गंदे घर को आसानी से चमका देंगे ये कन्वर्टिबल वैक्यूम क्लीनर, बेहद ही सस्ती कीमत में खरीदने का मौका

Convertible Vacuum Cleaners: आप अपने घर के लिए अमेजन से बढ़िया वैक्यूम क्लीनर खरीद सकते हैं। इन्हें आप कई तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और इनकी मदद से आप घर को आसानी से साफ कर सकते हैं।

Wed, 20 Aug 2025 08:23 PM

Convertible Vacuum Cleaners: घर की सफाई को आसान और सुविधाजनक बनाने वाले स्मार्ट अप्लायंस में से एक है वैक्यूम क्लीनर। ये वैक्यूम क्लीनर अलग-अलग मोड में काम कर सकते हैं, जिसमें हैंडहेल्ड और स्टैंड मोड शामिल हैं। इसका मतलब है कि आप फर्श, कारपेट, सोफा, कार और ऊंची जगहों को भी इससे आसानी से साफ कर सकते हैं। यह बेहद ही लाइटवेट होते हैं। इनकी सक्शन पावर काफी पावरफुल है, जिससे धूल और गंदगी को पूरी तरह हट जाती है।

इसकी कीमत 3,099 रुपये है। यह घर की डीप क्लीनिंग के लिए बनाया गया है। इसमें 700 वॉट की सक्शन पावर है, जो धूल, मिट्टी और गंदगी को आसानी से खींच लेता है। इसका HEPA फिल्टर वॉशेबल है और हवा को साफ रखने में मदद करता है। इसमें ब्लोअर फंक्शन और 6 तरह की एक्सेसरीज दी गई हैं। यह कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल है, जिसे स्टोर करना भी बहुत आसान है।

इसकी कीमत 64% डिस्काउंट के साथ 1,798 रुपये है। इसके साथ 365 दिन की वारंटी दी गई है। यह एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल 2-इन-1 वायरलेस वैक्यूम क्लीनर है, जिसे खासतौर से घर के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 80W BLDC मोटर है, जो 12kPA तक की पावरफुल सक्शन देता है। यह HEPA फिल्टर के साथ आता है, जिससे धूल और एलर्जेन आसानी से कैप्चर हो जाते हैं। इसमें एयर ब्लोअर फंक्शन भी दिया गया है।

इसकी कीमत 1,299 रुपये है। इसका हल्का और पोर्टेबल डिजाइन इसे कहीं भी ले जाने और इस्तेमाल करने में आसान बनाता है। इसमें वॉशेबल HEPA फिल्टर दिया गया है, जो धूल और छोटे पार्टिकल्स को रिमूव करता है। इसमें अलग-अलग मल्टी-फंक्शन नोजल्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप सोफा, बेड, कार सीट और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज को साफ कर सकता है।

इसकी कीमत 1,699 रुपये है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है। इसकी 800W मोटर और 6.5 kPa सक्शन पावर धूल-मिट्टी और छोटे कचरे को आसानी से साफ करने में मदद करता है। यह ड्राई वैक्यूमिंग के लिए बना है और इसका पोर्टेबल डिजाइन, इसे इस्तेमाल करने में आसान बनाता है। मिनी साइज होने के बावजूद इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है।

इसकी कीमत 2,497 रुपये है। यह एक पोर्टेबल और पावरफुल डिवाइस है, जो घर और कार दोनों की सफाई के लिए बनाया गया है। इसमें 8000Pa सक्शन पावर है, जो धूल, मिट्टी और पालतू जानवरों के बाल तक आसानी से खींच लेता है। इसका 650ml डस्टबिन है, जो ज्यादा कचरे को जमा करने में मदद करता है। इसका फिल्टर ड्यूरेबल है और वॉशेबल भी है। इसमें USB रिचार्जेबल बैटरी और 4 अलग-अलग नोजल दिए गए हैं।

इसकी कीमत 2,199 रुपये है। यह वैक्यूम क्लीनर हल्का और पोर्टेबल है, जिसे घर की रोजाना सफाई के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी 800 वाट पावर और 6.5 kPa सक्शन प्रेशर धूल और छोटे पार्टिकल्स को आसानी से खींच लेता है। इसमें 0.8 लीटर डस्ट कंटेनर है और 5 मीटर लंबी पावर कॉर्ड है, जो सफाई को आसान बनाती है। यह फ्लोर, सोफा, कारपेट और हार्डवुड फ्लोर के लिए सही रहेगा।

इसकी कीमत 3,599 रुपये है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है। इसे खास तौर पर घर और कार दोनों की गहरी सफाई के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 11000 PA की 2X ज्यादा सक्शन पावर मिलती है, जिससे धूल, पालतू जानवरों के बाल और जिद्दी गंदगी आसानी से साफ हो जाती है। इसका 4-इन-1 फंक्शन (सक्शन + ब्लोइंग + मल्टी-क्लीनिंग) इसे मल्टी यूज बनाता है। साथ ही इसमें 7 अटैचमेंट और स्टोरेज बैग दिए गए हैं, जिससे इसे कहीं भी इस्तेमाल और स्टोर करना आसान हो जाता है।

Specifications सक्शन पावर 11000 PA मोटर BLDC Motor मोड 2 सक्शन मोड अटैचमेंट्स 7 + स्टोरेज बैग क्यों खरीदें 11000 PA की पावरफुल सक्शन क्षमता 4-इन-1 फंक्शन (सक्शन और एयर ब्लोइंग दोनों) ड्यूल HEPA फिल्टर कॉम्पैक्ट और वायरलेस डिजाइन 7 अटैचमेंट और बैग के साथ आसान स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प लगातार लंबे समय के इस्तेमाल पर बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है बड़े घरों के लिए क्लीनिंग में ज्यादा समय लग सकता है खरीदने के लिए क्लिक करेंNUUK REN GO Cordless Car and Home Vacuum Cleaner

यह नया 3-इन-1 कॉर्डलेस स्टिक वैक्यूम क्लीनर है, जिसे घर हो या ऑफिस, कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आप स्टिक वैक्यूम, हैंडहेल्ड और मल्टी-सर्फेस क्लीनर तीनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पावरफुल मोटर लगी है, जिससे धूल-मिट्टी और छोटे-छोटे पार्टिकल्स आसानी से साफ हो जाते हैं। साथ ही यह कॉर्डलेस है, यानी तार की झंझट नहीं है और आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं।

इसकी कीमत 3,299 रुपये है। अगर आप ऐसा वैक्यूम क्लीनर ढूंढ रहे हैं जिसे घर और कार दोनों में इस्तेमाल किया जा सके, तो यह आपके लिए वैक्यूम क्लीनर आपके लिए है। इसमें 2X पावरफुल सक्शन दिया गया है, जो धूल-मिट्टी, खाने के पार्टिकल्स, पालतू जानवरों के बाल और छोटे-छोटे गंदगी को आसानी से साफ कर देता है। इसमें 6000mAh ड्यूल मोड बैटरी दी गई है। साथ ही इसमें 12V DC कार पोर्ट है, जिससे इसे वायरलेस भी चला सकते हैं।

