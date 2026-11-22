बेहद सस्ते में घर लाएं कन्वर्टिबल साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर, Amazon पर मिल रही खास छूट
बड़े परिवार के लिए नया फ्रिज लेना चाहते हैं, तो Amazon पर कन्वर्टिबल साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर पर शानदार छूट मिल रही है। डिजिटल इन्वर्टर तकनीक, ज्यादा स्टोरेज स्पेस और स्मार्ट फीचर्स वाले इन मॉडल्स को आप बैंक ऑफर्स और नो कॉस्ट EMI के साथ बेहद किफायती दाम में घर ला सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने घर के लिए एक बड़ा, स्टाइलिश और स्मार्ट फ्रिज लेने की सोच रहे हैं, तो यह बिल्कुल सही समय है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर टॉप ब्रांड्स के कन्वर्टिबल साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। 600 लीटर से अधिक की विशाल क्षमता वाले ये फ्रिज 5 या उससे ज्यादा सदस्यों वाले परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों को आसानी से पूरा करते हैं।
क्यों खास हैं ये कन्वर्टिबल स्मार्ट फ्रिज?
इन आधुनिक रेफ्रिजरेटर्स में 5 इन 1 या 100% कन्वर्टिबल तकनीक मिलती है, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार फ्रीजर को फ्रिज में बदल सकते हैं। इसके अलावा, डिजिटल और स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर कम बिजली की खपत के साथ शांत और दमदार कूलिंग सुनिश्चित करते हैं। Wi-Fi कनेक्टिविटी, AI एनर्जी मोड, ट्विन कूलिंग और मल्टी एयर फ्लो जैसे एडवांस फीचर्स खाने को लंबे समय तक ताज़ा रखते हैं।
बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI से होगी अतिरिक्त बचत
Amazon पर मिल रही सीधी छूट के साथ-साथ चुनिंदा बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट, कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI का लाभ भी उठाया जा सकता है। साथ ही, पुराने फ्रिज पर एक्सचेंज ऑफर और 10 साल तक की कंप्रेसर वारंटी इसे एक बेहद किफायती और भरोसेमंद विकल्प बनाती है।
1. Haier Smart Choice 596L 3 Star Frost Free Expert Inverter Smart Sense AI enabled 2-Door Side by Side, In-built Water Dispenser Refrigerator (HRS-682WGKU1, Graphite Black, Magic Convertible,2026 Model)
एक 596-लीटर क्षमता वाला 2-डोर फ्रॉस्ट-फ्री साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर है, जो बड़े परिवारों और ज़्यादा स्टोरेज चाहने वाले घरों के लिए बनाया गया है। इसमें इन-बिल्ट वॉटर डिस्पेंसर, मैजिक कन्वर्टिबल, स्मार्ट सेंस AI और एक्सपर्ट इन्वर्टर तकनीक मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता और कन्वर्टिबल सुविधा
इन-बिल्ट वॉटर डिस्पेंसर
स्मार्ट कूलिंग और गंध नियंत्रण
मजबूत वारंटी और आसान रखरखाव
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार रेटिंग और बिजली खपत
छोटे घरों के लिए अधिक बड़ा
2. Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003B1HL, Black Matte/Black DOI)
Samsung RS76CG8003B1HL (Samsung 653 L 3 Star Side by Side Smart Refrigerator) एक 653-लीटर क्षमता वाला फ्रॉस्ट-फ्री साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर है, जो बड़े परिवारों और ज़्यादा स्टोरेज चाहने वाले घरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें कन्वर्टिबल 5-इन-1 मोड, बिल्ट-इन Wi-Fi, SmartThings ऐप सपोर्ट, ट्विन कूलिंग प्लस और डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी और लचीली जगह
ताज़गी और स्मार्ट नियंत्रण
शांत संचालन और वारंटी
साफ़-सुथरा फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार रेटिंग और सालाना खपत
बिल्ट-इन आइस या वॉटर डिस्पेंसर नहीं
3. LG 655 L, 3 Star, Frost Free Smart Inverter Double Door Side by Side Refrigerator (GL-B257HWBY, Western Black, Express Freezing | Multi Air-Flow)
LG GL-B257HWBY (LG 655 L 3 Star Side by Side Refrigerator) एक 655-लीटर क्षमता वाला फ्रॉस्ट-फ्री डबल-डोर साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर है, जिसे बड़े परिवारों की रोज़मर्रा की स्टोरेज ज़रूरतों के लिए बनाया गया है। इसमें स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, मल्टी एयर फ्लो, एक्सप्रेस फ्रीज़िंग और स्टेबलाइज़र-फ्री ऑपरेशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता
समान कूलिंग और तेज़ फ्रीज़िंग
शांत संचालन और वोल्टेज सुरक्षा
मजबूत वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा आकार
कन्वर्टिबल मोड की कमी
4. CANDY Smart Choice 602 L Frost Free Side by Side Refrigerator with 100% Convertible Technology, Digital Control Panel and Magic Convertible Cooling 2-door (GE Black, CSS6600KS)
CANDY CSS6600KS (CANDY Smart Choice 602 L Side by Side Refrigerator) एक 602-लीटर क्षमता वाला 2-डोर फ्रॉस्ट-फ्री साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर है, जिसे बड़े परिवारों की स्टोरेज जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 100% कन्वर्टिबल फ्रिज स्पेस, मैजिक कन्वर्टिबल कूलिंग, डीओ फ्रेश टेक्नोलॉजी और बाहरी डिजिटल कंट्रोल पैनल मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता और लचीला स्टोरेज
आसान नियंत्रण और गंध नियंत्रण
कम रखरखाव और वोल्टेज सुरक्षा
मजबूत वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा आकार
आइस या वॉटर डिस्पेंसर नहीं
5. Midea 455L Side-by-Side Refrigerator, Inverter Quattro, Active C Fresh, Humidity Control, Extreme Symmetry Design, Electronic Temperature Control, 90° Accessible Drawers, Jazz Black(MDRS619FGI28)
Midea MDRS619FGI28 (Midea 455L Side-by-Side Refrigerator) एक 455-लीटर क्षमता वाला फ्रॉस्ट-फ्री साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर है, जिसे संतुलित डिज़ाइन और रोज़मर्रा की स्टोरेज ज़रूरतों के लिए बनाया गया है। इसमें इनवर्टर क्वाट्रो , एक्टिव सी फ्रेश , ह्यूमिडिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंट्रोल और 90° एक्सेसिबल ड्रॉअर्स जैसी सुविधाएं मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
संतुलित डिज़ाइन और कम गहराई
ताज़गी और गंध नियंत्रण
शांत और समान कूलिंग
वारंटी कवरेज
क्यों खोजें विकल्प
कम क्षमता
कन्वर्टिबल ज़ोन का अभाव
6. LG Smart Choice 790 L, 3 Star, Frost-Free, Double Door, Wi-Fi Convertible, Smart Inverter, Side By Side Refrigerator with AI ThinQ (GL-B277GPZ3, Shiny Steel, 2026 Model, HygieneFresh+ & Door Cooling+)
LG GL-B277GPZ3 (LG Smart Choice 790 L 3 Star Side by Side Refrigerator) एक 790-लीटर क्षमता वाला फ्रॉस्ट-फ्री डबल-डोर साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर है, जो बड़े परिवारों और ज़्यादा स्टोरेज चाहने वाले घरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें Wi-Fi कन्वर्टिबल मोड, डोर कूलिंग+ (Door Cooling+), हाइजीन फ्रेश+ (HygieneFresh+), AI ThinQ और स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है.
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद बड़ी और लचीली जगह
तेज़ कूलिंग और साफ़ हवा
स्मार्ट कंट्रोल और वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा आकार और अधिक गहराई
ऊंची कीमत
1. कन्वर्टिबल साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर का सबसे बड़ा फायदा क्या है?
कन्वर्टिबल साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ्रीज़र वाले हिस्से को फ्रिज में बदल सकते हैं। इससे त्योहारों, पार्टी या ज़्यादा ग्रॉसरी होने पर एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है और सामान्य दिनों में बिजली की बचत होती है।
2. बड़े परिवार के लिए कितने लीटर का साइड-बाय-साइड फ्रिज सही रहता है?
5 या उससे अधिक सदस्यों वाले बड़े परिवार के लिए 550 लीटर से 700 लीटर या उससे ज़्यादा क्षमता वाला साइड-बाय-साइड फ्रिज सबसे उपयुक्त रहता है। इसमें फल-सब्ज़ियां, बर्तन और फ्रोजन फूड रखने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है।
3. क्या Amazon पर कन्वर्टिबल साइड-बाय-साइड फ्रिज खरीदने पर बैंक ऑफर और EMI मिलती है?
हाँ, Amazon पर लिस्टेड ज़्यादातर कन्वर्टिबल साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर्स पर सीधी छूट के साथ-साथ चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट, कैशबैक, एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा उपलब्ध रहती है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।