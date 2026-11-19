इंटरनेट चलाते समय अब यूजर्स को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के अनुसार, लोगों को धोखा देकर उनके सिस्टम में मैलवेयर इंस्टॉल करवाने के लिए जालसाज फर्जी कैप्चा वेरिफिकेशन पेज का सहारा ले रहे हैं। कैसे काम करता है यह स्कैम, चलिए बताते हैं...

यह स्कैम तब शुरू होता है जब कोई यूजर एक नकली कैप्चा चेकबॉक्स के साथ इंटरैक्ट करता है।

साइबर अपराधी लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए नए-नए तरीके तलाश रहे हैं। खबर है कि अब धोखेबाज इंटरनेट यूजर्स को धोखा देकर उनके कंप्यूटर में मैलवेयर इंस्टॉल करवाने के लिए फर्जी CAPTCHA वेरिफिकेशन पेजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 'क्लिकफिक्स' (ClickFix) नाम की इस धोखाधड़ी में, असली लगने वाले 'ह्यूमन वेरिफिकेशन' प्रॉम्प्ट्स की नकल की जाती है। इसके जरिए यूजर्स को कीबोर्ड शॉर्टकट दबाने और अपने सिस्टम में कोड पेस्ट करने के लिए बहकाया जाता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के अनुसार यह तरीका मैलवेयर फैलाने का एक बड़ा माध्यम बन चुका है। इससे धोखेबाज सिस्टम में घुसपैठ कर जरूरी डेटा चुरा सकते हैं और आर्थिक नुकसान तक पहुंचा सकते हैं। इस स्कैम से सावधान रहने की जरूरत है। चलिए बताते हैं लोगों को कैसे फंसाते हैं धोखेबाज और आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं...

यह स्कैम उस वेबसाइट पर दिख सकता है जिसे यूजर खोलता है। क्लिकफिक्स सिस्टम यूजर के कीबोर्ड का इस्तेमाल करके यह पता लगाते हैं कि सामने इंसान है या कंप्यूटर। ये पारंपरिक कैप्चा टेस्ट की तरह नहीं होते, जिसमें तस्वीर में चीजें पहचाननी होती हैं या टेढ़े-मेढ़े अक्षर टाइप करने होते हैं।

CAPTCHA स्कैम आपके कंप्यूटर को कैसे प्रभावित करता है द गार्डियन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मिंट ने बताया कि, यह स्कैम तब शुरू होता है जब कोई यूजर एक नकली कैप्चा चेकबॉक्स के साथ इंटरैक्ट करता है। इसके बाद, वेब पेज एक मलिशियस कमांड को कॉपी कर लेता है और यूजर की जानकारी के बिना उसे कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में स्टोर कर देता है।

टारगेट यूजर को 'रन' (Run) डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए 'Windows + R' दबाने, फिर कॉपी की गई कमांड को पेस्ट करने के लिए 'Ctrl + V' दबाने और उसे रन करने के लिए 'Enter' दबाने के लिए कहा जाता है। इससे कंप्यूटर पर मलिशियस कोड रन हो जाता है, जो यूजर की जानकारी के बिना ही मलिशियस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकता है।

माइक्रोसॉफ्ट की सिक्योरिटी रिसर्च टीम ने 21 अगस्त 2025 को पब्लिश एक एनालिसिस में बताया है कि किस तरह 'क्लिकफिक्स' कैंपेन, नकली कैप्चा पेजों और ब्राउजर एरर मैसेज का इस्तेमाल करके पीड़ितों को कमांड चलाने के लिए राजी करते हैं। इस तरीके का इस्तेमाल 'लुम्मा स्टीलर' जैसे ऐसे मैलवेयर फैलाने के लिए किया गया है, जो यूजर्स का संवेदनशील डेटा चुरा सकते हैं।

मलिशियस कोड चलने के बाद क्या होता है? एक बार कमांड चल जाने के बाद, यह हमलावर के कंट्रोल वाले सर्वर से संपर्क कर सकता है और वहां से और ज्यादा नुकसानदायक फाइलें या स्क्रिप्ट्स डाउनलोड कर सकता है। ये फाइलें पासवर्ड, ब्राउजर की जानकारी और अन्य संवेदनशील डेटा चुराने के लिए बनाई जा सकती हैं।

FBI, CISA, US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज (HHS) और मल्टी-स्टेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर (MS-ISC) की एक संयुक्त एडवाइजरी में भी इस तरीके का जिक्र किया गया है। इंटरलॉक रैनसमवेयर पर जारी उनकी जुलाई 2025 की एडवाइजरी में बताया गया है कि कैसे हमलावर फर्जी CAPTCHA प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके पीड़ितों को विंडोज रन डायलॉग के जरिए Base64-एनकोडेड पावरशेल कमांड चलाने के लिए राजी करते हैं।

'क्लिकफिक्स' अटैक केवल कैप्चा पेजों पर ही नहीं होते। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे कैंपेन की भी पहचान की है, जिनमें ब्राउजर क्रैश मैसेज, डॉक्यूमेंट्स सर्विसेस और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म की भी नकल की जाती है। इन पेजों को किसी आम वेबसाइट की तरह डिजाइन किया जाता है, ताकि दिए गए निर्देश असली लगें।

क्लिकफिक्स स्कैम से खुद को कैसे सेफ रखें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यूजर्स को सलाह देते हैं कि वे अनजान वेबसाइट्स से कॉपी किए गए कमांड को न चलाएं। असली कैप्चा वेरिफिकेशन के लिए यूजर्स को विंडोज रन, पॉवरशेल या टर्मिनल खोलकर कमांड पेस्ट करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती।

यूजर्स को अपने सेफ्टी सॉफ्टवेयर को भी अपडेट रखना चाहिए और वेब पेजों पर अचानक दिखने वाले ट्रबलशूटिंग निर्देशों का पालन करने से बचना चाहिए।