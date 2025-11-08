मिनटों में चार्ज होंगे फोन और लैपटॉप, आ गया 25000mAh पावरबैंक, कीमत भी कम
संक्षेप: कुकटेक ने चीन में अपना नया 25 सुपर पावर ब्लॉक SE पावरबैंक लॉन्च कर दिया है। इसकी खासियत यह है कि इसमें 25,000mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है और इसमें 120W तक का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। इसकी कीमत 199 युआन ($28, यानी करीब 2500 रुपये) है।
कुकटेक ने चीन में अपना नया 25 सुपर पावर ब्लॉक SE पावरबैंक लॉन्च कर दिया है। इसकी खासियत यह है कि इसमें 25,000mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है और इसमें 120W तक का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। इसकी कीमत 199 युआन ($28, यानी करीब 2500 रुपये) है, और सीमित समय के लिए 179 युआन ($25, करीब 2200 रुपये) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। यह तीन कलर्स में उपलब्ध होगा और जल्द ही इसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है।
पावरबैंक की खासियत
गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, इस पावरबैंक में 25,000mAh की बैटरी है और यह शाओमी के फास्ट-चार्जिंग प्रोटोकॉल के जरिए 120W तक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसमें 2C + 1A पोर्ट सेटअप है जिसमें दो USB-C पोर्ट और एक USB-A पोर्ट है, साथ ही एक बिल्ट-इन 6A स्मार्ट फास्ट-चार्जिंग केबल भी है जो 100W बाइडायरेक्शनल चार्जिंग को सपोर्ट करता है।
कुकटेक ने इस डिवाइस को पीडी, पीपीएस, एमआईपीपीएस, क्यूसी, एससीपी और अपनी इन-हाउस एमडीएल एडाप्टिव फास्ट-चार्जिंग तकनीक जैसे कई प्रोटोकॉल सपोर्ट से लैस किया है। यह ऐप्पल के 40W इनपुट और हुवावे के 22.5W फास्ट-चार्जिंग स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है, जिससे यह स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप की एक बड़ी रेंज के लिए कम्पैटिबल हो जाता है।
तेजी से चार्ज करेगा फोन और लैपटॉप
कंपनी का दावा है कि यह पावरबैंक अपने 120W आउटपुट से 30 मिनट में रेडमी K80 प्रो को 88 फीसदी तक, Honor 200 को 87 फीसदी, Vivo X100s Pro को 82 फीसदी और Xiaomi 17 Pro को लगभग 75 फीसदी तक चार्ज कर सकता है। यह डिवाइस MacBook Air (M3) को 30 मिनट में 56 फीसदी तक चार्ज कर सकता है, जिससे यह लैपटॉप यूजर्स के लिए भी परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है।
कुकटेक का कहना है कि यह पावरबैंक iPhone 17 को 4.5 बार फुल चार्ज कर सकता है, जबकि Redmi K80 Pro को लगभग तीन बार फुल चार्ज कर सकता है। Huawei MateBook 14 जैसे लैपटॉप को यह 65W पर लगभग 1.1 बार फुल चार्ज कर सकता है।
SE मॉडल 100W सेल्फ-चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे यह केवल 15 मिनट में लगभग 25 फीसदी तक चार्ज हो जाता है। इसमें एक एलईडी डिजिटल डिस्प्ले है जो चार्जिंग पावर और शेष बैटरी लेवल की रियल-टाइम जानकारी देता है। कुकटेक ड्यूरेबिलिटी और थर्मल एफिशियंसी में सुधार के लिए ऑटोमोटिव-ग्रेड सिलेंड्रिकल बैटरी सेल का उपयोग करता है।
