हैक हो सकते हैं Android फोन, करोड़ों यूजर्स पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, सरकार ने दी चेतावनी

अगर आप Android यूजर हैं, तो सावधान हो जाइए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करोड़ों एंड्रॉयड यूजर्स पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन्स में कई सुरक्षा खामियों मिली हैं। Android 13 से Android 16 तक के वर्जन खामियों से प्रभावित हैं।

अगर आप Android ओएस पर चलने वाला डिवाइस यूज करते हैं, तो सावधान हो जाइए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करोड़ों एंड्रॉयड यूजर्स पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाली सिक्योरिजी एजेंसी ने लोगों को चेतावनी दी है। दरअसल, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) ने इस हफ्ते की शुरुआत में एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोन को प्रभावित करने वाली कई सुरक्षा खामियों के बारे में एक एडवाइजरी जारी की। साइबर सुरक्षा एजेंसी ने बड़ी संख्या में कमजोरियों को चिह्नित किया है, जिन्हें अब यूनिक CVE आईडेंटिफायर्स के रूप में दर्ज किया गया है। एजेंसी ने इनमें से हर सुरक्षा खामी को उच्च गंभीरता रेटिंग दी है, जो साइबर अटैक की संभावना को उजागर करती है। एंड्रॉयड ने इन कमजोरियों के लिए पहले ही सिक्योरिटी पैच जारी कर दिए हैं, और प्रभावित यूजर्स को तुरंत अपने डिवाइस को लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन में अपडेट करना चाहिए।

लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन में भी खामियां बुधवार को जारी एक एडवाइजरी में, CERT-In ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग-अलग कंपोनेंट्स में पाई गई अनेक कमजोरियों के बारे में चेतावनी दी, जिनमें "फ्रेमवर्क, एंड्रॉयड रनटाइम, सिस्टम, वाइडवाइन DRM, प्रोजेक्ट मेनलाइन कंपोनेंट्स, कर्नेल, आर्म कंपोनेंट्स, इमेजिनेशन टेक्नोलॉजीज, मीडियाटेक कंपोनेंट्स, क्वालकॉम कंपोनेंट्स और क्वालकॉम क्लोज्ड-सोर्स कंपोनेंट्स शामिल हैं।"

दूर से ही डिवाइस हैक कर सकते हैं हैकर्स एडवाइजरी की गंभीरता की रेटिंग "हाई" है और कहा गया है कि खामियां एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14, एंड्रॉयड 15 और एंड्रॉयड 16 को प्रभावित करती हैं। जोखिम पर प्रकाश डालते हुए, एजेंसी ने कहा, "इन कमजोरियों का फायदा उठाकर एक हैकर दूर से ही किसी भी सिस्टम का पूरा कंट्रोल हासिल कर सकता है, सिस्टम में मौजूद संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है, प्रभावित सिस्टम में मनमाना कोड एग्जीक्यूट कर सकता है या डिनायल ऑफ सर्विस (DoS) की स्थिति पैदा करने की अनुमति दे सकता है।"

एंड्रॉयड ने जारी किया सिक्योरिटी अपडेट एंड्रॉयड ने CERT-In द्वारा चिह्नित इन सभी कमजोरियों को दूर करने के लिए एक सिक्योरिटी पैच अपडेट जारी किया है। गूगल के स्वामित्व वाले इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने सहयोगियों से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द इस अपडेट को सभी यूजर्स तक पहुंचाएं। एंड्रॉयड द्वारा खुद इस अपडेट को जारी न कर पाने का कारण यह है कि कई स्मार्टफोन ब्रांड्स अपनी खुद की एंड्रॉयड बेस्ड स्किन लागू करते हैं, जैसे कि सैमसंग का वन यूआई, वनप्लस का ऑक्सीजनओएस, शाओमी का हाइपरओएस, और अन्य।