप्टर के लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के साथ सीधे कनेक्ट करने की सुविधा देती है। अमेजन पर इसे 71 फीसद की भारी छूट के साथ 1,799 रुपये की जगह मात्र 529 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें शोर कम करने वाला Noise Cancelling Mic और अल्ट्रा एचडी वॉयस क्वालिटी दी गई है, जो कॉलिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए इसे बेहतरीन बनाती है। IPX4 रेटिंग और वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट के साथ आने वाला यह इयरफ़ोन स्टाइल और परफॉरमेंस का एक शानदार संगम है।

Specifications

कनेक्टिविटी
USB Type-C
केबल लंबाई
1.2 मीटर
सुरक्षा
IPX4 वॉटर रेजिस्टेंट
माइक्रोफोन
Ultra HD Noise Cancelling Mic
वारंटी
1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

क्यों खरीदें

...

डायनेमिक डुअल ड्राइवर्स

...

Type-C कम्पैटिबिलिटी

...

नॉइज कैंसलिंग माइक

...

आरामदायक डिज़ाइन

...

वॉइस असिस्टेंट

क्यों खोजें विकल्प

...

3.3 स्टार रेटिंग

...

वायर्ड होने के कारण तार उलझने की समस्या

...

पुराने 3.5mm हेडफोन जैक वाले डिवाइसेज में इस्तेमाल नहीं

यह वायर्ड इन-ईयर इयरफोन विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बहुत ही कम कीमत में रोज़ाना इस्तेमाल के लिए एक भरोसेमंद इयरफोन चाहते हैं। यह बाज़ार के सबसे किफायती और लोकप्रिय विकल्पों में से एक है। अमेजन पर इसे 54 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 139 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें 10mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं जो साफ़ आवाज़ और बेसिक बास प्रदान करते हैं। यह मानक 3.5mm ऑडियो जैक के साथ आता है, जिससे यह स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स और अन्य मल्टीमीडिया डिवाइसेज के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है।

Specifications

कनेक्टिविटी
3.5mm ऑडियो जैक
केबल लंबाई
1.2 मीटर
इम्पीडेंस
16 Ohms
माइक्रोफोन
इन-बिल्ट माइक
वारंटी
6 महीने की ब्रांड वारंटी
विशेष फीचर
स्नग-फिट और पैसिव नॉइज़ कैंसलेशन

क्यों खरीदें

...

अत्यंत किफायती

...

आरामदायक फिट

...

पैसिव नॉइज कैंसलेशन

...

इन-बिल्ट माइक

...

मजबूत केबल

...

बुनियादी नमी और पसीने से सुरक्षा

क्यों खोजें विकल्प

...

बहुत ही सस्ता होने के कारण इसकी केबल और प्लास्टिक बॉडी बहुत मज़बूत नहीं

...

अन्य ब्रांड्स के मुकाबले इसकी वारंटी अवधि कम

...

भारी म्यूजिक प्रेमियों के लिए इसमें डीप बास और हाई-फिडेलिटी साउंड की कमी

यह वायरलेस नेकबैंड इयरफोन है, जो अपने बजट प्राइस में शानदार बैटरी बैकअप और तेज़ी से चार्ज होने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसमें 30 घंटे का कुल प्लेबैक समय मिलता है और इसकी 'क्विक चार्जिंग' खूबी मात्र 10 मिनट की चार्जिंग में 20 घंटे का बैकअप प्रदान करती है। अमेजन पर इसे 63 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 599 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें 12.4mm के बड़े ड्राइवर्स दिए गए हैं जो गहरी बेस और एचडी स्टीरियो साउंड सुनिश्चित करते हैं। मैग्नेटिक ईयरबड्स और IP55 रेटिंग के साथ आने वाला यह नेकबैंड जिम, ऑफिस और रोजाना के सफर के लिए एक टिकाऊ और स्टाइलिश विकल्प है।

Specifications

बैटरी बैकअप
30 घंटे तक
चार्जिंग टाइप
Type-C फास्ट चार्जिंग
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.0
वारंटी
6 महीने की मैन्युफैक्चरर वारंटी

क्यों खरीदें

...

सुपरफास्ट चार्जिंग

...

लंबी बैटरी लाइफ

...

दमदार ऑडियो

...

IP55 रेटिंग

...

मैग्नेटिक ईयरबड्स

...

यूनिवर्सल कम्पैटिबिलिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

ब्लूटूथ वर्ज़न 5.0 पर आधारित

...

केवल 6 महीने की वारंटी

...

ब्रैंड वैल्यू अन्य बड़े ऑडियो ब्रांड्स के मुकाबले कम

यह अपने दमदार boAt Signature Sound और पंची बास के लिए जाना जाता है। इसमें 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो हर तरह के म्यूजिक में बेहतरीन गहराई और क्लैरिटी प्रदान करते हैं। अमेजन पर इसे 42 फीसद की छूट के साथ मात्र 349 रुपये में खरीदा जा सकता है।

यह इयरफ़ोन अपने 120cm लंबे केबल और 3.5mm जैक के साथ आता है, जो इसे लगभग सभी पुराने और मध्यम श्रेणी के स्मार्टफोन्स व लैपटॉप्स के साथ संगत बनाता है। इन-लाइन माइक्रोफोन और वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट इसे रोज़ाना की कॉलिंग और मल्टीटास्किंग के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं।

Specifications

कनेक्टिविटी
3.5mm ऑडियो जैक
केबल लंबाई
120 cm
माइक्रोफोन
इन-बिल्ट इन-लाइन माइक
वारंटी
1 साल की ब्रांड वारंटी
विशेष फीचर
वॉइस असिस्टेंट इनेबल्ड और पंची बेस

क्यों खरीदें

...

boAt सिग्नेचर साउंड

...

इन-लाइन माइक्रोफोन

...

मल्टी-फंक्शनल बटन

...

वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट

...

आरामदायक स्नग फिट

क्यों खोजें विकल्प

...

वायर्ड इयरफ़ोन होने के कारण तार उलझने की समस्या

...

यह 3.5mm जैक वाला मॉडल हेडफोन जैक वाले लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन्स के लिए अलग से टाइप-सी अडैप्टर की जरूरत

यह अपने दमदार boAt Signature Sound और पंची बास के लिए जाना जाता है। इसमें 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो हर तरह के म्यूजिक में बेहतरीन गहराई और क्लैरिटी प्रदान करते हैं। अमेजन पर इसे 42 फीसद की छूट के साथ मात्र 349 रुपये में खरीदा जा सकता है।

यह इयरफ़ोन अपने 120cm लंबे केबल और 3.5mm जैक के साथ आता है, जो इसे लगभग सभी पुराने और मध्यम श्रेणी के स्मार्टफोन्स व लैपटॉप्स के साथ संगत बनाता है। इन-लाइन माइक्रोफोन और वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट इसे रोज़ाना की कॉलिंग और मल्टीटास्किंग के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं।

Specifications

कनेक्टिविटी
3.5mm ऑडियो जैक
केबल लंबाई
120 cm
माइक्रोफोन
इन-बिल्ट इन-लाइन माइक
वारंटी
1 साल की ब्रांड वारंटी
विशेष फीचर
वॉइस असिस्टेंट इनेबल्ड और पंची बेस

क्यों खरीदें

...

boAt सिग्नेचर साउंड

...

इन-लाइन माइक्रोफोन

...

मल्टी-फंक्शनल बटन

...

वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट

...

आरामदायक स्नग फिट

...

लंबी केबल

क्यों खोजें विकल्प

...

एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन का फीचर नहीं

...

3.5mm जैक वाला मॉडल है बिना हेडफोन जैक वाले लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन्स के लिए अलग से टाइप-सी अडैप्टर की जरूरत

यह इन-ईयर वायर्ड इयरफ़ोन है, जो अपने ड्यूल ड्राइवर्स और आधुनिक Type-C कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। इसमें 4D साउंड अनुभव' देने का दावा किया गया है, जो गहरी बेस और साफ़ हाई नोट्स सुनिश्चित करता है। अमेजन पर इसे 73 फीसद की भारी छूट के साथ 1,499 रुपये की जगह मात्र 399 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें 1.2 मीटर की टंगल-फ्री TPE केबल दी गई है, जो उलझने की समस्या को कम करती है। इन-लाइन एचडी माइक्रोफोन और म्यूजिक/कॉल कंट्रोल के साथ आने वाला यह इयरफ़ोन आधुनिक Type-C पोर्ट वाले स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है।

Specifications

कनेक्टिविटी
USB Type-C
केबल लंबाई
1.2 मीटर
इम्पीडेंस
32 Ohms
माइक्रोफोन
इन-बिल्ट एचडी माइक
वारंटी
6 महीने की ब्रांड वारंटी
विशेष फीचर
4D साउंड और इन-लाइन रिमोट कंट्रोल

क्यों खरीदें

...

ड्यूल ड्राइवर्स तकनीक

...

Type-C कनेक्टिविटी

...

Type-C कनेक्टिविटी

...

टंगल-फ्री केबल

...

आरामदायक एर्गो-फिट

...

हैंड्स-फ्री कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

6 महीने की वारंटी

...

3.8 स्टार की औसत रेटिंग

...

पुराने 3.5mm जैक वाले फोन्स में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।