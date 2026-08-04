बिजली बिल की नो टेंशन! Amazon पर आधे दाम में मिल रहा 5-Star Wi-Fi Inverter AC, फोन से करें कंट्रोल
अमेजन पर स्मार्ट कूलिंग और भारी बचत के साथ 1.5 टन capacity वाला 5-Star Wi-Fi Inverter Split AC बंपर डिस्काउंट पर उपलब्ध है। यह कंवर्टिबल एसी न सिर्फ स्मार्टफोन और वॉइस कमांड से कंट्रोल होता है, बल्कि 50% तक बिजली बिल बचाने और हर मौसम में रूम साइज के हिसाब से कूलिंग एडजस्ट करने की सुविधा भी देता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
जैसे-जैसे गर्मी का पारा बढ़ता है, वैसे-वैसे घर को ठंडा रखने और हर महीने आने वाले भारी-भरकम बिजली बिल की चिंता भी बढ़ जाती है। लेकिन तकनीक के इस आधुनिक दौर में Convertible 1.5-Ton 5-Star Wi-Fi Inverter Split AC एक ऐसा ऑल-इन-वन सॉल्यूशन बनकर उभरा है, जो न सिर्फ मिनटों में कमरे को शिमला जैसा ठंडा बना देता है, बल्कि आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ता। अमेज़न (Amazon) पर इस समय प्रीमियम ब्रांड्स के ये स्मार्ट एसी भारी डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और आसान नो-कॉस्ट EMI विकल्पों के साथ बेचे जा रहे हैं।
इस एसी की सबसे बड़ी खासियत इसका Convertible Technology (कंवर्टिबल मोड) और 5-Star एनर्जी रेटिंग का कॉम्बिनेशन है। यदि कमरे में सिर्फ एक या दो लोग मौजूद हैं, तो आप इसे 40% या 60% कैपेसिटी पर चलाकर सीधे तौर पर बिजली की भारी खपत बचा सकते हैं। वहीं, जब घर में मेहमान हों या बाहर भीषण गर्मी हो, तो इसे 100% या उससे ज्यादा (टर्बो/विराट मोड) क्षमता पर चलाकर सेकंडों में चिलिंग कूलिंग का आनंद लिया जा सकता है। इसके अलावा, इन-बिल्ट Wi-Fi और स्मार्ट कनेक्टिविटी की बदौलत आप इसे अपने स्मार्टफोन (Google Home या Alexa) से कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। घर पहुँचने से पहले ही एसी ऑन करना हो या बिस्तर पर लेटे-लेटे टेम्परेचर सेट करना हो, यह स्मार्ट एसी आपकी लाइफस्टाइल को बेहद आरामदायक और टेक-सैवी बना देता है।
1. Blue Star 1.5 Ton 5 Star,New Star Rated, Wi-Fi Smart Inverter Split AC (Copper, AI Pro+, 4-Way Swing, DigiQ Hepta Sensor, Blue Fins,Turbo Cool, Self Clean Technology (IA518ZXUS, White))
अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए एक बेहद मजबूत, स्मार्ट और बिजली की बचत करने वाला एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं, तो Blue Star 1.5 Ton 5 Star (IA518ZXUS) एक प्रीमियम और बेहतरीन विकल्प है। यह एसी इन-बिल्ट वाई-फाई, वॉइस कंट्रोल (Alexa & Google Assistant), 4-वे स्विंग और ब्लू फिन कोटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट व वॉइस कंट्रोल
अधिकतम बिजली की बचत
DigiQ Hepta सेंसर तकनीक
चारों तरफ एकसमान कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक है।
अलग से इंस्टॉलेशन चार्ज
2. LG 1.5 Ton 5 Star, Smart Inverter Split AC (100% Copper Condenser, AI Convertible 6in1,VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter, AS-Q19YNZE1,White)
एक भरोसेमंद, कम बिजली की खपत करने वाला और एडवांस कूलिंग फीचर्स वाला एसी खोज रहे हैं, तो LG 1.5 Ton 5 Star (AS-Q19YNZE1) एक बेहतरीन विकल्प है। LG की यह 2026 मॉडल एसी AI Convertible 6-in-1 कूलिंग, VIRAAT मोड और Ocean Black Protection जैसे फीचर्स के साथ आती है, जो इसे भारतीय गर्मियों के लिए बेहद पावरफुल बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली की खपत
AI 6-in-1 कंवर्टिबल मोड
एंटी-कॉरोसिव प्रोटेक्शन
इनडोर यूनिट केवल 31 dB का शोर उत्पन्न करता है
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट Wi-Fi का न होना
प्रीमियम प्राइस टैग
3. Carrier 1.5 Ton 5 Star, New Star rated, Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Smart Energy Display, Insta Cool, Auto Clean and PM 2.5 Filter, ESTER EDGE Gxi-CAI18EE5R36F0, White)
अगर आप ₹40,000 के बजट में एक पावरफुल, टिकाऊ और सबसे कम बिजली खपत करने वाला एसी खोज रहे हैं, तो Carrier 1.5 Ton 5 Star (ESTER EDGE Gxi-CAI18EE5R36F0) एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है। यह एसी Flexicool Convertible 6-in-1 तकनीक, Smart Energy Display और Insta Cool जैसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
जली बिल को 50% तक कम करने में मदद करता है।
स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले
6-इन-1 फ्लेक्सीकूल मोड
PM 2.5 फ़िल्टर
क्यों खोजें विकल्प
Non-WiFi मॉडल
2-वे एयर स्विंग
4. LG Essential Series, 0.8 Ton 2 Star, Smart Inverter Split AC (100% Copper Condenser, Convertible 6-in-1 Cooling, Faster Cooling & Energy Saving, HD Filter with AntiVirus Protection, AS-Q11KNVE, White)
अगर आप अपने छोटे कमरे (Up to 110 Sq. Ft.) या स्टडी रूम के लिए ₹25,000 से भी कम में LG जैसा भरोसेमंद ब्रांडेड इनवर्टर एसी ढूंढ रहे हैं, तो LG Essential Series (AS-Q11KNVE) एक बढ़िया एंट्री-लेवल विकल्प है। यह एसी AI Convertible 6-in-1 कूलिंग, सुपर-साइलेंट ऑपरेशन और Ocean Black Protection के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन बजट ऑप्शन
बिना किसी शोर के सुकून भरी कूलिंग देता है।
6-in-1 कंवर्टिबल मोड
ओशन ब्लैक कोटिंग
क्यों खोजें विकल्प
2 Star रेटिंग
2-वे स्विंग
5. Hitachi 1.5 Ton 5 Star, New Star rated, Inverter Split AC (Copper, Smart View Display, 4 Way Swing, ice Clean, Anti-bacterial Filter,RAS.V518PCDIBT, White)
यदि आप 52°C से 54°C की भीषण गर्मी के लिए एक जापानी विश्वसनीयता (Japanese Technology) वाला पावरफुल इनवर्टर एसी ढूंढ रहे हैं, तो Hitachi 1.5 Ton 5 Star (RAS.V518PCDIBT) एक शानदार और टिकाऊ विकल्प है। यह एसी Ice Clean (फ़्रॉस्ट वॉश) तकनीक, Smart View Display और Octa Sensors से लैस है, जो कमरे के तापमान को तुरंत ठंडा करने के साथ-साथ हवा को भी साफ रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
24m का विशाल एयर थ्रो
ऑक्टा सेंसर तकनीक
आइस क्लीन तकनीक
कम बिजली खपत
क्यों खोजें विकल्प
45,500 रु वाला यह वेरिएंट बेस मॉडल
Voltas या Carrier की तुलना में थोड़ा महंगा है
6. Optimist 1.39 Ton 5 Star WiFi Inverter Split AC | ₹40/day Lowest Bill | 5-Yr Warranty | ISEER 6.05 | 50°C Tested Cooling | Turbo+ up to 1.9 Ton Cooling | In-App Gas Level Indicator
यदि आप एक ऐसा एसी ढूंढ रहे हैं जो आपके बिजली के बिल को लगभग आधा कर दे और साथ ही उसमें ऐप-बेस्ड स्मार्ट फीचर्स मिले, तो Optimist 1.39 Ton 5 Star Wi-Fi Split AC एक बेहतरीन और इनोवेटिव विकल्प है। 6.05 के रिकॉर्ड-तोड़ ISEER रेटिंग और ऐप में गैसे लेवल इंडिकेटर जैसी सुविधाओं के साथ यह ₹40,000 के बजट में एक शानदार वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय बिजली बचत
इन-ऐप गैस लेवल इंडिकेटर
Turbo+ (1.9 Ton) कूलिंग
5 साल की फुल वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
नया/कम लोकप्रिय ब्रांड
1.39 टन कैपेसिटी
7. Sharp 1.37 Ton 3 star, New Star Rated, Split AC (4 Way Swing, 100% copper, Hi-Tech Inverter Compressor, 7-1 Convertible, Turbo cool, Dust filter, AH-SI17V3B-GCN, White)
यदि आप ₹32,000 से ₹33,000 के बजट में जापानी तकनीक (Sharp) वाला टिकाऊ इनवर्टर एसी ढूंढ रहे हैं, तो Sharp 1.37 Ton 3 Star (AH-SI17V3B-GCN) एक बेहतरीन और बजट-फ्रेंडली विकल्प है। यह एसी 7-इन-1 कंवर्टिबल मोड्स, 4-वे एयर स्विंग और 55°C की भीषण गर्मी में भी असरदार कूलिंग देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
Non-WiFi मॉडल
बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी
7-इन-1 कंवर्टिबल मोड
4-वे एयर स्विंग
4-वे एयर स्विंग
मजबूत एंटी-कॉरोसिव प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
3 Star एनर्जी रेटिंगनर्जी रेटिंग
Non-WiFi मॉडल
सवाल 1: 3-Star और 5-Star AC में क्या अंतर है, और मुझे कौन-सा चुनना चाहिए?
जवाब:दोनों में मुख्य अंतर बिजली की खपत (Electricity Consumption) का होता है।5-Star AC: इसमें हाई ISEER वैल्यू होती है, जिससे यह 3-Star एसी की तुलना में 20% से 25% तक कम बिजली खर्च करता है। हालांकि, यह खरीदने में थोड़ा महंगा होता है।
3-Star AC: यह शुरुआती कीमत में सस्ता मिलता है, लेकिन 5-Star के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बिजली खपत करता है।किसे कौन-सा चुनना चाहिए?यदि आपका एसी इस्तेमाल दिन में 8 से 10 घंटे या उससे अधिक है, तो 5-Star AC लें। 1-2 साल में बिजली बिल की बचत से इसकी अतिरिक्त कीमत वसूल हो जाएगी।यदि आप एसी केवल गर्मी के पीक दिनों में या रात में 3-4 घंटे ही चलाते हैं, तो 3-Star AC आपके लिए बजट-फ्रेंडली और सही विकल्प रहेगा।
सवाल 2: कमरे के साइज के हिसाब से कितने टन (Ton) का एसी सही रहता है?
जवाब:गलत कैपेसिटी (टन) का एसी चुनने से कमरा ठीक से ठंडा नहीं होगा या बिजली का बिल फालतू आएगा। कमरे के आकार (Square Feet) के हिसाब से सही टन का चुनाव इस तरह करें:कमरे का आकार (Sq. Ft.)अनुशंसित एसी क्षमता (Capacity)उदाहरण (कमरे का प्रकार)110 Sq. Ft. तक0.8 टन से 1 टनछोटा बेडरूम, स्टडी रूम, या पूजा घर110 से 150 Sq. Ft.1.35 टन से 1.5 टनमध्यम आकार का मास्टर बेडरूम या लिविंग रूम150 से 200+ Sq. Ft.1.5 टन (Turbo/110%) या 2 टनबड़ा हॉल, मास्टर बेडरूम, या टॉप फ्लोर का कमराध्यान दें: यदि आपका कमरा मकान की सबसे ऊपरी मंजिल (Top Floor) पर है या वहाँ सीधी धूप आती है, तो हमेशा आधा टन (0.5 Ton) ज्यादा क्षमता का एसी चुनें।
सवाल 3: Inverter AC और Convertible AC क्या होते हैं और इनके क्या फायदे हैं?जवाब:आधुनिक एसी में ये दो सबसे ट्रेंडिंग और काम के फीचर्स हैं:
Inverter AC (इनवर्टर एसी): पुराने (Non-Inverter) एसी में कंप्रेसर बार-बार ऑन और ऑफ होता था, जिससे बिजली बहुत ज्यादा उठती थी। इनवर्टर एसी में कंप्रेसर लगातार चलता रहता है और कमरे के तापमान के हिसाब से अपनी स्पीड धीमी या तेज कर लेता है। इससे बिजली की भारी बचत होती है और कमरा लगातार ठंडा रहता है।
Convertible AC (कंवर्टिबल एसी): यह फीचर आपको रिमोट से एसी की क्षमता (Tonnage) कम या ज्यादा करने की सुविधा देता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 1.5 टन का कंवर्टिबल एसी है और कमरे में केवल आप अकेले हैं, तो आप इसे 40% या 60% कैपेसिटी (लगभग 0.8 या 1 टन) पर चलाकर बिजली बचा सकते हैं। वहीं, मेहमान आने पर इसे 100% या Turbo Mode पर चला सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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