अब हर कप पर पैसे बचाएं, कम कीमत में घर लाएं ये कॉफी मेकर और पाएं होटल जैसा स्वाद
रोजाना कैफे में कॉफी पीने का खर्च कर सकते हैं, क्योंकि अब आप घर पर ही होटल जैसी एस्प्रेसो और अमेरिकानो कॉफी बना सकते हैं। इसके लिए अमेजन एक शानदार ऑप्शन है…
प्रोडक्ट्स के सुझाव
हर दिन कैफे जाकर महंगी कॉफी पीने से महीने का बजट तेजी से बढ़ता है। घर पर ही हाई-प्रेशर कॉफी मेकर रखकर आप मिनटों में एस्प्रेसो और अमेरिकानो तैयार कर सकते हैं। अमेजन पर अलग-अलग प्रेशर, क्षमता और कीमत वाले कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें बैंक और कूपन ऑफर भी मिलते हैं। सही मशीन चुनकर आप कम जगह और कम समय में कैफे जैसा स्वाद पा सकते हैं।
1. Nespresso Essenza Mini Coffee Machine (Black) with 4 Coffee Sleeves| One-Touch Brewing | 40ml Espresso & 110ml Lungo |Compact Coffee Machine for Home | 2 Years Warranty | Authorized Distributor
कम जगह और कम मेहनत में घर पर एस्प्रेसो और लंगो बनाने के लिए Nespresso Essenza Mini एक कॉम्पैक्ट कैप्सूल कॉफी मशीन है। यह 19-बार पंप प्रेशर के साथ तेज हीटिंग देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
पतली बॉडी रसोई की छोटी जगह में भी आसानी से फिट हो जाती है
करीब 25 से 30 सेकंड में गर्म हो जाती है।
ऑटो शट-ऑफ
एनर्जी-सेविंग मोड और ऑफ मोड
क्यों खोजें विकल्प
दूध फ्रोथिंग नहीं
छोटा टैंक और पॉड बिन
2. De’Longhi Dedica Duo Cold Brew Espresso Machine with Milk Frother, 15 Bar Pressure, Original Italian Barista Style Coffee Maker, Make Espresso, Latte, Cappuccino & Ice Coffee, Pistachio Green, EC890GR
घर पर हॉट एस्प्रेसो, मिल्क ड्रिंक्स और तेज कोल्ड ब्रू बनाने के लिए De'Longhi Dedica Duo Cold Brew Espresso Machine एक कॉम्पैक्ट 15-बार पंप मशीन है। इसमें सिंगल या डबल एस्प्रेसो, कोल्ड ब्रू और स्टीम वांड से दूध फ्रोथ करने की सुविधा मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट और स्लिम बॉडी
हॉट और कोल्ड ब्रू दोनों
स्टीम वांड और तेज हीटिंग
आसान सफाई और टैंक
क्यों खोजें विकल्प
सीखने का शुरुआती दौर
कोल्ड ब्रू की सांद्रता
3. Sipologie Cafe Maestro Pro Espresso Machine with In-Built Burr Coffee Grinder, 20 Bar Pressure Pump and Milk Foamer, Coffee Machine for Home & Office | Cappuccino, Latte & Espresso
घर पर ताज़ी बीन्स पीसकर एस्प्रेसो और दूध वाली कॉफी बनाने के लिए Sipologie Cafe Maestro Pro Espresso Machine में 20-बार पंप और इन-बिल्ट बर ग्राइंडर मिलता है। इसमें 1500W थर्मोब्लॉक हीटिंग और 1.8 लीटर का हटाने योग्य वॉटर टैंक दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट बर ग्राइंडर
20-बार पंप और 1500W हीटिंग
बड़ा वॉटर टैंक और आसान सफाई
प्रेशराइज्ड पोर्टाफिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं
ग्राइंड और टाइम एडजस्टमेंट
4. NESTER Home Barista Coffee Machine – 20 Bar Italian Ulka Pressure Pump, Built-in Grinder, BrewCore™ Technology, PID Temperature Control, Espresso, Americano, Steam & Pod Compatible - Smoked Caramel
घर पर ताज़ी कॉफी बीन्स या पॉड्स से एस्प्रेसो, अमेरिकानो और मिल्क ड्रिंक्स बनाने के लिए Nester Home Barista Coffee Machine में बिल्ट-इन ग्राइंडर और PID टेम्परेचर कंट्रोल दिया गया है। इसमें 20-बार पंप और BrewCore सिस्टम के जरिए संतुलित एक्सट्रैक्शन मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट ग्राइंडर और बीन/पॉड सपोर्ट
PID टेम्परेचर कंट्रोल
स्टीम वांड और कई मोड
एक ही यूनिट में ग्राइंडर
क्यों खोजें विकल्प
नया मॉडल होने से सीमित रिव्यू
ग्राइंड और डोज़ एडजस्टमेंट
5. EDT Diem Coffee Machine with PID TempTune™ | Adjustable Temp 92-96°C | 20-Bar Pump, 9-Bar Extraction | 3-Level Pre-Infusion | 5 Modes with Cold Extraction | Barista-Style Steam Wand
PID टेम्परेचर कंट्रोल, प्री-इन्फ्यूजन और कोल्ड एक्सट्रैक्शन के साथ EDT Diem Coffee Machine शुरुआती और अनुभवी दोनों तरह के कॉफी प्रेमियों के लिए फीचर-पैक विकल्प है। इसमें 20-बार पंप के साथ रेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन प्रेशर और 5 ब्रू मोड मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
PID तापमान कंट्रोल (92–96°C)
3-लेवल प्री-इन्फ्यूजन और 5 मोड
स्टीम वांड और तेज तैयारी
शुरुआती के लिए आसान
क्यों खोजें विकल्प
नया ब्रांड और सीमित रिव्यू
नया ब्रांड और सीमित रिव्यू
अलग ग्राइंडर की जरूरत
6. MILTON Crema Plus Coffee Maker Machine for Home with Milk Frother | 1350W | Espresso, 20 Bar Professional Italian Pump, SUS Steam Pipe, Touch Display, 1.6L Water Tank, Automatic Pressure Release
घर पर एस्प्रेसो और दूध वाली कॉफी बनाने के लिए MILTON Crema Plus Coffee Maker Machine (1.6L) में 20-बार पंप, 1350W हीटिंग और टच डिस्प्ले दिया गया है। इसमें कमर्शियल-स्टाइल SUS स्टीम पाइप और 1.6 लीटर वॉटर टैंक मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
20-बार पंप और 1350W हीटिंग
SUS स्टीम पाइप
1.6 लीटर टैंक और आसान सफाई
सेफ्टी फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
सीमित यूजर रिव्यू
इन-बिल्ट ग्राइंडर नहीं
7. KRUPS Mini Maestro Hot & Cold Espresso Machine, 15 Bar Pressure, Ultra Compact, Original German Style Coffee Maker, Make Espresso, Latte, Cappuccino & Ice Coffee, 2 Yrs Warranty (Black)
कम जगह में हॉट और कोल्ड कॉफी बनाने के लिए KRUPS Mini Maestro Hot & Cold Espresso Machine एक बेहद पतली और कॉम्पैक्ट मशीन है। इसमें वन-टच डिस्प्ले, स्टीम नोजल और 7 हॉट व कोल्ड रेसिपीज मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद पतला डिज़ाइन
हॉट और कोल्ड रेसिपीज
तेज हीटिंग और स्टीम नोजल
साथ मिलने वाली एक्सेसरीज
क्यों खोजें विकल्प
छोटा वॉटर टैंक
इन-बिल्ट ग्राइंडर नहीं
कॉफी मशीन से जुड़े 3 सामान्य सवाल
1. घर पर एस्प्रेसो और अमेरिकानो के लिए कितने बार (Bar) प्रेशर वाली कॉफी मशीन ठीक रहती है?
घर पर कैफे जैसा एस्प्रेसो और क्रीमा पाने के लिए आमतौर पर 15 से 20 बार पंप प्रेशर वाली मशीनें लोकप्रिय हैं। अमेरिकानो बनाने के लिए पहले एस्प्रेसो शॉट निकाला जाता है और फिर उसमें गर्म पानी मिलाया जाता है, इसलिए हॉट वॉटर विकल्प या केतली से गर्म पानी डालकर आप आसानी से अमेरिकानो बना सकते हैं।
2. क्या किसी भी तरह की कॉफी पाउडर से एस्प्रेसो मशीन चल सकती है?
नहीं, बेहतर स्वाद और सही फ्लो के लिए बारीक एस्प्रेसो ग्राइंड या मशीन के हिसाब से कॉफी कैप्सूल का इस्तेमाल करना जरूरी है। बहुत मोटी कॉफी होने पर शॉट पतला निकलता है, जबकि बहुत बारीक कॉफी से पानी निकलने में दिक्कत आ सकती है।
3. कॉफी मशीन को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए कैसे साफ करें?
हर इस्तेमाल के बाद स्टीम वांड, पोर्टाफिल्टर और ड्रिप ट्रे को साफ करना चाहिए ताकि कॉफी के अवशेष या दूध न जमें। पानी के टैंक को नियमित धोएं और पानी की कठोरता के अनुसार समय-समय पर मशीन को डीस्केल (descale) करें।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।