Taj Mahal घूमने जा रहे हैं? टिकट बुक करने से पहले पढ़ लें ये खबर, एक गलत क्लिक में खाली हो सकता बैंक अकाउंट

अगर आप भी ताज महल जानें का प्लान कर रहे हैं तो फर्जी टिकट बेचने वाली वेबसाइट से बचकर रहें। नकली वेबसाइट लोगों से पैसे और निजी डिटेल्स चोरी कर रही है। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है।

अगर आप ताज महल घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और ऑनलाइन टिकट बुक करने की सोच रहे हैं, तो जरूर जान लें ये बात। भारतीय साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इंटरनेट पर कई नकली वेबसाइट्स ताज महल की टिकट बेचने के नाम पर लोगों को ठग रही हैं। ये वेबसाइट्स बिल्कुल असली सरकारी वेबसाइट जैसी दिखाई देती हैं, जिससे लोग आसानी से इनके झांसे में आ जाते हैं।

साइबर डिपार्टमेंट के मुताबिक, ये फेक वेबसाइट्स लोगों से टिकट बुकिंग के नाम पर पैसे ले रही हैं और साथ ही बैंकिंग डिटेल्स, मोबाइल नंबर और दूसरी निजी जानकारी भी चुरा रही हैं। कई मामलों में लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे तक गायब होने की शिकायत सामने आई है। ऐसे में अगर आप भी ताज महल या किसी दूसरे पर्यटन स्थल की ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, तो बेहद सावधान रहने की जरूरत है।

क्या है पूरा मामला साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करते हुए लोगों को चेतावनी दी है कि ताज महल टिकट बुकिंग के नाम पर चल रही कुछ वेबसाइट्स फर्जी हैं। ये वेबसाइट्स खुद को सरकारी पोर्टल जैसा दिखाती हैं और यूजर्स को सस्ते टिकट या फास्ट एंट्री का लालच देती हैं। लोग जब इन वेबसाइट्स पर जाकर टिकट बुक करते हैं, तो उनसे पेमेंट करवाया जाता है लेकिन टिकट नहीं मिलता। कई मामलों में यूजर्स की बैंकिंग डिटेल्स और OTP तक चोरी कर लिए जाते हैं।

इस तरह काम करता है यह Scam साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ठग सबसे पहले ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जो दिखने में बिल्कुल असली सरकारी वेबसाइट जैसी लगती है। वेबसाइट पर ताज महल की फोटो, सरकारी लोगो और फेक कस्टमर रीव्यू तक लगाए जाते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया, Google Ads और WhatsApp मैसेज के जरिए लोगों तक लिंक पहुंचाया जाता है। जैसे ही कोई यूजर टिकट बुकिंग के लिए वेबसाइट खोलता है, उससे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और बैंकिंग जानकारी मांगी जाती है। कई बार Payment Failed दिखाकर दोबारा पेमेंट करवाया जाता है। कुछ मामलों में यूजर्स को नकली कस्टमर केयर नंबर भी दिए जाते हैं, जहां कॉल करने पर उनसे OTP या बैंक डिटेल्स मांगी जाती हैं।