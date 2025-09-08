कर्व्ड डिस्प्ले और 50MP कैमरा 10500 रुपये की छूट, नई कीमत ₹20 हजार से कम

कम कीमत पर कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो Vivo T3 Pro 5G बेहतरीन डील साबित हो सकता है। इस डिवाइस को खास छूट के बाद 20 हजार रुपये से कम में ऑर्डर करने का मौका मिल रहा है।

Mon, 8 Sep 2025 01:28 PM

कम कीमत पर पावरफुल कैमरा वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो Vivo डिवाइस Vivo T3 Pro 5G पर खास छूट का फायदा मिल रहा है। इस फोन को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart से खास ऑफर्स के साथ खरीदा जा सकता है। इस फोन में दमदार 5500mAh बैटरी फास्ट चार्जिंग के साथ मिलती है और 50MP कैमरा सेटअप के अलावा कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन मार्केट में खूब पसंद किया जा रहा है।

वीवो डिवाइस को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर 7000 रुपये डिस्काउंट के बाद 22,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक्स के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 3500 रुपये की एक्सट्रा छूट मिल रही है। इस तरह Vivo T3 Pro 5G का इफेक्टिव प्राइस 29,499 रुपये रह जाता है। इस फोन पर कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर्स का फायदा भी लिया जा सकता है।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को अधिकतम 15,950 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इस डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। आप जानते होंगे, बैंक या एक्सचेंज डिस्काउंट में से किसी एक का फायदा ही लिया जा सकता है।

ऐसे हैं Vivo T3 Pro 5G के स्पेसिफिकेशंस वीवो डिवाइस में 6.77 इंच का 120Hz रिफ्रेश रेट वाला कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलता है और यह 4500nits की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है। धांसू परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है और इसमें कई AI फीचर्स भी मिलते हैं। डिवाइस Android 14 पर बेस्ड FunTouchOS 14 के साथ आउट-ऑफ-द-बॉक्स आता है, लेकिन आप इसे लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर पाएंगे।