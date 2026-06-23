कम बजट में बेहतर कूलिंग, Amazon से घर लाएं बेहतरीन कॉपर कॉइल वाले स्प्लिट एयर कंडीशनर, आज ही चेक करें ऑफर्स
कम बजट में बेहतरीन कूलिंग पाने के लिए Amazon पर उपलब्ध कॉपर कॉइल स्प्लिट AC के बेस्ट विकल्प देखें। ये एयर कंडीशनर न केवल बिजली की बचत करते हैं, बल्कि टिकाऊ और शानदार कूलिंग अनुभव भी प्रदान करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अपने अपग्रेड में देरी न करें
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गर्मियों के मौसम में घर को ठंडा रखने के लिए एक बेहतरीन एयर कंडीशनर का चुनाव करना बेहद महत्वपूर्ण है, और आजकल कॉपर कॉइल स्प्लिट AC पहली पसंद बने हुए हैं। Amazon पर उपलब्ध ये AC न केवल किफायती हैं, बल्कि ये अपनी उच्च कार्यक्षमता और ऊर्जा बचत के लिए भी जाने जाते हैं।
कॉपर कॉइल स्प्लिट AC के प्रमुख फायदे
कॉपर कॉइल के उपयोग से कूलिंग अधिक प्रभावी और तेज होती है, साथ ही यह एल्युमिनियम की तुलना में अधिक टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला होता है, जिससे मेंटेनेंस का खर्चा भी काफी कम हो जाता है।
Amazon पर बेहतरीन बजट डील्स
अगर आप एक सीमित बजट में भी बेहतरीन कूलिंग चाहते हैं, तो Amazon पर इन दिनों इनवर्टर टेक्नोलॉजी वाले स्प्लिट AC पर आकर्षक ऑफर्स और भारी डिस्काउंट मिल रहे हैं। ये आधुनिक AC 5-स्टार रेटिंग के साथ आते हैं, जो बिजली के बिल को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा, इनमें मौजूद 'कन्वर्टिबल कूलिंग' जैसे फीचर्स कमरे की जरूरत के हिसाब से बिजली की खपत को नियंत्रित करते हैं।
सही AC का चुनाव कैसे करें?
चाहे आप छोटे कमरे के लिए 1 टन का AC तलाश रहे हों या बड़े हॉल के लिए 1.5 टन का, Amazon पर ब्रांडेड मॉडल्स की विस्तृत रेंज उपलब्ध है। बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI के साथ, आप इन प्रीमियम AC को अब और भी कम कीमत में घर ला सकते हैं। आज ही Amazon पर जाकर अपनी जरूरतों के अनुसार बेस्ट डील चेक करें और भीषण गर्मी में राहत पाएं।
1. Carrier 1.5 Ton 5 Star, New Star rated, Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Wi-Fi with Geo-Fencing,Smart Energy Display,New star Rating, ESTER EDGE Gxi WiFi-CAI18EE5R36W0, White)
यदि आप इस गर्मी में अपने घर या ऑफिस के लिए एक स्मार्ट और ऊर्जा-कुशल एयर कंडीशनर की तलाश में हैं, तो Carrier का यह 1.5 Ton 5 Star Wi-Fi Flexicool Inverter Split AC एक बेहतरीन विकल्प है। यह मॉडल अपनी Flexicool 6-in-1 कन्वर्टिबल तकनीक के साथ आता है, जो बिजली की खपत को 50% तक कम करने में मदद करता है। वाई-फाई और जियो-फेंसिंग जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ, यह AC न केवल जबरदस्त कूलिंग देता है, बल्कि इसे कहीं से भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन बिजली बचत
फ्लेक्सिकूल फीचर
टिकाऊ
स्मार्ट कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत अन्य सामान्य मॉडल्स की तुलना में थोड़ी अधिक
एक्सटेंडेड वारंटी के लिए समय पर पेड सर्विस करवाना अनिवार्य
2. Cruise 1.5 Ton 5 Star, New star rated, Inverter Split AC (Copper, Convertible 4-in-1, Cooling at 55 °C, PM 2.5 Filter, New BEE Rated Energy Saving, Anti-Rust Tech, CWCVBM-VQ1D185, White)
यदि आप बजट के अनुकूल और ऊर्जा-कुशल एयर कंडीशनर की तलाश में हैं, तो Cruise 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC एक बेहतरीन विकल्प है। यह AC न केवल बिजली की बचत करता है, बल्कि इसमें '4-in-1 कन्वर्टिबल' तकनीक और PM 2.5 एयर फिल्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं जो आपके कमरे को ठंडा रखने के साथ-साथ हवा को शुद्ध भी रखते हैं। अपनी नई BEE रेटिंग और किफायती कीमत के कारण, यह मध्यम आकार के कमरों के लिए एक शानदार वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
टिकाऊ
बेहतर ऊर्जा बचत
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस नेटवर्क का विस्तार कम
वाई-फाई या जियो-फेंसिंग जैसे स्मार्ट फीचर्स की कमी
3. Whirlpool 1.5 Ton 5 Star, Magicool Inverter Split AC (MAGICOOL 15T 5S INV CNV S5K2PP0, Copper, Convertible 4-in-1 Cooling Mode, HD Filter White)
Whirlpool का यह मैजिकूल इनवर्टर स्प्लिट AC उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक भरोसेमंद ब्रांड से बजट-फ्रेंडली और कुशल कूलिंग की तलाश में हैं। अपनी 6th Sense टेक्नोलॉजी और 4-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स के साथ, यह AC कमरे के तापमान और लोड के अनुसार बिजली की खपत को खुद एडजस्ट कर लेता है। यह मध्यम आकार के कमरों के लिए एक टिकाऊ और प्रभावी कूलिंग समाधान है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन ब्रांड वैल्यू
वोल्टेज प्रोटेक्शन
सस्ती कीमत
स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
स्टार रेटिंग का अंतर
नॉइज लेवल
4. Voltas 1 ton 5 star,New star rated, Inverter Split AC (Copper, Convertible 5-in-1 Cooling Mode,2-Way Air Swing, Anti-dust Filter with Anti Microbial Coating,Auto Clean (125INV VECTRA ZEN SILVER,White)
वोल्टास भारतीय घरों के लिए सबसे भरोसेमंद AC ब्रांडों में से एक है। यह 1 टन का इनवर्टर स्प्लिट AC उन लोगों के लिए एकदम सही है जिनके कमरे का आकार छोटा से मध्यम (लगभग 111-150 वर्ग फीट) है। अपनी '5-in-1 कन्वर्टिबल' कूलिंग तकनीक के साथ, यह AC अलग-अलग कूलिंग जरूरतों के हिसाब से बिजली की खपत को नियंत्रित करता है। यदि आप एक ऐसे ब्रांड की तलाश में हैं जिसकी सर्विसिंग और पार्ट्स आसानी से उपलब्ध हों, तो यह मॉडल एक अच्छा विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
भरोसेमंद सर्विस
बेहतरीन वारंटी
हवा की गुणवत्ता
स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
मौजूदा रिव्यूज (2.5 स्टार) कम
केवल छोटे कमरों के लिए
5. Lloyd Stunnair 1.5 Ton 5 Star Wi-Fi Inverter Split AC (6 in 1 Expandable, Cools Even at 60°C, Mood Lighting, In-Built Air Purifier,Direct Voice Command, Copper, Beige & Cocoa, New Launch GLS19V5KOOQZ)
लॉयड का यह Stunnair मॉडल बाजार में मौजूद सबसे प्रीमियम और फीचर-रिच एयर कंडीशनर्स में से एक है। यह AC केवल कमरे को ठंडा नहीं करता, बल्कि इसमें इन-बिल्ट एयर प्यूरीफायर भी है, जो इसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। इसके अनोखे मूड लाइटिंग और डायरेक्ट वॉयस कमांड जैसे स्मार्ट फीचर्स इसे आधुनिक घरों के लिए एक स्टाइलिश और हाई-टेक चुनाव बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेजोड़ कूलिंग
आधुनिक कंट्रोल
डिजाइन
रैपिड कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
कीमत अन्य 1.5 टन AC की तुलना में काफी अधिक
बहुत अधिक सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स
6. Midea 1.5Ton 5S,New Star rated, Inverter Split AC (Copper,Convertible 6-in-1 with Auto Intelligence,Turbo Mode for Faster Cooling, Auto Clean & HD+PM 2.5 Filter,Santis Max RYL-MAI18SR5R36F0,White)
Midea का यह 1.5 टन इनवर्टर स्प्लिट AC उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो किफायती दाम में अत्याधुनिक फीचर्स चाहते हैं। अपनी 6-in-1 कन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी के साथ, यह AC कमरे की जरूरत के हिसाब से कूलिंग क्षमता को एडजस्ट करता है, जिससे बिजली की बचत होती है। 52°C के तापमान में भी प्रभावी कूलिंग देने की क्षमता और मजबूत कॉपर कंडेंसर इसे भारतीय गर्मियों के लिए एक भरोसेमंद साथी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
6-in-1 कन्वर्टिबल मोड
टिकाऊपन
तेज कूलिंग
बेहतरीन फीचर्स के साथ काफी कम कीमत में उपलब्ध
PM 2.5 फिल्टर और ऑटो-क्लीन जैसे फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
महंगा इंस्टॉलेशन
कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के लिए अलग से भुगतान
7. Hitachi 1 Ton 5 Star, New Star rated, Inverter Split AC (Copper, Smart View Display, ice Clean, 4 Way Swing, Anti-Bacterial Filter,RAS.V512PCDIBT, White)
Hitachi का यह 1 टन 5-स्टार इनवर्टर स्प्लिट AC छोटे कमरों (110 वर्ग फुट तक) के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह अपनी 'EEV प्रिसिजन कूलिंग टेक्नोलॉजी' और 'ऑक्टा सेंसर' के लिए जाना जाता है, जो कमरे के तापमान और लोड के अनुसार सटीक कूलिंग प्रदान करते हैं। अपनी शांत कार्यक्षमता (32 dBA) और प्रभावी एयर थ्रो (24 मीटर तक) के साथ, यह आराम और दक्षता का एक अच्छा संतुलन प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शांत प्रदर्शन
दूर तक हवा
आइस क्लीन टेक्नोलॉजी
मजबूत और टिकाऊ
क्यों खोजें विकल्प
बड़े हॉल के लिए यह पर्याप्त नहीं
इंस्टॉल करने के लिए ब्रांड से अतिरिक्त सर्विस
1. एसी में कॉपर कंडेनसर कॉइल क्या है?
एसी के बाहरी यूनिट में घुमावदार पाइपों का एक जाल होता है, जिसे 'कंडेनसर कॉइल' कहते हैं। जब यह कॉइल कॉपर की बनी होती है, तो यह रेफ्रिजरेंट (गैस) से गर्मी को सोखकर उसे बाहर वातावरण में छोड़ने का काम करती है। कॉपर एक बेहतरीन 'थर्मल कंडक्टर' है, जो गर्मी को बहुत तेजी से बाहर निकालता है।
2. एसी में कॉपर कहाँ होता है?
एसी में कॉपर मुख्य रूप से तीन जगह पाया जाता है:
कंडेनसर कॉइल: बाहरी यूनिट में।
इवेपोरेटर कॉइल: आंतरिक यूनिट में, जो कमरे की गर्मी सोखती है।
कनेक्टिंग पाइप: जो इनडोर और आउटडोर यूनिट को आपस में जोड़ते हैं।
3. व्हाई इज अ कॉपर कॉइल यूज्ड इन एसी?
कॉपर कॉइल के इस्तेमाल के मुख्य कारण हैं,
तेज कूलिंग: कॉपर धातु ऊष्मा का बहुत अच्छा संवाहक है, जिससे यह बहुत जल्दी ठंडी होती है और कमरे को जल्दी ठंडा करती है।
टिकाऊपन: कॉपर में जंग कम लगता है और यह उच्च दबाव को आसानी से झेल सकता है, जिससे लीकेज की समस्या कम होती है।
रखरखाव में आसान: एल्युमिनियम की तुलना में कॉपर की मरम्मत करना आसान होता है और यह लंबे समय तक चलता है।
4. व्हिच एसी हैज़ अ कॉपर कॉइल?
आजकल बाजार में मिलने वाले लगभग सभी प्रमुख इनवर्टर स्प्लिट AC (जैसे Midea, Hitachi, Daikin, LG, Voltas, Blue Star) में 100% कॉपर कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। खरीदते समय आप बॉक्स पर 100% Copper" या Copper Condenser का स्टिकर जरूर देखें।
5. 1.5 टन कॉपर स्प्लिट एसी की कॉइल का दाम क्या है?
नई एसी की कीमत: 1.5 टन के कॉपर स्प्लिट एसी आमतौर पर 30,000 से 45,000 रुपये के बीच उपलब्ध होते हैं।
रिप्लेसमेंट कॉस्ट: यदि आप पुरानी कॉइल को बदलवाना चाहते हैं, तो कॉपर कंडेनसर कॉइल (सिर्फ पार्ट) की कीमत 3,500 से 6,000 रुपये के आसपास हो सकती है। इसके साथ ही गैस चार्जिंग और लेबर चार्ज (2,000 - 3,000 रुपये) अलग से लगते हैं। कुल मिलाकर, एक बार की मरम्मत में 6,000 से 9,000 रुपये का खर्च आ सकता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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