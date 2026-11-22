बड़े परिवार के लिए नया फ्रिज लेना चाहते हैं, तो Amazon पर कन्वर्टिबल साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर पर शानदार छूट मिल रही है। डिजिटल इन्वर्टर तकनीक, ज्यादा स्टोरेज स्पेस और स्मार्ट फीचर्स वाले इन मॉडल्स को आप बैंक ऑफर्स और नो कॉस्ट EMI के साथ बेहद किफायती दाम में घर ला सकते हैं।

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अगर आप अपने घर के लिए एक बड़ा, स्टाइलिश और स्मार्ट फ्रिज लेने की सोच रहे हैं, तो यह बिल्कुल सही समय है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर टॉप ब्रांड्स के कन्वर्टिबल साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। 600 लीटर से अधिक की विशाल क्षमता वाले ये फ्रिज 5 या उससे ज्यादा सदस्यों वाले परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों को आसानी से पूरा करते हैं।

side by side refrigerator

क्यों खास हैं ये कन्वर्टिबल स्मार्ट फ्रिज? इन आधुनिक रेफ्रिजरेटर्स में 5 इन 1 या 100% कन्वर्टिबल तकनीक मिलती है, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार फ्रीजर को फ्रिज में बदल सकते हैं। इसके अलावा, डिजिटल और स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर कम बिजली की खपत के साथ शांत और दमदार कूलिंग सुनिश्चित करते हैं। Wi-Fi कनेक्टिविटी, AI एनर्जी मोड, ट्विन कूलिंग और मल्टी एयर फ्लो जैसे एडवांस फीचर्स खाने को लंबे समय तक ताज़ा रखते हैं।

बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI से होगी अतिरिक्त बचत Amazon पर मिल रही सीधी छूट के साथ-साथ चुनिंदा बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट, कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI का लाभ भी उठाया जा सकता है। साथ ही, पुराने फ्रिज पर एक्सचेंज ऑफर और 10 साल तक की कंप्रेसर वारंटी इसे एक बेहद किफायती और भरोसेमंद विकल्प बनाती है।

एक 596-लीटर क्षमता वाला 2-डोर फ्रॉस्ट-फ्री साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर है, जो बड़े परिवारों और ज़्यादा स्टोरेज चाहने वाले घरों के लिए बनाया गया है। इसमें इन-बिल्ट वॉटर डिस्पेंसर, मैजिक कन्वर्टिबल, स्मार्ट सेंस AI और एक्सपर्ट इन्वर्टर तकनीक मिलती है।

Specifications डाइमेंशन्स 90.5 cm x 69.7 cm x 177.5 cm अन्य फीचर्स इन-बिल्ट वॉटर डिस्पेंसर, मैजिक कन्वर्टिबल, स्मार्ट सेंस AI, डीओ फ्रेश टेक्नोलॉजी, टफन्ड ग्लास शेल्फ और क्लीन बैक डिज़ाइन कंप्रेसर और एनर्जी रेटिंग एक्सपर्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, 3-स्टार रेटिंग (528 kWh/वर्ष) डोर और डिफ्रॉस्ट टाइप 2-डोर साइड-बाय-साइड, फ्रॉस्ट-फ्री क्यों खरीदें बड़ी क्षमता और कन्वर्टिबल सुविधा इन-बिल्ट वॉटर डिस्पेंसर स्मार्ट कूलिंग और गंध नियंत्रण मजबूत वारंटी और आसान रखरखाव क्यों खोजें विकल्प 3-स्टार रेटिंग और बिजली खपत छोटे घरों के लिए अधिक बड़ा

Samsung RS76CG8003B1HL (Samsung 653 L 3 Star Side by Side Smart Refrigerator) एक 653-लीटर क्षमता वाला फ्रॉस्ट-फ्री साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर है, जो बड़े परिवारों और ज़्यादा स्टोरेज चाहने वाले घरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें कन्वर्टिबल 5-इन-1 मोड, बिल्ट-इन Wi-Fi, SmartThings ऐप सपोर्ट, ट्विन कूलिंग प्लस और डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है।

Specifications अन्य फीचर्स: कन्वर्टिबल 5-इन-1 (Normal, Extra Fridge, Seasonal, Vacation, Home Alone), ट्विन कूलिंग प्लस, Wi-Fi, SmartThings, AI Energy Mode, Power Cool, Power Freeze, स्टेबलाइज़र-फ्री ऑपरेशन, 4 टेम्पर्ड ग्लास शेल्फ और 2 वेजिटेबल ड्रॉअर डाइमेंशन्स 91.2 cm x 71.6 cm x 178 cm (लगभग 100 kg वज़न) कंप्रेसर और एनर्जी रेटिंग डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर, 3-स्टार रेटिंग (547 यूनिट/वर्ष) डोर और डिफ्रॉस्ट टाइप 2-डोर साइड-बाय-साइड, फ्रॉस्ट-फ्री क्यों खरीदें बड़ी और लचीली जगह ताज़गी और स्मार्ट नियंत्रण शांत संचालन और वारंटी साफ़-सुथरा फिनिश क्यों खोजें विकल्प 3-स्टार रेटिंग और सालाना खपत बिल्ट-इन आइस या वॉटर डिस्पेंसर नहीं

LG GL-B257HWBY (LG 655 L 3 Star Side by Side Refrigerator) एक 655-लीटर क्षमता वाला फ्रॉस्ट-फ्री डबल-डोर साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर है, जिसे बड़े परिवारों की रोज़मर्रा की स्टोरेज ज़रूरतों के लिए बनाया गया है। इसमें स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, मल्टी एयर फ्लो, एक्सप्रेस फ्रीज़िंग और स्टेबलाइज़र-फ्री ऑपरेशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

Specifications अन्य फीचर्स मल्टी एयर फ्लो, एक्सप्रेस फ्रीज़िंग, मल्टी-डिजिटल सेंसर्स, स्टेबलाइज़र-फ्री ऑपरेशन, एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट, टेम्पर्ड ग्लास शेल्फ और स्मार्ट डायग्नोसिस डाइमेंशन्स 91.3 cm x 73.5 cm x 179.0 cm कंप्रेसर और एनर्जी रेटिंग स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, 3-स्टार रेटिंग (539 यूनिट/वर्ष) डोर और डिफ्रॉस्ट टाइप 2-डोर साइड-बाय-साइड, फ्रॉस्ट-फ्री क्यों खरीदें बड़ी क्षमता समान कूलिंग और तेज़ फ्रीज़िंग शांत संचालन और वोल्टेज सुरक्षा मजबूत वारंटी क्यों खोजें विकल्प बड़ा आकार कन्वर्टिबल मोड की कमी

CANDY CSS6600KS (CANDY Smart Choice 602 L Side by Side Refrigerator) एक 602-लीटर क्षमता वाला 2-डोर फ्रॉस्ट-फ्री साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर है, जिसे बड़े परिवारों की स्टोरेज जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 100% कन्वर्टिबल फ्रिज स्पेस, मैजिक कन्वर्टिबल कूलिंग, डीओ फ्रेश टेक्नोलॉजी और बाहरी डिजिटल कंट्रोल पैनल मिलता है।

Specifications डाइमेंशन्स 90.5 cm x 69.7 cm x 177.5 cm कंप्रेसर और वारंटी इन्वर्टर कंप्रेसर, 1 साल कॉम्प्रिहेंसिव + 10 साल कंप्रेसर वारंटी डोर और डिफ्रॉस्ट टाइप 2-डोर साइड-बाय-साइड, फ्रॉस्ट-फ्री कंप्रेसर और वारंटी इन्वर्टर कंप्रेसर, 1 साल कॉम्प्रिहेंसिव + 10 साल कंप्रेसर वारंटी डाइमेंशन्स 90.5 cm x 69.7 cm x 177.5 cm (लगभग 94 kg वज़न) अन्य फीचर्स 100% कन्वर्टिबल फ्रिज स्पेस (-24°C से 5°C रेंज का उल्लेख), मैजिक कन्वर्टिबल कूलिंग, डीओ फ्रेश टेक्नोलॉजी, एक्सटर्नल डिजिटल डिस्प्ले, स्टेबलाइज़र-फ्री ऑपरेशन, टफन्ड ग्लास शेल्फ और एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट क्यों खरीदें बड़ी क्षमता और लचीला स्टोरेज आसान नियंत्रण और गंध नियंत्रण कम रखरखाव और वोल्टेज सुरक्षा मजबूत वारंटी क्यों खोजें विकल्प बड़ा आकार आइस या वॉटर डिस्पेंसर नहीं

Midea MDRS619FGI28 (Midea 455L Side-by-Side Refrigerator) एक 455-लीटर क्षमता वाला फ्रॉस्ट-फ्री साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर है, जिसे संतुलित डिज़ाइन और रोज़मर्रा की स्टोरेज ज़रूरतों के लिए बनाया गया है। इसमें इनवर्टर क्वाट्रो , एक्टिव सी फ्रेश , ह्यूमिडिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंट्रोल और 90° एक्सेसिबल ड्रॉअर्स जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

Specifications कंप्रेसर और शोर स्तर इनवर्टर क्वाट्रो, लगभग 41 dB शोर स्तर (आधिकारिक सूची के अनुसार डाइमेंशन्स 83.5 cm x 63.5 cm x 177.5 cm (नेट वज़न 76 kg, ग्रॉस वज़न 85 kg) वारंटी 1 साल प्रोडक्ट वारंटी + 10 साल मोटर वारंटी अन्य फीचर्स एक्टिव सी फ्रेश, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, फुल स्पेस एयर डक्ट, इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंट्रोल, 90° एक्सेसिबल ड्रॉअर्स और LED लाइटिंग डोर और डिफ्रॉस्ट टाइप 2-डोर साइड-बाय-साइड, फ्रॉस्ट-फ्री क्यों खरीदें संतुलित डिज़ाइन और कम गहराई ताज़गी और गंध नियंत्रण शांत और समान कूलिंग वारंटी कवरेज क्यों खोजें विकल्प कम क्षमता कन्वर्टिबल ज़ोन का अभाव

LG GL-B277GPZ3 (LG Smart Choice 790 L 3 Star Side by Side Refrigerator) एक 790-लीटर क्षमता वाला फ्रॉस्ट-फ्री डबल-डोर साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर है, जो बड़े परिवारों और ज़्यादा स्टोरेज चाहने वाले घरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें Wi-Fi कन्वर्टिबल मोड, डोर कूलिंग+ (Door Cooling+), हाइजीन फ्रेश+ (HygieneFresh+), AI ThinQ और स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है.

Specifications डोर और डिफ्रॉस्ट टाइप 2-डोर साइड-बाय-साइड, फ्रॉस्ट-फ्री कंप्रेसर और एनर्जी रेटिंग स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, 3-स्टार रेटिंग (636 kWh/वर्ष) डाइमेंशन्स 91.2 cm x 85.0 cm x 179.0 cm (लगभग 110–111 kg वज़न) अन्य फीचर्स Wi-Fi कन्वर्टिबल, डोर कूलिंग+, हाइजीन फ्रेश+, मल्टी एयर फ्लो, AI ThinQ, स्मार्ट डायग्नोसिस, टेम्पर्ड ग्लास शेल्फ और डोर-माउंटेड आइस मेकर क्यों खरीदें बेहद बड़ी और लचीली जगह तेज़ कूलिंग और साफ़ हवा स्मार्ट कंट्रोल और वारंटी क्यों खोजें विकल्प बड़ा आकार और अधिक गहराई ऊंची कीमत

1. कन्वर्टिबल साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कन्वर्टिबल साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ्रीज़र वाले हिस्से को फ्रिज में बदल सकते हैं। इससे त्योहारों, पार्टी या ज़्यादा ग्रॉसरी होने पर एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है और सामान्य दिनों में बिजली की बचत होती है।

2. बड़े परिवार के लिए कितने लीटर का साइड-बाय-साइड फ्रिज सही रहता है? 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले बड़े परिवार के लिए 550 लीटर से 700 लीटर या उससे ज़्यादा क्षमता वाला साइड-बाय-साइड फ्रिज सबसे उपयुक्त रहता है। इसमें फल-सब्ज़ियां, बर्तन और फ्रोजन फूड रखने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है।

3. क्या Amazon पर कन्वर्टिबल साइड-बाय-साइड फ्रिज खरीदने पर बैंक ऑफर और EMI मिलती है? हाँ, Amazon पर लिस्टेड ज़्यादातर कन्वर्टिबल साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर्स पर सीधी छूट के साथ-साथ चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट, कैशबैक, एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा उपलब्ध रहती है।

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