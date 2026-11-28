रोजाना कैफे में कॉफी पीने का खर्च कर सकते हैं, क्योंकि अब आप घर पर ही होटल जैसी एस्प्रेसो और अमेरिकानो कॉफी बना सकते हैं। इसके लिए अमेजन एक शानदार ऑप्शन है…

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हर दिन कैफे जाकर महंगी कॉफी पीने से महीने का बजट तेजी से बढ़ता है। घर पर ही हाई-प्रेशर कॉफी मेकर रखकर आप मिनटों में एस्प्रेसो और अमेरिकानो तैयार कर सकते हैं। अमेजन पर अलग-अलग प्रेशर, क्षमता और कीमत वाले कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें बैंक और कूपन ऑफर भी मिलते हैं। सही मशीन चुनकर आप कम जगह और कम समय में कैफे जैसा स्वाद पा सकते हैं।

Coffee machine

कम जगह और कम मेहनत में घर पर एस्प्रेसो और लंगो बनाने के लिए Nespresso Essenza Mini एक कॉम्पैक्ट कैप्सूल कॉफी मशीन है। यह 19-बार पंप प्रेशर के साथ तेज हीटिंग देती है।





Specifications कप साइज एस्प्रेसो (40 ml) और लंगो (110 ml) के दो प्रोग्रामेबल बटन पंप प्रेशर 19-बार हीट-अप समय करीब 25 से 30 सेकंड वॉटर टैंक क्षमता 0.6 लीटर (निकालने योग्य) ऑटो ऑफ निष्क्रिय रहने पर ऑटो शट-ऑफ क्यों खरीदें पतली बॉडी रसोई की छोटी जगह में भी आसानी से फिट हो जाती है करीब 25 से 30 सेकंड में गर्म हो जाती है। ऑटो शट-ऑफ एनर्जी-सेविंग मोड और ऑफ मोड क्यों खोजें विकल्प दूध फ्रोथिंग नहीं छोटा टैंक और पॉड बिन

घर पर हॉट एस्प्रेसो, मिल्क ड्रिंक्स और तेज कोल्ड ब्रू बनाने के लिए De'Longhi Dedica Duo Cold Brew Espresso Machine एक कॉम्पैक्ट 15-बार पंप मशीन है। इसमें सिंगल या डबल एस्प्रेसो, कोल्ड ब्रू और स्टीम वांड से दूध फ्रोथ करने की सुविधा मिलती है।

Specifications पंप प्रेशर 15 बार क्षमता 35 फ्लुइड औंस डाइमेंशन्स (D x W x H) 33 x 14.9 x 30.5 सेमी ड्रिंक विकल्प सिंगल/डबल एस्प्रेसो, कोल्ड ब्रू और मिल्क फ्रोथर स्टीम वांड के साथ लट्टे व कैपुचिनो क्यों खरीदें कॉम्पैक्ट और स्लिम बॉडी हॉट और कोल्ड ब्रू दोनों स्टीम वांड और तेज हीटिंग आसान सफाई और टैंक क्यों खोजें विकल्प सीखने का शुरुआती दौर कोल्ड ब्रू की सांद्रता

घर पर ताज़ी बीन्स पीसकर एस्प्रेसो और दूध वाली कॉफी बनाने के लिए Sipologie Cafe Maestro Pro Espresso Machine में 20-बार पंप और इन-बिल्ट बर ग्राइंडर मिलता है। इसमें 1500W थर्मोब्लॉक हीटिंग और 1.8 लीटर का हटाने योग्य वॉटर टैंक दिया गया है।

Specifications पंप प्रेशर 20 बार पावर और हीटिंग 1500W, थर्मोब्लॉक हीटिंग सिस्टम ग्राइंडर इन-बिल्ट स्टेनलेस स्टील बर ग्राइंडर, 20 ग्राइंड सेटिंग्स और एडजस्टेबल ग्राइंड टाइम पोर्टाफिल्टर 51mm प्रेशराइज्ड पोर्टाफिल्टर वॉटर टैंक क्षमता 1.8 लीटर मटेरियल ABS और स्टेनलेस स्टील क्यों खरीदें इन-बिल्ट बर ग्राइंडर 20-बार पंप और 1500W हीटिंग बड़ा वॉटर टैंक और आसान सफाई प्रेशराइज्ड पोर्टाफिल्टर क्यों खोजें विकल्प कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं ग्राइंड और टाइम एडजस्टमेंट

घर पर ताज़ी कॉफी बीन्स या पॉड्स से एस्प्रेसो, अमेरिकानो और मिल्क ड्रिंक्स बनाने के लिए Nester Home Barista Coffee Machine में बिल्ट-इन ग्राइंडर और PID टेम्परेचर कंट्रोल दिया गया है। इसमें 20-बार पंप और BrewCore सिस्टम के जरिए संतुलित एक्सट्रैक्शन मिलता है।

Specifications पंप और एक्सट्रैक्शन 20-बार इटैलियन उल्का पंप हीटिंग और तापमान PID टेम्परेचर कंट्रोल ग्राइंडर इन-बिल्ट ग्राइंडर ड्रिंक मोड एस्प्रेसो, डबल एस्प्रेसो, अमेरिकानो, कोल्ड ब्रू, हॉट वॉटर और स्टीम क्यों खरीदें इन-बिल्ट ग्राइंडर और बीन/पॉड सपोर्ट PID टेम्परेचर कंट्रोल स्टीम वांड और कई मोड एक ही यूनिट में ग्राइंडर क्यों खोजें विकल्प नया मॉडल होने से सीमित रिव्यू ग्राइंड और डोज़ एडजस्टमेंट

PID टेम्परेचर कंट्रोल, प्री-इन्फ्यूजन और कोल्ड एक्सट्रैक्शन के साथ EDT Diem Coffee Machine शुरुआती और अनुभवी दोनों तरह के कॉफी प्रेमियों के लिए फीचर-पैक विकल्प है। इसमें 20-बार पंप के साथ रेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन प्रेशर और 5 ब्रू मोड मिलते हैं।

Specifications पंप और एक्सट्रैक्शन प्रेशर 20-बार पंप, 8–10 बार एक्सट्रैक्शन प्रेशर तापमान नियंत्रण PID TempTune प्री-इन्फ्यूजन 3 स्तर (2, 3 या 4 सेकंड) ब्रू मोड एस्प्रेसो, डबल एस्प्रेसो, रिस्ट्रेटो, लंगो और कोल्ड एक्सट्रैक्शन क्यों खरीदें PID तापमान कंट्रोल (92–96°C) 3-लेवल प्री-इन्फ्यूजन और 5 मोड स्टीम वांड और तेज तैयारी शुरुआती के लिए आसान क्यों खोजें विकल्प नया ब्रांड और सीमित रिव्यू नया ब्रांड और सीमित रिव्यू अलग ग्राइंडर की जरूरत

घर पर एस्प्रेसो और दूध वाली कॉफी बनाने के लिए MILTON Crema Plus Coffee Maker Machine (1.6L) में 20-बार पंप, 1350W हीटिंग और टच डिस्प्ले दिया गया है। इसमें कमर्शियल-स्टाइल SUS स्टीम पाइप और 1.6 लीटर वॉटर टैंक मिलता है।

Specifications पंप प्रेशर 20 बार वॉटर टैंक क्षमता 1.6 लीटर कंट्रोल और फीचर्स टच डिस्प्ले, कप वार्मर, SUS स्टीम पाइप, ऑटोमैटिक प्रेशर रिलीज डाइमेंशन्स (D x W x H) 23.5 x 28 x 30 सेमी वजन 5.35 किग्रा क्यों खरीदें 20-बार पंप और 1350W हीटिंग SUS स्टीम पाइप 1.6 लीटर टैंक और आसान सफाई सेफ्टी फीचर्स क्यों खोजें विकल्प सीमित यूजर रिव्यू इन-बिल्ट ग्राइंडर नहीं

कम जगह में हॉट और कोल्ड कॉफी बनाने के लिए KRUPS Mini Maestro Hot & Cold Espresso Machine एक बेहद पतली और कॉम्पैक्ट मशीन है। इसमें वन-टच डिस्प्ले, स्टीम नोजल और 7 हॉट व कोल्ड रेसिपीज मिलती हैं।

Specifications पंप प्रेशर लिस्टिंग के अनुसार 15-बार क्षमता 0.6 लीटर वॉटर टैंक डाइमेंशन्स (D x W x H) 28 x 12 x 24 सेमी वजन 2.33 किग्रा रेसिपीज और कंट्रोल 7 हॉट व कोल्ड कॉफी विकल्प, वन-टच डिजिटल डिस्प्ले और स्टीम नोजल क्यों खरीदें बेहद पतला डिज़ाइन हॉट और कोल्ड रेसिपीज तेज हीटिंग और स्टीम नोजल साथ मिलने वाली एक्सेसरीज क्यों खोजें विकल्प छोटा वॉटर टैंक इन-बिल्ट ग्राइंडर नहीं

कॉफी मशीन से जुड़े 3 सामान्य सवाल 1. घर पर एस्प्रेसो और अमेरिकानो के लिए कितने बार (Bar) प्रेशर वाली कॉफी मशीन ठीक रहती है? घर पर कैफे जैसा एस्प्रेसो और क्रीमा पाने के लिए आमतौर पर 15 से 20 बार पंप प्रेशर वाली मशीनें लोकप्रिय हैं। अमेरिकानो बनाने के लिए पहले एस्प्रेसो शॉट निकाला जाता है और फिर उसमें गर्म पानी मिलाया जाता है, इसलिए हॉट वॉटर विकल्प या केतली से गर्म पानी डालकर आप आसानी से अमेरिकानो बना सकते हैं।

2. क्या किसी भी तरह की कॉफी पाउडर से एस्प्रेसो मशीन चल सकती है? नहीं, बेहतर स्वाद और सही फ्लो के लिए बारीक एस्प्रेसो ग्राइंड या मशीन के हिसाब से कॉफी कैप्सूल का इस्तेमाल करना जरूरी है। बहुत मोटी कॉफी होने पर शॉट पतला निकलता है, जबकि बहुत बारीक कॉफी से पानी निकलने में दिक्कत आ सकती है।

3. कॉफी मशीन को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए कैसे साफ करें? हर इस्तेमाल के बाद स्टीम वांड, पोर्टाफिल्टर और ड्रिप ट्रे को साफ करना चाहिए ताकि कॉफी के अवशेष या दूध न जमें। पानी के टैंक को नियमित धोएं और पानी की कठोरता के अनुसार समय-समय पर मशीन को डीस्केल (descale) करें।

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