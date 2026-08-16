बेकिंग से लेकर तंदूरी रोटी तक, Amazon पर उपलब्ध ये Convection Microwaves बदल देंगे आपकी कुकिंग का अंदाज!
Amazon पर मिल रहे ये टॉप Convection Microwave Ovens बेकिंग, ग्रिलिंग और ऑयल-फ्री कुकिंग को बेहद आसान बनाते हैं। एडवांस ऑटो-कुक फीचर्स और भारी डिस्काउंट के साथ यह आपकी किचन को मॉडर्न और स्मार्ट लुक देने का बेहतरीन मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के दौर में मॉड्यूलर किचन और स्मार्ट लाइफस्टाइल के लिए Convection Microwave Ovens एक अहम जरूरत बन चुके हैं। यह केवल खाना गर्म करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बेकिंग, ग्रिलिंग और तंदूरी कुकिंग को भी मिनटों में आसान बना देते हैं।
स्मार्ट फीचर्स और बहु उपयोगी कुकिंग
इन मॉडर्न ओवन्स में ऑयल-फ्री स्नैक्स बनाने के लिए स्लिम फ्राई तकनीक, 360-डिग्री रोटिसरी और ऑटो-कुक मेन्यू जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। LG, Samsung, IFB और Godrej जैसे प्रीमियम ब्रांड्स 28 से 32 लीटर की क्षमता में बेहतरीन विकल्प पेश करते हैं। इनकी स्टेनलेस स्टील कैविटी और इवन-हीटिंग तकनीक खाने के पोषण और स्वाद को बरकरार रखती है।
Amazon ऑफर्स और शानदार बचत
Amazon पर चल रही विशेष डील्स के जरिए इन टॉप-रेटेड अप्लायंसेज पर भारी डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा उपलब्ध है। कम बजट में हाई-एंड किचन गैजेट्स खरीदने का यह सबसे बेहतरीन अवसर है।
1. IFB 20L Convection Microwave Oven, 24 Standard Cook Menus (20SC2, Metalic Silver, Steam Clean, Weight Defrost, Grill & Multi-Stage Cooking, 10 Power Levels)
IFB 20L Convection Microwave Oven छोटे परिवारों, बैचलर्स और कपल्स के लिए एक बेहतरीन किचन अप्लायंस है। यह ओवन सिर्फ खाना गर्म करने के काम ही नहीं आता, बल्कि बेकिंग, ग्रिलिंग, डिफ्रॉस्टिंग और मल्टी-स्टेज कुकिंग को भी बेहद आसान बनाता है। इसमें 24 प्री-सेट ऑटो कुक मेन्यू और स्टीम क्लीन जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं जो आपकी रोजाना की कुकिंग को स्मूथ बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑल-इन-वन कुकिंग
स्टीम क्लीन फीचर
चाइल्ड सेफ्टी लॉक
स्मार्ट डिफ्रॉस्ट
क्यों खोजें विकल्प
छोटे परिवारों के लिए ही उपयुक्त
टच पैड केयर
2. Whirlpool 20 L Convection Microwave Oven (MAGICOOK PRO 22CE BLACK, WHL7JBlack)
Whirlpool 20 L Convection Microwave Oven (MAGICOOK PRO 22CE BLACK) छोटे परिवारों, बैचलर्स और वर्किंग कपल्स के लिए एक मॉडर्न और स्टाइलिश किचन अप्लायंस है। यह ओवन सिर्फ भोजन गर्म करने या डिफ्रॉस्ट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि बेकिंग, ग्रिलिंग और कॉम्बिनेशन कुकिंग को भी बेहद आसान बनाता है। इसमें 118 प्री-सेट ऑटो कुक मेन्यू और लार्ज कैविटी दी गई है जो आपके रोज़ाना के खाना पकाने के अनुभव को स्मार्ट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी वारंटी
118 ऑटो कुक मेन्यू
कॉम्बिनेशन कुकिंग
प्रीमियम लुक
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कैपेसिटी
स्टार्टर किट शामिल नहीं
3. Samsung 21 L Convection Microwave Oven (CE76JD-B1/XTL, Black)
Samsung 21 L Convection Microwave Oven (CE76JD-B1/XTL, Black) छोटे परिवारों, कपल्स और बैचलर्स के लिए एक बेहतरीन किचन अप्लायंस है। यह ओवन बेकिंग, ग्रिलिंग, रीहीटिंग और डिफ्रॉस्टिंग जैसी सभी कुकिंग जरूरतों को पूरा करता है। इसमें सैमसंग की पेटेंटेड Ceramic Enamel Cavity दी गई है, जो बैक्टीरिया-फ्री रहती है और जिस पर खरोंच (scratch) आसानी से नहीं पड़ती। साथ ही, Triple Distribution System (TDS) खाने को हर तरफ से समान रूप से पकाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
10 साल की कैविटी वारंटी
इवन हीटिंग
तंदूर व फर्मेंटेशन मोड
हाइजीनिक व ईजी-टू-क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
स्टार्टर किट शामिल नहीं
सीमित कैपेसिटी
4. LG 21 L Convection Microwave Oven (MC2146BV, Black, Auto Cook Menu, Defrost, Stainless Steel Cavity, Heathplus menu, Indian Cuisine, Tandoor Se, Paneer/Curd, Steam Clean & Quartz Heater)
LG 21 L Convection Microwave Oven (MC2146BV, Black) छोटे से मध्यम आकार के परिवारों के लिए एक ऑल-इन-वन प्रीमियम किचन अप्लायंस है। यह ओवन बेकिंग, ग्रिलिंग, रीहीटिंग और डिफ्रॉस्टिंग जैसी बुनियादी जरूरतों के साथ-साथ तंदूर रेसिपी, पनीर/दही मेकिंग और हेल्थ प्लस रेसिपी जैसी एडवांस्ड इंडियन कुकिंग के लिए बेहतरीन है। इसमें छुपा हुआ Quartz Heater और मजबूत Stainless Steel Cavity दी गई है, जो कुकिंग को सुरक्षित और हाइजीनिक बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्टेनलेस स्टील कैविटी
सेफ क्वार्ट्ज हीटर
151 ऑटो कुक रेसिपीज
स्टीम क्लीन फीचर
क्यों खोजें विकल्प
मोटराइज्ड रोटिसरी नहीं
3-4 सदस्यों तक ही सीमि
5. Voltas Beko 20 L Convection Microwave Oven, 10 power levels (MC20SD, Silver)
Voltas Beko 20 L Convection Microwave Oven (MC20SD, Silver) टाटा ग्रुप (Tata Group) और बेको (Beko) का एक बजट-फ्रेंडली किचन अप्लायंस है। यह ओवन छोटे परिवारों, बैचलर्स और वर्किंग कपल्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें खाना गर्म करने, पिघलाने (Defrosting) के साथ-साथ बेकिंग, ग्रिलिंग और कॉम्बिनेशन कुकिंग की सुविधा भी मिलती है। इसका सिल्वर-फिनिश डिज़ाइन किचन को एक स्टाइलिश लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट फ्रेंडली
10 पावर लेवल्स
टाटा ब्रांड का भरोसा
ऑटो डिफ्रॉस्ट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कैपेसिटी
ऑटो कुक मेन्यू सपोर्ट
6. Midea 24L Convection Microwave oven with Air Fry, Grill, 800W Microwave Power, 232 Auto Cook Menus, Stainless Steel Cavity (MMOP02XA-ECSEBK, Multi-Stage Cooking, Defrost by Time & Weight)
Midea 24L Convection Microwave Oven (MMOP02XA-ECSEBK, Dark Grey) एक आधुनिक और फ़ीचर-पैक किचन अप्लायंस है। इसमें आपको बेकिंग, ग्रिलिंग और रीहीटिंग के साथ-साथ Xpress Fry की सुविधा मिलती है, जिससे कम तेल में क्रिस्पी स्नैक्स बनाए जा सकते हैं। इसकी 24 लीटर क्षमता मध्यम आकार के परिवारों के लिए बिल्कुल सही है। इसके अलावा, इसमें Multi-Stage Cooking और 2-साल की वारंटी जैसी बेहतरीन सुविधाएं भी दी गई हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
एयर फ्रायर की सुविधा
स्टेनलेस स्टील कैविटी
लंबी वारंटी
मल्टी-स्टेज कुकिंग
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस सेंटर्स भारत के छोटे शहरों में सीमित
7. Panasonic 27L Convection Microwave Oven(NN-CT645BFDG,Black, Magic Grill)
Panasonic 27L Convection Microwave Oven (NN-CT645BFDG, Black) 3 से 5 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक ऑल-इन-वन रसोई अप्लायंस है। इसमें Panasonic की खास Magic Grill तकनीक दी गई है जो टू-वे हीटिंग से खाने को तेजी से और समान रूप से ग्रिल व बेक करती है। इसका 900W का हाई-पावर आउटपुट रीहीटिंग और कुकिंग के समय को कम करता है, जबकि इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन काउंटरटॉप पर कम जगह घेरता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मैजिक ग्रिल
900W पावर आउटपुट
स्पेशियस 27L कैपेसिटी
कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
स्टेनलेस स्टील कैविटी का अभाव
लंबी वारंटी का स्पष्ट उल्लेख नहीं
1. कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवेन क्या होता है और यह सोलो या ग्रिल से अलग कैसे है?
कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवेन में माइक्रोवेव तकनीक के साथ-साथ एक हीटर और पंखा (Fan) होता है जो गर्म हवा को पूरे ओवेन में समान रूप से फैलाता है। सोलो ओवेन केवल खाना गर्म करने और पकाने के काम आता है, जबकि कन्वेक्शन ओवेन में आप गर्म करने के अलावा बेकिंग (केक, बिस्किट), ग्रिलिंग (पनीर/चिकन टिक्का) और रोस्टिंग भी कर सकते हैं।
2. क्या Amazon पर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवेन खरीदने पर फ्री डिलीवरी और वारंटी मिलती है?
हां, Amazon पर अधिकांश टॉप ब्रांड्स (LG, Samsung, IFB, Panasonic आदि) के ओवेन पर Free Delivery और ब्रांड की अधिकृत वारंटी (1 से 2 साल पूरे प्रोडक्ट पर और 3 से 10 साल मैग्नैट्रॉन पर) मिलती है।
3. 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए Amazon से कितने लीटर का कन्वेक्शन ओवेन सही रहेगा?
3 से 4 सदस्यों वाले मध्यम परिवार के लिए 21 से 28 लीटर क्षमता वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवेन सबसे उपयुक्त रहता है। बैचलर्स या कपल्स के लिए 20 लीटर पर्याप्त होता है।
4. क्या कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवेन में तंदूरी रोटी और केक बनाए जा सकते हैं?
हां, कन्वेक्शन मोड में आप आसानी से केक, पेस्ट्री, कुकीज़ बेक कर सकते हैं और तंदूरी रोटी, नान या ग्रिल्ड स्नैक्स भी तैयार कर सकते हैं।
5. Amazon से माइक्रोवेव ओवेन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
ओवेन खरीदते समय उसकी क्षमता, कैविटी का प्रकार , ऑटो-कुक मेन्यू ऑप्शंस, एयर फ्राई / तंदूर मोड और वारंटी की जांच अवश्य करें।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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