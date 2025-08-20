गंदे घर को आसानी से चमका देंगे ये कन्वर्टिबल वैक्यूम क्लीनर, बेहद ही सस्ती कीमत में खरीदने का मौका Convertible Vacuum Cleaners Available with discount on amazon from eureka forbes to ambrane, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Convertible Vacuum Cleaners Available with discount on amazon from eureka forbes to ambrane

गंदे घर को आसानी से चमका देंगे ये कन्वर्टिबल वैक्यूम क्लीनर, बेहद ही सस्ती कीमत में खरीदने का मौका

Convertible Vacuum Cleaners: आप अपने घर के लिए अमेजन से बढ़िया वैक्यूम क्लीनर खरीद सकते हैं। इन्हें आप कई तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और इनकी मदद से आप घर को आसानी से साफ कर सकते हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 08:23 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Convertible Vacuum Cleaners: घर की सफाई को आसान और सुविधाजनक बनाने वाले स्मार्ट अप्लायंस में से एक है वैक्यूम क्लीनर। ये वैक्यूम क्लीनर अलग-अलग मोड में काम कर सकते हैं, जिसमें हैंडहेल्ड और स्टैंड मोड शामिल हैं। इसका मतलब है कि आप फर्श, कारपेट, सोफा, कार और ऊंची जगहों को भी इससे आसानी से साफ कर सकते हैं। यह बेहद ही लाइटवेट होते हैं। इनकी सक्शन पावर काफी पावरफुल है, जिससे धूल और गंदगी को पूरी तरह हट जाती है।

गंदे घर को आसानी से चमका देंगे ये कन्वर्टिबल वैक्यूम क्लीनर, बेहद ही सस्ती कीमत में खरीदने का मौका
Loading Suggestions...

इसकी कीमत 3,099 रुपये है। यह घर की डीप क्लीनिंग के लिए बनाया गया है। इसमें 700 वॉट की सक्शन पावर है, जो धूल, मिट्टी और गंदगी को आसानी से खींच लेता है। इसका HEPA फिल्टर वॉशेबल है और हवा को साफ रखने में मदद करता है। इसमें ब्लोअर फंक्शन और 6 तरह की एक्सेसरीज दी गई हैं। यह कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल है, जिसे स्टोर करना भी बहुत आसान है।

Specifications

पावर
700 वॉट
फिल्टर
वॉशेबल HEPA फिल्टर
फंक्शन
सक्शन + ब्लोअर

क्यों खरीदें

...

लाइटवेट

...

पावरफुल सक्शन और ब्लोअर फंक्शन

क्यों खोजें विकल्प

...

बैग की क्षमता छोटी

...

लंबे समय तक लगातार चलाने पर गर्म हो सकता होना

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 64% डिस्काउंट के साथ 1,798 रुपये है। इसके साथ 365 दिन की वारंटी दी गई है। यह एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल 2-इन-1 वायरलेस वैक्यूम क्लीनर है, जिसे खासतौर से घर के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 80W BLDC मोटर है, जो 12kPA तक की पावरफुल सक्शन देता है। यह HEPA फिल्टर के साथ आता है, जिससे धूल और एलर्जेन आसानी से कैप्चर हो जाते हैं। इसमें एयर ब्लोअर फंक्शन भी दिया गया है।

Specifications

मोटर
80W BLDC
सक्शन पावर
12kPA
फंक्शन
2-इन-1 (वैक्यूम + ब्लोअर)
फिल्टर
HEPA वॉशेबल फिल्टर

क्यों खरीदें

...

पावरफुल सक्शन (12kPA)

...

वायरलेस और हल्का डिजाइन

...

HEPA फिल्टर

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप लिमिटेड

...

बड़े घरों की डीप क्लीनिंग के लिए सही नहीं

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 1,299 रुपये है। इसका हल्का और पोर्टेबल डिजाइन इसे कहीं भी ले जाने और इस्तेमाल करने में आसान बनाता है। इसमें वॉशेबल HEPA फिल्टर दिया गया है, जो धूल और छोटे पार्टिकल्स को रिमूव करता है। इसमें अलग-अलग मल्टी-फंक्शन नोजल्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप सोफा, बेड, कार सीट और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज को साफ कर सकता है।

Specifications

बैटरी
रिचार्जेबल
फिल्टर
वॉशेबल HEPA
नोजल्स
मल्टी-फंक्शन (अलग-अलग सफाई जरूरतों के लिए)

क्यों खरीदें

...

हल्का और पोर्टेबल डिजाइन

...

HEPA फिल्टर से एलर्जेन-फ्री सफाई

क्यों खोजें विकल्प

...

वेट सफाई का सपोर्ट नहीं

...

बैटरी बैकअप लंबे समय की सफाई में लिमिटेड

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 1,699 रुपये है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है। इसकी 800W मोटर और 6.5 kPa सक्शन पावर धूल-मिट्टी और छोटे कचरे को आसानी से साफ करने में मदद करता है। यह ड्राई वैक्यूमिंग के लिए बना है और इसका पोर्टेबल डिजाइन, इसे इस्तेमाल करने में आसान बनाता है। मिनी साइज होने के बावजूद इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है।

Specifications

पावर
800 वाट
सक्शन पावर
6.5 kPa
साइज
छोटा/मिनी

क्यों खरीदें

...

कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन

...

पावरफुल सक्शन फोर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल ड्राई वैक्यूमिंग सपोर्ट

...

बड़े घर या लंबी सफाई के लिए प्रभावी नहीं

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 2,497 रुपये है। यह एक पोर्टेबल और पावरफुल डिवाइस है, जो घर और कार दोनों की सफाई के लिए बनाया गया है। इसमें 8000Pa सक्शन पावर है, जो धूल, मिट्टी और पालतू जानवरों के बाल तक आसानी से खींच लेता है। इसका 650ml डस्टबिन है, जो ज्यादा कचरे को जमा करने में मदद करता है। इसका फिल्टर ड्यूरेबल है और वॉशेबल भी है। इसमें USB रिचार्जेबल बैटरी और 4 अलग-अलग नोजल दिए गए हैं।

Specifications

सक्शन पावर
8000Pa
डस्टबिन क्षमता
650ml
बैटरी
USB रिचार्जेबल

क्यों खरीदें

...

कॉर्डलेस और पोर्टेबल डिजाइन

...

पावरफुल सक्शन

...

बड़ा डस्टबिन

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप लंबी सफाई के लिए सीमित

...

वेट सरफेस की सफाई सपोर्ट नहीं करता

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 2,199 रुपये है। यह वैक्यूम क्लीनर हल्का और पोर्टेबल है, जिसे घर की रोजाना सफाई के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी 800 वाट पावर और 6.5 kPa सक्शन प्रेशर धूल और छोटे पार्टिकल्स को आसानी से खींच लेता है। इसमें 0.8 लीटर डस्ट कंटेनर है और 5 मीटर लंबी पावर कॉर्ड है, जो सफाई को आसान बनाती है। यह फ्लोर, सोफा, कारपेट और हार्डवुड फ्लोर के लिए सही रहेगा।

Specifications

पावर
800 वॉट
सक्शन प्रेशर
6.5 kPa
डस्ट कलेक्टिंग क्षमता
0.8 लीटर
एक्सेसरीज
क्रिविस नोजल, फ्लोर ब्रश, मल्टीपर्पज ब्रश, कनेक्टर टूल

क्यों खरीदें

...

हल्का और पोर्टेबल डिजाइन

...

लंबे पावर कॉर्ड से आसान मूवमेंट

...

मल्टीपर्पज ब्रश और नोजल के साथ

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल ड्राई क्लीनिंग सपोर्ट

...

डस्टबिन क्षमता बड़ी सफाई के लिए थोड़ी सीमित

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 3,599 रुपये है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है। इसे खास तौर पर घर और कार दोनों की गहरी सफाई के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 11000 PA की 2X ज्यादा सक्शन पावर मिलती है, जिससे धूल, पालतू जानवरों के बाल और जिद्दी गंदगी आसानी से साफ हो जाती है। इसका 4-इन-1 फंक्शन (सक्शन + ब्लोइंग + मल्टी-क्लीनिंग) इसे मल्टी यूज बनाता है। साथ ही इसमें 7 अटैचमेंट और स्टोरेज बैग दिए गए हैं, जिससे इसे कहीं भी इस्तेमाल और स्टोर करना आसान हो जाता है।

Specifications

सक्शन पावर
11000 PA
मोटर
BLDC Motor
मोड
2 सक्शन मोड
अटैचमेंट्स
7 + स्टोरेज बैग

क्यों खरीदें

...

11000 PA की पावरफुल सक्शन क्षमता

...

4-इन-1 फंक्शन (सक्शन और एयर ब्लोइंग दोनों)

...

ड्यूल HEPA फिल्टर

...

कॉम्पैक्ट और वायरलेस डिजाइन

...

7 अटैचमेंट और बैग के साथ आसान स्टोरेज

क्यों खोजें विकल्प

...

लगातार लंबे समय के इस्तेमाल पर बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है

...

बड़े घरों के लिए क्लीनिंग में ज्यादा समय लग सकता है

Loading Suggestions...

यह नया 3-इन-1 कॉर्डलेस स्टिक वैक्यूम क्लीनर है, जिसे घर हो या ऑफिस, कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आप स्टिक वैक्यूम, हैंडहेल्ड और मल्टी-सर्फेस क्लीनर तीनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पावरफुल मोटर लगी है, जिससे धूल-मिट्टी और छोटे-छोटे पार्टिकल्स आसानी से साफ हो जाते हैं। साथ ही यह कॉर्डलेस है, यानी तार की झंझट नहीं है और आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं।

Specifications

टाइप
3-इन-1 कॉर्डलेस स्टिक वैक्यूम क्लीनर
मोटर
पावरफुल मोटर
सक्शन मोड्स
एडजस्टेबल सक्शन मोड्स
फिल्टर
HEPA फिल्टर

क्यों खरीदें

...

3-इन-1 डिजाइन

...

HEPA फिल्टर

...

एडजस्टेबल हेड और सक्शन मोड्स

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी चार्जिंग बार-बार करनी पड़ सकती है

...

ज्यादा बड़े घर की सफाई के लिए सही नहीं

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 3,299 रुपये है। अगर आप ऐसा वैक्यूम क्लीनर ढूंढ रहे हैं जिसे घर और कार दोनों में इस्तेमाल किया जा सके, तो यह आपके लिए वैक्यूम क्लीनर आपके लिए है। इसमें 2X पावरफुल सक्शन दिया गया है, जो धूल-मिट्टी, खाने के पार्टिकल्स, पालतू जानवरों के बाल और छोटे-छोटे गंदगी को आसानी से साफ कर देता है। इसमें 6000mAh ड्यूल मोड बैटरी दी गई है। साथ ही इसमें 12V DC कार पोर्ट है, जिससे इसे वायरलेस भी चला सकते हैं।

Specifications

सक्शन पावर
2X पावरफुल सक्शन
बैटरी कैपेसिटी
6000mAh ड्यूल मोड बैटरी
चार्जिंग ऑप्शन
रिचार्जेबल + 12V DC कार पोर्ट

क्यों खरीदें

...

डबल पावर सक्शन

...

ड्यूल मोड बैटरी

...

हल्का और कॉम्पैक्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

लगातार हाई पावर मोड पर चलाने से बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है

...

चार्जिंग का समय थोड़ा लंबा

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.