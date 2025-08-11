किसी भी 2D फोटो को बनाएं 3D, फ्री में यूज करें माइक्रोसॉफ्ट का AI टूल convert any 2D photo into 3D with this new AI tool microsoft Copilot 3D, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़convert any 2D photo into 3D with this new AI tool microsoft Copilot 3D

किसी भी 2D फोटो को बनाएं 3D, फ्री में यूज करें माइक्रोसॉफ्ट का AI टूल

आप चाहें तो आसानी से किसी भी 2D फोटो को 3D में बदल सकते हैं। इसके लिए आप Microsoft के नए Copilot 3D की मदद ले सकते हैं और चुनिंदा लोगों को इसका फ्री ऐक्सेस दिया जा रहा है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 09:27 PM
share Share
Follow Us on
किसी भी 2D फोटो को बनाएं 3D, फ्री में यूज करें माइक्रोसॉफ्ट का AI टूल

सॉफ्टवेयर कंपनी Microsoft ने अपने AI टूल्स के जरिए खास जगह बनाई है और अब एक नया फीचर Copilot 3D नाम से पेश किया गया है। यह टूल किसी भी सिंपल 2D इमेज को कुछ ही सेकेंड्स में 3D मॉडल में बदल देता है, जिससे डिजाइन और विजुअल क्रिएशन का प्रोसेस काफी आसान हो जाता है। खास बात यह है कि इसके लिए किसी कॉमप्लिकेटेड सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती और शुरुआती यूजर्स भी प्रोफेशनल क्वॉलिटी का 3D आउटपुट जेनरेट कर सकते हैं।

माइक्रोसॉफ्ट का नया फीचर अभी केवल चुनिंदा यूजर्स के लिए फ्री में उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल डेस्कटॉप पर करने की सलाह यूजर्स को दी गई है। यूजर्स को बस Copilot.com पर जाकर ‘Labs’ सेक्शन में जाना होगा और Copilot 3D को ऐक्टिव करना होगा। यह टूल फिलहाल JPG और PNG फाइल फॉर्मेट (मैक्सिमम 10MB) सपोर्ट करता है और अपलोड करने के बाद कुछ ही पलों में 3D मॉडल तैयार हो जाता है, जिसे GLB फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है। ये मॉडल ना सिर्फ डिजाइन टूल्स और गेम इंजन्स में काम आते हैं, बल्कि ऑगमेंटेड रिएलिटी प्रोजेक्ट्स के लिए भी परफेक्ट हैं।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! एलन मस्क का AI एकदम FREE में करो यूज, एंड्रॉयड यूजर्स के मजे

क्लियर इमेज यूज करने पर बेस्ट रिजल्ट

बेहतर रिजल्ट्स के लिए क्लियर बैकग्राउंड और साफ सब्जेक्ट वाली इमेज यूज करने की सलाह यूजर्स को दी गई है। हालांकि यह फीचर अभी सभी तरह के ऑब्जेक्ट्स को पूरी तरह सटीकता से 3D में बदलने में सक्षम नहीं है, लेकिन फर्नीचर या रोजमर्रा की चीजों के लिए यह काफी दमदार है। यूजर्स को केवल उन्हीं इमेजेस का यूज करना चाहिए जिनकी ओनरशिप उनके पास है, जिससे किसी भी नियम को तोड़ने से बचा जा सके।

ये भी पढ़ें:कीबोर्ड और माउस का काम खत्म! पूरी तरह बदलने वाला है कंप्यूटर, मिलेगा AI का मजा

बता दें, Copilot 3D की लॉन्चिंग से डिजाइनर्स, डिवेलपर्स और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए 3D कंटेंट बनाना बेहद आसान हो गया है, और यह आने वाले समय में विजुअल क्रिएशन की दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।

Mobile App Smartphones Artificial Intelligence अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।