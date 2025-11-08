Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़cuktech 25000mAh powerbank launched for phone laptop with 120w fast charging
मिनटों में चार्ज होंगे फोन और लैपटॉप, आ गया 25000mAh पावरबैंक, कीमत भी कम

मिनटों में चार्ज होंगे फोन और लैपटॉप, आ गया 25000mAh पावरबैंक, कीमत भी कम

संक्षेप: कुकटेक ने चीन में अपना नया 25 सुपर पावर ब्लॉक SE पावरबैंक लॉन्च कर दिया है। इसकी खासियत यह है कि इसमें 25,000mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है और इसमें 120W तक का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। इसकी कीमत 199 युआन ($28, यानी करीब 2500 रुपये) है।

Sat, 8 Nov 2025 06:24 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

62% OFF

Portronics Luxcell B 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank, Ultra Slim Power Bank with Mach USB-A Output, Type C PD Output, Type C Input, Wake Up Button(Green)

Portronics Luxcell B 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank, Ultra Slim Power Bank with Mach USB-A Output, Type C PD Output, Type C Input, Wake Up Button(Green)

  • checkPortronics Luxcell B 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank
  • checkUltra Slim Power Bank with Mach USB-A Output
  • checkType C PD Output
amazon-logo

₹679

₹1799

खरीदिये

discount

66% OFF

URBN 20000 mAh Premium Nano Power Bank | 22.5W Super Fast Charging | Smallest Power Bank | Dual Type C Power Delivery (PD) Output + 1 USB Output for Quick Charge | Two-Way Fast Charge (Camo)

URBN 20000 mAh Premium Nano Power Bank | 22.5W Super Fast Charging | Smallest Power Bank | Dual Type C Power Delivery (PD) Output + 1 USB Output for Quick Charge | Two-Way Fast Charge (Camo)

  • checkURBN 20000 mAh Premium Nano Power Bank | 22.5W Super Fast Charging | Smallest Power Bank | Dual Type C Power Delivery (PD) Output + 1 USB Output for Quick Charge | Two-Way Fast Charge (Camo)
amazon-logo

₹1699

₹4999

खरीदिये

discount

64% OFF

boAt Newly Launched PB435 Turbo 35W Power Bank with 20000mAh Battery, 35W 2-Way Super Fast Charging | 12-Layer Smart IC Protection | Triple Output & Dual Input in Sleek Aluminium Casing(Onyx Black)

boAt Newly Launched PB435 Turbo 35W Power Bank with 20000mAh Battery, 35W 2-Way Super Fast Charging | 12-Layer Smart IC Protection | Triple Output & Dual Input in Sleek Aluminium Casing(Onyx Black)

  • checkboAt Newly Launched PB435 Turbo 35W Power Bank with 20000mAh Battery
  • check35W 2-Way Super Fast Charging | 12-Layer Smart IC Protection | Triple Output & Dual Input in Sleek Aluminium Casing(Onyx Black)
amazon-logo

₹1999

₹5499

खरीदिये

discount

62% OFF

Anker Zolo Power Bank, 10,000mAh 30W Max Fast Portable Charger with Built-in USB-C and MFi Certified Lightning Cables, USB-C&A, Battery Pack for iPhone 16/15 Series, MacBook, Galaxy (Black)

Anker Zolo Power Bank, 10,000mAh 30W Max Fast Portable Charger with Built-in USB-C and MFi Certified Lightning Cables, USB-C&A, Battery Pack for iPhone 16/15 Series, MacBook, Galaxy (Black)

  • checkAnker Zolo Power Bank
  • check10
  • check000mAh 30W Max Fast Portable Charger with Built-in USB-C and MFi Certified Lightning Cables
amazon-logo

₹3499

₹9198

खरीदिये

discount

76% OFF

Kratos PowerBank 10000 mAh 22.5W Fast Charging, 3 Output - Dual USB & Type C Output, USB Type C Connector,PD, BIS Certified, Made in India, Power Bank Compatible for Smartphones &Tablets, Black

Kratos PowerBank 10000 mAh 22.5W Fast Charging, 3 Output - Dual USB & Type C Output, USB Type C Connector,PD, BIS Certified, Made in India, Power Bank Compatible for Smartphones &Tablets, Black

  • checkKratos PowerBank 10000 mAh 22.5W Fast Charging
  • check3 Output - Dual USB & Type C Output
  • checkUSB Type C Connector
amazon-logo

₹499

₹2099

खरीदिये

कुकटेक ने चीन में अपना नया 25 सुपर पावर ब्लॉक SE पावरबैंक लॉन्च कर दिया है। इसकी खासियत यह है कि इसमें 25,000mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है और इसमें 120W तक का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। इसकी कीमत 199 युआन ($28, यानी करीब 2500 रुपये) है, और सीमित समय के लिए 179 युआन ($25, करीब 2200 रुपये) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। यह तीन कलर्स में उपलब्ध होगा और जल्द ही इसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है।

सम्बंधित सुझाव

discount

62% OFF

Portronics Luxcell B 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank, Ultra Slim Power Bank with Mach USB-A Output, Type C PD Output, Type C Input, Wake Up Button(Green)

Portronics Luxcell B 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank, Ultra Slim Power Bank with Mach USB-A Output, Type C PD Output, Type C Input, Wake Up Button(Green)

  • checkPortronics Luxcell B 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank
  • checkUltra Slim Power Bank with Mach USB-A Output
  • checkType C PD Output
amazon-logo

₹679

₹1799

खरीदिये

discount

66% OFF

URBN 20000 mAh Premium Nano Power Bank | 22.5W Super Fast Charging | Smallest Power Bank | Dual Type C Power Delivery (PD) Output + 1 USB Output for Quick Charge | Two-Way Fast Charge (Camo)

URBN 20000 mAh Premium Nano Power Bank | 22.5W Super Fast Charging | Smallest Power Bank | Dual Type C Power Delivery (PD) Output + 1 USB Output for Quick Charge | Two-Way Fast Charge (Camo)

  • checkURBN 20000 mAh Premium Nano Power Bank | 22.5W Super Fast Charging | Smallest Power Bank | Dual Type C Power Delivery (PD) Output + 1 USB Output for Quick Charge | Two-Way Fast Charge (Camo)
amazon-logo

₹1699

₹4999

खरीदिये

discount

64% OFF

boAt Newly Launched PB435 Turbo 35W Power Bank with 20000mAh Battery, 35W 2-Way Super Fast Charging | 12-Layer Smart IC Protection | Triple Output & Dual Input in Sleek Aluminium Casing(Onyx Black)

boAt Newly Launched PB435 Turbo 35W Power Bank with 20000mAh Battery, 35W 2-Way Super Fast Charging | 12-Layer Smart IC Protection | Triple Output & Dual Input in Sleek Aluminium Casing(Onyx Black)

  • checkboAt Newly Launched PB435 Turbo 35W Power Bank with 20000mAh Battery
  • check35W 2-Way Super Fast Charging | 12-Layer Smart IC Protection | Triple Output & Dual Input in Sleek Aluminium Casing(Onyx Black)
amazon-logo

₹1999

₹5499

खरीदिये

discount

62% OFF

Anker Zolo Power Bank, 10,000mAh 30W Max Fast Portable Charger with Built-in USB-C and MFi Certified Lightning Cables, USB-C&A, Battery Pack for iPhone 16/15 Series, MacBook, Galaxy (Black)

Anker Zolo Power Bank, 10,000mAh 30W Max Fast Portable Charger with Built-in USB-C and MFi Certified Lightning Cables, USB-C&A, Battery Pack for iPhone 16/15 Series, MacBook, Galaxy (Black)

  • checkAnker Zolo Power Bank
  • check10
  • check000mAh 30W Max Fast Portable Charger with Built-in USB-C and MFi Certified Lightning Cables
amazon-logo

₹3499

₹9198

खरीदिये

discount

76% OFF

Kratos PowerBank 10000 mAh 22.5W Fast Charging, 3 Output - Dual USB & Type C Output, USB Type C Connector,PD, BIS Certified, Made in India, Power Bank Compatible for Smartphones &Tablets, Black

Kratos PowerBank 10000 mAh 22.5W Fast Charging, 3 Output - Dual USB & Type C Output, USB Type C Connector,PD, BIS Certified, Made in India, Power Bank Compatible for Smartphones &Tablets, Black

  • checkKratos PowerBank 10000 mAh 22.5W Fast Charging
  • check3 Output - Dual USB & Type C Output
  • checkUSB Type C Connector
amazon-logo

₹499

₹2099

खरीदिये

पावरबैंक की खासियत

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, इस पावरबैंक में 25,000mAh की बैटरी है और यह शाओमी के फास्ट-चार्जिंग प्रोटोकॉल के जरिए 120W तक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसमें 2C + 1A पोर्ट सेटअप है जिसमें दो USB-C पोर्ट और एक USB-A पोर्ट है, साथ ही एक बिल्ट-इन 6A स्मार्ट फास्ट-चार्जिंग केबल भी है जो 100W बाइडायरेक्शनल चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

कुकटेक ने इस डिवाइस को पीडी, पीपीएस, एमआईपीपीएस, क्यूसी, एससीपी और अपनी इन-हाउस एमडीएल एडाप्टिव फास्ट-चार्जिंग तकनीक जैसे कई प्रोटोकॉल सपोर्ट से लैस किया है। यह ऐप्पल के 40W इनपुट और हुवावे के 22.5W फास्ट-चार्जिंग स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है, जिससे यह स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप की एक बड़ी रेंज के लिए कम्पैटिबल हो जाता है।

ये भी पढ़ें:₹14,999 में 24GB रैम, 7000mAh बैटरी; पहली सेल में धूम मचाएगा Moto G67 Power 5G

तेजी से चार्ज करेगा फोन और लैपटॉप

कंपनी का दावा है कि यह पावरबैंक अपने 120W आउटपुट से 30 मिनट में रेडमी K80 प्रो को 88 फीसदी तक, Honor 200 को 87 फीसदी, Vivo X100s Pro को 82 फीसदी और Xiaomi 17 Pro को लगभग 75 फीसदी तक चार्ज कर सकता है। यह डिवाइस MacBook Air (M3) को 30 मिनट में 56 फीसदी तक चार्ज कर सकता है, जिससे यह लैपटॉप यूजर्स के लिए भी परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है।

कुकटेक का कहना है कि यह पावरबैंक iPhone 17 को 4.5 बार फुल चार्ज कर सकता है, जबकि Redmi K80 Pro को लगभग तीन बार फुल चार्ज कर सकता है। Huawei MateBook 14 जैसे लैपटॉप को यह 65W पर लगभग 1.1 बार फुल चार्ज कर सकता है।

SE मॉडल 100W सेल्फ-चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे यह केवल 15 मिनट में लगभग 25 फीसदी तक चार्ज हो जाता है। इसमें एक एलईडी डिजिटल डिस्प्ले है जो चार्जिंग पावर और शेष बैटरी लेवल की रियल-टाइम जानकारी देता है। कुकटेक ड्यूरेबिलिटी और थर्मल एफिशियंसी में सुधार के लिए ऑटोमोटिव-ग्रेड सिलेंड्रिकल बैटरी सेल का उपयोग करता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

63% OFF

pTron Dynamo Quanta 10000mAh 22.5W Nano Power Bank,15W Magnetic Wireless Charging,Compact Size Fast Charging,USB Type-C Input,20W PD Fast Charging,Built-in Cables,3 Output Ports & BIS Certified(Black)

pTron Dynamo Quanta 10000mAh 22.5W Nano Power Bank,15W Magnetic Wireless Charging,Compact Size Fast Charging,USB Type-C Input,20W PD Fast Charging,Built-in Cables,3 Output Ports & BIS Certified(Black)

  • checkpTron Dynamo Quanta 10000mAh 22.5W Nano Power Bank
  • check15W Magnetic Wireless Charging
  • checkCompact Size Fast Charging
amazon-logo

₹1699

₹4599

खरीदिये

discount

53% OFF

Redmi 20000mAh Power Bank (White)

Redmi 20000mAh Power Bank (White)

  • checkRedmi 20000mAh Power Bank (White)
amazon-logo

₹1499

₹3199

खरीदिये

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।