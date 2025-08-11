किसी भी 2D फोटो को बनाएं 3D, फ्री में यूज करें माइक्रोसॉफ्ट का AI टूल

आप चाहें तो आसानी से किसी भी 2D फोटो को 3D में बदल सकते हैं। इसके लिए आप Microsoft के नए Copilot 3D की मदद ले सकते हैं और चुनिंदा लोगों को इसका फ्री ऐक्सेस दिया जा रहा है।

सॉफ्टवेयर कंपनी Microsoft ने अपने AI टूल्स के जरिए खास जगह बनाई है और अब एक नया फीचर Copilot 3D नाम से पेश किया गया है। यह टूल किसी भी सिंपल 2D इमेज को कुछ ही सेकेंड्स में 3D मॉडल में बदल देता है, जिससे डिजाइन और विजुअल क्रिएशन का प्रोसेस काफी आसान हो जाता है। खास बात यह है कि इसके लिए किसी कॉमप्लिकेटेड सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती और शुरुआती यूजर्स भी प्रोफेशनल क्वॉलिटी का 3D आउटपुट जेनरेट कर सकते हैं।

माइक्रोसॉफ्ट का नया फीचर अभी केवल चुनिंदा यूजर्स के लिए फ्री में उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल डेस्कटॉप पर करने की सलाह यूजर्स को दी गई है। यूजर्स को बस Copilot.com पर जाकर ‘Labs’ सेक्शन में जाना होगा और Copilot 3D को ऐक्टिव करना होगा। यह टूल फिलहाल JPG और PNG फाइल फॉर्मेट (मैक्सिमम 10MB) सपोर्ट करता है और अपलोड करने के बाद कुछ ही पलों में 3D मॉडल तैयार हो जाता है, जिसे GLB फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है। ये मॉडल ना सिर्फ डिजाइन टूल्स और गेम इंजन्स में काम आते हैं, बल्कि ऑगमेंटेड रिएलिटी प्रोजेक्ट्स के लिए भी परफेक्ट हैं।

क्लियर इमेज यूज करने पर बेस्ट रिजल्ट बेहतर रिजल्ट्स के लिए क्लियर बैकग्राउंड और साफ सब्जेक्ट वाली इमेज यूज करने की सलाह यूजर्स को दी गई है। हालांकि यह फीचर अभी सभी तरह के ऑब्जेक्ट्स को पूरी तरह सटीकता से 3D में बदलने में सक्षम नहीं है, लेकिन फर्नीचर या रोजमर्रा की चीजों के लिए यह काफी दमदार है। यूजर्स को केवल उन्हीं इमेजेस का यूज करना चाहिए जिनकी ओनरशिप उनके पास है, जिससे किसी भी नियम को तोड़ने से बचा जा सके।