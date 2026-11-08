यूनिक जाइन वाले Coolpad Cool X Wide की बिक्री शुरू, कीमत बजट में; यह है खास

Coolpad Cool X Wide की बिक्री चीन में शुरू हो गई है। दावा है कि यह चौड़े डिजाइन वाला पहला एंड्रॉयड फोन है। जहां आम फोन की चौड़ाई 80 एमएम होती है वही इसकी चौड़ाई 94.5 एमएम है। फोन में 50 मेगापिक्सेल का कैमरा और 4600mAh बैटरी भी दी गई है।

Coolpad Cool X Wide को तीन कलर्स - व्हाइट, ब्लैक और रेड में खरीदा जा सकता है।

Coolpad Cool X Wide की बिक्री शुरू हो गई है। कंपनी ने पिछले महीने इसे अपने नए फोन के तौर पर लॉन्च किया था। यह कंपनी का पहला वाइड फोन है और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह शायद एंड्रॉयड का भी पहला 'वाइड' स्मार्टफोन है। कंपनी ने फिलहाल इसे चीन में लॉन्च किया है, जहां यह खरीदने के लिए उपलब्ध हो गया है। फोन में 6.83 इंच का डिस्प्ले मिलता है। यह डिस्प्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसका आस्पेक्ट रेश्यो 16:10 बताया गया है। फोन की चौड़ाई इसे नॉर्मल फोन से अलग बनाती है। दरअसल, कंपनी ने इसकी चौड़ाई को 94.5 एमएम कर दिया है जबकि आमतौर पर फोन 80 एमएम तक चौड़े होते हैं। आइए जानते हैं इसकी कीमत और खास फीचर्स के बारे में।

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत रैम और स्टोरेज के हिसाब से यह तीन अलग-अलग वेरिएंट में आता है। इसके 8GB और 128GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 999 युआन (करीब 14,000 रुपये) है। इसके 8GB+256GB मॉडल की कीमत 1,199 युआन (करीब 17,000 रुपये) और 12GB+256GB मॉडल की कीमत 1,399 युआन (करीब 20,000 रुपये) है। इसे तीन कलर्स - व्हाइट, ब्लैक और रेड में खरीदा जा सकता है। कूलपैड ने अभी तक चीन के बाहर इसे लॉन्च करने के बारे में कोई घोषणा नहीं की है।

चलिए एक नजर डालते हैं Coolpad Cool X Wide की खासियत

चौड़ा डिजाइन और बड़ा डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, इस फोन में 6.38 इंच की डिस्प्ले दी गई है, जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 720x1158 पिक्सेल रिजॉल्यूशन के साथ आती है। फोन को आड़ा (लैंडस्केप मोड में) पकड़ने पर, 16:10 का आस्पेक्ट रेशियो मिलता है, जो वीडियो देखने और गेम खेलने के लिए काफी बढ़िया है। फोन का डाइमेंशन 150.3x94.5x8.95 एमएम है और इसका वजन लगभग 209 ग्राम है। 94.5 एमएम की चौड़ाई के साथ, यह ज्यादातर फोन्स के मुकाबले काफी चौड़ा है, जिसे आप अपने हाथ में पकड़ने पर महसूस कर सकते हैं।

हैवी रैम और प्रोसेसर कूलपैड कूल X वाइड मीडियाटेक हेलियो G99 प्रोसेसर पर चलता है और इसमें एंड्रॉयड 16 दिया गया है। फोन में हेलियो G99 एक 4G चिप है, इसलिए इसमें 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट नहीं मिलता है। कूलपैड ने इसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज का इस्तेमाल किया है। इसके टॉप मॉडल में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है। साथ ही, इसमें एक TF कार्ड स्लॉट भी है, जिससे आप स्टोरेज को 256GB तक बढ़ा सकते हैं।